«Сима Косаку»: манга об офисном работнике и эволюция японской экономики

Манга как окно в японскую культуру

Знаменитый сарариман, офисный работник Сима Косаку был представлен публике в 1983 году. С тех пор на протяжении более 40 лет одноимённая серия манги, рассказывающая о его жизни, отражала развитие японского бизнеса, экономики и общества.

Новаторская манга

С послевоенных десятилетий и до конца XX века экономическая мощь Японии росла, привлекая внимание международной общественности. После того, как в 1970-х годах Япония стала второй экономикой в мире, американский социолог Эзра Фогель написал книгу под названием «Первенство Японии: уроки для Америки» (1979), в которой объясняет успех Японии семейно-ориентированной моделью управления бизнесом, где сотрудники чувствуют себя частью одной общины, коллективным желанием учиться и совершенствоваться, а также распространением системы образования, основанной на вступительных экзаменах.

Нельзя сказать, что японская экономика пользовалась завидной репутацией. Японскую экономическую модель упрекали в примитивности и вторичности. Считалось, что Япония способна только производить имитации западных товаров, ориентируясь на прибыль, не уважая индивидуальность работников и ожидая от них самопожертвования ради корпорации. Иностранцы насмешливо прозвали японский бизнес «Япония, Inc.», и шутили, что Япония была «самой успешной социалистической страной в мире». Позже то же самое стали говорить о Китайской Народной Республике, что не лишено иронии.

Основной рабочей силой «Japan, Inc.» был «сарариман», наёмный работник на полную ставку, который посвятил свою жизнь компании. Конечно, наёмные работники существуют и по сей день. Однако между образом современного офисного сотрудника и сарариманом эпохи, когда Фогель писал свою книгу, есть отличия.

Например, в те времена была широко распространена практика долгосрочного найма и действовала кадровая система, основанная на выслуге лет, которая обеспечивала медленную, но гарантированную восходящую мобильность сотрудников. Те, кто усердно учились, окончили хороший университет и получили постоянную работу в хорошей компании, могли считать, что карьерный успех им обеспечен. Компания гарантировала стабильность работникам и их семьям, но ожидалось, что взамен сотрудники будут всегда ставить свою работу на первое место.

Но и в те времена судьба сараримана не казалась завидной. Они считали себя элитой, но влачили довольно безрадостное существование. Одетые в безликие серые костюмы, они заполняли поезда, отправляясь в офисы. У них не было времени на личную жизнь, поэтому они часто становились чужими в собственных семьях. Видя, как родители жертвуют собой ради карьеры, новое поколение не стремилось продолжать их путь и отвергало будущее в качестве офисных работников. Они стремились к свободе, а не к стабильности.

И всё же скромная жизнь сараримана стало источником вдохновения для создания нового жанра литературы в Японии. В манге об офисных работниках нет напряжённых драм и приключений, в которых на кону стояла бы жизнь. Хироканэ Кэнси стал пионером этого жанра, создав мангу о Симе Косаку.

На заре «экономики мыльного пузыря»

Манга «Сима Косаку: руководитель отдела» начала печататься в журнале «Монингу» издательства «Коданся» в 1983 году. В следующем году индекс Nikkei впервые превысил отметку в 10 000 пунктов, а ещё через год странами G7 было подписано соглашение, направленное на восстановление торгового баланса между Японией и США. Наступала эпоха финансового безумия «экономики мыльного пузыря», охватившего японский рынок во второй половине 1980-х годов.

Главный герой манги – Сима Косаку, сотрудник вымышленной корпорации Hatsushiba Electric, образ которой основан на Matsushita Corporation (позже – Panasonic), где когда-то работал автор. Сима женат, у него есть дочь, но семья не проявляет никакого интереса к его работе. В первой части манги Сима, помощник менеджера, узнаёт, что его ожидает повышение до начальника отдела. Главная интрига истории заключается в том, что его продвижение по службе под угрозой, так как он закручивает роман с подчинённой. Сериал прослеживает карьерный рост Симы от начальника отдела до исполнительного директора и в конце концов главы компании. Как персонаж Сима – детальнейшее и убедительное описание типичного сараримана.



