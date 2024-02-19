Ведущий японский производитель головок клюшек для гольфа: Endō Manufacturing

Японские инновации в спортивном мире

Целый ряд современных отраслей промышленности, включая производство снаряжения для гольфа, зависит от высочайшей квалификации металлургов префектуры Ниигата. Лучшие игроки в гольф полагаются на клюшки с головками, выкованными Endō Manufacturing. Этот ведущий производитель оборудования для гольфа известен исключительной надежностью и качеством своих головок для клюшек.

Цубамэ – мировой лидер в области технического мастерства

Цубамэ-Сандзё – это регион в префектуре Ниигата, состоящий из двух соседних городов, Цубамэ и Сандзё, известных во всем мире своими высококлассными технологиями обработки металлов. Металлообрабатывающая промышленность региона зародилась в период Эдо (1603-1868), когда здесь начали делать вакуги, японские гвозди. Однако в последнее время металлурги Цубамэ-Сандзё стали мощной силой в мире спорта. Именно в этом регионе, известном своим передовым техническим опытом, базируется один из ведущих мировых производителей головок клюшек для гольфа – Endō Manufacturing.

Мацуяма Хидэки – один из многих профессиональных игроков в гольф, использующих клюшки для гольфа с головками Endō. Его комментарий на турнире Masters 2021 года о том, что «технология Цубамэ – первая в мире», получил широкое освещение в прессе в Соединенных Штатах.



Мацуяма Хидэки на турнире Masters, одном из четырех главных мировых профессиональных турниров по гольфу, в 2021 году (© Jiji)

Тем не менее, об Endō Manufacturing знают далеко не все. Это связано с тем, что большинство товаров для гольфа поставляются производителями оригинального оборудования под своими собственными брендами, в том время как Endō занимается комплектующими.

Компания Endō Manufacturing была основана в 1950 году как производитель деталей для швейных машин. Впоследствии ее ассортимент пополнили кухонные товары. Компания производит элементы оснащения для гольфа с 1968 года, когда один из производителей клюшек для гольфа подписал с ней договор о производстве головок.

«В то время, – пишет основатель компании Эндо Эймацу (1930-2019) в своей книге «Взлетай вновь к небесам, Цубамэ» (Цубамэ ё футатаби окику хабатайтэ курэ), – в Японии не было отечественных компаний, обладавших техническими ноу-хау для изготовления клюшек для гольфа, поскольку рынок монополизировали американские производители».

Для изготовления нового типа продукции компания попробовала задействовать технологии, которые до этого использовала для производства кухонной утвари, однако поначалу ничего не выходило. К неудачным попыткам разработать новую технологию добавились проблемы с поиском завода, способного выполнить особую полировку, которая требовалась для головки клюшки. Это негативно сказалось на производительности компании, из-за чего она оказалась в долгах.

Но Эндо не собирался бросать гольф:

«Да, тогда мы действительно терпели убытки, – вспоминал он, – но я терпеливый человек, и я постоянно работал над улучшением наших производственных процессов, связанных с изготовлением головок. Дело в том, что я знал, что индустрию гольфа в будущем ждет серьезный рост».

В то время Япония переживала разгар экономического бума. Умы японцев занимала идея, что их страна должна подвергнуться серьезной трансформации. Всюду открывались поля для гольфа, а количество японских игроков в гольф росло в геометрической прогрессии.

Возможность оставить свой след в гольф-бизнесе появилась у Endō Manufacturing во второй половине 1970-х годов. Японская компания, одна из немногих вышедших на рынок гольфа, разместила заказ на изготовление комплектующих.

Так началось сотрудничество Endō Manufacturing с производителем, изготавливавшим клюшки типа «айрон» для одного из лучших гольфистов. Вот что рассказывает Эндо Эймацу в своей книге об этом периоде:

«Этот профессионал, – писал он, – использовал одну из трех разновидностей айронов, изготовленных за пределами Японии, в зависимости от условий, в которых он играл в гольф, и своей физической формы. У нас была возможность обсудить все плюсы и минусы этих клюшек после каждого матча по гольфу. Сотрудники нашей компании, приезжавшие на эти обсуждения, обдумывали каждое слово, произнесенное профессионалом. Однако прототипы, которые мы с энтузиазмом создавали по итогам наших встреч, обычно категорически отвергались игроком».

