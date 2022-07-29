«Дальние покои» сёгуна Оо-оку: сложное социально расслоённое сообщество

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава
«Дальние покои» сёгуна Оо-оку: сложное социально расслоённое сообществоИстория Культура
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Разнообразие должностей среди служанок
Рабочие должности и содержание работы служанок в Оо-оку сведены в таблицу с указанием происхождения женщин. Есть много профессий, названия которых для нас сейчас звучат непривычно – например, «внешняя посыльная» омотэдзукаи или «правая секретарь» гоюхицу.
|Должности
|Основное содержание работы
|Старейшины-дзёро
(дзёро о-тосиёри)
|Самый высокий ранг, при этом не связанный с властью. Собеседницы жён сёгунов.
|Младшие дзёро
(кодзёро)
|Ученицы старейшин-дзёро; если жена сёгуна очень молода, могли быть девочками.
|Старейшины
(о-тосиёри)
|Высшая власть в Оо-оку, управляют всеми делами.
|Принимающие высоких гостей
(о-кяку асираи)*
|Развлекали посланниц от трёх основных ветвей (го-санкэ), трёх боковых ветвей (го-санкё) дома Токугава и от даймё.
|Средние старейшины
(тю-досиёри)**
|Заместительница старейшины при жене сёгуна, составляет меню кухни.
|Средняя горничная
(о-тюро)
|Личные служанки сёгуна и его жены; из служанок этого уровня берут наложниц.
|Младшие служанки
(о-косё)**
|Служанки при жене сёгуна, девушки примерно до 16 лет.
|Привратница
(о-дзёгути)*
|Смотрительница при коридорных о-судзу-рока, следящих за проходами между «Средними дальними покоями» Нака-оку, где сёгун и его окружение занимались государственными делами, и «Великими дальними покоями» Оо-оку.
|На указанных выше должностях работают на протяжении всей жизни жены сёгуна
|Внешние посыльные
(он-омотэдзукаи)
|Посредницы при общении с мужчинами-служащими Оо-оку (О-хиросики), совершали покупки для Оо-оку.
|Правая секретарь
(гоюхицу)
|Записывали дневники, письма даймё.
|Сменная служанка
(о-цуги)
|Подавала вещи и приборы для письма, убирала место приёма гостей.
|Ответственная за пропуски
(о-киттэ гаки)*
|Проверяли проходящих мужчин-служащих на входах Нанацугути (проходы для служащих).
|Ответственная за одежду
(гофуку-но ма)
|Отвечала за шитьё и обращение с одеждой при сёгуне и его жене.
|Монахиня
(о-бодзу)*
|Женщина около 50 лет при сёгуне, свидетельница консуммации.
|Служанка «широких покоев»
(о-хиродзасики)*
|Подчинённая работа мессенджера. Отвечает за Госанкё и набор женщин-посланников различных даймё.
|Должности выше относятся к о-мэ миэ, допущенные к особе сёгуна, ниже – более низкий уровень
|Служащая покоев О-сан-но ма
(о-сан-но ма)
|Недавно принятые на работу во дворец дочери высших вассалов-хатамото. Отвечали за дела в покоях начиная от О-сан-но ма (пока не допущены к особе сёгуна по причине малого опыта).
|Служащая внутренних покоев
(о-накаи)
|Отвечает за приготовление всей пищи в дворцовой кухне.
|Следящая за огнём
(хи-но бан)*
|Следила за источниками огня во внутренних покоях.
|Следящая за посыльными
(о-цукаи бан)
|Подчинённая он-омотэдзукаи, «нижняя привратница» (сита-но о-дзёгути), охраняла вход в Оо-оку.
|Низшие служанки
(о-суэ)
|Отвечали за различные дела в Оо-оку – убирали, носили воду и т. п.
Источник: Ямамото Хирофуми «Сёгун и Оо-оку» (изд-во «Сёгакукан»)
Прим.: знаком * отмечены должности прислуги только сёгуна, ** – только жены сёгуна. В случае особого происхождения отмечены следующим образом:
■аристократия (кугэ) ■ближние вассалы (хатамото) ■вассалы-гокэнин и ниже
Для анализа количества женщин разных должностей возьмём «Книгу женщин-служащих сёгуната Эдо» (Эдо бакуфу дзётю бугэнтё), где описаны различные категории служанок. «Книга» входит в состав «Документов Инао» (Инао бунсё), хранившихся в семье Инао, ближних вассалов-хатамото периода Эдо.
