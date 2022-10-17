Последняя старшая госпожа «дальних покоев» сёгуна

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

В Оо-оку, на женской половине дворца Эдо, фрейлины о-тосиёри обладали всей полнотой власти. Исторические документы сохранили имена некоторых из них, например, Эдзимы, замешанной в дело Эсимы и Икусимы. Нередко судьбы этих женщин вдохновляют создателей исторических сериалов.

Женщина, обладавшая верховной властью в Оо-оку

Выше всех в иерархии Большого внутреннего покоя стояли дзёро о-тосиёри и о-тосиёри.

Дзёро о-тосиёри были женщинами из придворной знати, которые прибыли с женой сёгуна (мидайдокоро) из Киото в Эдо, и формально они стояли на самом верху иерархии Оо-оку. Однако их основная роль заключалась в том, чтобы общаться с выросшей в Киото женой сёгуна, и они практически не вмешивались в управление «дальними покоями».

О-тосиёри же происходили из семей прямых вассалов сёгуна хатамото. Это были женщины, которым удалось сделать успешную карьеру в Оо-оку благодаря своим способностям. Часто говорят, что они обладали влиянием, сравнимым с авторитетом мужчин-старейшин родзю в мужской части замка Эдо.

Кроме того, о-тосиёри делились на тех, кто прислуживал сёгуну, и тех, кто был приставлен к его законной жене. Неясно, которые из них считались выше рангом, но служившие сёгуну выбирали для него наложниц. Поскольку от них зависело, кто может стать матерью следующего сёгуна, можно утверждать, что их работа имела немалое политическое значение.

О-тосиёри Такияма служила последнему сёгуну Токугава. Она родилась во 2 году Бунка (1805) в семье хатамото Оока Гондзаэмона, у которого была усадьба в Ёцуя. Её настоящее имя было Таки. Она попала в Оо-оку в возрасте 14 лет, и служила в качестве о-тосиёри при 13-м сёгуне, Иэсада, и 14-м сёгуне, Иэмоти. Её тётя Сомэдзима была одной из высокоранговых фрейлин Оо-оку, а племянница Масэ тоже поступила на службу в «дальние покои».

Считается, что 13-й сёгун, Иэсада, из-за последствий болезни не имел детей от своей законной жены, Ацухимэ. Наследовавший ему 14-й сёгун, Иэмоти, не оставил потомства от Кадзуномия, законной жены, привезённой из Киото.

При выборе следующего после Иэсады сёгуна шла ожесточённая борьба между двумя группами – партия Нанки поддерживала кандидатуру Токугава Ёситоми (позднее – 14-й сёгун, Иэмоти) из княжества Кии, а Хитоцубаси выдвигали Хитоцубаси Ёсинобу (позже – 15-й сёгун, Ёсинобу).

Такияма принадлежал к партии Нанки, выигравшей спор о наследовании, но ситуация в конце периода Эдо продолжала оставаться неспокойной. Чтобы справиться с движением Сонно дзёи за «почитание императора и изгнание варваров», которое охватило Японию, Иэмоти за время своего девятилетнего правления дважды ездил в Киото. Позже он умер от болезни в Осаке во 2 году Кэйо (1866). В силу своей должности Такияма должна была взять на себя единоличное управление Оо-оку, пока отсутствовал сёгун.

Неординарная личность правительницы «дальних покоев»

Говорят, что после смерти Иэмоти Такияма высказала желание уйти на покой, однако она была обязана оставаться в пределах Оо-оку до первой годовщины его смерти. Причиной этого можно назвать особые обстоятельства того времени – Токугава Ёсинобу, ставший 15-м сёгуном, ещё находился в Киото, то есть в замке Эдо отсутствовал господин замка, и жена Ёсинобу, Сэйко (позже сменившая имя на Микако), которая должна была стать властительницей Оо-оку, в его отсутствие не могла въехать в замок. Это единственный случай в истории сёгуната Токугава, когда в замке Эдо не присутствовал ни сёгун, ни его законная жена. Такияма с её опытом оказалась незаменима для сохранения жизнеспособности Оо-оку.

С другой стороны, её непростые отношения с Ёсинобу представляли для неё опасность. Помимо того, что она была сторонницей партии Нанки, противостоявшей назначению Ёсинобу, сам Ёсинобу, получивший прозвище «Бритва», не мог не признать влияния Такиямы как главы Оо-оку и писал в своих мемуарах уже в период Мэйдзи: «В Оо-оку Такияма обладала слишком большой властью».

