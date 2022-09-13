Зачатие потомков сёгуна: ритуализированная интимная жизнь в Оо-оку

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

Для сёгуна было очень важно оставить после себя преемника, и «дальние покои» Оо-оку были созданы для реализации этой функции сёгунов. При этом интимные отношения между сёгуном и женщинами проходили в строгих рамках, поскольку от них во многом зависело будущее сёгуната. Существовала теория, что при сёгуне и женщине должны были спать и должностные лица из женской прислуги, но открытие новых исторических материалов заставляет в этом усомниться. Что мы знаем о сексуальной жизни сёгунов?

Строгий надзор над сексуальными контактами сёгуна

Среди исторических материалов, касающихся повседневной жизни, правил и обычаев Оо-оку, есть «Кюдзисимонроку», материалы исследования Исторического общества Токийского императорского университета в 1890-1891 гг., основанного на рассказах бывших служительниц Оо-оку.

Четвертый отчёт, озаглавленный «Об Оо-оку», подводит итоги опроса и содержит данные о жизни Оо-оку во времена от 12-го сёгуна, Иэёси, до 15-го, Ёсинобу. Он основан на рассказах двух служительниц – бывшей о-тюро Миноура Ханако и младшей служанки о-цуги Саса Сидзуко.

Кроме того, исследователь эдоской культуры и обычаев Митамура Энгё в период Мэйдзи (1868-1912) написал книгу «Дворцовые служанки» (Готэндзётю), а в ежедневной газете «Тёя симбун» того же периода публиковались рассказы, услышанные от служанок. Все эти документы основаны на воспоминаниях, поэтому там много неясных моментов.

Некоторые из записей выглядят достоверными – например, служанки, которые делили постель с сёгуном, были обязаны проходить обыск, во время которого проверяли, не спрятали ли они на теле опасные предметы. Заколки кандзаси не дозволялись, поскольку у них острый конец. Это можно принять как факты, это звучит убедительно.

Даже просто обобщая такие данные, которые выглядят достоверными, мы видим, что «вход в спальню» требовал тщательной подготовки. Упрощённо ход посещения спальни сёгуном выглядит следующим образом.

Шаг 1: Сёгун выражает желание провести ночь в Оо-оку

В день, когда сёгун хотел посетить Оо-оку, он сообщал об этом служащей о-тоги-бодзу. Вероятно, одновременно он говорил, с какой из женщин он хочет встретиться.

Иероглиф 伽 (тоги) означает прислуживающую в спальне, она отвечала за зачатие детей сёгуна. На эту должность назначали пожилую опытную служащую, и ее называли бодзу, «монашка», потому что она обривала голову. На картине к заголовку женщина в чёрном кимоно – о-тоги-бодзу.



В «Дзётютё», тетради регистрации служительниц 2-7 гг. Бунка (1805-1810) видны имена о-тоги-бодзу. Слева – Ринка, 70 лет, справа – Эйка, про неё написано «более пятидесяти лет службы», то есть обе были пожилыми (собрание Национального архива Японии)

Шаг 2: Подготовка женщины

Призываемая служащая переодевается в белую исподнюю одежду муку. Заколки использовать нельзя, поэтому волосы укладываются гребнем.

Шаг 3: Женщина входит в «Соседнюю комнату» (для подготовки)

В сопровождении нескольких о-тюро призванная служащая входит в комнату рядом со спальней и проходит осмотр тела. Гребень вынимают, тщательно проверяют волосы изнутри и снова укладывают.

Шаг 4: Вход в спальню

Даже после того, как сёгун и служащая улеглись и приступили к своим ночным делам, на страже оставались о-тосиёри, о-тюро и о-тоги-бодзу. Они следили, чтобы, например, пресекать попытки девушки упросить сёгуна сделать ребёнка следующим сёгуном, если родится мальчик.

Шаг 5: Отчёт перед высшим руководством Оо-оку

На следующее утро об этом докладывают о-тосиёри, главному начальству Оо-оку.

Это вполне можно назвать церемониалом. Беременность тоже протекала под строгим наблюдением.

При этом, говорят, что если сёгун спал с законной женой (ми-дайдокоро), правила были не настолько строгими, но всё же преобладает мнение, что и в этом случае надзирательницы присутствовали.

Существуют различные теории о роли надзирательниц, поэтому я хотел бы обсудить это подробнее позже.

Спальня сёгунов: «Малый зал» О-кодзасики

Местом, где спал сёгун, был «Малый зал» О-кодзасики рядом с коридором Осудзу, который соединял Нака-Оку, частное пространство сёгуна в замке Эдо, и Оо-оку. Посмотрим на эти покои на карте Оо-оку замка Эдо (Эдодзё гохоммару оо-оку соэдзу).