В «Книге» приводятся должности и количество служанок Кодайин, жены 11-го сёгуна Иэнари, и 13-го сёгуна Иэсада (в обоих случаях – предположительно). Это служанки-хоконин, обслуживающие непосредственно сёгуна и его жену.
|Кодайин
|Иэсада (сёгун)
|Старейшины-дзёро
(дзёро о-тосиёри)
|1
|3
|Младшие дзёро
(кодзёро)
|1
|1
|Старейшины
(о-тосиёри)
|2
|4
|Принимающие высоких гостей
(о-кяку асираи)
|4
|Средние старейшины
(тю-досиёри)
|3
|Средняя горничная
(о-тюро)
|7
|7
|Младшие служанки
(о-косё)
|2
|Привратница
(о-дзёгути)
|4
|Внешние посыльные
(он-омотэдзукаи)
|2
|9
|Правая секретарь
(гоюхицу)
|3
|7
|Сменная служанка
(о-цуги)
|6
|*14
|Ответственная за пропуски
(о-киттэ гаки)
|1
|Ответственная за одежду
(гофуку-но ма)
|5
|*10
|Монахиня
(о-бодзу)
|4
|Служанка «широких покоев»
(о-хиродзасики)
|12
|Служащая покоев О-сан-но ма
(о-сан-но ма)
|5
|* 16
|Служащая внутренних покоев
(о-накаи)
|4
|4
|Следящая за огнём
(хи-но бан)
|18
|Следящая за посыльными
(о-цукаи бан)
|2
|* 17
|Низшие служанки
(о-суэ)
|*14
|* 37
Прим.: знаком * отмечены разряды служанок, включавшие одну начальницу над служанками этого разряда
Как мы видим, количество прислуживающих сёгуну больше, это потому, что Оо-оку – своего рода «дом» сёгуна в замке Эдо. Главный там – сёгун, поэтому его обслуживает больше людей разных должностей.
Помимо них, при служительницах на руководящих должностях были «комнатные» служанки-ученицы хэяко, прислуживавшие им, и другие низшие служанки на разных работах. Общее количество служивших там достигало двух-трёх тысяч.
Старейшины-дзёро и младшие дзёро относились к высшему особому разряду служащих, это были дочери аристократических семейств Киото. Причина, по которой нанимали женщин-аристократок, состояла в том, что жёны сёгунов за редкими исключениями были из столичной знати, и им нужны были компаньонки для общения. Кроме того, они обладали многими познаниями о церемониях и обычаях императорского двора и самурайских домов, которые могли оказаться очень полезными.
Однако эти служительницы почти не имели отношения к функционированию и управлению Оо-оку, руководством всем в «дальних покоях» ведали старейшины (о-тосиёри), и те, кто занимали эту должность, были самыми могущественными, им подчинялись все, кто служил в Оо-оку, кроме старейшин-дзёро и младших дзёро.
Образы служащих Оо-оку в популярной игре периода Эдо
Изображение к заголовку взято из популярной настольной игры «Карьера служительницы Оо-оку» (Оку боко сюссэ сугороку), в которую играли девочки из простого народа в период Эдо. В каждом квадрате изображена служащая определённой должности с пояснениями. Бросая кубики, определяют квадрат с соответствующим числом и продвигаются вперёд, конечной целью является положение жены сёгуна (мидайдокоро).
Похоже, что попасть в Оо-оку было мечтой многих дочерей горожан, и они старались реализовать свои надежды на блистательную карьеру хотя бы в игре.
Из игры в сугороку я отобрал основные должности. Любителям исторических сериалов, пожалуй, хорошо знакомы старейшины (о-тосиёри) и средние горничные (о-тюро), а остальные вряд ли встречались, о них можно узнать из таблицы в начале статьи.
Особо я хотел бы обратить внимание на низших служанок о-суэ, которые носили воду и занимались уборкой.
Тяжёлую работу – начерпать воды из колодца и наносить её в бадьях –не поручали дочерям самураев, получившим утончённое воспитание, поэтому для таких работ нанимали дочерей торговцев и крестьян. Историк Ямамото Хирофуми отмечал их роль – находясь в тени, именно они обеспечивали жизнь Оо-оку. При описании «Великих дальних покоев» обычно подчёркивают их великолепие, но не стоит забывать и о бытовой стороне жизни этого дворца, где жили тысячи женщин.
Допущенные к особе сёгуна о-мэ-миэ и служанки более низких рангов
В Оо-оку царила строгая дисциплина и ограничения по происхождению и роду занятий, так что получить там работу было не так-то просто, особенно дочерям торговцев и крестьян.
