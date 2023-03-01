Кисараги (вторая луна): первый день Лошади, поминальные службы по швейным иглам, рынок кукол Хинаити

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии широко отмечали сезонные праздники. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку, приходящийся на 5 день 5 луны, или Танабата, который отмечают в 7 день 7 луны. Многие из них до сих пор играют важную роль в жизни японцев. На каждый месяц в японском календаре выпадает праздник, а то и не один. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных событий, на их примере показывая, как в японской культуре сохраняются исторические и религиозные традиции.

Популярность первого дня Лошади среди детей

Предприниматели в Японии издавна недолюбливают второй и восьмой месяцы года (сейчас – февраль и август), когда падают продажи. Они даже получили отдельное название нихати (二八), «два и восемь». От предновогоднего периода сивасу до конца января дела идут оживлённо, но в феврале коммерческая деятельность замедляется, и у торговцев появляется свободное время.

Похоже, что такая же ситуация была и в период Эдо. Тогда в первый день Лошади во второй луне (初午, Хацуума) стали проводить праздник святилища Инари. Это было ежегодный ритуал избавления от экономических проблем. Согласно одной из теорий, традиция Хацуума берёт своё начало в молениях о хорошем урожае. Они были обращены к божеству Инари, обеспечивающему богатые урожаи злаков, а в период Эдо превратились в праздник Хацуума.

Дети начинали предвкушать праздник примерно с 25 дня первой луны, когда на улицах появлялись торговцы барабанами тайко. Дети приставали к родителям с просьбами купить барабан, чтобы с барабанным боем в день праздника отправиться в святилище Инари – фестиваль Хацуума был особенно любим детьми.



Дети стекаются к продавцам барабанов. Большой барабан используется для привлечения покупателей. Продавец бьёт в него, чтобы привлечь внимание, а продаёт маленькие барабаны, один из которых он держит в руке («Иллюстрированная книга обычаев передвижения в Эдо», Эдо фунай эхон фудзоку орай дзёхэн, собрание Национальной парламентской библиотеки)

Были также продавцы флагов. Ребёнок с флагом возглавлял процессию детей с барабанами на пути в святилище Инари. Такое зрелище можно было увидеть в Эдо повсеместно. Для детей это было не столько религиозное действо, сколько увлекательная игра.

В Эдо продавались вотивные таблички эма, на которых записывали желание и подносили их в святилище Инари.

Утагава Кунисада (1786-1864) на своей гравюре изобразил матерей с детьми, которые собираются поднести эма в святилище. Они пришли в Оодзи Инари (токийский район Кита), главное святилище Инари региона Тогоку (совр. Канто), которое пользовалось особенной популярностью среди почти 5000 больших и малых святилищ Инари в Эдо. На дороге паломников сандо у святилища царило необыкновенное оживление.



Матери с детьми пришли в святилище Оодзи Инари. Женщины в центре и слева держат вотивные таблички эма. Рядом с женщиной слева стоит мальчик с флагом («Праздник Хацуума в Оодзи Инари», Оодзи инари хацуума мацури-но дзу, собрание Национальной парламентской библиотеки)

Праздник Хацуума в Оодзи Инари сохранился до наших дней и проводился 5 февраля 2023 года. Он также известен своим рынком воздушных змеев (тако). Как говорится на сайте токийского района Кита, Эдо часто подвергался сильным пожарам, и воздушные змеи этого святилища считались талисманами, оберегающими от огня.

В некоторых святилищах Инари также отмечаются Второй и Третий день Лошади, Ни-но ума и Сан-но ума. В Оодзи Инари Ни-но ума праздновали 17 февраля, а Сан-но ума не проводился. В Фусими Инари тайся в Киото проводится только Хацуума 5 февраля, но не Ни-но ума. Поскольку вторая луна по лунному календарю приходится на март современного календаря, в некоторых святилищах Инари праздник Хацуума проводят в марте – традиция праздника различается в зависимости от региона.

Хари куё, поминальные службы по швейным иглам

Поминальные службы по швейным иглам хари куё также являются ежегодным ритуалом, сохранившимися до наших дней. Это религиозный обряд, в ходе которого в соевый творог тофу втыкают сломанные, погнувшиеся и заржавевшие швейные иглы и проводят по ним поминальную службу. Хари куё распространён по всей стране — в святилищах и храмах, а также в школах, где обучают пошиву одежды, как японской, так и западной. Обычно этот ритуал проводится 8 февраля, но, как и Хацуума, он часто бывает и в марте, во вторую луну по лунному календарю.



В тофу втыкают иглы и проводят по ним поминальную службу. В некоторых случаях вместо тофу используют конняку (Pixta)

Возможно, традиция поминальной службы по швейным иглам связана с тем, что восьмой день второй луны считался днём «начала дел» (котохадзимэ).

С восьмого дня 12 луны предыдущего года начинают готовиться к встрече богов в Новом году, а в восьмой день второй луны, когда закончились новогодние торжества и ритуалы, завершают уборку после Нового года. Этот день назвали котохадзимэ, поскольку жизнь людей снова входит в повседневное русло.

