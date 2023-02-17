Виноград с севера: виноделы Хоккайдо завоёвывают мир

За последнее десятилетие число виноделен в Японии резко возросло и составило около 400. Изобретательность и упорный труд виноделов помогли преодолеть климатические сложности, такие как большое количество осадков и влажность. Так начали создаваться высококачественные вина, рождённые благодаря японскому вниманию к деталям. Здесь мы познакомимся с четырьмя виноделами в одном из процветающих винодельческих регионов Японии – округе Сорати в префектуре Хоккайдо.

Виноделы, работающие на будущее региона

Одним осенним вечером перед пандемией COVID-19 Мелани Тарлан, глава почтенного французского дома шампанского Maison Tarlant в четвёртом поколении, была в Японии на рекламном мероприятии. В токийском баре она попробовала бокал японского вина, рекомендованного подругой, и воскликнула: «Вы что, действительно делаете такое замечательное вино в Японии?»

Это было Vignes Chantantes Pinot Noir 2016 года с виноградника Миямото в Микасе, Хоккайдо, с лоз, посаженных всего пять лет назад.

В сердце округа Сорати, расположенного к востоку от Саппоро, лежат города Микаса и Ивамидзава. За последнее десятилетие округ превратился в один из ведущих винодельческих районов префектуры, соперничающий с городом Ёити к западу от Саппоро. Как правило, местные производители выпускают небольшие партии вина, менее 10 000 бутылок в год, но некоторые бренды распродаются сразу после выпуска. Доступные только ценителям, которым посчастливилось наткнуться на них в магазинах или ресторанах Саппоро, это сорта становятся ещё привлекательнее из-за их редкости.

Я посетил Сорати, чтобы совершить экскурсию по некоторым из этих виноделен. Я начал с виноградника Накадзава в районе Курисава округа Ивамидзава.

Накадзава Кадзуюки и его жена Юрико заложили свой небольшой виноградник – всего 2,7 гектара на пологом южном склоне – в 2002 году. Их фирменный сорт – белое вино Kurisawa Blanc. Его бутылка, пожалуй, возглавит любой список труднодоступных вин Сорати. Считается, что успех этой марки вдохновил и других попробовать свои силы в производстве вина в регионе, что сделало её своего рода флагманом вин из Сорати.

Мне посчастливилось попробовать Kurisawa Blanc рядом с виноградником, ягоды которого только начали наливаться цветом. Это был винтаж 2020 года и раскрывался он замечательным ароматом белых цветов, цитруса и маракуйи с медовыми нотками. Дополнительные травяные и древесные тона создавали сложную многослойную композицию. Вино с яркой кислинкой оставляло меланхоличное, слегка горьковатое послевкусие.



Флагманский продукт винодельни Накадзава Kurisawa Blanc 2020 (слева) и кисть винограда, которому это вино обязано своим изысканным вкусом (© Укита Ясуюки)

Это вино изготовлено из купажа различных сортов винограда. Главный из них – Гевюрцтраминер, ароматный сорт винограда из французского региона Эльзас.

«Этот виноград выдерживает суровые местные зимы и хорошо созревает, обеспечивая великолепный аромат, – говорит Кадзуюки, который отметил приспособленность Гевюрцтраминера к климату Хоккайдо, выращивая несколько сортов для крупного винодела в начале своей карьеры. – Лучшие вкусовые качества винограда проявляются при предельной низкой температуре для каждого сорта».

Эта концепция вдохновляет виноделов Сорати, но и создаёт им определённые трудности. Прежде всего, зима на Хоккайдо может повредить виноград. В то же время виноградари знают, что снегопады, которые приносят более 100 сантиметров снега в год, на самом деле помогают защитить виноградные лозы от вымерзания. Здесь виноградным лозам намеренно позволяют быть погребёнными под снегом, либо подрезая их низко, либо пригибая ветви близко к земле. Это делается потому, что даже если температура воздуха падает значительно ниже нуля, под снегом она никогда не опускается ниже примерно 7ºC, позволяя виноградным лозам пережить зиму без повреждений от мороза.

Мировые традиции, которым следуют новые японские виноделы

Кондо Ёсукэ из Kondo Vineyard объединился с семьёй Накадзава, чтобы построить винодельню Kurisawa Wines. Мы посетили виноградник Мосэуси, окружающий винодельню.