«Карта Оо-оку в Го-Хоммару замка Эдо» (Эдодзё гохоммару оо-оку соэдзу) (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

A. Коридор Ками-Осудзу

Многие японцы, возможно, слышали название «коридор Осудзу». Таких коридоров было два, «Верхний» и «Нижний». «Верхний», Ками-Осудзу, который изображается в исторических сериалах и фильмах был тем, через который проходил сёгун на пути в Оо-оку.

«Нижний», Симо-Осудзу, был пристроен в качестве пути эвакуации на случай стихийных бедствий после Великого пожара Мэйрэки, случившегося в 3 году Мэйрэки (1657). Позже он также использовался как проход в Син-Годзасики, резиденцию матери сёгуна.

B. Дверь Ками-Осудзу

У входа была запирающиеся двери с колокольчиком, и когда они открывались для посещения сёгуна, он звенел. Это был сигнал, возвещающий о прибытии сёгуна.

C. Он-дзёдан, Верхний ярус О-кодзасики

Верхний ярус (он-дзёдан) являлся спальней сёгуна. В задней части этого пространства были разложены два комплекта футонов с подушками.

D. Комната Нидзюдзё-но ма (Цуги-но ма)

«Комната в 20 татами» Нидзюдзё-но ма, или «Соседняя комната» Цуги-но ма, отгорожена от Он-дзёдан ширмой. Это важное пространство и мы поговорим о нём позже.

E. Веранда Ирикава-эн

«Веранда со стороны входа» Ирикава-эн с северной и южной сторон Он-дзёдан, отгороженная от этой комнаты раздвижными дверьми фусума, называли также Хиро-эн, «Широкой верандой», или Татами-рока, «Коридором с татами». Это место, где ожидают слуги и вассалы, о нём мы подробнее расскажем позже.

Недавние открытия, опровергающие мифы

Ширину Он-дзёдан оценивают примерно в 2 кэн, или около 3,64 метра.

Размеры Оо-оку были пересмотрены после открытия в недавние годы «Документа семьи Тоёда» – чертежа Оо-оку, хранившегося в семье Тоёда, которая подчинялась роду мастеров-плотников Касиваги из строительного управления (кобусин-ката) бакуфу, которые руководили строительством Оо-оку. И такой размер в 3,64 метра в ширину вызвал большие сомнения в достоверности общепринятого мнения о процедуре ночёвки сёгуна в Оо-оку.

Как ранее считалось, в Он-дзёдан рядом лежали постели (футоны) сёгуна и женщины, а по обе стороны от них располагались футоны о-тюро и о-тогибодзу, которые следили за происходящим с двух сторон. Однако в комнате шириной 3,64 метра не остаётся места для футонов о-тюро и о-тогибодзу.

Таким образом, возможно, что в этой комнате вместе с ними никто не спал.

Историк архитектуры Хираи Хидзири в своей книге «Старый Эдо: замок Эдо и Оо-оку» (Сараи эдо эдодзё то оо-оку) говорит, что в комнате при двух расстеленных футонах остаётся только один кэн с южной стороны у Ирикава-эн и половина кэн с северной стороны.



Судя по ширине Он-дзёдан в «Документе семьи Тоёта», для того, чтобы в той же комнате спали ещё и о-тюро А и о-тоги-бодзу. Пунктирные линии показывают раздвижные двери (иллюстрация Сато Тадаси)

Когда открывают новые исторические материалы, рушатся прежние мифы, и Оо-оку не является исключением.

Однако пока считается, что было еще две наблюдающих – о-тосиёри и о-тюро B в Нидзюдзё-но ма. Эта теория пока не опровергнута.

Кроме того, если наблюдательницы спали не в комнате, а на веранде Ирикава-эн с северной и южной стороны, они могли бы следить за происходящим, поскольку их отделяла бы от сёгуна и женщины только одна перегородка сёдзи.

Кроме того, говорят, что в качестве наблюдающей о-тюро A выбирали «нечистую» о-тюро, которая уже имела опыт интимного общения с сёгуном. Ямамото Хирофуми, который был профессором Историографического института Токийского университета, объяснял причины этого в книге «Сёгун и Ооку: происшествия и жизнь в замке Эдо» (изд-во «Сёгакукан») следующим образом – по его словам, «нечистая» о-тюро и та, которая в данный момент находилась с сёгуном, были соперницами, и если действительно существовала такая практика, то вторая точно не могла бы обращаться к сёгуну с просьбами.

Это была продуманная система.

Такие отношения непонятны современным людям, но всё это напоминает нам о том, что для сёгуна зачатие детей было частью политики. Нетрудно представить, насколько несвободной и стесняющей была такая сексуальная жизнь.

Изображение к заголовку: картина спальни сёгуна в Гохоммару Оо-оку из графического журнала эпохи Мэйдзи «Фудзоку гахо». Служащая, которую призвали в спальню сёгуна, одета в белое платье. Изображены несколько о-тосиёри, о-тюро и о-тоги-бодзу с бритой головой (предоставлено библиотекой Университета Кокугакуин)