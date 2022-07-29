«Дальние покои» сёгуна Оо-оку: сложное социально расслоённое сообщество

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

Количество проживавших в «дальних покоях» Оо-оку женщин, по оценкам, могло доходить до двух-трёх тысяч. В разное время население женской части дворца увеличивалось или сокращалось, но понятно, что значительное количество женщин было занято на различных работах. На самом деле лишь небольшое количество занятых на работах служанок носили роскошные наряды, какие можно увидеть в исторических сериалах. Было очень много младших служанок, о которых нам известно немногое.

Разнообразие должностей среди служанок

Рабочие должности и содержание работы служанок в Оо-оку сведены в таблицу с указанием происхождения женщин. Есть много профессий, названия которых для нас сейчас звучат непривычно – например, «внешняя посыльная» омотэдзукаи или «правая секретарь» гоюхицу.

Должности Основное содержание работы Старейшины-дзёро

(дзёро о-тосиёри) Самый высокий ранг, при этом не связанный с властью. Собеседницы жён сёгунов. Младшие дзёро

(кодзёро) Ученицы старейшин-дзёро; если жена сёгуна очень молода, могли быть девочками. Старейшины

(о-тосиёри) Высшая власть в Оо-оку, управляют всеми делами. Принимающие высоких гостей

(о-кяку асираи)* Развлекали посланниц от трёх основных ветвей (го-санкэ), трёх боковых ветвей (го-санкё) дома Токугава и от даймё. Средние старейшины

(тю-досиёри)** Заместительница старейшины при жене сёгуна, составляет меню кухни. Средняя горничная

(о-тюро) Личные служанки сёгуна и его жены; из служанок этого уровня берут наложниц. Младшие служанки

(о-косё)** Служанки при жене сёгуна, девушки примерно до 16 лет. Привратница

(о-дзёгути)* Смотрительница при коридорных о-судзу-рока, следящих за проходами между «Средними дальними покоями» Нака-оку, где сёгун и его окружение занимались государственными делами, и «Великими дальними покоями» Оо-оку. На указанных выше должностях работают на протяжении всей жизни жены сёгуна Внешние посыльные

(он-омотэдзукаи) Посредницы при общении с мужчинами-служащими Оо-оку (О-хиросики), совершали покупки для Оо-оку. Правая секретарь

(гоюхицу) Записывали дневники, письма даймё. Сменная служанка

(о-цуги) Подавала вещи и приборы для письма, убирала место приёма гостей. Ответственная за пропуски

(о-киттэ гаки)* Проверяли проходящих мужчин-служащих на входах Нанацугути (проходы для служащих). Ответственная за одежду

(гофуку-но ма) Отвечала за шитьё и обращение с одеждой при сёгуне и его жене. Монахиня

(о-бодзу)* Женщина около 50 лет при сёгуне, свидетельница консуммации. Служанка «широких покоев»

(о-хиродзасики)* Подчинённая работа мессенджера. Отвечает за Госанкё и набор женщин-посланников различных даймё. Должности выше относятся к о-мэ миэ, допущенные к особе сёгуна, ниже – более низкий уровень Служащая покоев О-сан-но ма

(о-сан-но ма) Недавно принятые на работу во дворец дочери высших вассалов-хатамото. Отвечали за дела в покоях начиная от О-сан-но ма (пока не допущены к особе сёгуна по причине малого опыта). Служащая внутренних покоев

(о-накаи) Отвечает за приготовление всей пищи в дворцовой кухне. Следящая за огнём

(хи-но бан)* Следила за источниками огня во внутренних покоях. Следящая за посыльными

(о-цукаи бан) Подчинённая он-омотэдзукаи, «нижняя привратница» (сита-но о-дзёгути), охраняла вход в Оо-оку. Низшие служанки

(о-суэ) Отвечали за различные дела в Оо-оку – убирали, носили воду и т. п.

Источник: Ямамото Хирофуми «Сёгун и Оо-оку» (изд-во «Сёгакукан»)

Прим.: знаком * отмечены должности прислуги только сёгуна, ** – только жены сёгуна. В случае особого происхождения отмечены следующим образом:

■аристократия (кугэ) ■ближние вассалы (хатамото) ■вассалы-гокэнин и ниже

Для анализа количества женщин разных должностей возьмём «Книгу женщин-служащих сёгуната Эдо» (Эдо бакуфу дзётю бугэнтё), где описаны различные категории служанок. «Книга» входит в состав «Документов Инао» (Инао бунсё), хранившихся в семье Инао, ближних вассалов-хатамото периода Эдо.

В «Книге» приводятся должности и количество служанок Кодайин, жены 11-го сёгуна Иэнари, и 13-го сёгуна Иэсада (в обоих случаях – предположительно). Это служанки-хоконин, обслуживающие непосредственно сёгуна и его жену.

