Спа-курорт Hawaiians: История о танце хула, горячих источниках и жизнестойкости в Фукусиме

В центре внимания: рамочная программа «Фукусимское инновационное побережье» в Хамадори

Тематический парк «Спа-курорт Hawaiians» в Фукусиме расположен в прибрежной части префектуры Хамадори. Он пользуется популярностью у туристов благодаря термальным водам, развлечениям в гавайском стиле и близости к Токио. Парк продолжает играть важную роль в возрождении региона после разрушительной тройной катастрофы, произошедшей 11 марта 2011 г., и недавней пандемии COVID-19.

Бесконечное лето

Спа-курорт Hawaiians – это популярное место отдыха в Иваки (префектура Фукусима). Здесь круглый год царит лето. В купольном всепогодном аквапарке, который является сердцем курорта, растут живые пальмы, создающие атмосферу южных морей, а в центре проточного бассейна находится большой аквариум, в котором обитает около 1300 тропических рыб. Геотермальное тепло и вода горячих источников Иваки Юмото Онсэн поддерживают это бесконечное лето.



Вход в аквапарк спа-курорта Hawaiians



В огромном главном бассейне аквапарка круглый год поддерживается комфортная температура 30 градусов Цельсия



Первый в Японии «проточный бассейн-аквариум» позволяет посетителям парка ощутить, будто они купаются в тропических водах

Аквапарк курорта располагает тремя скоростными водными горками длиной более 100 метров. Для желающих получить еще больше острых ощущений есть Big Aloha, известная как величайшая водная горка Японии. Длина этой горки составляет 283 м, а высота составляет 40,5 м.

Среди других примечательных объектов парка – спа-сад под открытым небом Pareo, где можно отдыхать в купальниках, и крытый Spring Park в южно-европейском стиле. Открытый горячий источник Эдо-дзёва Ёити с гигантской купальней, площадь поверхности которой составляет 1000 кв. м, занесен в Книгу рекордов Гиннесса.



Вид на аквапарк с вершины 120-метровой горки «Водопады Каапуни»



Над парком возвышается «Большая Алоха»



Spring Town воссоздает атмосферу южноевропейского курорта

Расположенный в трех часах езды на автомобиле к северу от Токио, спа-курорт Hawaiians является популярным местом отдыха для жителей столицы и близлежащих мегаполисов. Сюда приезжают на целый день или остаются на ночь. Курорт настоятельно рекомендует последний вариант, чтобы гости могли не спеша насладиться всеми горячими источниками, питанием и вечерними развлекательными шоу в одном из прилегающих отелей.

Одной из главных достопримечательностей курорта являются выступления танцовщиц хулы. Эти представления получили широкую известность в Японии после появления японского фильма «Девушки, танцующие хулу». В этом фильме 2006 года в игровой форме рассказывается об истории основания курорта. Таитянские танцы и самоанский танец с пылающими ножами дополняют полинезийскую атмосферу и ощущение вечного лета.



Танцовщицы хулы выступают в одном из шоу курорта на полинезийскую тематику



Основная гостиница курорта – Hotel Hawaiians



Для гостей, решивших остаться на ночь, организован бесплатный автобус до Токио

Как шахтерский городок превратился в северный тропический рай

Управляющая курортом компания «Дзёбан кёсан» начинала в 1944 году как угледобывающее предприятие, в сферу деятельности которого входила разработка близлежащих месторождений угля Дзёбан. В те годы компания называлась «Дзёбан танко» и занималась удовлетворением повышенного спроса на уголь в период Корейской войны, а затем сыграла важную роль в быстром экономическом росте Японии.

В период расцвета угольного бизнеса компании добыча на месторождениях велась круглосуточно в три смены. Часто семьи работали вместе: жены и дочери сортировали уголь, добытый мужьями и сыновьями. В связи с этим возникло понятие итидзан икка, означающее «Одна шахта – одна семья» и означающее не только связь поколений, но и семейные узы между всеми, кто работает на шахтах.



В Музее хулы представлена история этого танца, а также костюмы и другой реквизит из фильма «Девушки, танцующие хулу»



На стендах представлены фотографии с высоты шахты «Дзёбан танко»

Распространенной проблемой при проведении горных работ являются грунтовые воды, которые могут быстро затопить ствол шахты. На месторождениях Дзёбан эта проблема усугублялась тем, что воды были термальными. На каждую тонну добытого угля шахтерам приходилось откачивать четыре тонны горячей воды, температура которой могла достигать 60°С. Из-за постоянной жары и влажности в туннелях работникам приходилось во время смены периодически окунаться в ванны с холодной водой, чтобы охладиться.

