Как решить проблему пищевых отходов: опыт банка продуктов Канагава

Экология в быту

Спрос на услуги банка продуктов Канагава растёт по мере того, как домохозяйствам всё сложнее планировать бюджет из-за пандемии и глобальных экономических факторов. Сотрудничая с производителями и местными жителями, банк продуктов помогает сократить потери продовольствия, перенаправляя нуждающимся щедрые запасы спасённых в Японии продуктов питания.

Растущая нужда

Банк продуктов Канагава находится на переднем крае борьбы с потерями и расточительством продовольствия, помогая нуждающимся. Некоммерческая организация, базирующаяся в округе Канадзава в Йокогаме, была создана в 2018 году в партнёрстве с 12 организациями, включая службы доставки продуктов, потребительские кооперативы, местное отделение Японской конфедерации профсоюзов и YMCA Йокогамы. Работая с производителями продуктов питания и местными жителями, она стремится сохранить пригодные к употреблению излишки продовольствия и перенаправить их жителям, находящимся в трудной ситуации.

За первый год работы банк спас 46 тонн продовольствия, каплю в море по сравнению с количеством пищевых отходов, которые Япония производит ежегодно. Объёмы спасённой еды неуклонно увеличивались, причём неожиданный всплеск произошёл с началом пандемии COVID-19. В связи с введением карантина, в Японии образовался избыток продуктов питания, начиная от одноразовых упаковок молочных напитков для школьных обедов и заканчивая высококачественными ингредиентами для ресторанов или кухонь отелей. На фоне этого избытка банк продуктов Канагава в 2022 году собрал 350 тонн продовольствия, что в семь раз больше, чем было собрано за первый год его работы.



Директор банка продуктов Канагава Фудзита Макото

Однако директор банка продуктов Канагава Фудзита Макото убеждён, что и этого количества недостаточно. «Мы не успеваем удовлетворять постоянно растущие потребности», — заявляет он. Фудзита объясняет, что три года пандемии ввергли в нищету представителей наиболее незащищённых социальных групп, особенно тех, кто работает неполный день или без постоянного контракта. Их доходы сократились по мере того, как предприятия сворачивали свою деятельность. Инфляция усугубила проблему, а устойчивый рост цен на предметы первой необходимости с 2022 года вынуждает всё больше и больше людей обращаться за помощью в банк продуктов.

Фудзита отмечает, что спрос на рис, являющийся основным продуктом японской диеты, резко возрос. В 2022 году продовольственные компании и домохозяйства пожертвовали 120 тонн зерна, что, даже будучи значительным количеством, всё равно не покрывало нужды банка. Чтобы восполнить дефицит, организации пришлось обратиться к собственному бюджету, потратив более половины из 20 миллионов йен финансовой поддержки, полученной от правительства и других источников, на закупку риса и других продуктов питания.

Совершенно нормальная еда

Продовольственный банк предоставляет пользователям широкий ассортимент продуктов питания, включая консервы и готовые блюда, приправы и кулинарные изделия, такие как сладости и закуски. Однако, как правило, при этом банк не принимает сырое мясо и морепродукты, которые легко портятся, а также свежие овощи, за исключением капусты. Фудзита признает, что эта политика создаёт дополнительные трудности при планировании хорошо сбалансированного питания для семей, полагающихся на банк продуктов, особенно для семей с детьми. Чтобы решить эту проблему, продуктовый банк начал предлагать замороженные гарниры, и этот шаг был встречен с энтузиазмом.

Япония может похвастаться обширным рынком замороженных продуктов. Производители часто обрабатывают продукты на фабриках в таких странах, как Китай, Таиланд и Вьетнам, а затем отправляют готовую продукцию в Японию. До того как возглавить банк продуктов Фудзита работал в службе доставки еды Yū Co-op. В 2017 году он узнал от руководителей компании, которая в настоящее время является корпоративным партнёром продуктового банка, что отрасль столкнулась с серьёзной проблемой утилизации пищевых отходов. Отчасти, корень проблемы лежал в нежелании отечественных логистических компаний перевозить любую продукцию, которая не находилась в идеальном состоянии. Например, компании наотрез отказывались принимать любую коробку, которая была вскрыта сотрудником таможни для проверки одного из товаров, даже если оставшееся содержимое было нетронутым. Это не оставляло производителям иного выхода, кроме как признать всю партию непригодной для продажи. Фудзита не мог поверить, что такая расточительность считается приемлемой.

Фудзита открывает морозильную камеру в помещении банка продуктов, показывая стопки коробок с замороженными кусочками жареной курицы, пожертвованные организации. Он указывает на небольшой разрыв в одной коробке и объясняет, что даже незначительные повреждения упаковок такого рода приводят к списанию товара.



Коробки с замороженными продуктами признаны непригодными для продажи из-за незначительных повреждений

В припаркованном снаружи грузовике-рефрижераторе среди других продуктов лежит упаковка из четырёх коробок замороженной брокколи. Скреплённая пластиковыми лентами стопка коробок была забракована производителем из-за повреждения только одной из них.



Повреждена только нижняя коробка из четырёх упаковок замороженной брокколи, но списаны были все

По словам представителя отрасли, такие случаи распространены, поскольку перевозчики грузов часто отказываются принимать повреждённые коробки от производителей из опасения, что их обвинят и потребуют выплатить компенсацию, если супермаркеты откажутся от товаров. Хотя такие решения и оправданы с точки зрения бизнеса, они напрямую приводят к потере продовольствия.

