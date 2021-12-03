«Дальние покои» сёгунов как проект госпожи Касуга, стремившейся обеспечить потомством третьего сёгуна, Иэмицу

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

При упоминании «дальних покоев» сёгунского дворца кто-то может вспомнить исторические сериалы «Гарем сёгуна» и «Сражение женщин, охваченных ревностью». В сериалах, конечно, кое-что преувеличено и отрежиссировано, однако если мы заглянем под покров тайн, скрывавших мир женщин сёгунов, мы увидим яркие проявления человеческих свойств и трагедии мрачнее тех, которые показаны в сериалах. Поговорим о не слишком известной изнанке правления сёгунов Токугава, продолжавшегося около 250 лет.

У Хидэтады, второго сёгуна, не было наложниц

Женская «дальняя» часть дворца известна со времён Хидэтады, второго сёгуна Токугава – в его время она называлась «дальней стороной» (奥方, окугата), а название «Великие дальние (покои)» (大奥, оо-оку) стали использовать со времён четвёртого сёгуна, Иэцуны.

Выражение «дальняя сторона» означало заднюю часть дома, место, где управляют делами дома, или же ведающего ими человека. Иными словами, это жена (奥様, оку-сама, «госпожа из дальних (покоев)») владельца замка, даймё, которая жила в дальних помещениях и ведала домашними делами.

Токугава Иэясу, первый сёгун дома Токугава, в 10 году Кэйтё (1605) передал титул сёгуна своему сыну Хидэтаде, а в следующем году начал масштабное расширение замка Эдо.

В то время в замке разделили «передние (покои)» (表, омотэ), где сёгун занимался делами, и «дальние (покои)» (奥, оку), где жила семья сёгуна – их можно назвать прототипом будущих «Великих дальних (покоев)» оо-оку. Можно было создать и уединённое место лично для сёгуна «средние дальние (покои)» накаоку (中奥).

Покоями окугата во время их создания управляла О-Го, жена Хидэтады. Её отцом был Асаи Нагамаса, а матерью – О-Ити, старшим братом которой был Ода Нобунага. О-Го была младшей из трёх сестёр.

Хидэтада женился на ней в 4 году Бунроку (1595), для него это был второй брак, для О-Го – третий. В 9 году Кэйтё (1604) она родила Такэтиё (позднее – Иэмицу, третий сёгун), а в 11 году Кэйтё (1606) – Кунимацу (позднее – Токугава Таданага).

Хидэтада не имел официально наложниц – хотя у него был внебрачный сын, рождение которого держали в секрете. Это Хосина Масаюки, который стал первым правителем княжества Айдзу, он был помощником Иэмицу, но тот факт, что его рождение скрывали, говорит об отсутствии официальных наложниц в то время.

И вот в этот период появляется ещё одна женщина, сыгравшая важную роль в истории – О-Фуку, кормилица Такэтиё, которую впоследствии будут называть «госпожой Касуга», Касуга-но цубонэ.

Легендарная Касуга-но цубонэ

Существуют различные теории о жизни О-Фуку (см. иллюстрацию к заголовку) до того, как она приехала в Эдо в качестве кормилицы.

Известно, что она была дочерью Сайто Тосимицу, важного вассала Акэти Мицухидэ. Когда Мицухидэ проиграл битву при Ямадзаки в 10 году Тэнсё (1582), в которой сражался против Тоётоми Хидэёси (в то время – Хасиба Хидэёси), Тосимицу также был обезглавлен. После этого О-Фуку, дочь мятежника, скиталась, не находя пристанища, в конце концов вышла замуж, но её муж лишился покровительства и стал ронином, самураем без господина – первая половина жизни О-Фуку была полна взлётов и падений.

В 9 году Кэйтё Иэясу выбрал её в качестве кормилицы Такэтиё – это был переломный момент в её судьбе, и здесь различные теории противоречат друг другу.

Во-первых, существует несколько теорий о том, как она стала кормилицей Такэтиё – одни говорят о прозорливости Иэясу, выбравшего её из многих кандидаток, другие – что её рекомендовало правительство, третьи предполагают любовную связь с Иэясу.

В любом случае, она была редкой женщиной, которая соответствовала условиям найма – имела опыт жизни в столице и была образованной, а также обладала силой, упорством и умела располагать к себе людей, что, наверное, и заметил Иэясу.

