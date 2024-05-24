Популярная манга «Инициал ДИ» – символ японской техники дрифта во всём мире

Манга как окно в японскую культуру

Манга «Инициал ДИ» – это история успеха стритрейсера, который на стареньком автомобиле побеждает сильных конкурентов и завоевывает титул «быстрейшего на трассе». Она превратилась в классику манги о стритрейсерах, обрела популярность во всём мире и способствовала распространению дрифт-культуры.

История автомобилестроения как история любви человека к скорости

В 1885 году в Германии Карл Фридрих Бенц представил первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем. Вслед за Германией к активной разработке автомобилей приступила Франция. В XIX веке в Европе автомобили считались предметом роскоши и использовались для демонстрации своего достатка. Однако после выхода на сцену Генри Форда в начале ХХ века ситуация изменилась. В 1908 году завод компании «Форд» в Детройте запустил в производство «Модель Т». Это была отправная точка превращения автомобильной промышленности в огромную отрасль с массовым производством.

В середине ХХ века на рынке появились японские производители. Надёжные и доступные автомобили «Хонды» и «Тойоты» разошлись по всему миру.

История развития автомобилей – это история любви человека к скорости. Именно любовь к скорости стала движущей силой развития автомобильной промышленности.

Автогонки существовали с момента зарождения автомобильной промышленности. Компания «Форд» сумела привлечь к себе внимание благодаря участию Генри Форда в гонках на скорость, когда он обошёл Александра Винтона, первого автомобильного дилера в США.

Развитие автомобилестроения способствовало развитию автогонок в качестве популярного вида спорта в широком смысле этого слова. Любители быстрой езды не ограничивались специальными стадионами и гоночными трассами. Во всём мире появились неофициальные гонки на обычных дорогах, где молодёжь сражалась за титул «самого быстрого».

Популярная манга «Инициал ДИ» Сигэно Сюити – это история о стритрейсерах и любви к скорости.



Выставка иллюстраций Сигэно Сюити гастролирует по Японии с осени 2022 года (© Сигэно Сюити/«Коданся»)

История успеха стритрейсера

Манга «Инициал ДИ» печаталась в журнале «Янгу Магазин» издательства «Коданся» на протяжении 18 лет с 1995 по 2013 год. Герои манги – стритрейсеры хасирия. Они обожают автомобили и автомобильную езду. В выходные дни они садятся на любимый автомобиль, приезжают в горы и разъезжают по горным дорогам, соревнуясь друг с другом или с другими группами. Они соперничают в езде на скорость, сравнивают характеристики автомобилей и технику вождения.

Сюжет «Инициала ДИ» начинается на горе Акина в префектуре Гумма. В Гумме есть много знаменитых гор, в том числе комплекс из трёх гор Дзёмо сандзан. Гора Акина – это вымышленная гора, но её прототипом считается гора Харуна, входящая в Дзёмо сандзан.

Главного героя манги зовут Фудзивара Такуми. В начале повествования он учится в старших классах. Такуми отличается молчаливостью, но его отец, владелец магазина тофу, – ещё более заядлый молчун. Чтобы помогать отцу, Такуми берёт на себя вождение автомобилем. По утрам он разъезжает по горе Акина, развозя покупателям тофу. Для Такуми вождение автомобиля – это не хобби, а работа. Стремясь разнообразить скучную работу, он незаметно для себя становится отличным водителем, владеющим сложными приёмами. Например, Такуми в совершенстве овладел искусством дрифта, отправляя автомобиль, идущий на полных оборотах двигателя, в управляемый занос.

Придёт время, когда техника Такуми поразит воображение стритрейсеров, а его имя окажется у всех на устах. Однажды на гору Акина приезжает группа хасирия «Акаги Рэд Санз», обычно собирающаяся на горе Акаги. Они намерены установить новый скоростной рекорд на горе Акина. В группе участвуют братья Такахаси Рёсукэ и Кэйсукэ – известные в префектуре стритрейсеры, разъезжающие на Мазде RX-7 с роторным двигателем. Среди местных гонщиков нет никого, кто может сравниться с братьями Такахаси.

И тут на сцену выходит Фудзивара Такуми. На горе Акина собралось множество болельщиков, атмосфера накалялась. И в этот момент появляется Такуми на стареньком автомобиле с надписью «Магазин тофу Фудзивара». Он выглядит абсолютно спокойным и производит впечатление обычного молодого увальня. Однако во время гонок Такуми демонстрирует непревзойдённую технику. Перед глазами ошеломлённых болельщиков он выполняет сложный трюк мидзоотоси с заездом в кювет и обгоняет Такахаси Кэйсукэ. Так начинается легенда о необычном гении и самом быстром гонщике.

Такуми ездит на автомобиле «Тойота АЕ86 Спринтер Труэно» по прозвищу хатироку («86»). Модель считается устаревшей, однако это не мешает Такуми обгонять RX-7, GT-R, «Лансер Революшен» и другие автомобили, значительно превосходящие по мощности его хатироку. В отличие от маршрута с подъёмом в гору, где всё решает мощность двигателя, спуск с горы теоретически позволяет компенсировать разницу в мощности автомобилей техникой вождения.

