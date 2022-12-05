Сато Масахиса: пора наладить японско-тайваньское сотрудничество в области обороны

В феврале 2021 года Совет по изучению политических вопросов Либерально-демократической партии учредил проектную группу, посвященную японо-тайваньским отношениям, которую возглавил Сато Масахиса. Сато является членом Палаты советников, верхней палаты японского парламента, и офицером Сил самообороны Японии в отставке. По его мнению, в ответ на быстро меняющуюся международную ситуацию Япония должна углубить оборонное сотрудничество с Тайванем.

Член Палаты советников. Исполняющий обязанности председателя Комитета по делам парламента от Либерально-демократической партии в Палате советников. Главный секретарь Парламентской лиги национальной обороны ЛДП. Родился в префектуре Фукусима в 1960 году. В 1983 году окончил Национальную академию обороны и вступил в сухопутные Силы самообороны. Командовал 1-й группой поддержки Миссии по восстановлению Ирака в 2004 году. Ушел в отставку из Сил самообороны в 2007 году и был избран в Палату советников от блока пропорционального представительства. Дважды переизбирался в парламент. Также занимал посты заместителя министра иностранных дел, заместителя министра обороны и директора Отдела национальной обороны ЛДП и Комитета по иностранным делам.

Близкие отношения с морским соседом

— Что связывает вас с Тайванем?

— Я посещал Тайвань пять или шесть раз. Один из моих однокурсников в командно-штабном колледже армии США был из города Гаосюн на юге Тайваня. Уже после выпуска, когда он стал высокопоставленным офицером, я навещал его. В то время он служил в городе Нанган на островах Мацу. Там мне показали их подземный командный центр и госпиталь.

Побывал я и на востоке Тайваня. Из этой поездки я вынес впечатление, что Центральный горный хребет Тайваня защищает восточные районы острова, такие как Хуалянь. Высота многих вершин хребта превышает 3000 метров, затрудняя Китаю ракетный удар по целям лежащим к востоку от него. Также я посетил авиационную базу.

В августе 2021 года я участвовал в переговорах по внешней и оборонной политике между японской и тайваньской правящими партиями по формуле «два плюс два». Среди других проектов, над которыми я также работаю, укрепление отношений между Тайванем, Японией и Палау, а также между американо-японским альянсом и Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

— Несмотря на отсутствие официальных связей, отношения между Японией и Тайванем сейчас лучше чем когда-либо. Как вы думаете, что за этим стоит?

— Самая важная причина в том, что партнёрство Японии и Тайваня опирается на общие ценности. Мне также кажется, что переоценка тайваньским народом роли Японии в колониальный период тоже играет свою роль.

Тайвань является партнером Японии в сферах свободы, демократии и верховенства закона. Это отличает Японию и Тайвань от «гегемонистского экспансионизма» Китая. Опросы общественного мнения показывают, что многие японцы и тайваньцы относятся друг к другу тепло.

— Каким вы видите Тайвань с точки зрения формирования внешнеполитического курса партии?

— Геополитические отношения Японии и Тайваня так же близки, как наши территории. Тайвань находится всего в 110 километрах от японских островов Сакисима. Морские пути Японии проходят рядом с Тайванем, и значительная часть японского импорта следует через пролив Баши и Тайваньский пролив. Более 90% японской сырой нефти проходит через пролив Баши. Тайвань - это часть жизненно важной артерии снабжения для Японии.

Он также важен для экономической безопасности Японии. 90% самых современных полупроводников в мире производит Тайвань, и легко представить, что остановка производства серьезно скажется на Японии, Соединенных Штатах, Европе и многих других странах.

Тайвань расположен на пересечении Восточно-Китайского моря, Южно-Китайского моря и Тихого океана. Позиция Тайваня имеет ключевое значение для нашей безопасности: будет ли Тайвань на нашей стороне, в либеральном лагере, или на стороне Китая. Контроль Китая над Тайванем серьёзно повлиял бы на нашу безопасность в проливе Баши. Китайские подводные лодки могли бы свободно приходить и уходить с острова Хайнань и выходить в Тихий океан. Контроль над Тайванем также ограничил бы способность ВМС США действовать в Южно-Китайском море.

Работа с союзниками для предотвращения «чрезвычайной ситуации на Тайване»

— По мере эскалации американо-китайской конфронтации всё чаще обсуждается «тайваньский сценарий». Какие шаги должны предпринять США, Китай и Япония, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации на острове?

— До недавнего времени отношение к Тайваню со стороны Японии и Соединенных Штатов можно было описать как «стратегическая неопределённость». Однако я думаю, что пришло время определиться со стратегией. Что касается «Политики одного Китая», в основе которого лежит признание существования на политической карте мира только одного китайского государства, Япония заявляет, что она «полностью понимает и уважает» точку зрения Пекина. США, тем временем, лишь «признают» позицию Китая о том, что Тайвань является частью Китая. Эта формулировка не мешает Японии и Соединенным Штатам изменить свою политику, если изменится ситуация.

