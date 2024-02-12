Как инженерные решения помогают японским гимнастам завоевывать золото

Японские инновации в спортивном мире

Достижения японской гимнастики связаны в первую очередь с мастерством и подготовкой спортсменов. Однако немалую роль играет и их экипировка. В этой статье мы рассмотрим, как уникальные инженерные решения одного из разработчиков спортивных товаров помогли прославить японскую гимнастическую школу.

Удивительные результаты русско-японской войны

Под производителями спортивного оборудования обычно подразумеваются компании, выпускающие спортивную обувь, мячи, ракетки и перчатки. Однако существуют и те, кто занимается изготовлением оснащения для гимнастических залов, выпуская полный ассортимент гимнастических снарядов. Наиболее известен производитель из Тибы Senoh, предлагающий широкий ассортимент спортивного оборудования. Хотя сейчас Senoh наиболее известен оснащением для школьных спортзалов, таким как маты и спортивные снаряды, именно успех их баскетбольных колец и волейбольных сеток стал причиной решения расширить ассортимент до оборудования для спортзалов и стадионов.

Компания Senoh была основана в 1908 году и изначально была частным поставщиком сельскохозяйственной техники. Как объясняет пресс-секретарь Senoh Хиёси Ноноко, катализатором экспансии компании в сферу спортивных товаров стал удивительный факт.

«Наш основатель, Сэно Рикидзё, принимал участие в русско-японской войне. Его поразила разница в габаритах между японскими и российскими солдатами. Тогда он понял, что японцам нужно работать над улучшением своего телосложения и принял решение начать производить тренажеры. Сэно родился в Тоттори, он земляк Михаси Кикуо, который известен в Японии как «отец гимнастики», разработавший основы физического воспитания для школьников. Михаси сказал Сэно, что готовит инструкторов по физкультуре и хочет, чтобы Сэно производил для него гимнастическое снаряжение. Как я понимаю, именно это было основным фактором в решении Сэно начать производство этого типа оборудования», – рассказывает Хиёси.

В то время, когда в Японии не существовало самого понятия спорт, не говоря уже о специальном слове для него, компания Senoh начала производить шведские стенки (специальные спортивные лестницы для подтягиваний и лазания) и другие гимнастические снаряды первой необходимости, большинство из которых предназначалось для обучения солдат. Важной частью первоначального ассортимента продукции компании были также турники и гимнастические кони для махов.

Senoh аккредитована на международном уровне как производитель оборудования для соревнований по гимнастике, волейболу, баскетболу, бадминтону и параволейболу. Это единственный японский производитель спортивного оборудования, имеющий несколько международных аккредитаций. Оборудование Senoh используется при проведении многих международных и отечественных спортивных соревнований.



Всё оснащение этой баскетбольной площадки в средней школе Охори в г. Фукуока изготовлено компанией Senoh (© Senoh)

Senoh также была единственным поставщиком оборудования для гимнастики, волейбола, пляжного волейбола, сидячего волейбола и баскетбола на колясках на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году. Конечно, наибольшим опытом Senoh обладает в гимнастике: компания изготовила гимнастическое оборудование, которое использовалось еще на Олимпийских играх 1964 года в Токио.

Успехи Японии в гимнастике не имеют аналогов. Интересный факт – японские олимпийцы завоевали больше медалей по гимнастике, чем по дзюдо или плаванию. Однако мало кто знает о той роли, которую компания Senoh с ее одержимостью совершенством сыграла в том, чтобы помочь Японии стать сверхдержавой в гимнастике.

Шарнир имеет значение

Наибольшее количество золотых медалей принесли Японии соревнования на перекладине (или турнике). Это один из элементов соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин, где японские спортсмены особенно успешны. Турник Senoh, который члены сборной Японии используют для ежедневных занятий, имеет особенность, которой нет в перекладинах зарубежных производителей: универсальный шарнир. Универсальный шарнир был изобретен в 1988 году и был впервые использован на чемпионате мира по спортивной гимнастике в 1995 году.

Нигорикава Ясуси, инженер из подразделения разработки Senoh, так описывает конструкцию и разработку турника:

«Перекладины зарубежных производителей крепятся на штифтах, которые проходят через их вертикальные опоры. А турники Senoh оснащены специальными колпачковыми шарнирами, соединяющими опоры и горизонтальную перекладину. Эти шарниры позволяют перекладине свободно вращаться. Такая конструкция известна как универсальный шарнир и немного напоминает шаровые опоры, используемые в автомобилях».