Превратить слова игрока в дизайн головки айрона было сложно, поэтому у компании не оставалось иного выбора, кроме как продолжать пробовать варианты, при этом не имея ни малейшего понятия, как достичь цели. Но по мере того, как игрок все больше погружал разработчиков в тонкости своего спорта, те постепенно начали понимать, какие клюшки ему нужны, и сумели создать несколько удачных прототипов. Эта серия появилась на рынке в 1986 году и моментально приобрела бешеную популярность. Так компания начала создавать себе репутацию в мире гольфа.



Штаб-квартира Endō Manufacturing расположена в городе Цубамэ, префектура Ниигата, известном своей металлообрабатывающей промышленностью. Все товары для гольфа компания производит в Таиланде (предоставлено Endō Manufacturing)

Надежная ковка

С момента появления Endō Manufacturing на рынке товаров для гольфа, в компании уделяют максимальное внимание ковке.

Поскольку головки клюшек изготавливаются из металла, наиболее важными процессами являются литье и ковка. При литье расплавленный металл заливается в специальные формы. При ковке металл формуется с помощью пресса.

Для изготовления головок клюшек может использоваться как литье, так и ковка, но профессионалы и продвинутые любители предпочитают именно кованые изделия. Это связано с тем, что формованный путем прессовки металл обладает большей плотностью, что, в свою очередь, делает его более прочным.

Ватабэ Тайси, который стал пятым уполномоченным директором и президентом Endō Manufacturing в 2018 году, считает: «Хотя расстояние, которое проходит мяч для гольфа, может быть одинаковым, ощущение поглощения удара при касании мяча является уникальной особенностью кованой головки клюшки. Большинство профессиональных гольфистов-мужчин предпочитают именно этот тип головки».



Ватабэ Тайси, пятый президент Endō Manufacturing. Он привнес в компанию необычный опыт и навыки, так как ранее работал на пивоварне (предоставлено Endō Manufacturing)

Преимущества кованых клюшек для игроков очевидны, поскольку позволяют улучшить навыки. Однако в производстве кованых головок используются огромные прессы, что делает их более дорогими по сравнению с литыми головками.

Несмотря на это, Endō Manufacturing по-прежнему предпочитает ковку – процесс, с которого началось ее проникновение на рынок товаров для гольфа. Основатель компании Эндо Эймацу рассказывает о причинах такой верности в своей книге:

«Ковка раскрывает лучшие качества металла, – пишет он. – Мы настаивали на использовании этого процесса, потому что верили, что кованая головка обеспечивает не только превосходные ощущения при ударе по мячу, но и позволяет лучше его контролировать. Это именно то, чего не хватает клюшкам с литыми головками».

Центральным элементом процесса изготовления кованых головок является прессование. Оямацу Тосимицу, глава подразделения товаров для гольфа Endō Manufacturing, рассказывает, насколько сложно добиться высокого качества пресс-форм:

«Для обеспечения высокого качества пресс-форм требуются высококвалифицированные мастера, – объясняет он. – Говорят, когда мы только начинали работать в сфере гольфа, наш основатель Эндо Эймацу считал, что это самая сложная часть процесса. Изготовление пресс-форм требует большой профессиональной компетентности. Я с гордостью могу сказать, что точность наших изделий – это результат обработки огромного количества данных и нашего опыта. Поэтому наши пресс-формы на голову превосходят то, что предлагают тайваньские и китайские конкуренты».



Хотя базовый дизайн головок Endō Manufacturing выполняется с использованием компьютерной технологии проектирования, ключом к успеху компании являются огромные объемы обрабатываемых данных и многолетний опыт (предоставлено Endō Manufacturing)

В 1970-х годах Япония переживала период высокого экономического роста, который, однако, замедлили два энергетических кризиса. Это привело к сокращению спроса на товары для гольфа, который до этого момента постоянно рос.

Несмотря на замедление производства в отрасли, компания Endō Manufacturing продолжила активную экспансию. В 1975 году фирма приобрела Kyōtan Co., Ltd. сделав ее своей дочерней компанией. Два года спустя, в 1977 году, компания создала собственный бренд Epon Golf. В своей книге Эндо Эймацу пишет: «Наша цель состояла в том, чтобы сделаться незаменимыми для индустрии гольфа. Рынок должен был понять, что без Endō Manufacturing высококачественные клюшки никогда не попадут в руки гольфистов». Это свидетельствует о твердой приверженности компании идее стать чем-то большим, чем обычный субподрядчик в бизнесе товаров для гольфа.