Неопределённость стратегии в том, будут ли США или Япония вмешиваться и применять силу, если изменится статус-кво на другой стороне пролива. Однако, пока мы продолжаем придерживаться принципа неопределённости, мы не можем начать подготовку к операциям по эвакуации граждан Японии или третьих стран в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации. По сути, необходимость предварительной координации между американским и японским правительствами и Тайванем становится все более очевидной.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване Соединенные Штаты, вероятно, возьмут на себя инициативу по защите и спасению иностранных граждан. Японское правительство не сможет эвакуировать своих граждан самостоятельно. Вооруженные силы США будут координировать операцию, включая проверку иностранных граждан, желающих покинуть Тайвань и отправку самолётов из Японии и других стран-партнёров для их спасения.

Эти самолёты, скорее всего, отправятся из Тайваня в Японию и, возможно, на Филиппины. Если мы сравним украинскую ситуацию с возможным сценарием событий на Тайване, Япония, скорее всего, сыграет роль, аналогичную Польше. Точно так же, как население Украины эвакуировалось через Польшу, иностранные граждане покинувшие Тайвань будут транспортированы в третьи страны при содействии Японии.

Однако фактических консультаций по этому вопросу не проводилось. Тем временем, инцидент во время недавних китайских военных учений, ориентированных на Тайвань, когда ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, должен открыть дискуссию. Правительство пересмотрит и обновит «Три стратегических документа Японии» — Стратегию национальной безопасности, Основы политики национальной обороны и Среднесрочный план национальной обороны — к концу 2022 года, уделяя особое внимание аспекту защиты японских граждан за рубежом. Проблема в том, что Министерство обороны до сих пор не откомандировало на Тайвань ни одного военного офицера. Много вопросов требуют решений, и мы только начинаем думать о них.

— Какие дипломатические шаги могут предотвратить чрезвычайную ситуацию на Тайване?

— Начиная с администрации Абэ, Япония работала над тем, чтобы переиграть Китай. Важно добиться того, чтобы общая военная мощь, которой обладают страны демократического лагеря, такие как США, Австралия, Канада, Великобритания и Франция, превышала мощь Китая и могла бы быть оперативно развернута для то, чтобы пресечь вторжение на Тайвань.

Тайваньский политолог Линь Джон Цюаньчжун выступает за «Сеть сдерживания Китая 3-4-5». Цифра «3» относится к АУКУС — трёхстороннему оборонному альянсу Австралии, Великобритании и США. «4» - это страны Четырёхстороннего диалога по безопасности: Япония, США, Австралия и Индия. Цифра «5» обозначает разведывательный альянс «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Другие элементы этой сети включают соглашение о Транстихоокеанском партнерстве и Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру.

Японская стратегия Свободного и Открытого Индо-Тихоокеанского региона также может содействовать подключению стран НАТО. Европейские страны, включая Великобританию, Францию и Германию, разработали свои собственные индо-тихоокеанские стратегии, и интерес к Индо-Тихоокеанскому региону продолжает расти.

После выхода из Европейского союза Великобритания подала заявку на присоединение к соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, одновременно углубляя свои военные отношения с Японией. Авианосец «Королева Елизавета» и сопровождающая его ударная группа посетили Японию. Также Япония и Великобритания совместно разрабатывают истребитель следующего поколения для Сил воздушной самообороны.



«Япония и Тайвань должны увеличить количество парламентских визитов», – говорит Сато

Важность укрепления отношений в области безопасности

— В последнее время состоялся ряд визитов на Тайвань американских политиков и официальных лиц. Планирует ли такие визиты Япония?

— Вероятно, официальные лица и представители японского правительства не посетят Тайвань. Ни премьер-министр, ни спикеры верхней или нижней палаты, скорее всего, этого не сделают. Китай попытался бы использовать такие визиты в качестве предлога для создания новой нормы, как это было с военными учениями после недавнего визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Например, Китай может попытаться игнорировать «разделительную линию» между Тайванем и Китаем посередине Тайваньского пролива. Сейчас Японии не стоит проявлять инициативу, мы должны заботиться о безопасности японских граждан в Китае. С другой стороны, я считаю, что Япония и Тайвань должны активизировать парламентские обмены. Следует также укреплять сотрудничество в области оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Когда я стал директором отдела иностранных дел ЛДП, партийный Совет по изучению политических вопросов создал проектную группу, посвященную японо-тайваньским отношениям. Это было знаковое событие. После нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем взаимодействие ЛДП с Тайванем было поручено Комитету по делам молодежи, который подчиняется канцелярии Генерального секретаря и теоретически занимается только вопросами дружбы и общения.

Международные обмены также осуществляются через Консультативный совет членов парламента Японии и другие парламентские организации. Однако, поскольку эти обмены не должны ассоциироваться с партийными интересами, они не могут быть платформой для обсуждения вопросов обороны и экономической безопасности. Вот почему мы создали тайваньскую проектную группу и провели встречу по иностранным делам и обороне между членами правящих партий Японии и Тайваня в формате «два плюс два». Такой подход заинтересовал также политиков из Канады и Австралии.

Мы также хотели бы развивать сотрудничество с Тайванем в области борьбы с инфекционными заболеваниями, изменениями климата, подготовки к стихийным бедствиям и их последствиям. В марте прошлого года Тайвань и США подписали соглашение о безопасности на море. Мы давно выступаем за проведение совместных морских поисково-спасательных учений с участием Японии, США и Тайваня. Однако в центре внимания укрепления отношений остаётся сфера обороны и безопасности. Я считаю, что времени больше терять нельзя.

Фотография к заголовку: член Палаты советников Сато Масахиса (все фотографии © Nippon.com)