Мёд Косики: сладость южных островов Японии

Японское сельское хозяйство в новую эпоху

Медсестра Кобаяси Кэй объездила весь мир, но именно на островах Косики в префектуре Кагосима она познакомилась с уникальным мёдом, вдохновившим её на работу по возрождению острова. Сможет ли этот местный продукт обеспечить островам светлое будущее?

Остров древней красоты

Ранней осенью 2023 года у меня неожиданно выдался свободный день во время деловой поездки в префектуру Кагосима. Я воспользовался этим, чтобы съездить в Косики, место, которое я давно хотел посетить. Я знал о нём только благодаря «Сосю», марке вкуснейшего сётю из сладкого картофеля, который там производят.

Косики – группа близко расположенных островов в Восточно-Китайском море, примерно в 20 километрах к западу от полуострова Сацума в Кагосиме. Три основных острова – Камикосики, Накакосики и Симокосики, – соединены мостами. Население этих трёх островов вместе составляет чуть более 4000 человек, основной продукцией являются морепродукты, такие как красные глубоководные креветки и сельдь кибинаго.

На скоростном пароме от портового терминала Сэндай я добрался до Косики за 50 минут. По мере приближения к острову открывается завораживающий вид на валуны и суровые утёсы, похожие на выступающие кости земли. Слои горных пород, образовавшиеся 80 миллионов лет назад в меловой период, море как будто выдавило на поверхность.



Вид с борта скоростного парома, соединяющего остров Кюсю с Косики (© Укита Ясуюки)



Древние слои горных пород возвышаются над спокойным морем (© Укита Ясуюки)

Я высадился в порту Камикосики Сато-но Ко, взял напрокат машину и направился в Симокосики и на винокурню Ёсинага Сюдзо, где производят Сосю. Более 40 километров дорога идёт вдоль берега моря, сквозь восхитительный скалистый пейзаж. По пути я почти не видел других машин или людей.

К сожалению, винокурня была закрыта на выходные, но я случайно встретил мать владельца, и она согласилась показать мне окрестности. Время было обеденное, и когда я спросил, не может ли она порекомендовать мне какое-нибудь место, где можно отведать местные морепродукты, она порекомендовала недавно открывшееся кафе Кaвангуй, расположенное неподалёку.



Длина моста Косики, соединяющего Накакосики и Симокосики, составляет 1533 метра (© Укита Ясуюки)



Один из валунов у основания моста похож на старомодную рисоварку, косики, которая дала имя островам (Укита Ясуюки)

Местного мёда становится всё меньше

«Кaвангуй – это слово на местном диалекте, означающее «у реки»», – объяснила хозяйка кафе Кобаяси Кэй. Изучив меню магазина, написанное от руки на доске, я заказал стандартный обед дня. В него входили сашими из рыбы, похожей на полосатого тунца, которая называется обосо. Среди других посетителей была семья местных жителей, и самый младший из них с аппетитом ел арбузный шербет.



Арбузный шербет, политый мёдом (© Укита Ясуюки)



Интерьер кафе Кавангуй (© Укита Ясуюки)

«Он полит мёдом от японских пчёл, которых мы держим!» – объяснила Кобаяси.

Эта фраза «мёд от японских пчёл» привлекла моё внимание. Японская медоносная пчела почти вытеснена завезёнными с запада видами. Я слышал, что единственные места, где сейчас можно найти мёд от японских пчёл, находятся на отдалённых островах, куда не добрались западные пришельцы.

Я также знал из новостей, что производство мёда в стране в целом, в том числе и от западных пчёл, сокращается. Причин много: распространение паразитов, сельскохозяйственные пестициды и, прежде всего, сокращение источников нектара: цветов, таких как лотос или клевер, и цветущих деревьев, таких как белая акация, вишня, бодайдзю (священный фикус), апельсин и яблони.

Другими факторами являются сокращение сельскохозяйственных угодий, переход к выращиванию фруктовых деревьев с меньшим количеством нектара и пыльцы, изменение климата, приводящее к изменению периода цветения и вегетации, а также уничтожение лесов и сельскохозяйственных угодий в результате погодных катаклизмов, таких как тайфуны.



Кобаяси Кэй, хозяйка кафе Кавангуй (© Укита Ясуюки)

«Я хочу отплатить острову добром»

История о том, как Кобаяси приехала в Косики и занялась пчеловодством, настолько увлекательна, что по её мотивам можно снимать кино.

Кобаяси родилась в префектуре Сайтама. После окончания колледжа в Токио она изучала международное сотрудничество в Сайтамском университете. После окончания университета работала в торговой компании в Токио, но через три года ушла оттуда, чтобы продолжить карьеру в сфере международного сотрудничества в качестве медсестры. Кобаяси поступила в университет Гумма, а после его окончания стала работать в больнице в городе Хатиодзи, Токио.