«Мы начали сажать здесь виноград в 2011 году. У нас есть ещё два виноградника в Тап-коп в Микасе, которые мы начали возделывать раньше, в 2007 году», – говорит Кондо. В то время как Мосеуси находится на открытом месте и на пологом склоне, Тап-коп разбит в лесу на крутом склоне, поэтому виноград на них растёт очень разный. Кондо производит широкий ассортимент вин, используя как монокультуры, так и купажи. Одной из необычных характеристик его виноградников является «смешанная зона», где он посадил смесь из восьми сортов, включая Пино Гри, Осерруа и Шардоне, урожай с которых собирают одновременно и перерабатывают в вино всё вместе. Такой подход помогает полнее выразить терруар (характеристики почвы, рельефа и климата региона выращивания) этого винодельческого региона.



Кондо Ёсукэ на своём винограднике Мосеэуси (© Укита Ясуюки)

«Пока в 2017 году мы не создали Kurisawa Wines, у меня был контракт с 10R Winery на винификацию моего винограда», – говорит Кондо.

Винодельня 10R находится в центре головокружительно быстрого превращения Сорати в выдающийся винодельческий регион. Она предоставляет виноделам возможность пользоваться своими производственными мощностями. 10R может по контракту обрабатывать виноград, выращенный на других виноградниках и сбраживать полученное сусло, что является редкостью в Японии. Владельцем предприятия является опытный американский винодел Брюс Гатлав, который приехал в Сорати после работы на винодельне Coco Farm в Асикаге, префектура Тотиги. Он предоставил место начинающим виноделам, не имеющим собственных мощностей для винификации, а также помог им, щедро делясь своими знаниями. И Накадзава, и Кондо учились под руководством Гатлава, прежде чем решились заложить собственные виноградники.



Виноград сорта Пино Нуар начинает приобретать цвет на винограднике в Мосэуси (© Укита Ясуюки)

Кондо также показал мне своё помещение для винификации в Kurisawa Wines.

Там он закопал несколько квеври, глиняных сосудов для брожения и выдержки вина по традиционной грузинской технологии. Восходящие к древности ароматы вин, созданных этим способом, пришлись по вкусу местным ценителям.

В винах, которые производит Кондо, кроется какая-то загадка. Будь то красное, приготовленное только из Пино Нуар, купажированное белое, оранжевое вино (белое вино, сделанное как красное, путём мацерации виноградного сусла на кожице) ферментированное в квеври,– все его вина пьются легко, но полны глубоких нюансов, намекающих на что-то большее, все ещё скрывающееся за горизонтом.



Слева – здание, в котором хранятся закопанные сосуды-квеври, справа – три бутылки разлитые на Kurisawa Wines (виноградники Кондо) (© Укита Ясуюки)

Стремление к естественности

Примерно в 10 километрах к северу от Kurisawa Wines находится виноградник Тиба. Тиба Синдзи и его жена Эри купили эту землю в 2014 году и посадили на ней такие сорта, как Цвейгельт, Кернер, Пино Гри, Бахус и Пино Нуар.

Синдзи раньше был гидом в Канаде, но переехал в Европу в поисках новой жизни.

«В итоге я оказался на винодельне в Вюрцбурге, в немецком винодельческом регионе Франкония, и влюбился в жизнь, связанную с вином и виноградными полями», – говорит он. После возвращения в Японию и стажировки на винодельне Obuse, которой руководит Сога Акихико, пионер японского виноделия, в префектуре Нагано, он в конце концов оказался в Сорати.



Синдзи и Эри Тиба на своём винограднике (© Укита Ясуюки)

Впервые я познакомился супругами Тиба в конце 2017 года, когда мне посчастливилось присутствовать на откупоривании их первого вина, разлитого весной того же года, и с тех пор я регулярно посещаю его. У них в запасе множество забавных винодельческих историй. Например, о том, как однажды они посадили саженцы белого Рислинга, как они считали, только чтобы позже увидеть, как на лозах появляются тёмно-красные плоды. «Наша главная забота в том, чтобы лозы оставались живыми и не замерзали, а не в качестве плодов», – говорит Синдзи, предлагая взглянуть на реалии выращивания винограда в Сорати.