К 1960-м гг. энергетические потребности Японии сместились от угля к нефти, и бизнес «Дзёбан танко» пришел в упадок. В духе итидзан икка компания пыталась содержать почти своих 600 сотрудников, продолжая добычу в меньших масштабах, но ежегодные расходы на откачку воды из шахт, составлявшие около 200 млн иен, оказались слишком тяжелым бременем.

Столкнувшись с, казалось бы, неразрешимой проблемой, тогдашний вице-президент компании Накамура Ютака пришел к идее использовать термальные воды Тохоку, доставлявшие столько неприятностей шахтерам, для создания бесконечного лета в регионе, более известном своими заснеженными пейзажами, нежели солнцем.

В 1948 году у японской публики пользовался огромной популярностью шлягер «Хочу отправиться на Гавайи» (Акогарэ-но хаваии коро). Однако зарубежные путешествия были недоступны для простых людей и Накамура был уверен, что если создать место, где обычный человек сможет почувствовать себя на Гавайях, оно станет несомненным хитом.



Фотография строящегося купола курорта



Экспозиция рассказывает о том, чем привлекали Гавайские острова японцев в первое послевоенное время

Девушки с хула-хупами спасают положение

Накамура понимал, что для аутентичности его «гавайского» курорта недостаточно просто круглогодичного тепла и наличия бассейна. В связи с этим у него возникла идея устраивать танцевальные шоу хула. С этой целью в 1965 году, то есть, за год до торжественного открытия парка, компания основала Институт музыки и танца Дзёбан, где начала готовить собственных танцовщиц.

Поначалу общественность не одобряла идею девушек, «танцующих с обнаженными пупками», и в учебном заведении практически не было студентов. Тех, кто все же записался, дразнили «голыми танцовщицами», но многие из них остались верны своей мечте создать новое будущее для этой местности и с головой окунулись в обучение. В преддверии открытия курорта они устраивали представления в Токио и других городах, рекламируя «сад бесконечного лета», который скоро появится в префектуре Фукусиме.



В экспозиции рассказывается об истории танцовщиц хулы спа-курорта Hawaiians



Модель оригинального «Гавайского центра Дзёбан»

Курорт открылся под названием «Гавайский центр Дзёбан» в январе 1966 года. Стоимость билетов составляла 400 йен, а гавайские рубашки, быстро завоевавшие популярность, стоили 300 иен. Лозунг центра «Посетите Гавайи за 1000 йен» пришелся по вкусу публике, благодаря чему в первый год работы курорта его посетили 120 000 человек, что значительно превысило первоначально планировавшееся количество 80 000 посетителей. К 1970 году, то есть на пятый год работы центра, через его двери прошло более 1,5 млн человек.

В парке постоянно появлялись новые аттракционы, включая проточный бассейн, водные горки и ванны с горячими источниками. Постепенно парк превратился в полноценный тематический онсэн-парк. В 1990 году, когда скоростное шоссе Дзёбан было продлено до Иваки, центр был переименован в спа-курорт Hawaiians.

После выхода фильма «Девушки, танцующие хулу» в 2006 году о Hawaiians узнала широкая публика, и в следующем году курорт принял рекордное количество посетителей – 1,6 млн человек. Постоянный приток клиентов обеспечивается широким выбором развлечений, ориентированных на все возрастные категории.



Курорт по-прежнему опирается на местные таланты из Иваки, но теперь привлекает и подающих надежды танцовщиц хулы со всей Японии



Танцоры-мужчины исполняют самоанский танец с пылающими ножами

Устойчивость перед лицом катастроф

Курорт практически не пострадал во время Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 г., но был вынужден прекратить работу после сильного афтершока 11 апреля, который нанес серьезные повреждения нескольким строениям. Кроме того, авария на АЭС Фукусима-1 и последовавший за ней шквал необоснованных сплетен, нанесли серьезный урон репутации всей префектуры Фукусима, что отразилось и на Hawaiians. Президент компании «Дзёбан кёсан» Сэкинэ Хитоси вспоминает: «В ходе независимого опроса, проведенного нами после землетрясения, более 40% респондентов заявили, что не собираются больше посещать Фукусиму. Это стало настоящим шоком».

