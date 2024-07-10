Загадочный мир сёги – реалии, превосходящие художественный вымысел

Манга как окно в японскую культуру

Предназначение манги – это создание вымышленной истории, выходящей за рамки повседневности. Однако реальный мир сёги, где факты переплетаются с захватывающими историями жизни его персонажей, зачастую превосходит художественный вымысел. Приглашаем познакомиться с шедеврами манги, посвящёнными таинственному миру сёги.

«Прямо как из манги!»

Говорят, что настольная игра с расставляемыми на доске фигурами впервые появилась в древней Индии, а затем распространилась по всему миру. Наиболее распространённой настольной игрой в Японии являются сёги. В отличие от шахмат, где Международная ассоциация публикует глобальный рейтинг шахматистов, в сёги существует система профессиональных игроков. Игроки от 4 дана и выше считаются профессиональными игроками киси.

Аналогичное разделение на профессиональную и любительскую лигу существует в национальной японской борьбе сумо. Профессиональные игроки в сёги обладают удивительными способностями. По данным исследования НИИ «РИКЭН», уже через 0,2 секунды после взгляда на доску с расставленными фигурами мозг игроков начинает излучать специфические волны. Это означает, что профессиональные игроки способны с первого взгляда оценить ситуацию на доске и приступить к обдумыванию ходов.

Фудзии Сота получил звание профессионального игрока киси в 14 лет. Затем он одержал 29 побед подряд, а в 20 лет и 10 месяцев стал самым юным в истории победителем 7 чемпионатов. Он является обладателем 7 из 8 профессиональных титулов (в сёги существует 8 титулов, включая «Рюо», «Мэйдзин» и «Ои»).



Фудзии Сота, самый молодой обладатель 7 из 8 титулов, на пресс-конференции 1 июня 2023 года в городе Такаяма (префектура Нагано, © Jiji Press)

«Жизнь имитирует искусство куда больше, чем искусство – жизнь», – гласит известный афоризм ирландского писателя Оскара Уайльда. Появление юного обладателя семи профессиональных титулов приводит к удивительной череде событий, способной затмить даже вымышленный мир. Когда в Японии появляется человек, подобный Фудзии Сота или известному игроку в бейсбол Оотани Сёхэй, японцы говорят: «Прямо как из манги!».

Персонажи манги создаются людьми, поэтому они точно отражают человеческие желания и стремления, не связаны ограничениями реального мира и способны динамично развиваться. В произведениях манга, посвящённых игрокам в сёги, присутствуют уникальные персонажи.

Битвы гениев

Манга «Киси под луной» Нодзё Дзюнъити посвящена профессиональным игрокам в сёги, сражающимся в буквальном смысле слова не на жизнь, а на смерть. Появление новых звёзд порождает новую волну, игра в сёги постепенно меняется. В процессе исследований открываются новые стратегии и ходы. На фоне популяризации Интернета появились онлайн-матчи, а в последнее время к участникам игры в сёги присоединился искусственный интеллект. Однако новое поколение не обладает абсолютным преимуществом. Игроки-ветераны по-прежнему сильны.

Такигава Кодзи первым среди героев манги «Киси под луной» вступает в борьбу с ветеранами. Это сильнейший игрок с неизменно невозмутимым выражением лица. Во время матча с чемпионом Оохара Ивао он лишает его звания победителя.

У Такигавы есть конкурент - главный герой по имени Химуро Сёсукэ. В отличие от Такигавы, Химуро отличается безалаберным характером. Он создаёт себе проблемы, называя Оохару Ивао «дедом», а потом избивает другого игрока, чуть не поплатившись за это званием профессионала. При этом Химуро является гениальным воспитанником легендарного Миками Миёси, прозванного «хулиганом мира сёги», и отличается непревзойдённой концентрацией. В «Киси под луной» развёртывается настоящая драма, участники которой сражаются не на жизнь, а на смерть, а образы игроков, созданные Нодзаки Дзюнъити, отличаются удивительной яркостью.



В 1996 году Ёсихару Хабу (в настоящее время обладатель 9-го дана) выиграл 45-й чемпионат сёги и стал обладателем 7 титулов (14.02.1996, посёлок Тоёра, префектура Ямагути, © Jiji Press)

Персонажи манги созданы на основе известных игроков, среди которых Ёсихару Хабу (в настоящее время обладатель 9-го дана), одержавший победу над титулованным ветераном ещё в подростковом возрасте. Хабу положил начало новому поколению игроков. В «поколении Хабу» есть множество сильнейших игроков, но в один прекрасный день их ожидает столкновение со следующей «новой волной».

Говорят, что Химуро Сёсукэ из «Киси под луной» появился в результате сильного впечатления, которое произвела на автора манги аура Хабу во время интервью (см. послесловие к 32-му тому «Киси под луной»).

Игроки андеграунда

Мир сёги состоит не только из именитых профессионалов. В нью-йоркском парке «Юнион Сквер» стоят столы для шахмат. Здесь проводят матчи на деньги и дают платные уроки шахмат. Раньше подобная практика существовала и в сёги, а её представителей называли синкэнси.

В современной Японии частные азартные игры запрещены законом, поэтому игра в сёги на деньги относится к миру андеграунда. Его сильнейшие игроки способны потягаться с официальными мастерами. Например, Ханамура Мотодзи сумел перейти из синкэнси в профессионалы и достиг 9-го дана. А Коикэ Дзюмэй за неизменные победы над официальными игроками получил прозвище «убийца профессионалов».

Манга Сибаты Ёкусару «Хативан Дайвер» посвящена юноше, решившему стать игроком андеграунда.