При этом «повседневные дела» в первую очередь заключались в сельскохозяйственных работах, становится не до шитья, и в это время устраивают панихиду по иглам, которыми до этого пользовались (Танно Акира, «Установления повседневной жизни в Японии», изд-во «Коданся»).

С другой стороны, в словаре «Иллюстрированный учебник морали» (Дзинрин киммо дзуи), , изданном в 3 году Гэнроку (1690), где приводятся примеры разных профессий, говорится: «Служанки глубоко признательны иглам, которыми пользовались целый год или которые сломались. Есть люди, которые говорят им, что если не провести по ним поминальную службу, то попадёшь в ад, так смущают девушек и берут с них деньги». Похоже, находились и сомнительные личности, которые угрожали горничным и девушкам тем, что они попадут в ад, если не проведут панихиду по иглам, и заставляли их платить.

На картинке ниже – гравюра из «Иллюстрированного учебника морали», где мы видим человека с куклой, в голову которой воткнуто множество игл. Этот мужчина, вероятно, как раз тот, кто пугал женщин и заставлял платить – производитель игл или одежды. Такие люди собирали старые иглы и навязывали покупку новых, чтобы заработать деньги.



Мужчина даёт иглы монаху. Вероятно, эти иглы были собраны у женщин, которых заставляли платить за поминальную службу по иглам. «Иллюстрированный учебник морали» (Дзинрин киммо дзуи), Т. 7 (собрание Национальной парламентской библиотеки)

В настоящее время наиболее известные храмы и святилища, где проводятся поминальные службы по иглам, включают Авасимадо в храме Сэнсодзи в Токио, храм Вакамия Хатиман в городе Нагоя префектуры Айти, а также храм Тайхэйдзи в районе Тэннодзи, город Осака.

Среди таких мест особо известен и имеет особую значимость святилище Авасима в городе Вакаяма. Согласно одной из теорий, поминальные службы по иглам начались с поклонения Сукунахико-но микото, божеству, которое почитается в святилище Авасима. Сукунахико-но микото в том числе является богом-покровителем шитья, а поклонение ему называют «культом Авасима». В ходе поминальной службы по иглам в этом святилище иглы в тофу не втыкают, а после обряда ритуального очищения о-хараи их закапывают в «Игольную могилу». С большой вероятностью эти обряды в своё время послужили прототипом нынешней церемонии.

Как и следует из названия павильона Авасимадо в храме Сэнсодзи, он связан со святилищем Авасима. Считается, что ритуал погребения игл в «Игольной могиле» зародившийся в святилище Авасима в земле Кии, принёс в Эдо монах Авасима Ганнин, а в храме Сэнсодзи он принял форму втыкания игл в тофу. Это интересный пример трансформации ритуалов с течением времени.



Авасимадо в храме Сэнсодзи (Pixta)

Дзиккэндана – район магазинов кукол

С 25 дня второй луны, когда приближался Праздник кукол, в разных местах проводились хина-ити, ярмарки кукол. Особенно оживлённым был рынок в районе Дзиккэндана (токийский район Тюо, квартал Нихомбаси Муромати). Говорят, что торговцы, которые обычно предлагали другие товары, на это время спешно переквалифицировались в продавцов кукол, и вдоль улиц Дзиккэндана вырастало несколько рядов временных лавок.



Хинаити, рынок кукол, в Дзиккэндана. Слева сложены коробки с куклами. У этого магазина обычно была другая специализация, он сдавал помещение торговцу куклами только во время Хинаити («Иллюстрированная книга развлечений Восточных земель», Эхон адзума асоби, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Поскольку Хинаити был очень оживлённым рынком, продавцы иногда задирали цены, получая непомерные прибыли – бывало, что кто-то «получал 10 или 15 рё» только в период Хинаити («Иллюстрированная годовая хроника Эдо, увиденная на укиё-э», изд-во «Кавадэ сёбо синся»).

С другой стороны, кто-то из покупателей увлечённо торговался, и говорят, что «споры о цене между продавцами кукол и покупателями были достопримечательностью этого рынка Хинаити» (там же).

Кисараги – месяц, когда ежегодных мероприятий проводится мало. Причина тут в том, что, как было сказано в начале, после бурной активности новогодних праздников коммерческая деятельность затихала.

Однако в народе прочно прижились такие ритуалы, как Первый день Лошади Хацуума и поминальные службы по швейным иглам хари куё, особенно любимые детьми и женщинами. Они сохранились до наших дней, и это показывает, что подчас именно женщины и дети передают культуру через века.

Изображение к заголовку: (слева направо): «Святилище Оодзи Инари». В Первый день Лошади (Хацуума) рисовали картинки с изображением лисы, которая считается посланником божества Инари (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио); табличка эма, посвящённая Хацуума, и маска лисы, такие маски продавали на праздниках («Коллекция игрушек Кёсэна», специальное собрание Токийской столичной центральной библиотеки); праздник Хацуума в святилище Тоёкава Инари в Мотоакасака в Токио в начале периода Сёва (1926-1989) («Ежегодные мероприятия четырёх времён года в Токио и близлежащих местах развлечений», Национальная парламентская библиотека)