Многие японцы узнавали себя в перипетиях жизни Симы. Сейчас Сима занимает должность независимого директора (© Хироканэ Кэнси/Kodansha)

Сима родился в 1947 году и принадлежит к первому поколению японских бэби-бумеров 1947-1949 годов. Как и во всём остальном мире, «бумеры» пользуются в Японии особой репутацией. Представители этого поколения считаются сильными, грубоватыми и амбициозными. Различные формы насилия и сексуальных домогательств были обычным явлением на рабочих местах в Японии, а мужской шовинизм в социальном климате того времени считался нормой. Хотя правительство предпринимало шаги, чтобы решить эту проблему, приняв в 1985 году Закон о равных возможностях при трудоустройстве, условия труда в Японии изменились не сразу.

Однако Сима не был типичным представителем своего поколения. Он придерживался либеральных взглядов, а присущее ему чувство справедливости заставляло его протестовать против дискриминации даже в детстве. Хотя на первый взгляд он был спокойным неконфликтным человеком, в критической ситуации он проявлял мужество, в том числе и в противостоянии силам преступного мира. Он не из тех людей, которые злоупотребляют властью или домогаются подчинённых.

В манге он пользуется популярностью среди женщин и часто окружён ими. Например, после того, как он стал руководителем, его однажды сфотографировали целующимся с актрисой, и он попал на страницы японских еженедельных журналов. Однако, поскольку в то время Сима был разведён и холост, он не нарушал никаких корпоративных норм или правил приличия, так что это никак не повлияло на его положение в компании. Связи с женщинами даже помогали Симе вести бизнес.

Вот почему Сима стал идеальным образом японского бизнесмена нового типа на заре «экономики мыльного пузыря». Но вскоре пузырь лопнул, и началась эра «потерянных десятилетий» экономики Японии. Такие привычные нормы, как трудоустройство на всю жизнь и система карьерного роста за выслугу лет, ушли в прошлое.

Но и до всего этого, работая менеджером среднего звена, Сима рассматривал компанию как место «самореализации», а не как основу своей идентичности. Какими бы ни были его устремления, они не требовали от него жертвовать своими ценностями только ради того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. И когда ему в конце концов удавалось добиться успеха, он воспринимал это как простое везение.

В манге действительно часто описываются ситуации, в которых Симе помогает удача. Но он и без этого имел серьёзные преимущества просто по праву рождения. Однако успехи Симы на этом не заканчиваются. После экономического краха Япония вступила в эпоху, когда старые модели уже не работали и требовались новые подходы к ведению бизнеса. Способность Симы сохранять человечность даже преследуя глобальные цели стала востребована, тогда как раньше его не воспринимали бы всерьёз, как человека «умного, но наивного и недостаточно жёсткого». Сима Косаку преуспел в бизнесе не только в Японии, но и в Китае и Индии. В конце концов он становится главой крупной корпорации. Так в мире манги был создан уникальный и позитивный образ офисного работника, меняющийся вместе со временем.



Представляя положительный образ японского офисного работника, персонаж Симы появлялся в различных коллаборациях и коммерческих проектах. В сороковом юбилейном выпуске антологии манги Morning Сима изображён с баночкой кофе, рекламируемого в журнале (© Хироканэ Кэнси, Kodansha)

Сима Косаку и его последователи

Офисная жизнь полна драм, которые могут послужить основой для хорошей истории: безжалостная борьба фракций, агрессивные поглощения и безжалостные торги с иностранными компаниями, противостояние с преступным миром, встречи влюблённых. Сага о Симе Косаку легла в основу жанра, вдохновив новых авторов внимательнее взглянуть на жизнь служащих корпораций.

Одной из таких работ стала манга «Ямагути Роппэйта из отдела по общим вопросам» (автор – Хаяси Норио, иллюстратор – Такаи Кэнъитиро). Она стала печататься в 1985 году в журнале Big Comic и долгое время воспевала японских бизнесменов, описывая их жизнь с особым чувством.

В то время как Сима и Ямагути уже были сотрудниками среднего звена, когда впервые появились на страницах манги, в серии Арая Хидэки «Тебе от Миямото» (1990) показан офисный служащий в самом начале карьеры, который вживается в свою роль, несмотря на свою мучительную неуклюжесть как в работе, так и в личной жизни.

Когда в начале 1990-х годов «экономика мыльного пузыря» лопнула и японское общество начало задумываться о структурных реформах, в манге о сарариманах появилась новая суперзвезда. Ядзима Кинтаро – главный герой манги «Наёмный работник Кинтаро», написанной Мотомией Хироси и опубликованной в журнале Weekly Young Jump издательства Shueisha в 1994 году. Кинтаро оставил позади жизнь, в которой был главарём банды мотоциклистов, и пришел в офис. Ему посчастливилось устроиться на работу в крупную строительную компанию, и его первой обязанностью стало точить карандаши. Однако объединив усилия с коллегами и используя личные связи за пределами компании, он довольно быстро продвинулся по карьерной лестнице, Кинтаро – динамичный и на удивление успешный сотрудник, который в конечном итоге устроился в иностранный банк.

