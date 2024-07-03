Мёд Косики: сладость южных островов Японии

Японское сельское хозяйство в новую эпоху
Мёд Косики: сладость южных островов ЯпонииТехнологии Общество Экономика
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Остров древней красоты
Ранней осенью 2023 года у меня неожиданно выдался свободный день во время деловой поездки в префектуру Кагосима. Я воспользовался этим, чтобы съездить в Косики, место, которое я давно хотел посетить. Я знал о нём только благодаря «Сосю», марке вкуснейшего сётю из сладкого картофеля, который там производят.
Косики – группа близко расположенных островов в Восточно-Китайском море, примерно в 20 километрах к западу от полуострова Сацума в Кагосиме. Три основных острова – Камикосики, Накакосики и Симокосики, – соединены мостами. Население этих трёх островов вместе составляет чуть более 4000 человек, основной продукцией являются морепродукты, такие как красные глубоководные креветки и сельдь кибинаго.
На скоростном пароме от портового терминала Сэндай я добрался до Косики за 50 минут. По мере приближения к острову открывается завораживающий вид на валуны и суровые утёсы, похожие на выступающие кости земли. Слои горных пород, образовавшиеся 80 миллионов лет назад в меловой период, море как будто выдавило на поверхность.
Я высадился в порту Камикосики Сато-но Ко, взял напрокат машину и направился в Симокосики и на винокурню Ёсинага Сюдзо, где производят Сосю. Более 40 километров дорога идёт вдоль берега моря, сквозь восхитительный скалистый пейзаж. По пути я почти не видел других машин или людей.
К сожалению, винокурня была закрыта на выходные, но я случайно встретил мать владельца, и она согласилась показать мне окрестности. Время было обеденное, и когда я спросил, не может ли она порекомендовать мне какое-нибудь место, где можно отведать местные морепродукты, она порекомендовала недавно открывшееся кафе Кaвангуй, расположенное неподалёку.
Местного мёда становится всё меньше
«Кaвангуй – это слово на местном диалекте, означающее «у реки»», – объяснила хозяйка кафе Кобаяси Кэй. Изучив меню магазина, написанное от руки на доске, я заказал стандартный обед дня. В него входили сашими из рыбы, похожей на полосатого тунца, которая называется обосо. Среди других посетителей была семья местных жителей, и самый младший из них с аппетитом ел арбузный шербет.
«Он полит мёдом от японских пчёл, которых мы держим!» – объяснила Кобаяси.
Эта фраза «мёд от японских пчёл» привлекла моё внимание. Японская медоносная пчела почти вытеснена завезёнными с запада видами. Я слышал, что единственные места, где сейчас можно найти мёд от японских пчёл, находятся на отдалённых островах, куда не добрались западные пришельцы.
Я также знал из новостей, что производство мёда в стране в целом, в том числе и от западных пчёл, сокращается. Причин много: распространение паразитов, сельскохозяйственные пестициды и, прежде всего, сокращение источников нектара: цветов, таких как лотос или клевер, и цветущих деревьев, таких как белая акация, вишня, бодайдзю (священный фикус), апельсин и яблони.
Другими факторами являются сокращение сельскохозяйственных угодий, переход к выращиванию фруктовых деревьев с меньшим количеством нектара и пыльцы, изменение климата, приводящее к изменению периода цветения и вегетации, а также уничтожение лесов и сельскохозяйственных угодий в результате погодных катаклизмов, таких как тайфуны.
«Я хочу отплатить острову добром»
История о том, как Кобаяси приехала в Косики и занялась пчеловодством, настолько увлекательна, что по её мотивам можно снимать кино.
Кобаяси родилась в префектуре Сайтама. После окончания колледжа в Токио она изучала международное сотрудничество в Сайтамском университете. После окончания университета работала в торговой компании в Токио, но через три года ушла оттуда, чтобы продолжить карьеру в сфере международного сотрудничества в качестве медсестры. Кобаяси поступила в университет Гумма, а после его окончания стала работать в больнице в городе Хатиодзи, Токио.