Во-первых, служанки были строго разделены на разряды должностей о-мэ-миэ, допущенных к особе сёгуна, и всех, кто ниже.
Само определение о-мэ-миэ, «на которых может падать высочайший взгляд», говорит о возможности вассалов этого статуса непосредственно контактировать с сёгуном и его женой. В период Эдо к этому разряду относились ближние вассалы-хатамото, ниже них стояли прямые вассалы сёгуна гокэнин. Женщины в Оо-оку были разделены так же по положению семьи, где они родились. Граница проходила как раз между хатамото и гокэнин – дочери первых могли становиться служанками разряда о-мэ-миэ, девушки из семей вторых – вряд ли. Говоря в терминах современных государственных органов, должности о-мэ-миэ напоминали министерские должности, предполагающие карьерный рост, а должности ниже не давали такой возможности. Старейшина (о-тосиёри) находилась на вершине карьерной группы в должности, аналогичной замминистра, в то время как «высшие» позиции старейшин-дзёро и младших дзёро были почётными должностями.
Даже представители воинского сословия (буси) ниже определённого уровня были недостаточно родовиты, чтобы войти в состав о-мэ-миэ, и этот принцип создавал большие препятствия для того, чтобы в Оо-оку могли попасть дочери горожан.
Похоже, что бывали случаи, когда кому-то улыбалось счастье и удавалось наняться при статусе торговца и начать карьеру с самого низа, от должности служанки о-суэ, а кто-то мог воспользоваться связями с самурайским домом и отдать девушку в качестве приёмной дочери в дом вассала-гокэнин, после чего она уже за счёт своих способностей продвигалась по карьерной лестнице и реализовала свою мечту, дойдя до разряда о-мэ-миэ – теоретически это не было совершенно невозможным, но такие случаи были крайне редки.
С другой стороны, служащие на руководящих должностях обычно работали с условием найма на весь срок жизни господина или госпожи (см. таблицу в начале статьи), то есть их жизнь была подчинена правилам Оо-оку, они не могли уйти на покой или съездить на родину по желанию, тогда как не входившие в состав о-мэ-миэ слуги низших рангов могли раз в несколько лет отпроситься в отпуск и поехать домой, это было закреплено в правилах, и они могли подать прошение об отставке.
Тогда было невозможно претендовать на высшие должности, не будучи готовым к тому, что Оо-оку будет посвящена вся жизнь. Сколько городских девушек были настолько решительно настроены, чтобы отдать Оо-оку всё?
Разные комнаты для слуг разных рангов
Служанки разных рангов жили в комнатах разного типа в зависимости от должности. Различия комнат можно видеть на архитектурных чертежах, сделанных для строительства Оо-оку, хранящихся в Центральной столичной библиотеке Токио.
Первый из них – «План длинных покоев с первой стороны» (Итинокава нагацубонэ урабэя канабакари).
«Первая сторона» здания – самая солнечная, выходящая на юг, «длинные покои» (нагацубонэ) – планировка типа нагая с несколькими жилыми помещениями, расположенными в ряд, то есть постройка включала несколько таких комнат с задним чердачным помещением.
В таких личных комнатах могли жить только старшие служащие, а в чердачной части обитала ученица, которая обслуживала хозяйку комнаты.
Теперь посмотрим на «Планировку длинных покоев третьей стороны» (Сан-но кава нагацубонэ дзиэ дзу). С «третьей стороны» жили служанки более низких рангов, начиная от внешних посыльных
(он-омотэдзукаи). Как мы видим, дом нагая разделён на на маленькие комнаты. В каждой комнате проживала одна или несколько служанок – в зависимости от должности.
Посмотрим, наконец, на план комнат, где в одном пространстве проживало большое количество низших служанок о-суэ (или о-хан сита), «Планировка комнат о-хан сита» (О-хан сита-бэя дзиэ дзу).
По этим планам легко увидеть различия в условиях жизни и жилом пространстве служанок разных рангов, что естественно для феодального общества. В наше время, пожалуй, только в сумо сохранилась такая система комнат, а в период Эдо строгое социальное разделение строго соблюдалось и в «Великих дальних покоях» Оо-оку.
Фотография к заголовку: Игра «Карьера служительницы Оо-оку» (Оку боко сюссэ сугороку), популярная среди девочек в период Эдо. Бросая игральные кости, продвигались в карьере, а целью игры было дойти до положения жены сёгуна (собрание Национальной парламентской библиотеки)