Затем разговор зашёл об угрозах со стороны животных. Олени и еноты всегда готовы полакомиться сочными сладкими ягодами, но ещё большую опасность представляют кролики, которые обгладывают стволы и побеги виноградной лозы. Даже установка электрических ограждений не помогает, они обходят их, роя туннели. «Бывало, что земля была совершенно белой от опилок, оставленных кроликами, обгрызающими лозу», – говорит Синдзи. В этот момент как по волшебству появился кролик и улыбка исчезла с его лица.

Вина Тиба отличает свежая кислинка и минеральность. И красные, и белые вина довольно тонкие, но их аромат задерживается на языке, не спеша исчезать, и я понимаю, что не хочу расставаться с ним.



Слева – виноград примерно за месяц до полного созревания, это особенно тревожный период выращивания; справа – кролик недалеко от виноградников, он выглядит мило, но может наносить огромный ущерб (© Укита Ясуюки)

Вина Сорати и мировые тренды

Как и семья Тиба, Миямото Рёхэй с виноградника Миямото также проходил обучение на винодельне Obuse. Он начинал как шеф-повар и кондитер, и в студенческие годы в Бордо познакомился с местными винами. Этот опыт оказался незабываемом и в конце концов привёл его самого в винный бизнес. В 2012 году он расчистил участок леса на горе Таппу в Микасе и посадил несколько сортов винограда, включая Пино Нуар и Шардоне.



Миямото Рёхэй на недавно засаженном участке своего виноградника. (© Укита Ясуюки)

Уроженец Кюсю, Миямото решил переехать на Хоккайдо после того, как Сога Такахико из винодельни Obuse начал делать там Пино Нуар. (Такахико, младший брат Акихико, сейчас управляет семейным винодельческим владением в Йоити. Его Nana-Tsu-Mori Pinot Noir 2017 года был выбран для винной карты копенгагенского Noma, считающегося лучшим рестораном в мире.) «У меня был потрясающий урожай для этой цели», – вспоминает Миямото. «Я также был вдохновлён вином Kurisawa Blanc Накадзавы-сан. Если он смог этого добиться, то я тоже должен был попробовать».

Белые вина Миямото, такие как 100% Chardonnay Prism и Entre Chen et Loup, купаж, аккомпанирующий Пино Гри, заслуживают внимания. Но предмет его особой заботы – фирменный Volonte, 100% Пино Нуар. Миямото прошёл долгий путь проб и ошибок в своём стремлении получить идеальное вино, начиная с выбора подвоев и клонов и заканчивая ферментацией и экстракцией.

Я смог продегустировать Volonte 2019. В нем в равной мере присутствуют чистые ноты красных фруктов и насыщенный аромат сушёного абрикоса. На вкус он сочный, но ни в коем случае не бесплотный. Несмотря на то, что он находился в бутылке чуть более двух лет, он может похвастаться глубиной, которая может соперничать с чем-либо, выдержанным в течение десятилетия или более. Удивительно, как вино, изготовленное в таком холодном климате, может хранить столько тепла.



Миямото и клон MV6, который он считает краеугольным камнем своего Пино Нуар. Говорят, что этот клон происходит от винограда Кло де Вужо из региона Бургундия во Франции (© Укита Ясуюки)

Общим для четырёх виноделов, которых я посетил в Сорати, был их естественный подход к виноделию и готовность усердно трудиться, чтобы получить исключительное вино.

Чтобы по возможности избежать использования искусственных удобрений и агрохимикатов, они выходят на виноградники и собственными руками обрабатывают лозы. Они придерживаются принципа медленной ферментации, используют местные дикие дрожжи и на протяжении всего процесса сводят вмешательство человека к минимуму. Всё это позволяет вину идеально отражать климат и год урожая. Это настолько естественное вино, что кажется будто оно растворяется в вас, когда вы пьёте его.

Ощущение органичности и фирменный чистота вкуса вин Хоккайдо показывают, что они идеально вписываются в мировые кулинарные тенденции. Я уверен, что это принесёт винам Сорати ещё большее признание и успех.

Фотография к заголовку: Нагасава Кадзуюки и Юрико с виноградника Нагасава, ведущие производители вина Сорати (все фотографии © Укита Ясуюки)