Рассказывают, будто бы, когда внутри сёгуната возникли разногласия относительно того, кто больше подходит для наследования титула сёгуна, Такэтиё или Кунимацу, О-Фуку лично поговорила с Иэясу и настояла на том, что важнее право старшинства, и что сёгуном должен стать Такэтиё – однако сейчас считают, что это легенда, появившаяся позднее в период Эдо.

Говорят ещё, что Хидэтада и О-Го любили Кунимацу больше, чем Такэтиё, и хотели, чтобы он стал следующим сёгуном, но О-Фуку воспротивилась – но и эта версия не вызывает доверия. Хотя эта история описана в «Сборнике неубранных колосьев» (Отибосю) и других источниках, многие исследователи считают её необоснованной и не находят ей доказательств.

Посмотрим с другой стороны – уже то, что такие истории распространялись как «правдивые», говорит о значимости О-Фуку в обществе того времени.

Стремление сохранить «семя сёгуна»

Как О-Фуку обрела настолько большое влияние? Дело в том, что она была не просто кормилицей будущего сёгуна, но преуспела и в политике, сумев создать систему «дальних покоев».

В 4 году Гэнна (1618) был установлен закон о «дальних покоях» Оо-оку. Правила Оо-оку, известные сейчас, такие как запрет на вход для мужчин и запрет на вход и выход после шести часов пополудни восходят к этому времени.

Правила, установленные в 4 году Гэнна

1 При необходимости ремонта, уборки и т. п. в Оо-оку работников обязательно сопровождает Амано Магобэй, Нарусэ Кидзаэмон или Мацуда Рокуродзаэмон (вероятно, служившие тогда самураи – прим. авт.). 2 Мужчинам вход запрещён. 3 Женщинам тоже запрещено входить без пропуска кавасэгата. 4 Запрещён вход и выход после 6 часов пополудни. 5 Бегущих женщин не впускать, даже если у них есть на то причины (то есть если выходившие служанки бегут, чтобы успеть до закрытия ворот, их нельзя впускать, поскольку могут затесаться и женщины с неизвестным прошлым – прим. авт.). 6 Амано, Нарусэ и Мацуда, сменяясь каждый день и каждую ночь, стерегут зал оохиросики, и при появлении нарушителя поднимают тревогу. Если они это скроют, то будут строго наказаны.

Вероятно это была подготовка к близящемуся правлению Иэмицу, поскольку Такэтиё в 9 году Гэнна (1623) принял имя Иэмицу и стал новым сёгуном.

Само собой разумеется, сам закон об Оо-оку был провозглашён от имени Хидэтады, правившего тогда сёгуна, но вполне вероятно, что он отразил желания О-Фуку.

Иэмицу поначалу не везло с деторождением. Став сёгуном, он взял в жёны Такако, отцом которой был бывший канцлер Такацукаса Нобуфуса, но отношения с ней не сложились, супружеской жизни между ними не было, она потом перебралась жить в Наканомару, другое место в замке Эдо, и ребёнок у них так и не появился.

Кроме того, у Иэмицу, похоже, была склонность к мужчинам. Говорят, что у него было трое слуг из простых самураев, к которым он питал особенную любовь. В то время любовь между самураями не была редкостью, но для О-Фуку это было проблемой – как бы он их ни любил, жениться на них и иметь детей он не мог.



Токугава Иэмицу в детстве был слабым ребёнком, но, когда вырос, старался проявить себя «прирождённым сёгуном» и показать миру силу сёгуната, хотя его отец Хидэтада сохранял решающее влияние на политику (копия Историографического института Токийского университета)

Выживание правящей ветви рода Токугава зависело от того, оставит ли Иэмицу потомков, это был важный политический вопрос для сёгуната, и эта проблема крайне беспокоила О-Фуку.

Окончательное формирование функций Оо-оку

О-Фуку предоставляла Иэмицу самых красивых женщин и шла на любые ухищрения, чтобы обеспечить его потомством. Она поселила в «дальних покоях» девушек О-Фури, О-Раку и О-тама. Первой забеременела О-Фури, но родилась девочка. Однако у Иэмицу уже, вероятно, «пробудился» интерес к женщинам, и он уже сам заводил связи с прислуживавшими там О-Нацу и О-Риса.

