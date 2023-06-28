Расписные ширмы «Картины битвы при Нагасино», изображающие одно из величайших сражений периода Сэнгоку

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

Битва при Нагасино, которая произошла в 3 году Тенсё (1575), и в которой участвовали Ода Нобунага, Токугава Иэясу и Такэда Кацуёри, считается одним из величайших сражений периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) и послужила темой многих фильмов и сериалов. Складные ширмы «Картины битвы при Нагасино» донесли до нас подробности этой жестокой битвы.

Тысячи ружей для уничтожения войск рода Такэда

Битва при Нагасино началась в четвёртом лунном месяце 3 года Тэнсё (1575), когда Такэда Кацуёри с армией в 15 000 воинов (разные версии называют разное количество) напал на замок Нагасино (совр. город Синсиро, преф. Айти), которым владел Токугава Иэясу. В осаждённом замке было всего 500 воинов. Падение замка считалось лишь вопросом времени, но ему удалось сдерживать осаду армии Такэды почти 20 дней. Тем временем Ода Нобунага во главе 30-тысячной армии двинулся на помощь Иэясу. Вместе с армией Иэясу численностью 8000 человек общее число объединённых сил составляло 38 000 воинов (в отношении их количества тоже существуют разные версии), и они расположились в длинной долине Ситарагахара, протянувшейся с севера на юг.

Такэда также вывел войска в ту же долину, и в 21 день пятой луны две армии столкнулись, в результате чего Такэда был разгромлен, и его армия уничтожена. Нобунага заготовил большое количество фитильных ружей, предположительно около 3000, и с их помощью разбил кавалерию Такэды.

Однако число 3000 вызывает сомнения. Даже в первоисточнике об истории этой битвы «Записи о князе Нобунага» (Синтё-ко ки) в разных рукописных списках упоминаются разные числа, 1000, 3000 и т. п. Вторичный источник «Записи о нынешнем правлении» (Тодайки), составленный в своё время на основе «Записей о князе Нобунага», указывает, что в сражении принимали участие наёмные воинские организации из земли Кисю (совр. преф. Вакаяма) Нэгоро-сю и Сайка-сю, имевшие 2000 ружей, так что точное их число неизвестно.

В любом случае, Нобунага обладал возможностью получить в своё распоряжение тысячи фитильных ружей, являющихся самым современным оружием того времени. Он управлял городом Сакаи (совр. преф. Осака), где накапливал фитильные ружья и занимался организацией всё новых подразделений, использовавших огнестрельное оружие.

Историк Хираяма Масару говорит, что на самом деле Такэда тоже имел немало такого оружия, но ему не хватало пуль и пороха. Нобунага контролировал порт Сакаи, который был стратегическим пунктом внешней торговли, что открывало ему лёгкий доступ к свинцу и селитре, используемых при производстве боеприпасов и пороха, тогда как Такэда, правивший в земле Каи (совр. преф. Яманаси), не имел выхода к морю, из-за чего испытывал сложности с приобретением этих компонентов. Хираяма также указал на возможность того, что Нобунага устроил экономическую блокаду. Кавалерийский корпус Такэды, состоявший из опытных ветеранов, был разбит благодаря огромной разнице в логистических возможностях.

Эта жестокая битва изображена на складных ширмах бёбу «Картины битвы при Нагасино».



Расписная ширма бёбу «Картины битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)

Только самых известных ширм «Картины битвы при Нагасино» в наши дни существует около десяти. Здесь же я хотел бы представить ширмы «типа Нарусэ» из коллекции Хакутэй Бунко замка Инуяма, принадлежавшие роду Нарусэ, из которого происходили старейшины каро рода го-санкэ (одной из ветвей рода Токугава) княжества Овари.

Считается, что ширма была изготовлена по распоряжению Сёити, главы рода Нарусэ, умершего в первом году Гэнна (1620). Эта работа считается первой, послужившей прототипом для прочих ширм, изготовленных позднее.

Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу на одной ширме

Главной особенностью «Картин битвы при Нагасино» является то, что на одной ширме появляются «Три героя периода Сэнгоку» – Ода Нобунага, Хасиба (Тоётоми) Хидэёси и Токугава Иэясу. Важность этой битвы можно оценить по тому факту, что в ней участвовали все три человека, которые каждый в своё время станут правителями всей Японии.

Крайний слева – Нобунага. На колчане для стрел, который несёт лучник, можно увидеть герб рода Нобунага, «айва Ода» (ода мокко), в виде цветка айвы. Представлены и несколько других типов фамильных гербов, из чего видно, что Нобунага использовал несколько гербов.



Ода Нобунага на «Картинах битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)

На знамени изображен герб в виде китайской монеты эйраку цухо. «Записи об Оде Нобунага» (Синтёки), которые написал конфуцианец Одзэ Хоан (1564-1640) в начале периода Эдо на основе «Записей о князе Нобунага», указывают на то, что Нобунага использовал герб в виде такой монеты. На спинах у ближних вассалов – герб в виде пятнадцатилепестковой хризантемы. Хризантемовый герб использует императорский дом, а в главе о роде Ода в «Исправленном родословии годов Кансэй» (Кансэй тёсю сёка фу), где приведены родословные феодалов даймё и хатамото, написано, что герб в виде хризантемы род получил «из Запретного дворца», то есть от императора.