Главный герой манги Сугата Кэнтаро вступает в клуб «Сёрэйкай», чтобы стать профессиональным игроком. Этот клуб управляется японской Ассоциацией сёги и занимается подготовкой профессиональных игроков. Для вступления в клуб необходимо сдать экзамен, однако право на сдачу экзамена имеют только лица, занявшие первое или второе места на официальных любительских соревнованиях национального уровня и получившие рекомендацию от профессионального игрока. Однако вступление в «Сёрэйкай» не гарантирует получение звания профессионала. Чтобы стать профессионалом, необходимо после вступления в клуб получить третий дан, участвовать в лиге каждые полгода и занять первое или второе место. Неудивительно, что Сугате не удалось воплотить свою мечту и он решает оказаться от борьбы.

После выхода из «Сёрэйкая» Сугата ведёт бурную жизнь, зарабатывая участием в платных матчах. Однажды он встречается с сильнейшим игроком андеграунда по прозвищу «Укэси-сан». Игрок оказывается девушкой по имени Накасидзу Соё с лицом официантки из манги. Проиграв ей матч, Сугата твёрдо решает стать синкэнси.

«Хативан Дайвер» — это прозвище Сугаты. Когда-то наставник Сугаты сделал ему замечание, что тот «плещется на мелководье». Решив стать синкэнси, Сугата «ныряет в 81 клетку доски для сёги, чтобы одержать победу» и постигает всю глубину игры. Прозвище «Хативан Дайвер» («хативан» на японском языке обозначает «81») отражает суть принятого Сугатой решения.

Если бы Сугата вернулся в профессионалы после погружения в андеграунд, история могла завершиться обычным счастливым концом, однако сюжет «Хативан Дайвера» развивается в типичном для манги непредсказуемом направлении.



Игрок андеграунда Коикэ Сигэаки (слева) после перехода в любители в 1980 году завоевал титул мастера. За череду побед в матчах с профессиональными игроками его прозвали «убийцей профессионалов» (09.09.1989, Токио, Сибуя, © «Кёдо цусин»)

Сёги как инструмент развития молодёжи

Обладатель семи титулов Фудзии является пятым игроком в сёги, получившим звание профессионала во время учёбы в школе средней ступени. Главный герой манги Умино Тика «Мартовский лев» по имени Кирияма Рэй тоже стал пятым игроком, заслужившим титул профессионала во время учёбы в школе средней ступени. Однако жизненные обстоятельства настоящего игрока и героя манги во многом отличаются. Кирияма Рэй в детстве потерял родителей в катастрофе и его воспитывал друг отца, профессиональный игрок в сёги Кода Масатика. Стремясь обрести место в жизни, мальчик с головой погружается в мир сёги. Постепенно Рэй становится сильным игроком, однако это обостряет его отношения с названной старшей сестрой и младшим братом.

Сюжет начинается с момента, когда Рэй уходит из дома, начинает самостоятельную жизнь и с опозданием на 1 год поступает в старшую школу. Ему не удаётся влиться в школьный коллектив, и он забрасывает игру в сёги. Однако встреча с тремя сёстрами Кавамото, а также общение с друзьями, преподавателями и опытными игроками в сёги меняет жизнь Рэя.

Проблема, с которой сталкивается Рэй, – отсутствие своего места в мире, типична для современного человека. Фигура Рэя, постепенно открывающего свою душу окружающим, и позитивный настрой персонажей не могут не затронуть сердце читателя.

Масуда Кодзо, первый в истории обладатель трёх титулов сёги, однажды сказал: «Жизнь похожа на игру в сёги» (цитата по книге «Сражение» Масуды Кодзо). И наоборот, игра в сёги похожа на нашу жизнь. Иногда удаётся выиграть сражение в самом начале, иногда перед самым финалом происходит решающий перелом. Используются как тактические ходы, так и битва лоб в лоб.

Некоторые игроки сдаются ещё в середине пути к званию профессионала. Жизнь профессионального игрока представляет собой череду соревнований. Сёги – это драматический мир, полный радости и горя.

В этом мире каждый день случается новая драма. В марте 2023 года известный игрок-любитель Кояма Рэо успешно сдал экзамен на профессионала. Он сумел получить звание профессионала без подготовки в клубе «Сёрэйкай». Последний раз такое случалось 79 лет назад, поэтому история успеха Коямы Рэо напоминает сюжет из манги.



Кояма Рэо, обладатель 4 дана, стал профессиональным игроком сёги в 29 лет. В 2008 году он не смог поступить в клуб «Сёрэйкай» и сдавал экзамен на профессионала в статусе любителя (13.02.2023, Дворец сёги Кансай, город Осака, © Jiji Press)

События реального мира, напоминающие сюжеты манги, и сюжеты манги, выходящие за границы реального мира, дарят людям мечты и демонстрируют новые возможности. В мире сёги наверняка будут случаться неожиданные события, похожие на сюжеты манги. А в мире манги появятся удивительные персонажи, непохожие на всех предыдущих.

Фотография к заголовку: справа – томик манги «Киси под луной», печатавшейся с 1993 по 2001 год в журнале «Биг Комик Спиритс». Манга в 32 томах из 351 части; в центре: «Мартовский лев», печатающийся с 2007 года в журнале «Янг анимал». На данный момент состоит из 16 томов; слева – «Хативан дайвер», печатавшийся в еженедельном журнале «Янгу дзямпу» с 2006 по 2014 годы. Манга в 35 томах из 375 частей (редакция Nippon.com)