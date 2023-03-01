Кисараги (вторая луна): первый день Лошади, поминальные службы по швейным иглам, рынок кукол Хинаити

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии
Кисараги (вторая луна): первый день Лошади, поминальные службы по швейным иглам, рынок кукол ХинаитиКультура История
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Популярность первого дня Лошади среди детей
Предприниматели в Японии издавна недолюбливают второй и восьмой месяцы года (сейчас – февраль и август), когда падают продажи. Они даже получили отдельное название нихати (二八), «два и восемь». От предновогоднего периода сивасу до конца января дела идут оживлённо, но в феврале коммерческая деятельность замедляется, и у торговцев появляется свободное время.
Похоже, что такая же ситуация была и в период Эдо. Тогда в первый день Лошади во второй луне (初午, Хацуума) стали проводить праздник святилища Инари. Это было ежегодный ритуал избавления от экономических проблем. Согласно одной из теорий, традиция Хацуума берёт своё начало в молениях о хорошем урожае. Они были обращены к божеству Инари, обеспечивающему богатые урожаи злаков, а в период Эдо превратились в праздник Хацуума.
Дети начинали предвкушать праздник примерно с 25 дня первой луны, когда на улицах появлялись торговцы барабанами тайко. Дети приставали к родителям с просьбами купить барабан, чтобы с барабанным боем в день праздника отправиться в святилище Инари – фестиваль Хацуума был особенно любим детьми.
Были также продавцы флагов. Ребёнок с флагом возглавлял процессию детей с барабанами на пути в святилище Инари. Такое зрелище можно было увидеть в Эдо повсеместно. Для детей это было не столько религиозное действо, сколько увлекательная игра.
В Эдо продавались вотивные таблички эма, на которых записывали желание и подносили их в святилище Инари.
Утагава Кунисада (1786-1864) на своей гравюре изобразил матерей с детьми, которые собираются поднести эма в святилище. Они пришли в Оодзи Инари (токийский район Кита), главное святилище Инари региона Тогоку (совр. Канто), которое пользовалось особенной популярностью среди почти 5000 больших и малых святилищ Инари в Эдо. На дороге паломников сандо у святилища царило необыкновенное оживление.
Праздник Хацуума в Оодзи Инари сохранился до наших дней и проводился 5 февраля 2023 года. Он также известен своим рынком воздушных змеев (тако). Как говорится на сайте токийского района Кита, Эдо часто подвергался сильным пожарам, и воздушные змеи этого святилища считались талисманами, оберегающими от огня.
В некоторых святилищах Инари также отмечаются Второй и Третий день Лошади, Ни-но ума и Сан-но ума. В Оодзи Инари Ни-но ума праздновали 17 февраля, а Сан-но ума не проводился. В Фусими Инари тайся в Киото проводится только Хацуума 5 февраля, но не Ни-но ума. Поскольку вторая луна по лунному календарю приходится на март современного календаря, в некоторых святилищах Инари праздник Хацуума проводят в марте – традиция праздника различается в зависимости от региона.
Хари куё, поминальные службы по швейным иглам
Поминальные службы по швейным иглам хари куё также являются ежегодным ритуалом, сохранившимися до наших дней. Это религиозный обряд, в ходе которого в соевый творог тофу втыкают сломанные, погнувшиеся и заржавевшие швейные иглы и проводят по ним поминальную службу. Хари куё распространён по всей стране — в святилищах и храмах, а также в школах, где обучают пошиву одежды, как японской, так и западной. Обычно этот ритуал проводится 8 февраля, но, как и Хацуума, он часто бывает и в марте, во вторую луну по лунному календарю.
Возможно, традиция поминальной службы по швейным иглам связана с тем, что восьмой день второй луны считался днём «начала дел» (котохадзимэ).
С восьмого дня 12 луны предыдущего года начинают готовиться к встрече богов в Новом году, а в восьмой день второй луны, когда закончились новогодние торжества и ритуалы, завершают уборку после Нового года. Этот день назвали котохадзимэ, поскольку жизнь людей снова входит в повседневное русло.
При этом «повседневные дела» в первую очередь заключались в сельскохозяйственных работах, становится не до шитья, и в это время устраивают панихиду по иглам, которыми до этого пользовались (Танно Акира, «Установления повседневной жизни в Японии», изд-во «Коданся»).