Кодайин Иэсада (сёгун) Старейшины-дзёро

(дзёро о-тосиёри) 1 3 Младшие дзёро

(кодзёро) 1 1 Старейшины

(о-тосиёри) 2 4 Принимающие высоких гостей

(о-кяку асираи) 4 Средние старейшины

(тю-досиёри) 3 Средняя горничная

(о-тюро) 7 7 Младшие служанки

(о-косё) 2 Привратница

(о-дзёгути) 4 Внешние посыльные

(он-омотэдзукаи) 2 9 Правая секретарь

(гоюхицу) 3 7 Сменная служанка

(о-цуги) 6 *14 Ответственная за пропуски

(о-киттэ гаки) 1 Ответственная за одежду

(гофуку-но ма) 5 *10 Монахиня

(о-бодзу) 4 Служанка «широких покоев»

(о-хиродзасики) 12 Служащая покоев О-сан-но ма

(о-сан-но ма) 5 * 16 Служащая внутренних покоев

(о-накаи) 4 4 Следящая за огнём

(хи-но бан) 18 Следящая за посыльными

(о-цукаи бан) 2 * 17 Низшие служанки

(о-суэ) *14 * 37

Прим.: знаком * отмечены разряды служанок, включавшие одну начальницу над служанками этого разряда

Как мы видим, количество прислуживающих сёгуну больше, это потому, что Оо-оку – своего рода «дом» сёгуна в замке Эдо. Главный там – сёгун, поэтому его обслуживает больше людей разных должностей.

Помимо них, при служительницах на руководящих должностях были «комнатные» служанки-ученицы хэяко, прислуживавшие им, и другие низшие служанки на разных работах. Общее количество служивших там достигало двух-трёх тысяч.

Старейшины-дзёро и младшие дзёро относились к высшему особому разряду служащих, это были дочери аристократических семейств Киото. Причина, по которой нанимали женщин-аристократок, состояла в том, что жёны сёгунов за редкими исключениями были из столичной знати, и им нужны были компаньонки для общения. Кроме того, они обладали многими познаниями о церемониях и обычаях императорского двора и самурайских домов, которые могли оказаться очень полезными.

Однако эти служительницы почти не имели отношения к функционированию и управлению Оо-оку, руководством всем в «дальних покоях» ведали старейшины (о-тосиёри), и те, кто занимали эту должность, были самыми могущественными, им подчинялись все, кто служил в Оо-оку, кроме старейшин-дзёро и младших дзёро.

Образы служащих Оо-оку в популярной игре периода Эдо

Изображение к заголовку взято из популярной настольной игры «Карьера служительницы Оо-оку» (Оку боко сюссэ сугороку), в которую играли девочки из простого народа в период Эдо. В каждом квадрате изображена служащая определённой должности с пояснениями. Бросая кубики, определяют квадрат с соответствующим числом и продвигаются вперёд, конечной целью является положение жены сёгуна (мидайдокоро).

Похоже, что попасть в Оо-оку было мечтой многих дочерей горожан, и они старались реализовать свои надежды на блистательную карьеру хотя бы в игре.

Из игры в сугороку я отобрал основные должности. Любителям исторических сериалов, пожалуй, хорошо знакомы старейшины (о-тосиёри) и средние горничные (о-тюро), а остальные вряд ли встречались, о них можно узнать из таблицы в начале статьи.



Фрагмент изображения к заголовку – игра «Карьера служительницы Оо-оку»

Особо я хотел бы обратить внимание на низших служанок о-суэ, которые носили воду и занимались уборкой.

Тяжёлую работу – начерпать воды из колодца и наносить её в бадьях –не поручали дочерям самураев, получившим утончённое воспитание, поэтому для таких работ нанимали дочерей торговцев и крестьян. Историк Ямамото Хирофуми отмечал их роль – находясь в тени, именно они обеспечивали жизнь Оо-оку. При описании «Великих дальних покоев» обычно подчёркивают их великолепие, но не стоит забывать и о бытовой стороне жизни этого дворца, где жили тысячи женщин.

Допущенные к особе сёгуна о-мэ-миэ и служанки более низких рангов

В Оо-оку царила строгая дисциплина и ограничения по происхождению и роду занятий, так что получить там работу было не так-то просто, особенно дочерям торговцев и крестьян.

Во-первых, служанки были строго разделены на разряды должностей о-мэ-миэ, допущенных к особе сёгуна, и всех, кто ниже.