Ватабэ Тайси, нынешний президент Endō Manufacturing, описывает значение Epon Golf так:

«За годы работы в сфере производства комплектующих в нашей компании скопилось множество ноу-хау, и бренд Epon стал возможностью опробовать их на практике. Материалы и производственные процессы, которые мы разрабатывали всё это время, превратились в конкурентное преимущество, которое мы предложили клиентам. Мы считаем, что переключение нашего внимания с сотрудничества с компаниями на работу непосредственно с клиентами, то есть переход из сектора B2B в B2C, помогло нам отточить наши навыки. Мы сумели предложить нашим клиентам производственные процессы, которые непосредственно влияли на качество игры.



Изготовление головок с помощью пневматического ковочного молота (вверху) и кузнечного пресса. Успех ковки зависит от формовки головки клюшки с использованием точной формы (предоставлено Endō Manufacturing)

Повышение конкурентоспособности компании

В 1990-х годах отрасль товаров для гольфа открыла для себя титан. В Endō Manufacturing тут же начали применять собственные способы обработки этого сложного металла и наладили массовое производство продукции из титана. Кованые головки из титанового сплава, производимые по контракту с несколькими ведущими японскими компаниями, имели беспрецедентный успех. Известные производители оснащения для гольфа тут же кинулись заключать сделки с Endō Manufacturing на производство титановых комплектующих.

Впоследствии компания выпускала один популярный продукт за другим, сделавшись движущей силой отрасли. К тому времени в Японии просто не было другого производителя кованых клюшек, который мог бы похвастаться масштабами и влиянием Endō Manufacturing. Однако быстрый рост стоимости йены в середине 1980-х годов и успехи в совершенствовании технологии литья, позволили китайским и тайваньским производителям составить компании жесткую конкуренцию.

Перед лицом этих новых проблем основатель Эндо Эймацу принял решение перенести производственное подразделение компании в Таиланд. Привлекательность Таиланда была обусловлена политической стабильностью и низким уровнем антияпонских настроений в стране. Этот шаг позволил компании снизить издержки производства.

Столкнувшись с проблемой запуска своей производственной деятельности за рубежом, компания также продолжала искать решение для своей старой задачи: найти способ внедрить этапы полировки и нанесения покрытия в процесс промышленного производства головок клюшек для гольфа. Полировка металлической головки требует высокой степени мастерства. Прежде чем понять, как делать это грамотно, компании пришлось утилизировать огромное количество брака. Но благодаря настойчивым усилиям технических специалистов эту сложную технику удалось освоить, и компания начала производить действительно идеальные головки. Endō Manufacturing, наконец, смогла обеспечить выполнение своими силами технологических процессов на всех этапах производства, без необходимости прибегать к услугам других производителей.



Клюшки-драйверы (слева) также производятся и продаются под торговой маркой Epon (предоставлено Endō Manufacturing)

Хотя со временем в Endō Manufacturing усовершенствовали и собственную технологию литья, профессионалы и продвинутые любители гольфа по-прежнему предпочитают кованые головки клюшек. В настоящее время Endō Manufacturing является доминирующей силой в отечественной гольф-индустрии. Однако в компании, сделавшей своей целью неустанное стремление к совершенству, не спешат почивать на лаврах. Даже продукция завода в Таиланде отвечает нормам традиционного «качества Цубамэ-Сандзё».

Тайваньские и китайские компании, заключившие контракты на изготовление комплектующих с крупными американскими брендами, остаются серьезными конкурентами японского производителя. Хотя Endō Manufacturing уступает конкурентам по масштабам производства, гордостью президента Ватабэ остается превосходное качество продукции.

«Я часто слышу от клиентов, что нашу продукцию отличает практически идеальное качество, – говорит он. – Хотя тайваньские и китайские производители постоянно совершенствуют свои технические навыки, представителям подрядных компаний все еще приходится регулярно посещать производственные площадки на Тайване или в Китае, чтобы убедиться, что качество продукции соответствует их стандартам. В то же время они говорят мне, что, заказывая продукцию у нашей компании, они всегда уверены, что мы в любом случае выполним заказ правильно. Мы в Endō Manufacturing надеемся сохранить такое доверие – и продолжать двигаться вперед».

Фотография к заголовку: прототип, необходимый для дальнейшего массового производства головки клюшки, обрабатывается вручную квалифицированным мастером (предоставлено Endō Manufacturing)