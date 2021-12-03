«Дальние покои» сёгунов как проект госпожи Касуга, стремившейся обеспечить потомством третьего сёгуна, Иэмицу

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава
«Дальние покои» сёгунов как проект госпожи Касуга, стремившейся обеспечить потомством третьего сёгуна, ИэмицуКультура История
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У Хидэтады, второго сёгуна, не было наложниц
Женская «дальняя» часть дворца известна со времён Хидэтады, второго сёгуна Токугава – в его время она называлась «дальней стороной» (奥方, окугата), а название «Великие дальние (покои)» (大奥, оо-оку) стали использовать со времён четвёртого сёгуна, Иэцуны.
Выражение «дальняя сторона» означало заднюю часть дома, место, где управляют делами дома, или же ведающего ими человека. Иными словами, это жена (奥様, оку-сама, «госпожа из дальних (покоев)») владельца замка, даймё, которая жила в дальних помещениях и ведала домашними делами.
Токугава Иэясу, первый сёгун дома Токугава, в 10 году Кэйтё (1605) передал титул сёгуна своему сыну Хидэтаде, а в следующем году начал масштабное расширение замка Эдо.
В то время в замке разделили «передние (покои)» (表, омотэ), где сёгун занимался делами, и «дальние (покои)» (奥, оку), где жила семья сёгуна – их можно назвать прототипом будущих «Великих дальних (покоев)» оо-оку. Можно было создать и уединённое место лично для сёгуна «средние дальние (покои)» накаоку (中奥).
Покоями окугата во время их создания управляла О-Го, жена Хидэтады. Её отцом был Асаи Нагамаса, а матерью – О-Ити, старшим братом которой был Ода Нобунага. О-Го была младшей из трёх сестёр.
Хидэтада женился на ней в 4 году Бунроку (1595), для него это был второй брак, для О-Го – третий. В 9 году Кэйтё (1604) она родила Такэтиё (позднее – Иэмицу, третий сёгун), а в 11 году Кэйтё (1606) – Кунимацу (позднее – Токугава Таданага).
Хидэтада не имел официально наложниц – хотя у него был внебрачный сын, рождение которого держали в секрете. Это Хосина Масаюки, который стал первым правителем княжества Айдзу, он был помощником Иэмицу, но тот факт, что его рождение скрывали, говорит об отсутствии официальных наложниц в то время.
И вот в этот период появляется ещё одна женщина, сыгравшая важную роль в истории – О-Фуку, кормилица Такэтиё, которую впоследствии будут называть «госпожой Касуга», Касуга-но цубонэ.
Легендарная Касуга-но цубонэ
Существуют различные теории о жизни О-Фуку (см. иллюстрацию к заголовку) до того, как она приехала в Эдо в качестве кормилицы.
Известно, что она была дочерью Сайто Тосимицу, важного вассала Акэти Мицухидэ. Когда Мицухидэ проиграл битву при Ямадзаки в 10 году Тэнсё (1582), в которой сражался против Тоётоми Хидэёси (в то время – Хасиба Хидэёси), Тосимицу также был обезглавлен. После этого О-Фуку, дочь мятежника, скиталась, не находя пристанища, в конце концов вышла замуж, но её муж лишился покровительства и стал ронином, самураем без господина – первая половина жизни О-Фуку была полна взлётов и падений.
В 9 году Кэйтё Иэясу выбрал её в качестве кормилицы Такэтиё – это был переломный момент в её судьбе, и здесь различные теории противоречат друг другу.
Во-первых, существует несколько теорий о том, как она стала кормилицей Такэтиё – одни говорят о прозорливости Иэясу, выбравшего её из многих кандидаток, другие – что её рекомендовало правительство, третьи предполагают любовную связь с Иэясу.
В любом случае, она была редкой женщиной, которая соответствовала условиям найма – имела опыт жизни в столице и была образованной, а также обладала силой, упорством и умела располагать к себе людей, что, наверное, и заметил Иэясу.