Именно из-за универсального шарнира перекладины производства Senoh имеют иную динамику движения, чем турники со штифтовыми креплениями от зарубежных брендов. Когда гимнаст выполняет большие махи на турнике зарубежного производства, гравитация и отталкивающие силы заставляют перекладину изгибаться по эллиптической траектории. В то же время турник Senoh сгибается равномерно во всех направлениях, тем самым позволяя гимнасту двигаться по более правильной окружности.

«Универсальный шарнир был изобретен 35 лет назад, поэтому подробных записей не осталось, но, вероятно, он был разработан в ответ на просьбу гимнастов о более плавном вращении», – объясняет Нигорикава.

Тем не менее, гимнасты национальных сборных обычно тренируются на оборудовании, которое производится в их собственной стране или по соседству. Для экономии времени и средств, оборудование, используемое на международных соревнованиях, также, как правило, производится принимающей стороной или в соседней стране.

Международная федерация гимнастики пыталась нивелировать различия между производителями и моделями путем введения строгих спецификаций и аккредитационных испытаний. Тем не менее, гимнасты-профессионалы высшего уровня чувствительны даже к самым тонким различиям, и поэтому часто лучше выступают на снарядах того же бренда, который используют в ежедневных тренировках. Отсюда следует, что японские гимнасты лучше всего знают именно оборудование японского производства, то есть Senoh.



Оснащение национальных студенческих чемпионатов по гимнастике 2022 года также было изготовлено компанией Senoh (© Senoh)

Преимущество для японских гимнастов

Однако знание снарядов – не единственная причина, по которой японская команда по гимнастике отдает предпочтение оборудованию Senoh. Стремясь преодолеть физические недостатки, с которыми сталкиваются японские спортсмены, Senoh постоянно выпускает оборудование, которое позволяет японским гимнастам использовать все свои преимущества. Как и во многих других видах спорта, японские гимнасты, как правило, не такие мощные, как их европейские и американские коллеги. Тем не менее, японские гимнасты уже давно славятся высоким классом своих выступлений, компенсируя нехватку габаритов и силы превосходной техникой. На самом деле, зарубежные конкуренты и журналисты часто хвалят участников международных соревнований из Японии как раз за их отличную физическую форму. В одном из интервью тренер национальной сборной по спортивной гимнастике объясняет это тем, что японские гимнасты растут, тренируясь на перекладинах Senoh, которые при движении описывают правильную окружность.

Когда в 1993 году компания Senoh представила универсальный шарнир, в спортзалах, перешедших на новое оборудование, спортсмены начали показывать удивительные результаты. Например, у школьников внезапно начал получаться большой мах, хотя раньше они не могли выполнять этот элемент.



Перекладина Senoh крупным планом: механизм универсального шарнира (© Senoh)

В Senoh ценят обратную связь от профессионалов, поэтому компания с удовольствием нанимает бывших спортсменов. Сюто Фумики из отдела продаж компании начал заниматься гимнастикой в очень молодом возрасте и продолжал тренироваться до поступления в университет. Он объясняет преимущество универсального шарнира так:

«В упражнениях на перекладине важную роль играет гибкость турника. Если перекладина слишком жесткая, она, как правило, не сгибается под легким весом ребенка, что затрудняет освоение детьми некоторых элементов. Решением проблемы стал универсальный шарнир. На перекладине необходимо использовать преимущества центробежной силы, потому что выполнить элемент только за счет собственной физической силы невозможно. В отличие от перекладин зарубежных брендов, которые изгибаются, описывая несимметричный эллипс, турники, оснащенные универсальными шарнирами, сконструированы таким образом, чтобы двигаться по правильной окружности, что позволяет создавать большую центробежную силу даже детям-гимнастам. Поэтому турники Senoh идеально подходят для освоения большого маха».

Японская сборная по гимнастике не выиграла ни одной золотой медали на играх в Атланте (1996) или Сиднее (2000), в результате чего Япония значительно отстала от Китая и Восточной Европы. Однако дети-гимнасты того времени сумели достичь отличной физической формы, используя перекладины Senoh, оснащенные универсальными шарнирами. И вскоре Япония вернула себе былую славу сверхдержавы в гимнастике. Репутацию Японии в этой области гарантируют ее первоклассные спортсмены и оборудование Senoh, которое позволяет им в полной мере проявить свои таланты.



Основное внимание Senoh уделяет волейболу и баскетболу. С точки зрения объема продаж рынок гимнастических снарядов остается нишевым (© Senoh)

Фотография к заголовку: Хасимото Дайки выступает в финале мужского индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио на турнике Senoh. Хасимото отставал от своего соперника на 0,467 балла, но выступление 28 июля 2021 года в Центре гимнастики Ариакэ помогло ему завоевать золото (© Jiji)