Имя и происхождение Обзор О-Ман, монахиня храма Кэйкоин в Исэ Познакомилась с Иэмицу во время приёма и вернулась к мирской жизни в качестве его наложницы. Детей нет; существует легенда, что она происходила из знатной семьи, боялась последствий невольного вмешательства в дела сёгуната и делала аборт. О-Фури, родственница вассалов рода Гамо Выбрана О-Фуку, которая поселила её в Оо-оку; в 13 году Канъэй родила от Иэмицу одну дочь, Тиёхимэ, которая позднее стала женой правителя княжества Овари. О-Раку, крестьянка из Симоцукэ О-Фуку заметила О-Раку, когда возвращалась из паломничества в Асакуса, и поселила в Оо-оку. Родила мальчика Такэтиё, впоследствии ставшего 4-м сёгуном, Иэцуна. О-Нацу, дочь горожанина из Киото Прислужница Такако, жены Иэмицу, родила мальчика Нагамацу, позже – правитель княжества Кофу, Токугава Цунасигэ. О-Тама из знатного рода регентов и канцлеров Прислужница О-Ман; по рекомендации О-Фуку стала служить в Оо-оку. От Иэмицу родила мальчика Токумацу, позже – 5-й сёгун, Цунаёси (т. н. «собачий сёгун»). О-Риса – возможно, дочь чиновника из Киото Прислужница Такако, жены Иэмицу, в 4 году Сёхо (1647) родила мальчика Цурумацу, который умер в следующем году. О-Маса, дочь одного из главных вассалов княжества Овари Поселена в Оо-оку по воле О-Фуку, от Иэмицу родила мальчика Камэмацу, который умер в 4 году Сёхо (1647).

Создано автором по разным материалам

В конце концов наложницы родили Иэмицу нескольких мальчиков. Двое из них умерли в детстве, но Такэтиё (это имя часто использовали для старших сыновей рода Токугава, такое детское имя в своё время носили Иэмицу и Иэцуна) стал четвёртым сёгуном под именем Иэцуна, Нагамацу – правителем княжества Кофу Цунасигэ, а Токумацу – пятым сёгуном, Цунаёси.

План О-Фуку сработал, Оо-оку, созданное для обеспечения сёгуна потомством, выполнило свою функцию.

О-Фуку называли «домоправительницей господ сёгунов (сёгун-сама о-цубонэ)», и она утвердилась на должности старейшины (о-тосиёри) Оо-оку. Такие о-тосиёри, контролировавшие воспроизводство сёгунов, впоследствии обрели политическую мощь, превосходившую даже силу государственных советников родзю.

В 6 году Канъэй (1629) О-Фуку была принята сестрой в аристократический дом Сандзё, получив право посещать дворец, и была удостоена титула «госпожа Касуга» (касуга о-цубонэ). В 20 году Канъэй (1643) она заболела. Когда Иэмицу болел оспой, она молилась о его исцелении и поклялась сама не принимать лекарств, но говорят, что Иэмицу, обеспокоенный её здоровьем, сам заставлял её лечиться. Однако всё было тщетно, и она умерла в возрасте 64 лет.

После её смерти начались споры о наследовании титула сёгуна – существовало три потенциальных преемника от разных матерей, что могло стать причиной конфликтов. После смерти Касуга-но цубонэ управление Оо-оку перешло к О-Ман, которая истолковала конфуцианский принцип гармонии между старшими и младшими, убеждая, что наследником должен стать Такэтиё (Иэцуна), рождённый от О-Раку.

Однако существовало и противостояние между О-Нацу и О-тама, которые также родили мальчиков. В частности О-Тама, имя которой, «драгоценность», молва выводила из её стремления к богатству, имела особенную жажду власти.

По иронии судьбы, именно потомство Иэмицу, о котором так беспокоилась О-Фуку, стало источником проблем.

Изображение к заголовку: Касуга-но цубонэ, одна из важных политических фигур в период основания сёгуната Токугава, которую часто изображают в исторических сериалах. Помимо управления Оо-оку, она также надзирала за жёнами различных даймё, которые жили в Эдо по системе посменного пребывания при сёгуне (копия Историографического института Токийского университета)