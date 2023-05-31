Может ли голубь отличить Пикассо от Моне? Конечная цель исследований профессора Ватанабэ – «уход от антропоцентризма»

Шнобелевские мудрецы: весёлый характер японских исследователей

На сегодняшний день японцы в общей сложности удостоились 28 раз, а с 2007 года награждаются на протяжении 16 лет подряд Шнобелевской (Игнобелевской) премией, присуждаемой за креативность и юмор в исследовательских достижениях. Быть может, у этих ученых мужей, чьи лица зачастую столь неприступно строги, внутренний настрой отличается изрядной игривостью. Истоки такого веселого подхода мы попытались выяснить у почетного профессора Университета Кэйо Ватанабэ Сигэру (75 лет), который в 1995 году удостоился Шнобелевской премии по психологии за исследование, в ходе которого он установил, что голуби способны отличать творчество Пабло Пикассо от работ Клода Моне.

Шнобелевскую (Игнобелевскую) премию учредил в 1991 году хозяин американского журнала об уникальных научных исследованиях Марк Абрахамс. Он сделал это с целью отыскивать и являть миру исследования, вызывающие у людей улыбку, и вместе с тем заставляющие задуматься.

Среди обладателей этой награды немало действительно именитых ученых мужей. К ним безусловно относится Ватанабэ Сигэру, почетный профессор Университета Кэйо, удостоенный в 2020 году орнитологической Премии Ямасины Ёсимаро за выдающие исследования птиц, а также деятельность по их сохранению.

Если в ходе обучения дать голубям запомнить образцы творчества Пабло Пикассо и Клода Моне, то птицы становятся способны различать картины художников с первого взгляда. Профессор Ватанабэ, который постоянно занимается работой по выяснению когнитивных способностей животных – так называемой «сравнительной когнитивистикой» – был удостоен Шнобелевской премии за данное исследование в 1995 году. В то время о самом существовании этой премии было известно на так уж широко. К примеру, японские исследователи из компании Shiseido, которым премию присудили в 1992 году – на следующий год после учреждения – «за выявление химических соединений, ответственных за неприятный запах ног», без малого 10 лет и сами не знали о том, что удостоились такой награды.

Выдавайте корм за правильный ответ – и получите способность различать художников за 20 дней

Профессор Ватанабэ, узнав о присуждении ему Шнобелевской премии, уделил этому факту не слишком много внимания – счел его «баловством гарвардских студентов» и на церемонию вручения не поехал. Тем не менее, когда в сентябре 2018 года в Токио проходило мероприятие под названием «Всемирная выставка Шнобелевских премий», он с удовольствием принял в ней участие и выступил с речью на одном из экспозиционных стендов. «Я разом ознакомился с уникальными исследованиями множества лауреатов, так что выставка оказалась весьма интересной», – пояснил профессор.

Между тем опыты, которые ставил сам Ватанабэ, с невинной улыбкой задумавшийся о том, что голуби, возможно, способны отличить Моне от Пикассо, весьма уникальны.

Сначала голубей делят на две группы, и перед птицами из каждой группы на экране демонстрируют по 10 картин кистей Пабло Пикассо и Клода Моне. Только в одной группе при демонстрации картин Пикассо птицам дается корм, а при показе картин Моне корм не дают. В другой же группе птицы получают корм при показе картин Моне и не получают при демонстрации работ Пикассо. После того, как исследователь повторил такие уроки 20 дней подряд, в обеих группах развилась способность практически безошибочно отличать работы одного художника от другого.



Обучение голубей (снимок предоставил Ватанабэ Сигэру)

Проделав на всякий случай аналогичный опыт с работами других художников-представителей импрессионизма и кубизма, ученый получил точно такой же результат. Иначе говоря, он установил, что голуби различают скорее не определенных художников, а «стиль», в котором выполнена картина.

«Но есть один момент, – комментирует Ватанабэ, – голубь получает за верный выбор корм, и все это отнюдь не означает, что птица получает удовольствие от созерцания картины. Он просто различает картины, которые непосредственно связаны с питанием».

Способности голубей и идея Витгенштейна о «семейном сходстве»

Между тем у данного опыта имеется продолжение. Голуби способны различать Моне и Пикассо и при переводе в черно-белый вид, и при расфокусированном изображении. Более того, даже при опыте, в котором изображения картин разрезались на кусочки и перемешивались, как в головоломке, птицы все равно оказывались способны отличить Пикассо от Моне. Таким образом, они различают их не по какому-то определенному элементу, а по совокупности различной информации.

«Это аналогично философской идее семейного сходства Витгенштейна. Семью невозможно выделить простым заключением: “Раз у них одинаковая форма носа – значит, они родственники”».

В своем труде «Философские исследования» Людвиг Витгенштейн выдвинул идею, получившую название концепции «семейного сходства», согласно которой родственники могут быть связаны серией перекрывающихся сходных черт, где ни одна не является общей для всех, и когнитивные способности голубей имеют с этим что-то общее. Сколь глубока мысль о том, что когнитивные способности голубя служат подкреплением идеи одного из философов!

Между тем исследовательский дух Ватанабэ не ведает пределов. «На самом деле мне хотелось понять, способен ли голубь отличить искусно написанную картину от нарисованной неумело».

Отличить «искусное» от «неумелого»

Опыты – неотъемлемая часть незаурядного исследования. Сложным оказалось заполучить критически важные для этой работы «неумелые рисунки». Профессор рассказывает: «Я обратился к знакомому, который занимался исследованиями по эстетике, предложив ему переделать картины в плохие, но он сказал, что это для него затруднительно. В конце концов мы пришли к детским рисункам». Посетив начальную школу неподалеку от университета, ученый получил множество образцов, сфотографировав огромное количество детских рисунков. Он предложил оценить эти картинки нескольким людям, чтобы выделить таким образом из массы рисунков «неумелые» художества.

