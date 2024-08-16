«Кусакура»: ведущий производитель формы для дзюдо с вековым опытом работы

Японские инновации в спортивном мире

На протяжении столетия производитель формы для дзюдоистов «Кусакура» сохраняет преимущество в своём бизнесе благодаря своим проверенным техникам, поддерживая японское боевое искусство на пути превращения в международный вид спорта.

Меняться вместе со спортом

В конце XIX века, когда в Японии стало формироваться искусство дзюдо, трудно было предположить, что оно выйдет на международную арену. Превратившись из малоизвестного японского боевого искусства в олимпийский вид спорта, оно обогатилось новыми техниками и стратегиями, которые принесли с собой дзюдоисты, имеющие опыт в таких дисциплинах, как борьба и дзю-дзюцу. Несмотря на все изменения, стандартом качества в дзюдо остаётся иппон – чистая победа, что продолжает привлекать к этому виду спорта новых поклонников.

Япония продолжает оказывать решающее влияние на культуру дзюдо, что помогло сохранить красоту этого вида спорта. Компания «Кусакура», производитель снаряжения для боевых искусств с вековой историей, сыграла в этом значительную роль, помогая устанавливать стандарты для формы дзюдоистов, которую носят ведущие спортсмены мира. Впервые она стала поставщиком формы для национальной сборной Японии, когда дзюдо впервые было включено в программу Олимпийских игр в Токио в 1964 году.



Слева: первый магазин «Кусакура»; справа: витрина со снаряжением и формой для дзюдо и других боевых искусств (предоставлено компанией «Кусакура»)



В вестибюле главного офиса «Кусакуры» выставлена форма, которую носил основатель дзюдо Кано Дзигоро (© Кумадзаки Такаси)

Компания «Кусакура» начала работать в 1918 году в Касиваре, префектура Осака. Миура Масахико, генеральный директор компании в шестом поколении, говорит, что компания выросла из давних текстильных традиций этого региона, которые восходят к началу японского модернизма. Когда дедушка Миуры начал шить форму для дзюдо, он использовал специальную ткань сасико-ори, изготовленную из местного хлопка Кавати.

Сасико-ори – это уникальная японская традиционная техника, при которой слои ткани сшиваются вручную, чтобы сделать её теплее и прочнее. Она создаёт уникальную текстуру текстиля и также получила развитие как как декоративная техника. Дед Миуры был первым, кто осознал, что сасико-ори отлично подходит для создания одежды для дзюдо, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать захваты, применяющиеся в этом спорте. По сегодняшний день сасико-ори остаётся стандартным материалом для изготовления формы для дзюдо.

Со временем ассортимент Кусакуры расширился, включив форму и снаряжение для других боевых искусств. Компания также начала производить ткань самостоятельно. После Второй мировой войны, в период оккупации, на боевые искусства был наложен запрет, и спрос на продукцию компании резко упал. Чтобы выжить, «Кусакура» занялась производством рабочих брюк. Однако, как только запрет был снят, компания быстро возобновила производство одежды для дзюдо, и бизнес снова начал расти.

С тех пор, опираясь на свой особый производственный подход, «Кусакура» стала лидером в поиске новых качественных решений в создании формы для дзюдо. Например, компании первой удалось усовершенствовать процесс отбеливания ткани, а также полностью механизировать все этапы своего ткацкого производства. «Кусакура» также содействовала внедрению в практику дзюдо синей формы.



Форма бренда «Кусакура» стоимостью 30 000 йен, сертифицирована как японскими, так и международными федерациями дзюдо (предоставлено компанией «Кусакура»)

Устанавливая правила

На протяжении большей части истории дзюдо технические требования к форме особо не регулировались. По мере интернационализации дзюдо на Олимпийских играх и чемпионатах мира стала распространяться пассивная тактика – не стремиться к победе через иппон и пытаться довести поединок до момента, когда победитель определяется решением судей. Некоторые участники стали носить куртки дзюдоги с жёсткими воротниками или зауженными рукавами, которые не позволяли соперникам совершить захват, снижая вероятность их чистой победы через иппон. Такая одежда стоила дёшево и была более низкого качества, чем форма японского производства, и появились опасения, что её широкое применение может коренным образом изменить дзюдо.

В ответ на это Международная федерация дзюдо в 2014 году приняла решение установить чёткие требования к спортивной форме, чтобы обеспечить честность матчей и верность принципам дзюдо. Миура говорит, что Федерация обсудила изменения с компанией «Кусакура» и даже использовала их форму в качестве образца. С тех пор фирма продолжает консультировать спортивные организации. Мы принимали участие в последующих доработках перед каждой Олимпиадой», – объясняет Миура.