Ещё больше подобной манги стало появляться в 1990-х годах. Например, Юмено Кадзуко опубликовала «Хироми, высокая леди» (Коно онна ни какэро), основанную на истории Сю Рёки. В ней рассказывается о сотруднице, стремящейся сделать карьеру в крупном банке. Тем временем, в 1990-е годы Сима продолжал продвигаться по карьерной лестнице. Он стал начальником отдела, директором, управляющим директором, старшим управляющим директором и, в конечном счёте, президентом в своей компании. Всё это время японское общество и деловой мир продолжали пребывать в смятении.



Несмотря на то, что в манге Сима отклонил приглашение заняться политикой, в 2023 году был назначен почётным заместителем губернатора префектуры Сага. Этот совместный проект случился в рамках кампании по популяризации префектуры (© Хироканэ Кэнси/Kodansha)

В начале XXI века на первый план вышла экономическую политику стал определять неолиберальный подход, ориентированный на малое правительство, и повлёкший за собой реформы рынка труда. По мере того как работающее население Японии становилось всё более мобильным, социальное неравенство начало увеличиваться. В то же время «офисный работник» как символ стабильности потерял свою привлекательность. В центре внимания манги оказались компании, которые эксплуатируют работников. Одним из примеров такой смены курса стал «Мистер Тонэгава: блюз менеджеров среднего звена» (автор Хагивара Тэнсэй, иллюстрации Хасимото Томохиро, Миёси Томоки), спин-офф серии «Кайдзи» Фукумото Нобуюки. Сериал, опубликованный в Monthly Young Magazine издательства Kodansha, рассказывает историю Тонэгавы Юкио и его мучительной борьбы за то, чтобы злой директор компании был занят и не вмешивался в бизнес.

По мере углубления дискуссий о трудовой реформе в Японии, компании сталкиваются с требованиями молодых сотрудников пересмотреть старые методы работы. Ожидания, с которыми соискатели приходят к работодателям, изменились. Теперь сотрудники, возможно, больше обращают внимание на доступность отпуска и гибкий рабочий график, чем на размер зарплаты.

Образ бизнесменов в манге также изменился. Вместо того, чтобы быть частью коллектива, они, скорее, изображаются самостоятельными игроками. В манге «Игра на триллион» (автор – Инагаки Риитиро, иллюстрации – Икэгами Рёити) главный герой Хару, самопровозглашённый «самый эгоистичный человек в мире», вместе со своим другом – инженерным гением Гаку, мечтает заработать триллион долларов. В манге Хару отказывается от работы в крупной банковской корпорации, когда туда не нанимают Гаку, и вместо этого они вдвоём решают создать свой собственный бизнес. Манга «Stand Up Start» (написана и проиллюстрирована Фукудой Су) рассказывает историю главного героя, который, стремясь изменить имидж Японии как страны, лишённой предприимчивости, решает инвестировать в людей, у которых в противном случае не было бы шансов в нынешней системе.

В современной манге рассказывается о персонажах, которые пытаются построить карьеру в соответствии с их собственными амбициями и ценностями. Они также отражают изменения в экономике и обществе самой Японии. Это также относится к появлению в манге бизнес-историй, ориентированных на женщин, таких как «Некомпетентный ястреб» (Мун-о-но така) Хандзаки Асами, которая выходит в женском журнале Kodansha KISS.

Это серьёзные изменения по сравнению с тем временем, когда впервые появилась манга о Симе Косаку. Сам Сима тоже продолжает развиваться – сегодня он является независимым директором, который играет заметную роль в японской экономике. Можно ожидать, что японская манга об офисных работниках будет становиться всё более динамичной и разнообразной, отражая изменения в мире японского бизнеса.

Фотография к заголовку: Серия «Сима Косаку» началась в 1983 году с истории «Сима Косаку, начальник отдела» (слева вверху). Название манги менялось в соответствии с тем, как Сима продвигался по служебной лестнице — от начальника отдела до руководителя подразделения, директора, президента, председателя правления, а теперь и независимого директора. Том «Сима Косаку: студент» рассказывает о жизни Симы до появления в офисе. В общей сложности было продано более 47 миллионов копий манги о Симе Косаку (фотография © Nippon.com)