С другой стороны, в словаре «Иллюстрированный учебник морали» (Дзинрин киммо дзуи), , изданном в 3 году Гэнроку (1690), где приводятся примеры разных профессий, говорится: «Служанки глубоко признательны иглам, которыми пользовались целый год или которые сломались. Есть люди, которые говорят им, что если не провести по ним поминальную службу, то попадёшь в ад, так смущают девушек и берут с них деньги». Похоже, находились и сомнительные личности, которые угрожали горничным и девушкам тем, что они попадут в ад, если не проведут панихиду по иглам, и заставляли их платить.
На картинке ниже – гравюра из «Иллюстрированного учебника морали», где мы видим человека с куклой, в голову которой воткнуто множество игл. Этот мужчина, вероятно, как раз тот, кто пугал женщин и заставлял платить – производитель игл или одежды. Такие люди собирали старые иглы и навязывали покупку новых, чтобы заработать деньги.
В настоящее время наиболее известные храмы и святилища, где проводятся поминальные службы по иглам, включают Авасимадо в храме Сэнсодзи в Токио, храм Вакамия Хатиман в городе Нагоя префектуры Айти, а также храм Тайхэйдзи в районе Тэннодзи, город Осака.
Среди таких мест особо известен и имеет особую значимость святилище Авасима в городе Вакаяма. Согласно одной из теорий, поминальные службы по иглам начались с поклонения Сукунахико-но микото, божеству, которое почитается в святилище Авасима. Сукунахико-но микото в том числе является богом-покровителем шитья, а поклонение ему называют «культом Авасима». В ходе поминальной службы по иглам в этом святилище иглы в тофу не втыкают, а после обряда ритуального очищения о-хараи их закапывают в «Игольную могилу». С большой вероятностью эти обряды в своё время послужили прототипом нынешней церемонии.
Как и следует из названия павильона Авасимадо в храме Сэнсодзи, он связан со святилищем Авасима. Считается, что ритуал погребения игл в «Игольной могиле» зародившийся в святилище Авасима в земле Кии, принёс в Эдо монах Авасима Ганнин, а в храме Сэнсодзи он принял форму втыкания игл в тофу. Это интересный пример трансформации ритуалов с течением времени.
Дзиккэндана – район магазинов кукол
С 25 дня второй луны, когда приближался Праздник кукол, в разных местах проводились хина-ити, ярмарки кукол. Особенно оживлённым был рынок в районе Дзиккэндана (токийский район Тюо, квартал Нихомбаси Муромати). Говорят, что торговцы, которые обычно предлагали другие товары, на это время спешно переквалифицировались в продавцов кукол, и вдоль улиц Дзиккэндана вырастало несколько рядов временных лавок.
Поскольку Хинаити был очень оживлённым рынком, продавцы иногда задирали цены, получая непомерные прибыли – бывало, что кто-то «получал 10 или 15 рё» только в период Хинаити («Иллюстрированная годовая хроника Эдо, увиденная на укиё-э», изд-во «Кавадэ сёбо синся»).
С другой стороны, кто-то из покупателей увлечённо торговался, и говорят, что «споры о цене между продавцами кукол и покупателями были достопримечательностью этого рынка Хинаити» (там же).
Кисараги – месяц, когда ежегодных мероприятий проводится мало. Причина тут в том, что, как было сказано в начале, после бурной активности новогодних праздников коммерческая деятельность затихала.
Однако в народе прочно прижились такие ритуалы, как Первый день Лошади Хацуума и поминальные службы по швейным иглам хари куё, особенно любимые детьми и женщинами. Они сохранились до наших дней, и это показывает, что подчас именно женщины и дети передают культуру через века.
Изображение к заголовку: (слева направо): «Святилище Оодзи Инари». В Первый день Лошади (Хацуума) рисовали картинки с изображением лисы, которая считается посланником божества Инари (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио); табличка эма, посвящённая Хацуума, и маска лисы, такие маски продавали на праздниках («Коллекция игрушек Кёсэна», специальное собрание Токийской столичной центральной библиотеки); праздник Хацуума в святилище Тоёкава Инари в Мотоакасака в Токио в начале периода Сёва (1926-1989) («Ежегодные мероприятия четырёх времён года в Токио и близлежащих местах развлечений», Национальная парламентская библиотека)