Такуми, сумевший победить соперников на мощных автомобилях с тюнингом для стритрейсинга за рулём обычной машины с надписью «Магазин тофу Фудзивара», выглядел настоящим героем и покорил сердца множества читателей.



Бренд машинного масла «Такуми» выпустил продукт по мотивам манги «Инициал Ди». На заднем плане – автомобиль АЕ86 с надписью «Магазин тофу Фудзивара» (© Сигэно Сюити/ «Коданся»)

Реалистичность «Инициала Ди»

«Инициал ДИ» обрёл популярность и в других странах. Первый игровой фильм по мотивам этой манги «Экстремальные гонки» (оригинальное название «Инициал Ди THE MOVIE», 2005 год) был снят в Гонконге. В фильме играют актёры из Тайваня, Гонконга, Японии и других стран Азии. Режиссёры фильма Алан Сиуфай Мак и Эндрю Лау Вэйгоэн считаются большими поклонниками «Инициала ДИ».

Европейцы стали публиковать в Интернете ролики с дрифтующими автомобилями АЕ86 с надписью «Магазин тофу Фудзивары». В Америке появились видео, на которых водители, подражая Такуми, ставят в машине стакан с водой и ведут машину так, чтобы вода не расплескалась. Подобные видео комментируют поклонники манги со всего мира.

Гора Харуна, где развёртывается действие «Инициала ДИ», стала местом паломничества поклонников манги из разных стран мира. Однажды на японском телевидении вышел сюжет о немецком туристе, специально приехавшем на гору, чтобы покататься на автомобиле. Его любовь к манге удивила даже жителей Японии.



Совместный проект американского бренда уличной одежды «XLARGE» с «Инициалом ДИ» (© Сигэно Сюити/«Коданся»)

В 1998 году на телеэкраны вышел сериал аниме по мотивам «Инициала ДИ». Во время езды автомобиля в сериале всегда звучит евробит, поэтому «Дежавю» Дейва Роджерса и другие мелодии евробита превратились в тематические мелодии «Инициала ДИ». Оценив этот приём, поклонники аниме стали публиковать в Интернете множество юмористических роликов, где автомобили, самолёты, велосипеды и люди передвигаются под комбинации из мелодий, использованных в телесериале.

В чём секрет огромной популярности «Инициала ДИ»? Во-первых, это его реалистичность. «Техника и приёмы вождения, а также отношение Такуми к вождению абсолютно достоверны и могут пригодиться каждому водителю», – считает Араи Тосихиро, гонщик и чемпион мира по ралли, родившийся, как и Такуми, в префектуре Гумма (цитата по книге манга «Инициал ДИ: THЕ MESSAGE», издательство «Коданся»). «Манга помогает найти ответ на вопрос «В чём смысл быстрой езды на автомобиле?», – отмечает Араи. Манга даёт понимание, что это безопасность. Высокий уровень вождения дарит водителю свободу действий и обеспечивает безопасное вождение.

Именно реализм манги стал тем самым ключиком, открывающим сердца любителей скорости.

Манги о стритрейсерах существовали и до появления «Инициала ДИ». В них фигурировали элитные суперкары, влекущие читателей в мир мечты. Однако атмосфера «Инициала ДИ» наполнена реальными деталями. Главный герой ездит на обычном японском автомобиле. Это спортивная модель, доступная в широкой продаже. А соревнующиеся на скорость стритрейсеры экономят деньги, откладывая на любимое хобби.

Сейчас автомобильная отрасль находится на крутом вираже, который редко встречается даже на самой сложной горной трассе. Я имею в виду переход на электромобили. Роль двигателя внутреннего сгорания в автопроме неуклонно меняется.

Во время работы в энергетической компании Генри Форд однажды услышал от своего начальника: «Будущее за электричеством. Нельзя делать ставку на бензиновый двигатель». По прошествии многих лет оказалось, что слова его начальника постепенно сбываются.

В манге «МФ Гоуст», являющейся продолжением «Инициала ДИ», Сигэно Сюити рассказывает о стритрейсерах недалёкого будущего. Производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания прекращено, технология автоматического вождения стала общепринятой. Читая эту мангу, понимаешь, что любовь человека к скорости останется неизменной, трансформируясь в более современные формы.



В связи с выходом аниме «МФ Гоуст» город Одавара, ставший местом действия этой манги, разработал множество тематических проектов (© Сигэно Сюити, «Коданся»/ «Комитет кинопостановки «МФ Гоуст»)

При более внимательном прочтении «Инициала ДИ» начинаешь понимать, что его основная тема – это глубокая связь между эмоциональной восприимчивостью человека и технологиями. Любой может научиться водить машину. Однако суть этого процесса глубока – мы можем сколько угодно шлифовать технику вождения, но так и не сумеем использовать потенциал автомобиля в полной мере.

Не исключаю, что даже в эпоху автоматического вождения на основе ИИ старые, управляемые вручную автомобили, будут превосходить их по скорости.

Фотография к заголовку: «Инициал ДИ» публиковался в еженедельном журнале «Янгу Магазин» с 1995 по 2013 год. Количество экземпляров серии 48-томной манги на декабрь 2022 года превысило 56 миллионов. С 2017 года в «Янгу Магазин» выходит манга «МФ Гоуст», являющаяся продолжением «Инициала ДИ».

Фотографии: редакция Nippon.com