Пять лет она проработала в кардиологии, а затем присоединилась к японской организации, оказывающей медицинскую помощь за рубежом. Её первая командировка была в столицу Камбоджи Пномпень, где она обучала местный медицинский персонал. По возвращении в Японию в 2021 году она отправилась на годичную стажировку на Косики, знакомиться с особенностями оказания медицинской помощи в отдалённом регионе.
Однажды к ней в клинику обратился мужчина, чья голова застряла в ловушке для омаров. Его звали Сагара Нобуо.
Сагара родом из Косики. В своё время он уехал в столицу префектуры Кагосима, работал в ресторанном бизнесе и в строительной компании, но после смерти брата вернулся домой и стал рыбаком. Он увлёкся пчеловодством ещё на материке и, возвращаясь на остров, привёз свой рой японских медоносных пчёл.
По словам Сагары, на Кагосиме выращивают промышленные сельскохозяйственные культуры, такие как рис, сладкий картофель и чай, и часто используют пестициды, вредные для пчёл. В то же время на Косики сельское хозяйство как бизнес в значительной степени отошло на второй план, и, к счастью для пчёл, острова богаты медоносными растениями, что позволяет получать более чистый и натуральный мёд.
Сагара пригласил Кобаяси на вечеринку и познакомил её со своими друзьями, такими же островитянами. Он начал брать её с собой на рыбалку, показывал, чем можно заняться на острове, и вскоре Кобаяси заинтересовалась пчеловодством.
«Изначально я планировала закончить свою стажировку и уехать с Косики, но потом подумала, что было бы неплохо провести какое-то время здесь и отблагодарить острова. Но из-за сокращения населения здесь осталось мало молодёжи, и я просто не могла придумать, как вернуть острова к жизни», – вспоминает Кобаяси. И тут ей пришла в голову мысль превратить пчеловодство в бизнес.
Кобаяси решила положиться на Нобу. Он научил её всему, что сам знал о пчеловодстве, и Кобаяси открыла мастерские по изготовлению свечей из пчелиного воска с его пасеки. Когда в апреле 2022 года её стажировка в местной клинике закончилось, Кобаяси начала готовиться к открытию бизнеса. В сентябре 2023 года они основали компанию «Мёд Косики Нобу Кобо» в старом крестьянском доме, принадлежащем Сагаре. Теперь они производят и продают дикий мёд японских пчёл и продукты из пчелиного воска.
Они также подали заявку на получение государственного гранта для предприятий на отдалённых островах и использовали полученные деньги на переоборудование сарая на ферме в помещение для кафе Кавангуй. Сагара сам ловит и готовит рыбу, которую подают в кафе. Также в меню включены блюда, в которых используется его мёд.
Используя местные ресурсы
В мёде Косики заметны фруктовые ноты напоминающие вкус хурмы или манго, которые придают ему узнаваемый характер продукта южных островов Японии. Возможно, так преобразуется вкус нектара растущих на острове мушмулы и японских слив, собранного местными пчёлами.
Эта история интересна тем, что в ней содержатся подсказки, как возродить пустеющие отдалённые острова со стареющим населением, используя уникальные местные ресурсы — людей, знания, природу, уникальность местности. Она показывает, как сотрудничество помогает преодолевать трудности в ведении бизнеса: небольшая команда добивается максимального результата, выявляет скрытые таланты, объединяет производство, переработку и продажи и создаёт единый производственный процесс от закупки ингредиентов до получения прибыли.
Количество ульев увеличилось с первоначальных 10 до 26. Хозяйство насчитывает от 50 000 до 200 000 рабочих пчёл. Осенью 2023 года они произвели в общей сложности около 80 килограммов мёда. Продукты из мёда Косики продаются в магазинах, включая Кавангуй и торговую точку в порту, а также в Интернете. Поскольку продажи мёда идут полным ходом, Кобаяси теперь думает о следующем этапе: создании места, где посетители острова смогли бы остановиться с комфортом.
Логотип на занавеске норэн перед входом в магазин состоит из шестиугольника, символизирующего пчелиные соты, остроконечной крыши магазина, и трёх волнистых линий, обозначающих реку. Эти три линии также символизируют жителей острова, новых переселенцев, таких как Кобаяси, и туристов. Это воплощение идеального будущего, которое хочет построить здесь Кобаяси.
Фотография к заголовку: японские пчелы на летке улья (© Укита Ясуюки)