Впоследствии, в 5 день 12 луны 2 года Кэйо (10 января 1867) Ёсинобу был провозглашён сёгуном в замке Нидзё в Киото, а 14 день 10 луны 3 года Кэйо (9 ноября 1867) провозгласил восстановление правления императоров, возвратив императору Мэйдзи полноту власти.

Затем в 3 день 1 луны 4 года Кэйо (27 января 1868) разразилась война Босин, началом которой стала битва при Тоба-Фусими, и само существование сёгуната Токугава оказалось под угрозой. В апреле того же года по предложению Кацу Кайсю и Сайго Такамори замок Эдо сдался без боя.

Интересна роль Такиямы в этот неспокойное время.

В историческом сериале NHK «Ацухимэ», транслировавшемся в 2008 году, Такияма, которую играет Инамори Идзуми, и Тэнсёин, роль которой исполнила Миядзаки Аой, оставались в Оо-оку до конца. Однако из дневника служанки «дальних покоев» в эдоской резиденции княжества Цуяма «Сиппо гоюхицу-но ма он-никки» мы знаем, что Такияма получила разрешение взять отпуск в период с 10 по 12 луну 3 года Кэйо и отсутствовала в замке Эдо.

В тот период власть рода Токугава всё быстрее клонилась к упадку, и в Оо-оку быстрыми темпами проводились кадровые сокращения.

Покинув Оо-оку, Такияма попросилась жить в семейный дом Накано в уезде Адати в земле Мусаси (сейчас город Кавагути преф. Сайтама и др.), откуда была родом одна из служанок Оо-оку.

«В родительском доме Такиямы, в семье Оока, уже сменился хозяин, поэтому ей в её возрасте за 60, вероятно, негде было жить, и Накано вызвалась ей помочь», – делится Такияма Нобухиро, её потомок, живущий сейчас в городе Кавагути.

Прямой кровной связи между Такиямой и Нобухиро нет. Найдя убежище в доме Накано, Такаяма взяла приёмную дочь из этой семьи, выдала её замуж за жившего неподалёку мужчину и они жили как приёмные дети под фамилией Такияма. Нобухиро – их потомок в пятом поколении.

В рассказах, передающихся в семье Такияма из поколения в поколение, их прародительница Такияма фигурирует как «тихая старушка».

«Я слышал от бабушки, что у неё был спокойный характер. Предыдущие поколения, должно быть, слышали это от первой пары Токияма» – говорит Нобухиро.

В углу сада семьи Такияма стоят два каменных столба шириной в 30-40 сантиметров и высотой чуть менее 2 метров. Это часть ворот дома, где жила Такияма.



Каменные столбы в саду дома Такияма – пожалуй, единственные предметы, связанные с Такиямой. Она жила в одноэтажном доме позади

Такияма и её тётя Сомэдзима жили в одноэтажном доме площадью около 120 цубо (1 цубо примерно равен 3,3 кв. м) за этими воротами. В семье Такияма рассказывают, как она, одетая в кимоно утикакэ, тихо проходила по южному коридору. Утикакэ – официальная одежда женщин из самурайских семей, и даже в эпоху Мэйдзи она гордилась своим происхождением.

Эта семья хранит дневники и список полученных подарков, оставшиеся от Такиямы.

В дневнике часто встречаются имена Дзицудзёин (матери Иэмоти), Тэнсёин и Кадзуномия, описывается общение с ними. Это ценный исторический материал, который часто используют в телепередачах, посвящённых истории.



Имена Тэнсёин и Кадзуномия (выделено красным) в дневнике Такиямы. Там также указано, что она получала подарки от них, что даёт представление о близости их отношений (семейная коллекция Такияма)



Подробный список подарков, полученных Такиямой (семейная коллекция Такияма)

В дневнике мы видим множество записей датированных 4 годом Кэйо типа «то-то доставлено в Оо-оку», и он обрывается на втором лунном месяце того же года, что подтверждает данные об её уходе из Оо-оку в конце предыдущего года.

Другой документ, итадакимонохикаэ, подробно описывает даты подарков и предметы, которые были получены Оо-оку в дар от даймё и других во время пребывания Такиямы на должности о-тосиёри. По этим записям с первого взгляда заметны её удивительная тщательность при регистрации и незаурядная память. Они дают понять, как серьёзна и методична она была.