Рассказывают, будто бы, когда внутри сёгуната возникли разногласия относительно того, кто больше подходит для наследования титула сёгуна, Такэтиё или Кунимацу, О-Фуку лично поговорила с Иэясу и настояла на том, что важнее право старшинства, и что сёгуном должен стать Такэтиё – однако сейчас считают, что это легенда, появившаяся позднее в период Эдо.
Говорят ещё, что Хидэтада и О-Го любили Кунимацу больше, чем Такэтиё, и хотели, чтобы он стал следующим сёгуном, но О-Фуку воспротивилась – но и эта версия не вызывает доверия. Хотя эта история описана в «Сборнике неубранных колосьев» (Отибосю) и других источниках, многие исследователи считают её необоснованной и не находят ей доказательств.
Посмотрим с другой стороны – уже то, что такие истории распространялись как «правдивые», говорит о значимости О-Фуку в обществе того времени.
Стремление сохранить «семя сёгуна»
Как О-Фуку обрела настолько большое влияние? Дело в том, что она была не просто кормилицей будущего сёгуна, но преуспела и в политике, сумев создать систему «дальних покоев».
В 4 году Гэнна (1618) был установлен закон о «дальних покоях» Оо-оку. Правила Оо-оку, известные сейчас, такие как запрет на вход для мужчин и запрет на вход и выход после шести часов пополудни восходят к этому времени.
Правила, установленные в 4 году Гэнна
|1
|При необходимости ремонта, уборки и т. п. в Оо-оку работников обязательно сопровождает Амано Магобэй, Нарусэ Кидзаэмон или Мацуда Рокуродзаэмон (вероятно, служившие тогда самураи – прим. авт.).
|2
|Мужчинам вход запрещён.
|3
|Женщинам тоже запрещено входить без пропуска кавасэгата.
|4
|Запрещён вход и выход после 6 часов пополудни.
|5
|Бегущих женщин не впускать, даже если у них есть на то причины (то есть если выходившие служанки бегут, чтобы успеть до закрытия ворот, их нельзя впускать, поскольку могут затесаться и женщины с неизвестным прошлым – прим. авт.).
|6
|Амано, Нарусэ и Мацуда, сменяясь каждый день и каждую ночь, стерегут зал оохиросики, и при появлении нарушителя поднимают тревогу. Если они это скроют, то будут строго наказаны.
Вероятно это была подготовка к близящемуся правлению Иэмицу, поскольку Такэтиё в 9 году Гэнна (1623) принял имя Иэмицу и стал новым сёгуном.
Само собой разумеется, сам закон об Оо-оку был провозглашён от имени Хидэтады, правившего тогда сёгуна, но вполне вероятно, что он отразил желания О-Фуку.
Иэмицу поначалу не везло с деторождением. Став сёгуном, он взял в жёны Такако, отцом которой был бывший канцлер Такацукаса Нобуфуса, но отношения с ней не сложились, супружеской жизни между ними не было, она потом перебралась жить в Наканомару, другое место в замке Эдо, и ребёнок у них так и не появился.
Кроме того, у Иэмицу, похоже, была склонность к мужчинам. Говорят, что у него было трое слуг из простых самураев, к которым он питал особенную любовь. В то время любовь между самураями не была редкостью, но для О-Фуку это было проблемой – как бы он их ни любил, жениться на них и иметь детей он не мог.
Выживание правящей ветви рода Токугава зависело от того, оставит ли Иэмицу потомков, это был важный политический вопрос для сёгуната, и эта проблема крайне беспокоила О-Фуку.
Окончательное формирование функций Оо-оку
О-Фуку предоставляла Иэмицу самых красивых женщин и шла на любые ухищрения, чтобы обеспечить его потомством. Она поселила в «дальних покоях» девушек О-Фури, О-Раку и О-тама. Первой забеременела О-Фури, но родилась девочка. Однако у Иэмицу уже, вероятно, «пробудился» интерес к женщинам, и он уже сам заводил связи с прислуживавшими там О-Нацу и О-Риса.