Само определение о-мэ-миэ, «на которых может падать высочайший взгляд», говорит о возможности вассалов этого статуса непосредственно контактировать с сёгуном и его женой. В период Эдо к этому разряду относились ближние вассалы-хатамото, ниже них стояли прямые вассалы сёгуна гокэнин. Женщины в Оо-оку были разделены так же по положению семьи, где они родились. Граница проходила как раз между хатамото и гокэнин – дочери первых могли становиться служанками разряда о-мэ-миэ, девушки из семей вторых – вряд ли. Говоря в терминах современных государственных органов, должности о-мэ-миэ напоминали министерские должности, предполагающие карьерный рост, а должности ниже не давали такой возможности. Старейшина (о-тосиёри) находилась на вершине карьерной группы в должности, аналогичной замминистра, в то время как «высшие» позиции старейшин-дзёро и младших дзёро были почётными должностями.

Даже представители воинского сословия (буси) ниже определённого уровня были недостаточно родовиты, чтобы войти в состав о-мэ-миэ, и этот принцип создавал большие препятствия для того, чтобы в Оо-оку могли попасть дочери горожан.

Похоже, что бывали случаи, когда кому-то улыбалось счастье и удавалось наняться при статусе торговца и начать карьеру с самого низа, от должности служанки о-суэ, а кто-то мог воспользоваться связями с самурайским домом и отдать девушку в качестве приёмной дочери в дом вассала-гокэнин, после чего она уже за счёт своих способностей продвигалась по карьерной лестнице и реализовала свою мечту, дойдя до разряда о-мэ-миэ – теоретически это не было совершенно невозможным, но такие случаи были крайне редки.

С другой стороны, служащие на руководящих должностях обычно работали с условием найма на весь срок жизни господина или госпожи (см. таблицу в начале статьи), то есть их жизнь была подчинена правилам Оо-оку, они не могли уйти на покой или съездить на родину по желанию, тогда как не входившие в состав о-мэ-миэ слуги низших рангов могли раз в несколько лет отпроситься в отпуск и поехать домой, это было закреплено в правилах, и они могли подать прошение об отставке.

Тогда было невозможно претендовать на высшие должности, не будучи готовым к тому, что Оо-оку будет посвящена вся жизнь. Сколько городских девушек были настолько решительно настроены, чтобы отдать Оо-оку всё?

Разные комнаты для слуг разных рангов

Служанки разных рангов жили в комнатах разного типа в зависимости от должности. Различия комнат можно видеть на архитектурных чертежах, сделанных для строительства Оо-оку, хранящихся в Центральной столичной библиотеке Токио.

Первый из них – «План длинных покоев с первой стороны» (Итинокава нагацубонэ урабэя канабакари).



«План длинных покоев с первой стороны», план комнат одной из старших служительниц. Оо-оку часто перестраивали, так что точная датировка этого чертежа неизвестна (хранилище специальной коллекции документов Токийской столичной центральной библиотеки)

«Первая сторона» здания – самая солнечная, выходящая на юг, «длинные покои» (нагацубонэ) – планировка типа нагая с несколькими жилыми помещениями, расположенными в ряд, то есть постройка включала несколько таких комнат с задним чердачным помещением.

В таких личных комнатах могли жить только старшие служащие, а в чердачной части обитала ученица, которая обслуживала хозяйку комнаты.



«Парчовые картины Эдо: длинные покои» (Эдо нисики нагацубонэ), многоцветная гравюра в стиле «парчовых картинок» (нисики-э), созданная после начала эпохи Мэйдзи. Картина написана по представлениям о жизни Оо-оку; картины, изображающие реальные покои в Оо-оку неизвестны (хранилище специальной коллекции документов Токийской столичной центральной библиотеки)

Теперь посмотрим на «Планировку длинных покоев третьей стороны» (Сан-но кава нагацубонэ дзиэ дзу). С «третьей стороны» жили служанки более низких рангов, начиная от внешних посыльных

(он-омотэдзукаи). Как мы видим, дом нагая разделён на на маленькие комнаты. В каждой комнате проживала одна или несколько служанок – в зависимости от должности.



«Планировка длинных покоев третьей стороны» – вид сверху на расположение комнат служанок низших разрядов (хранилище специальной коллекции документов Токийской столичной центральной библиотеки)

Посмотрим, наконец, на план комнат, где в одном пространстве проживало большое количество низших служанок о-суэ (или о-хан сита), «Планировка комнат о-хан сита» (О-хан сита-бэя дзиэ дзу).



«Планировка комнат о-хан сита» – здесь предположительно обитало более десятка низших служанок о-суэ (хранилище специальной коллекции документов Токийской столичной центральной библиотеки)

По этим планам легко увидеть различия в условиях жизни и жилом пространстве служанок разных рангов, что естественно для феодального общества. В наше время, пожалуй, только в сумо сохранилась такая система комнат, а в период Эдо строгое социальное разделение строго соблюдалось и в «Великих дальних покоях» Оо-оку.

Фотография к заголовку: Игра «Карьера служительницы Оо-оку» (Оку боко сюссэ сугороку), популярная среди девочек в период Эдо. Бросая игральные кости, продвигались в карьере, а целью игры было дойти до положения жены сёгуна (собрание Национальной парламентской библиотеки)