Помимо этого, в семье Такияма есть ряд памятных вещей, таких как стоящая статуя будды Амида, которую она всегда носила с собой, и живописный свиток с изображением божества Фудо-мёо.

Нобуёри рассказывает: «Поскольку это было почти 150 лет назад, со многими вещами пришлось расстаться из-за различных обстоятельств, и от первой Такиямы сохранились лишь документы и несколько предметов».



Стоящая статуэтка будды Амиды высотой около 10 сантиметров, оставшаяся от Такиямы. Подобные статуэтки нэндзибуцу всегда держали рядом для ежедневных обрядов, такая традиция часто встречалась в самурайских семьях (коллекция семьи Такияма)

Нобухиро говорит, что иногда слышит рекомендации передать вещи в дар префектуре или городу как культурное достояние, но каждый раз, когда он слышит результаты исследований о том, какой удивительной личностью была Такияма, он вновь чувствует, что не хотел бы расставаться с ними.

«Наверное, оттого, что от старших так часто слышал наставления не посрамить имени Такиямы», – говорит он.

Могила на кладбище в храме, связанном с сёгунами Токугава

В городе Кавагути в Сякудзёдзи, храме школы Тисан направления Сингон есть могила Такиямы. Здесь также хранится паланкин (каго), который, как говорят, использовали при выездах из замка Эдо. Когда я туда приехал, заместитель настоятеля Эдзурэ Тоситака провёл меня по храму.



Главный зал храма Сякудзёдзи (город Кавагути, префектура Сайтама)

Паланкин шириной около 1,5 метра и высотой в 1 метр. Он никогда не реставрировался и остался таким, каким был в то время (обычно он недоступен для публичного осмотра). У паланкина раздвижная дверь, и он представляет собой великолепно украшенный шедевр прикладного искусства. Одной из характеристик паланкинов знати считается длинный шест нагаэ, использующийся для переноски паланкина. Заглянув внутрь можно видеть просачивающийся снаружи мягкий внешний свет. Внутри также хранятся сандалии дзори, которые, как говорят, принадлежали Такияме.



Паланкин, в котором Токияма выехала из замка Эдо и приехала в Кавагути. Точная дата неизвестна, но предположительно это произошло примерно с 10 по 12 лунный месяц 3 года Кэйо (1867) (хранится в храме Сякудзёдзи)



Внутрь паланкина проникает свет

Такаяма скончалась 14 января 1876 года.

Его посмертное имя – Рюонъин Кёё Сёгэцу Самбони.

На кладбище рядом стоят три надгробья – в центре Такияма, слева –служанка Накано и пара, унаследовавшая фамилию Такияма, а справа находится могила её тети Сомэдзима.



Надгробье Такиямы в центре, слева – Накано и пара, унаследовавшая фамилию Такиямы, справа – могила её тети, Сомэдзима

На обратной стороне надгробия вырезаны слова: «Старшая служанка Оо-оку дома Токугава, мирское имя Такияма, округ Токио, из семьи самураев, живших в Минамиига-тё, 71 год». Минамиига-тё – имеется в виду Ёцуя Минамиига-тё, где родилась Такияма. Это название города было упразднено в 1871 году, ещё при жизни Такиямы, но, вероятно, по её желанию было использовано, чтобы обозначить место её рождения.

Храм Сёдзёдзи был тесно связан с домом Токугава, он расположен у дороги Никко онаримити. Дорога Онаримити была специально построена для паломничества рода Токугава в Никко, к святилищу Тосёгу.

Первым посещал Никко по этой дороге второй сёгун, Хидэтада.

Кавагути, почтовый город у дороги, находился под непосредственным контролем сёгуната, поэтому Иэмицу, третий сёгун, решил использовать храм Сёдзёдзи в качестве места отдыха при посещении святилищ Никко. Здесь также было место соколиной охоты сёгунов, и восьмой сёгун Ёсимунэ поручил храму роль столовой сёгунов (годзэнсё), там им устраивали трапезы.

Таким образом, Такияма похоронена в храме, тесно связанном с родом Токугава. Даже после смерти она сохранила свою связь с сёгунатом.

Фотография к заголовку: раздел дневника, в котором упоминается получение в подарок 7 тан ткани от Тэнсёин, законной жены 13-го сёгуна Иэсады (7-я строка справа; коллекция семьи Такияма)