Чрезмерная осторожность

Существует бесчисленное множество способов повредить коробку во время транспортировки, большинство из которых столь же безвредны, сколь и неизбежны. Фудзита объясняет, что для продуктовых компаний незначительные финансовые потери не так серьёзны, как несоблюдение строгих стандартов, выдвигаемых ритейлерами. Он говорит, что эта ситуация спровоцирована инцидентом, случившимся в 2008 году, когда несколько человек в Японии заболели после употребления замороженных пельменей китайского производства, заражённых инсектицидом. Работник завода в Китае, где изготавливались пельмени, ввёл токсичное химическое вещество, проколов упаковку шприцем. С тех пор розничные торговцы заняли жёсткую позицию по отношению к коробкам с повреждениями, какими бы незначительными они ни были.

Фудзита признаёт серьёзность инцидента и понимает осторожность ритейлеров, хотя и задаётся вопросом, не заходит ли отрасль слишком далеко. «Пищевые компании тщательно проверяют свою продукцию на безопасность, — объясняет он. — Мы также беспокоимся о безопасности того, что предлагаем пользователям, но такая обыденная вещь, как мятый картон, на самом деле не должна быть проблемой».

Продуктовому банку пришлось расширить свою инфраструктуру, чтобы адаптироваться к увеличению объёма замороженных продуктов, которые необходимо хранить при температуре -18°С. Используя правительственные гранты и другие источники финансирования, организация приобрела грузовик-рефрижератор для сбора и транспортировки продуктов и закупила 29 морозильных камер для хранения собранной продукции.



Работник продуктового банка выгружает продукты из морозильной камеры грузовика

Партнёрство с компаниями

Сотрудничество с крупными жертвователями, такими как продовольственные компании, играет решающую роль в том, чтобы снабдить банк продуктами, которые могут удовлетворить нужды пользователей. В число производителей, которые начали сотрудничать с банком продуктов Канагава в 2022 году, входят такие компании как Маруха Нитиро, производитель морепродуктов, которая жертвует коробки с замороженными продуктами, повреждёнными при транспортировке, и пекарня Ямадзаки, которая жертвует около 100 буханок хлеба в день. Директор Фудзита возлагает большие надежды на то, что другие производители последуют их примеру и поддержат усилия организации.

Сотрудничество Маруха Нитиро с продуктовым банком проходит в рамках достижения среднесрочной управленческой цели компании — сократить потери продовольствия вдвое за 10-летний период до 2030 года. Симура Харука из отдела корпоративного планирования рационального использования природных ресурсов говорит, что борьба с неоправданными потерями продовольствия в компании приобретает всё большее значение с социальной и экологической точек зрения, но также важна и с точки зрения бизнеса. «Инвесторы придают большее значение инициативам, направленным на достижение целей устойчивого развития поставленными ООН и аналогичных задач, — говорит она. — Этот подход идеально согласуется с усилиями, которые компания предпринимает, борясь с непропорционально высокими объёмами пищевых отходов».

Фудзита убеждён, что налаживание партнерских отношений с компаниями пищевой промышленности выгодно для всех задействованных сторон. Симура разделяет его мнение, говоря, что пожертвование продуктов, которые считаются непригодными для продажи, играет важную роль в сокращении потерь продовольствия. Однако она подчёркивает, что для фундаментального решения проблемы правительство должно работать с производителями, дистрибьюторами и розничными торговцами, чтобы достичь консенсуса по обращению с повреждёнными товарами, включая разрешение на продажу товаров, пригодных для утилизации.

Поддержка общества

Наряду с поставками от производителей, продуктовый банк Канагава полагается на пожертвования от местного населения. Чтобы помочь обычным людям понять чем занимается организация, банк приглашает волонтёров поработать на своём складе, сортируя пожертвованные товары. Такой практический опыт помогает повысить интерес к участию в благотворительности, показывая как велика нужда, как именно можно помочь и какие можно сделать пожертвования. Например, в феврале этого года склад был заполнен огромным количеством товаров, пожертвованных во время спланированной акции по сбору продуктов питания.

Домашние хозяйства являются основным источником потерь продовольствия в Японии. Информирование большего числа людей о продуктовых банках поможет сократить количество продуктов, которые выбрасываются впустую, предоставляя людям возможность утилизовать неиспользованные, но всё ещё пригодные для употребления продукты из своих кладовых.



Добровольцы сортируют продукты питания по срокам их употребления



Не все предметы, пожертвованные домашними хозяйствами, могут быть использованы. При ближайшем рассмотрении банки тушёной курицы (слева) и упаковки мини-печенья становится ясно, что они предназначены для домашних животных

Охара Эцуко в своей книге «Трудности продуктовых банков» подробно описывает создание первого банка продуктов в американском штате Аризона в 1967 году. Зародившись в среде религиозной благотворительной деятельности, идея быстро распространилось по всей стране.

Для сравнения, в Японии продуктовые банки — сравнительно новое явление, первый из них был создан в 2002 году. Несмотря на то, что их число увеличилось, всё ещё предстоит большая работа по повышению осведомлённости общественности об их деятельности и о том, что и как можно пожертвовать. Например, банк продуктов Канагава принимает пожертвования не напрямую от населения, а через пункты сбора, созданные правительством префектуры в продуктовых магазинах и кооперативах. Обеспечение более широкого доступа к такой информации, как местоположение пунктов приема пожертвований, увеличит число домохозяйств, отдающих излишки продуктов в благотворительные банки, помогая нуждающимся и сокращая количество пищевых отходов.

Фотография к заголовку: Коробки с замороженной жареной курицей в продуктовом банке Канагава, которые были признаны непригодными для продажи из-за незначительного повреждения внешней упаковки

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