Пять лет она проработала в кардиологии, а затем присоединилась к японской организации, оказывающей медицинскую помощь за рубежом. Её первая командировка была в столицу Камбоджи Пномпень, где она обучала местный медицинский персонал. По возвращении в Японию в 2021 году она отправилась на годичную стажировку на Косики, знакомиться с особенностями оказания медицинской помощи в отдалённом регионе.

Однажды к ней в клинику обратился мужчина, чья голова застряла в ловушке для омаров. Его звали Сагара Нобуо.

Сагара родом из Косики. В своё время он уехал в столицу префектуры Кагосима, работал в ресторанном бизнесе и в строительной компании, но после смерти брата вернулся домой и стал рыбаком. Он увлёкся пчеловодством ещё на материке и, возвращаясь на остров, привёз свой рой японских медоносных пчёл.



Сагара Нобуо – повар, рыбак, пчеловод (© Укита Ясуюки)

По словам Сагары, на Кагосиме выращивают промышленные сельскохозяйственные культуры, такие как рис, сладкий картофель и чай, и часто используют пестициды, вредные для пчёл. В то же время на Косики сельское хозяйство как бизнес в значительной степени отошло на второй план, и, к счастью для пчёл, острова богаты медоносными растениями, что позволяет получать более чистый и натуральный мёд.

Сагара пригласил Кобаяси на вечеринку и познакомил её со своими друзьями, такими же островитянами. Он начал брать её с собой на рыбалку, показывал, чем можно заняться на острове, и вскоре Кобаяси заинтересовалась пчеловодством.

«Изначально я планировала закончить свою стажировку и уехать с Косики, но потом подумала, что было бы неплохо провести какое-то время здесь и отблагодарить острова. Но из-за сокращения населения здесь осталось мало молодёжи, и я просто не могла придумать, как вернуть острова к жизни», – вспоминает Кобаяси. И тут ей пришла в голову мысль превратить пчеловодство в бизнес.



Непринуждённые посиделки объединяют жителей острова и приезжих (© Кобаяси Кэй)

Кобаяси решила положиться на Нобу. Он научил её всему, что сам знал о пчеловодстве, и Кобаяси открыла мастерские по изготовлению свечей из пчелиного воска с его пасеки. Когда в апреле 2022 года её стажировка в местной клинике закончилось, Кобаяси начала готовиться к открытию бизнеса. В сентябре 2023 года они основали компанию «Мёд Косики Нобу Кобо» в старом крестьянском доме, принадлежащем Сагаре. Теперь они производят и продают дикий мёд японских пчёл и продукты из пчелиного воска.

Они также подали заявку на получение государственного гранта для предприятий на отдалённых островах и использовали полученные деньги на переоборудование сарая на ферме в помещение для кафе Кавангуй. Сагара сам ловит и готовит рыбу, которую подают в кафе. Также в меню включены блюда, в которых используется его мёд.

Используя местные ресурсы

В мёде Косики заметны фруктовые ноты напоминающие вкус хурмы или манго, которые придают ему узнаваемый характер продукта южных островов Японии. Возможно, так преобразуется вкус нектара растущих на острове мушмулы и японских слив, собранного местными пчёлами.



Выкачивать мёд, собранный японскими пчёлами, можно только раз в год (© Кобаяси Кэй)

Эта история интересна тем, что в ней содержатся подсказки, как возродить пустеющие отдалённые острова со стареющим населением, используя уникальные местные ресурсы — людей, знания, природу, уникальность местности. Она показывает, как сотрудничество помогает преодолевать трудности в ведении бизнеса: небольшая команда добивается максимального результата, выявляет скрытые таланты, объединяет производство, переработку и продажи и создаёт единый производственный процесс от закупки ингредиентов до получения прибыли.



Ульи расположены в лесах на склонах холмов (© Кобаяси Кэй)

Количество ульев увеличилось с первоначальных 10 до 26. Хозяйство насчитывает от 50 000 до 200 000 рабочих пчёл. Осенью 2023 года они произвели в общей сложности около 80 килограммов мёда. Продукты из мёда Косики продаются в магазинах, включая Кавангуй и торговую точку в порту, а также в Интернете. Поскольку продажи мёда идут полным ходом, Кобаяси теперь думает о следующем этапе: создании места, где посетители острова смогли бы остановиться с комфортом.

Логотип на занавеске норэн перед входом в магазин состоит из шестиугольника, символизирующего пчелиные соты, остроконечной крыши магазина, и трёх волнистых линий, обозначающих реку. Эти три линии также символизируют жителей острова, новых переселенцев, таких как Кобаяси, и туристов. Это воплощение идеального будущего, которое хочет построить здесь Кобаяси.



Норэн, висящий у входа в Кавангуй (© Укита Ясуюки)

Фотография к заголовку: японские пчелы на летке улья (© Укита Ясуюки)