«Дальние покои» сёгуна Оо-оку: скандальный «инцидент Эдзимы и Икусимы»

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

Служанкам Оо-оку практически не разрешалось покидать замок Эдо, но даже в тех редких случаях, когда они всё же выходили, иногда случались происшествия, считавшиеся нарушением морали. Одно из них произошло в годы Сётоку (1711-1716), оно получило название «инцидент Эдзимы и Икусимы». Из-за того, что в инцидент была вовлечена одна из начальниц Оо-оку, он привлёк особое внимание падких на слухи жителей Эдо.

Служащая Оо-оку, которая засмотрелась на представление Кабуки и опоздала к закрытию ворот

Изображение над статьёй – это многоцветная гравюра нисики-э под названием «История Икусимы Сингоро» из серии «Новое собрание нисики-э Востока» (Синсэн хигаси нисики-э Икусима Сингоро-но ханаси), автором которой является Цукиока Ёситоси, она была создана в эпоху Мэйдзи (1868-1912).

На гравюре слева – актёр Кабуки Икусима Сингоро, а справа – Эдзима, главная героиня тех событий. Сцена на гравюре напоминает соблазнение мужчины проституткой, но на самом деле Эдзима была талантливой женщиной, которой удалось пробиться к самой вершине власти в Оо-оку, став старейшиной о-тосиёри.

Эдзима – это её имя в качестве о-тосиёри в Оо-оку в замке Эдо, а настоящим именем было Мики (согласно одной из теорий – Миё).

Она родилась в семье самурая княжества Кофу и попала в Оо-оку как служанка госпожи Геккоин, матери седьмого сёгуна Токугава, Иэцугу. Гэккоин была наложницей шестого сёгуна, Иэнобу, и Эдзима в качестве её служанки смогла возвыситься в Оо-оку до должности о-тосиёри.

Однако паломничество Эдзимы как представительницы Гэккоин в храм Дзодзёдзи, семейный храм рода Токугава в эдоском районе Сиба, в 4 году Сётоку (1714) стало переломным моментом в её судьбе.

В качестве представительницы она замещала Гэккоин во время паломничества, поскольку самой Гэккоин, хотя она и была матерью 7-го сёгуна, было запрещено покидать пределы замка Эдо даже для поклонения в родовом храме, и кто-то должен был это делать от её имени. Выбор пал на Эдзиму, что показывает, насколько Гэккоин ей доверяла.

После поклонения Эдзима не сразу вернулась в замок Эдо, а вместе с торговцем, который был поставщиком кимоно, пошла смотреть Кабуки. Вероятно, торговец, который оптом торговал кимоно для высокопоставленных лиц сёгуната, устроил масштабное развлечение, чтобы лучше познакомиться с исполнительной служащей Оо-оку. Говорят, что представление кабуки в общей сложности смотрело более 100 человек, включая Эдзиму, горничных среднего ранга о-тюро и носильщиков.



Гравюра, изображающая интерьер театра «Накамура-дза» в период его процветания. Говорят, что Эдзима смотрела представление в «Ямамура-дза», которым владел Ямамура Тётаю, но интерьеры театров похожи (серия «Изображения Накамура-дза внутри и снаружи», коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Однако Эдзима, поглощённая зрелищем, опоздала к моменту закрытия ворот в Оо-оку, они закрывались в 6 часов вечера. Хотя она и вернулась в замок, вход в Оо-оку был закрыт. Она требовала её пропустить, ей отказывали, но в конце концов ей как-то удалось добиться, чтобы её впустили. Однако то, что о нарушении станет известно, было только вопросом времени.

После представления в чайном доме устроили банкет, Эдзима пила сакэ, и туда же позвали Икусиму Сингоро, который играл в спектакле, который все только что смотрели. Однако точно об этом не известно.

В любом случае, опоздание Эдзимы к закрытию ворот, а также то, что в спектакле играл очень популярный в то время актёр, переросло в большую проблему.

Допрос в секретном отделе

Всего через 20 дней после перебранки у ворот Эдзиму передали на «содержание» в особняк одного из сёгунских вассалов гокэнин Сираи Хэйэмона, зятя Эдзимы. «Содержание» было своего рода предварительным заключением под стражу подозреваемого в нарушении правил.

Эдзиму заподозрили в существовании «тайной связи» с Икусимой Сингоро.

Связь личной прислужницы матери сёгуна с актёром, то есть человеком с низким социальным статусом, была бы унизительной для сёгуната. Ещё важнее были подозрения в разглашении конфиденциальной информации об Оо-оку.

Эдзима не дрогнула на суровом допросе и категорически отрицала сексуальную связь. С другой стороны, к торговцу, который развлекал Эдзиму, и участникам пьесы, в том числе Сингоро, применяли беспощадные пытки.

Неизвестно, кто из них сознался, но в результате расследования Эдзиму и Сингоро приговорили к ссылке. Вроде бы высказывались и настоятельные требования смертной казни, но в «Разбирательстве по делу Эдзимы» (Эдзима дандзай дзиряку) сказано, что, «несмотря на серьёзность нарушения, следует сохранить им жизнь из милосердия». Это милосердие, вероятно, было проявлено благодаря прошению Гэккоин, хлопотавшей о сохранении жизни Эдзиме, и её в результате отправили в заключение приближённым к роду сёгунов фудай даймё Такато в земле Синано.

Сингоро отправили в ссылку на отдалённый остров Миякэ. Наказали и ещё нескольких человек, связанных с театром.

Наиболее виновным был признан зять Эдзимы, Сираи Хэйэмон, которого приговорили к смерти. Возможно, за ним признали недостаточный надзор за Эдзимой и решили, что он несёт ответственность как соучастник, но всё равно необъяснима такая суровость наказания. Возможно, возобладало мнение, что хоть кого-то за этот инцидент следует приговорить к смертной казни.