Именно танцовщицы хулы поддержали курорт во время его закрытия. После мероприятия, проведенного 3 мая в эвакуационном центре в Иваки, они организовали Общенациональное шествие танцовщиц хулы «Кидзуна». «Найти средства для проведения шествия было сложно, поскольку в обозримом будущем курорт вряд ли мог быть открыт, – вспоминает Сэкинэ. Но мы хотели показать, что Фукусима по-прежнему сильна». Улыбки на лицах танцовщиц, которые были непосредственными жертвами катастрофы, стали настоящим источником силы».



На стенде показан напряженный гастрольный график шествия

За полгода шествие побывало в 125 населенных пунктах 26 префектур и даже заглянуло в столицу Южной Кореи Сеул, дав в общей сложности 247 представлений.

Пока шествие находилось в пути, на курорте велись лихорадочные ремонтные работы. В октябре 2011 г. Hawaiians смог частично возобновить работу, а в феврале 2012 г. состоялось торжественное открытие нового отеля Monolith Tower. Благодаря поддержке постоянных гостей и новых поклонников, привлеченных шествием, количество посетителей быстро вернулось к уровню до катастрофы. Во многих СМИ танцоры и быстрое возрождение курорта описывались как символ восстановления региона после землетрясения.



Танцовщицы хулы стали символом восстановления Фукусимы



Отель Monolith Tower

Бессмертный дух итидзан икка

С началом пандемии COVID-19 спа-курорт Hawaiians снова столкнулся с сокращением прибыли. В декабре 2022 г. парк вернулся к цифрам до пандемии. Примерно в это же время компания объявила о сотрудничестве с рамочной программой «Фукусимское инновационное побережье» – поддерживаемым государством проектом по восстановлению прибрежного района Хамадори в Фукусиме.

Правительство издало распоряжение об эвакуации 12 муниципалитетов региона Хамадори из-за выброса радиации на АЭС «Фукусима-1». Спустя 12 лет восстановительные работы в этом районе всё еще продолжаются, а поврежденная электростанция постепенно выводится из эксплуатации. Иваки служит южными воротами в Хамадори для гостей, прибывающих из Токио, и способность курорта привлекать людей в регион делает его прекрасным местом для обмена информацией и укрепления связей с общественностью.

Управляющая компания курорта уже давно работает над развитием туризма во всей Фукусиме, предлагая туры в горный район Айдзу, расположенный в глубине префектуры. В настоящее время курорт сотрудничает с венчурными компаниями для тестирования новых продуктов на своих оживленных объектах, а также рассматривает возможность организации экскурсий в Мемориальный музей катастрофы на Фукусиме и другие объекты, созданные в рамках программы «Фукусимское инновационное побережье».



Сувенирные магазины курорта предлагают товары на гавайскую тематику, а также специальную продукцию из Фукусимы

По замыслу Накамуры, «Гавайский центр Дзёбан» должен был превратить весь регион в туристический центр. Сегодня философия итидзан икка, которой руководствовались создатели спа-курорта Hawaiians, трансформировалась в фукусима икка, или «Фукусима – одна семья». «Мы хотим принести успех всей префектуре Фукусима, а не только курорту Hawaiians», – подчеркивает Сэкинэ.

Видение и энергия создателей спа-курорта Hawaiians, превративших когда-то неразрешимую проблему термальных вод в сокровище для региона, несомненно, и впредь будут способствовать развитию Хамадори в его стремлении к светлому будущему.



Сэкинэ с гордостью демонстрирует знак «шака» – символ гавайского духа гостеприимства Алоха

Спа-курорт Гавайи

Адрес: 50 Warabidaira, Jōban-Fujiwaramachi, Iwaki, Fukushima Prefecture

Открыто: круглый год

Часы работы: с 10:00 до 21:30

Вход: В обычное время – взрослые 3570 йен, дети 2250 йен, младенцы 1640 йен; в период праздников и отпусков – взрослые 4120 йен, дети 2800 йен, младенцы 2190 йен; на водные горки необходимо приобретать отдельные билеты

Как добраться: 15 минут на автобусе от станции Юмото, линия Дзёбан; около трех минут на автомобиле от транспортной развязки Иваки-Юмото

Все фотографии Nippon.com