|Имя и происхождение
|Обзор
|О-Ман, монахиня храма Кэйкоин в Исэ
|Познакомилась с Иэмицу во время приёма и вернулась к мирской жизни в качестве его наложницы. Детей нет; существует легенда, что она происходила из знатной семьи, боялась последствий невольного вмешательства в дела сёгуната и делала аборт.
|О-Фури, родственница вассалов рода Гамо
|Выбрана О-Фуку, которая поселила её в Оо-оку; в 13 году Канъэй родила от Иэмицу одну дочь, Тиёхимэ, которая позднее стала женой правителя княжества Овари.
|О-Раку, крестьянка из Симоцукэ
|О-Фуку заметила О-Раку, когда возвращалась из паломничества в Асакуса, и поселила в Оо-оку. Родила мальчика Такэтиё, впоследствии ставшего 4-м сёгуном, Иэцуна.
|О-Нацу, дочь горожанина из Киото
|Прислужница Такако, жены Иэмицу, родила мальчика Нагамацу, позже – правитель княжества Кофу, Токугава Цунасигэ.
|О-Тама из знатного рода регентов и канцлеров
|Прислужница О-Ман; по рекомендации О-Фуку стала служить в Оо-оку. От Иэмицу родила мальчика Токумацу, позже – 5-й сёгун, Цунаёси (т. н. «собачий сёгун»).
|О-Риса – возможно, дочь чиновника из Киото
|Прислужница Такако, жены Иэмицу, в 4 году Сёхо (1647) родила мальчика Цурумацу, который умер в следующем году.
|О-Маса, дочь одного из главных вассалов княжества Овари
|Поселена в Оо-оку по воле О-Фуку, от Иэмицу родила мальчика Камэмацу, который умер в 4 году Сёхо (1647).
Создано автором по разным материалам
В конце концов наложницы родили Иэмицу нескольких мальчиков. Двое из них умерли в детстве, но Такэтиё (это имя часто использовали для старших сыновей рода Токугава, такое детское имя в своё время носили Иэмицу и Иэцуна) стал четвёртым сёгуном под именем Иэцуна, Нагамацу – правителем княжества Кофу Цунасигэ, а Токумацу – пятым сёгуном, Цунаёси.
План О-Фуку сработал, Оо-оку, созданное для обеспечения сёгуна потомством, выполнило свою функцию.
О-Фуку называли «домоправительницей господ сёгунов (сёгун-сама о-цубонэ)», и она утвердилась на должности старейшины (о-тосиёри) Оо-оку. Такие о-тосиёри, контролировавшие воспроизводство сёгунов, впоследствии обрели политическую мощь, превосходившую даже силу государственных советников родзю.
В 6 году Канъэй (1629) О-Фуку была принята сестрой в аристократический дом Сандзё, получив право посещать дворец, и была удостоена титула «госпожа Касуга» (касуга о-цубонэ). В 20 году Канъэй (1643) она заболела. Когда Иэмицу болел оспой, она молилась о его исцелении и поклялась сама не принимать лекарств, но говорят, что Иэмицу, обеспокоенный её здоровьем, сам заставлял её лечиться. Однако всё было тщетно, и она умерла в возрасте 64 лет.
После её смерти начались споры о наследовании титула сёгуна – существовало три потенциальных преемника от разных матерей, что могло стать причиной конфликтов. После смерти Касуга-но цубонэ управление Оо-оку перешло к О-Ман, которая истолковала конфуцианский принцип гармонии между старшими и младшими, убеждая, что наследником должен стать Такэтиё (Иэцуна), рождённый от О-Раку.
Однако существовало и противостояние между О-Нацу и О-тама, которые также родили мальчиков. В частности О-Тама, имя которой, «драгоценность», молва выводила из её стремления к богатству, имела особенную жажду власти.
По иронии судьбы, именно потомство Иэмицу, о котором так беспокоилась О-Фуку, стало источником проблем.
Изображение к заголовку: Касуга-но цубонэ, одна из важных политических фигур в период основания сёгуната Токугава, которую часто изображают в исторических сериалах. Помимо управления Оо-оку, она также надзирала за жёнами различных даймё, которые жили в Эдо по системе посменного пребывания при сёгуне (копия Историографического института Токийского университета)