Люди наблюдают за отходом корабля, увозящего ссыльных преступников на отдалённые острова. Корабль отходит от моста Эйтай через реку Сумида и направляется на Осиму, Хатидзёдзиму, Миякэ, Нидзиму и другие острова. Сингоро на таком корабле отправили на Миякэ, где он жил до помилования в 1742 году («Иллюстрированная криминальная энциклопедия бакуфу Токугава», коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Была ли виновна Эдзима в связи с Сингоро?

Инцидент Эдзимы и Икусимы имел важные последствия.

Хотя не существует подтверждений тайной связи между Эдзимой и Сингоро, слухи о такой связи были, и многие в это верили. Многоцветная гравюра нисики-э перед заголовком статьи, изображающая сцену тайной встречи на балконе театра, показывает, что с эпохи Эдо (1603-1868) и до Мэйдзи (1868-1912) их считали любовниками.

Однако, как уже говорилось, Эдзима не признала вину. Сингоро, возможно, вынудили признаться под пытками. Сираи Хэйэмона привязали к этому делу, и по приказу сёгуната ему пришлось смириться и принять смерть как вассалу сёгуна, гокэнин.

Истина осталась неизвестной, пошёл гулять слух о скандальной сексуальной связи, причастные к этому лица были жестоко наказаны, и эта связь была практически признана фактом. Падкие на слухи жители Эдо тут же сделали эту связь темой гравюр нисики-э, но всё это наводит на мысль о том, что инцидент Эдзимы и Икусимы был ложным обвинением, а в таком случае почему же Эдзима и Сингоро были осуждены?

Согласно одной из теорий, инцидент был связан с борьбой за власть в сёгунате.

Гэккоин, имевшая огромное влияние как мать 7-го сёгуна, Иэцугу, и законная жена сёгуна Тэнъэйин, которая не смогла родить наследника, будучи тесно вовлечёнными в дела сёгуната, вели ожесточённую борьбу за власть.

Во время правления 6-го сёгуна, Иэнобу, фактически управляли сёгунатом приближённый слуга сёгуна Манабэ Акифуса и учёный-конфуцианец Араи Хакусэки. Тэнъэйин не могло понравиться, что эти двое стремились сохранить свою власть, поддерживая Геккоин и её сына Иэцугу, который в юном возрасте стал 7-м сёгуном.

В такое время приближённая служанка Гэккоин совершила ошибку, опоздав к закрытию ворот, и это был слишком удобный случай для Тэнъэйин, чтобы им не воспользоваться. Недавно появившаяся теория говорит о том, что весь шум вокруг инцидента и решение о «тайной связи» стали следствием стремления избавиться от влияния Гэккоин.

И действительно, после инцидента власть Гэккоин, Манабэ и Хакусэки ослабевает.

При этом Иэцугу, 7-й сёгун, из-за болезни умер в возрасте 8 лет, и возникает движение в поддержку назначения 8-м сёгуном Токугавы Ёсимунэ, правителя княжества Кисю, которого порекомендовала Тэнъэйин. Если бы Манабэ и Хакусэки сохраняли прежнее влияние, Ёсимунэ вряд ли бы смог стать сёгуном.

Инцидент Эдзимы и Икусимы оказал значительное влияние на эпохальное событие – впервые со времён Иэясу было прервано прямое наследование титула сёгуна и сёгун был назначен из числа трёх других ветвей дома, го-санкэ. План основательницы Оо-оку, госпожи Касуга, о котором шла речь в первой части серии, заключавшийся в том, чтобы «сохранить семя сёгуна», обеспечив прямую преемственность, потерпел неудачу. Для сёгуната и Оо-оку началась новая эра, когда Ёсимунэ из го-санкэ стал сёгуном.

«Закрытая комната»: что случилось с Эдзимой?

Какова же была дальнейшая судьба Эдзимы?

Рядом с парком на руинах замка Такато в городе Ина в префектуре Нагано находится Музей истории посёлка Такато города Ина. На этом месте восстановлена и открыта для публики «закрытая комната», в которой находилась Эдзима.

Решётчатая дверь вделана в стену намертво способом хамэкороси, её невозможно было открыть. Комната представляет собой, по сути, тюремную камеру, к которой была приставлена охрана и не допускалось никаких контактов с внешним миром. Переписка тоже была запрещена. В таких условиях Эдзима прожила 27 лет.



Решётчатая дверь (вверху) и интерьер комнаты (внизу) в отреставрированном доме Эдзимы. Площадь комнаты составляет около 8 татами. Говорят, что она была заточена здесь, не выходя даже на прогулку, и что единственным человеком, с которым она могла говорить, была служанка (PIXTA)

Однако позднее ей была дана амнистия, и, похоже, она обрела некоторую свободу в замке Такато. Эдзима умерла в 1741 году, и говорят, что она никогда не говорила об Оо-оку до самой смерти.

Эдзима была похоронена в храме Рэнгадзи в городе Такато, а в 1992 была создана бронзовая статуя в её честь. Спокойствие в лице и общем виде изящной статуи как будто выражают гордость служащей «дальних покоев» дворца сёгуна, которая до конца стремилась сохранить Оо-оку.

Однако инцидент с Эдзимой и Икусимой был только началом.

В годы Кёва (1801-1804) на Оо-оку обрушились ещё более шумные сексуальные скандалы, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Изображение к заголовку: Гравюра «История Икусимы Сингоро» из серии «Новое собрание нисики-э Востока». На гравюре изображена сцена тайной встречи Эдзимы и Сингоро, тема которой часто использовалась в литературе и фильмах для демонстрации упадка нравов в Оо-оку (собрание Национальной парламентской библиотеки)