Новые правила определяют ширину и толщину сложенного вдвое воротника, гарантируя, что ткань не будет слишком жёсткой, а также вес квадратного метра материала и его прочность на разрыв. Обычно используемая плотная хлопчатобумажная ткань была заменена на смесь из 70% хлопка и 30% полиэстера, чтобы сделать униформу легче и при этом сохранить прочность.



Каждый комплект формы от «Кусакура» сшит вручную (© Кумадзаки Такаси)

К сегодняшнему дню Международная федерация дзюдо сертифицировала 15 производителей спортивной одежды. Несмотря на то, что объем производства «Кусакура» невелик по сравнению с некоторыми крупными производителями из этого списка, в который входит ряд мировых брендов, долгая история компании в качестве специализированного производителя формы для дзюдо обеспечивает ей безупречную репутацию.

Многие авторизованные компании передают производство формы на аутсорсинг за рубеж. «Кусакура» также использует этот способ снижения цены, но только для производства формы для школьных программ физического воспитания. Однако форму для соревнований по дзюдо «Кусакура» производит в Японии на собственных мощностях. «Мы – единственная компания на планете, которая всё делает сама, от производства ткани до последнего стежка», – заявляет Миура.

Высокий уровень мастерства

Пошив формы для дзюдо – сложный, многоэтапный процесс. Необходимые инвестиции и опыт являются препятствием для выхода на этот нишевый рынок, а также причиной того, что многие фирмы переносят своё производство за рубеж. Долгая история «Кусакуры» даёт ей серьёзное преимущество. «Форма дзюдоистов считается жёсткой и громоздкой, – объясняет Миура. – Но мы контролируем своё собственное ткацкое производство и качество нашей ткани позволяет нам создавать лёгкую и удобную одежду». Каждый этап, от раскроя до шитья, выполняется вручную опытными мастерами, которые прислушиваются к мнению заказчика, создавая индивидуальные комплекты.

Главные проблемы, с которыми сталкивается «Кусакура», признаётся Миура, – это рост стоимости материалов и старение мастеров. «Молодые люди не заинтересованы в том, чтобы работать в текстильной промышленности, – сетует он. – У нас есть учебные программы, направленные на передачу навыков и методов, накопленных поколениями, но это сложная задача». Кроме того, стареет оборудование компании. Например, ткацкий станок, на котором фирма производит свои ткани, больше не выпускается, поэтому не хватает запасных частей. «Если что-то ломается, оператору приходится изготавливать замену вручную».

Несмотря на эти сложности, компания «Кусакура» сохраняет бескомпромиссную приверженность качеству. Возможно, продукция «Кусакуры» дороже, чем у многих других игроков на рынке, но её высокое качество гарантирует, что она по-прежнему остаётся лучшим выбором формы для дзюдо.



Миура Масахико в цехе фабрики «Кусакура» (© Кумадзаки Такаси)

Многие ведущие бренды спортивной одежды заключили соглашения с федерациями дзюдо о поставке униформы для крупных соревнований, а это означает, что спортсмены из многих стран должны носить экипировку, предоставленную спонсорами. Это ставит такого небольшого производителя, как «Кусакура», в невыгодное положение, но Миура уверен, что компании не стоит бояться своих более крупных конкурентов. «На играх 2014 года в Рио-де-Жанейро одиннадцать из пятидесяти шести медалистов были одеты в нашу форму, – говорит он. – Это вывело нас на второе место среди производителей. Да, мы небольшая компания, но мы можем успешно конкурировать с крупными брендами».

«Кусакура» традиционно ориентирована на внутренний японский рынок. Но сейчас, столкнувшись с мрачными перспективами роста из-за сокращения рождаемости в стране, компания стремится расширить свою долю рынка за рубежом. «В 2013 году мы отправились на чемпионат мира в Бразилию, чтобы установить новые контакты и привлечь внимание к нашей продукции, – объясняет Миура. – Мы встречались с членами федераций из разных стран и посещали додзё в Рио и Сан-Паулу». Компании потребовалось время, чтобы завоевать репутацию в новой стране, но настойчивость принесла плоды в 2022 году, когда «Кусакура» подписала контракт с национальной командой Бразилии. «В Бразилии проживает большое количество этнических японцев. Отчасти поэтому по уровню развития дзюдо она не уступает Франции. Считается, что в Бразилия – страна с самым большим количеством дзюдоистов в мире».

Компания «Кусакура» обладает столетним опытом и репутацией безупречного производителя качественного снаряжения для дзюдо. Она остаётся лидером в этом виде спорта, меняясь и развиваясь вместе с ним.

Фотография к заголовку: куртка для дзюдо «Кусакура», сшитая вручную (предоставлено компанией «Кусакура»)