Возможно, Нобунага намеренно перед крупной решающей битвой старался предъявить знаки своего финансового могущества (монета) и поддержки со стороны императора (хризантема). В этих знаках можно увидеть необычайную волю Нобунаги к победе. Стоит отметить, что гербы в виде хризантемы отсутствуют на аналогичной ширме «Картины битвы при Нагасино» в хранилище главной башни Осакского замка.

Хидэёси находится по диагонали справа от Нобунаги, с южной стороны долины Ситарагахара. Виден его знаменитый штандарт (умадзируси) в виде золотой тыквы-горлянки кин-но хётан. Согласно «Записям о князе Нобунага», Хидэёси был на передовой, а здесь он изображён несколько позади.



Хасиба (Тоётоми) Хидэёси на ширме «Картины битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)

Армия Иэясу отвечала за правый (северный) фланг. По центру напротив располагались главные силы противника, Такэды. Предполагают, что Такэда намеревался сначала уничтожить войска Токугавы. Иэясу восседает на чёрном коне, а иероглиф «пять» (五, го) на флажках означает «Пять бодхисаттв Великой силы (го дайрики босацу)», которые защищают страну.

Слева рядом со всадником написано имя «Уэмура Сёэмон», но, согласно пояснениям специалистов хранилища Хакутэй бунко замка Инуяма, это Токугава Иэясу.



Токугава Иэясу на ширме «Картины битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)

В армии Иэясу было множество его тогдашних влиятельных вассалов – на ширме представлены (1) Исикава Кадзумаса, (2) Тории Мототада, (3) Хираива Тикаёси, (4) Хонда Тадакацу и (5) Окубо Тадаё. Отряд Окубо находится на передовой, ему противостоит (6) Ямагата Масакагэ. Отряд Масакагэ был элитным подразделением Такэды типа акадзонаэ, «красные доспехи», снаряжение воинов было выкрашено в ярко-красный цвет.



Войска Токугавы Иэясу и погибший Ямагата Масакагэ из армии Такэды на ширме «Картины битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)

Масакагэ погиб от ружейного выстрела. На картине мы видим, как (7) вассал, отрезав голову Масакагэ, чтобы она не досталась врагам, возвращается к своим войскам. Эта сцена ярко показывает жестокость войны.

Заграждения от кавалерии и трёхэтапная стрельба

Говорят, что Ода и Токугава построили заграждение, чтобы помешать кавалерии Такэды атаковать в Ситарагахара, и использовали тактику ведения стрельбы в три этапа, когда один стреляет и отдаёт ружьё назад, а двое других позади него тем временем заряжают и прилаживают фитиль, передавая новое заряженное ружьё.



Воины Ода, стреляющие из ружей из-за заграждения на ширме «Картины битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)

Однако при этом говорят, что заграждения против кавалерии на двухкилометровом участке построили за три дня, и, насколько можно видеть по картине на ширме, они выглядят сооружёнными наспех и не слишком прочными.

Кроме того, если заграждение должно помешать всадникам атаковать, то солдаты с ружьями должны бы располагаться позади них, но их немало и перед заграждением. В связи с этим возникла теория, что на самом деле это была ловушка, замаскированная под защитные сооружения. Намеренно показывая слабость укреплений, могли провоцировать кавалерию Такэды атаковать именно там.

Не всё ясно и с так называемой трёхэтапной стрельбой из ружей. Когда речь заходит о трехэтапной стрельбе, то принято думать, что воины в отрядах стрелков выстраивались для стрельбы в три ряда, но на картине мы нигде не видим построения в три ряда, и лишь в одном месте воины стоят в два ряда. Кроме того, рельеф Ситарагахара не позволяет построение в три ряда.

Поэтому сейчас уже многие склонны считать, что стрелки не выстраивались в три ряда, а просто организовывались в группы по три человека, чтобы после выстрела другой воин уже был готов к следующему выстрелу. Благодаря этому можно было бы эффективнее использовать фитильные ружья, требующие времени для подготовки к выстрелу. Кроме того, так можно стрелять не только из-за заборов, но и из-за вырытых для защиты рвов. В «Записях о князе Нобунага» написано, что вытрелы грохотали беспрерывно, и можно считать, что армия Такэды действительно была уничтожена плотным огнём.

Ошеломлённый неудачным ходом битвы Такэда Кацуёри, командовавший войсками, решает отступить. Прикрывая его отход, один за другим погибли Ямагата Масакагэ, Хара Масатанэ и Цутия Масацугу.



Такэда Кацуёри на ширме «Картины битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)

Баба Нобухару, служивший в арьергарде (сингари), то есть войсках, призванных прикрывать отступающую армию от наступающего врага, также сыграл свою роль, обеспечивая отход Кацуёри, и погиб в бою. Он тоже был вассалом рода со времён Такэды Сингэна.

Ещё через семь лет после этой битвы Кацуёри, преследуемый войсками Нобуёри, покончил с собой, и род Такэда перестал существовать.

Изображение к заголовку: Часть лагеря Иэясу на ширме «Картины битвы при Нагасино» (коллекция Хакутэй бунко замка Инуяма)