Когда голубей подвергли обучению аналогично тому, как их обучали с картинами Пикассо и Моне, птицы стали различать «искусное» и «неумелое» с весьма высокой точностью. Но при расчленении рисунков на фрагменты и перемешивании степень точности птичьих решений резко падала.

Таким образом, для определения «искусности» или «неумелости» важно видеть все изображение в целом.

«Полагаю, что когнитивные методы голубей в какой-то своей части очень близки к человеческим», – говорит Ватанабэ. Пусть и ради того, чтобы получить корм, но голуби тоже способны не только различать художественные «стили» мастеров живописи, но и отличить искусное от неумелого, хотя бы и в детских рисунках. Как тут не сказать, что это весьма по-человечески?

Для подобных исследований в то время в лаборатории держали около сотни голубей. Приходилось преодолевать массу связанных с этим трудностей – улетали и пропадали голуби, которые, казалось были совершенно приручены, случалась гибель птиц от инфекционных заболеваний и т. п. А однажды, когда голуби, полученные от поставщика животных для опытов, неожиданно стали демонстрировать выдающиеся способности, выяснилось, что среди поставленных птиц оказались особи, которые уже использовались в опытах лаборатории.

«Эмпатия»: мышь тяжелее переживает стресс, которому подвергается в одиночку

Научная степень Ватанабэ – доктор гуманитарных наук, он специалист по психологии. Почему же он продолжает заниматься исследованиями когнитивных способностей животных? «Формально я исходил из того, что для понимания эволюции человеческих когнитивных способностей следует прежде всего отталкиваться от способностей животных. По сути же мне хотелось именно исследовать механизмы поведения животных», – признается Ватанабэ.

В биологии доминирующим направлением постепенно становится «молекулярная биология» – внимание сосредотачивается на мельчайших элементах. В студенческие годы Ватанабэ, который любит животных столько, сколько себя помнит, осознал, что если выберет карьеру биолога, то вряд ли сможет рассчитывать заниматься исследованиями, которые он считал идеально подходящими для себя, и решил продолжить учебу в Университете Кэйо на социологическом отделении аспирантуры, где ставились психологические эксперименты на животных. «Думаю, это был правильный выбор», – констатирует ученый.

Психологические опыты на животных сначала ставились на мышах, но мыши обладают слабым зрением и плохо подходят для сравнения с людьми. Поэтому с 1950-х годов исследователи начали использовать голубей, обладающих замечательным зрением, и постепенно такой подход укоренился.



Обучение мышей (снимок предоставил Ватанабэ Сигэру)

Между прочим, на мышах ученый тоже провел уникальные опыты, темой которых была эмпатия.

В спине мышей сосредоточены особые жировые клетки, которые выделяют тепло, когда животное испытывает стресс. Эта особенность мышей привлекла внимание Ватанабэ. Он помещал мышей в цилиндры и следил за выделением тепла при изменении условий, в которых находится животное.

«Если закрыть одну особь в цилиндре, а другим мышам дать свободно бегать вокруг, то у запертой особи на спинке повышается температура. И наоборот, если мышь запирать в цилиндре не одну, а вместе с товарками, то выделение тепла происходит гораздо слабее. То есть, стресс ослабевает, когда животные переживают его вместе. Иначе говоря, им присуща своего рода эмпатия».

Человек тоже раздражается, если он единственный по горло занят, а окружающие прохлаждаются, и напротив, когда люди заняты все вместе, между ними возникает чувство общности. Выходит, у мышей настроение совпадает с человеческим?

Конечная цель исследований – «отойти от антропоцентризма»

Пытливое внимание ученого также привлекли угри. Пробуя на угрях «пространственное обучение» животных, исследователь попытался решить «загадку памяти» угрей, которые мигрируют из рек далеко в океан, а затем вновь возвращаются в свою реку.

Ватанабэ провел «обучение» угрей, погружая в бассейн по нескольку предметов наподобие ловушек, какими пользуются в реках рыбаки, при этом ученый оставлял открытой только одну «трубку», в которой угорь мог укрыться. В результате, по словам Ватанабэ, он пришел к выводу: «Способность запоминать какое-то определенное место присуща многим животным, и устройство памяти угрей в этом смысле вряд ли является чем-то уникальным». Угрей, которых мы обычно едим, искусственно выращивают из мальков, развивавшихся в море. А угри, которых выращивают сугубо искусственно, с самого рождения не знают моря. В будущем ученый хотел бы попробовать изучить устройство мозга угрей, которые различаются своим «происхождением».

К какой цели стремится Ватанабэ в своей работе, для которой на протяжении более полувека он заимствует способности самых разных живых существ – голубей, мышей, угрей, ворон и других?



Ватанабэ с ручной вороной (снимок предоставил Ватанабэ Сигэру)

«Цель состоит в том, чтобы “уйти от антропоцентризма”. В процессе эволюции, как свидетельствует филогенетическое древо, человек вряд ли является вершиной, и тем не менее, когда дело доходит до психологических проблем, он почему-то склонен считать вершиной именно себя. Но это не так. Цель исследований состоит в том, чтобы разрушить это прямолинейное построение и пролить свет на многообразие когнитивных возможностей живых существ».

Уход от антропоцентризма. Красной нитью через всепроникающую исследовательскую страсть профессора проходит уважительное отношение к животным, которое свойственно ему с самого детства. «Чем больше я их исследую, тем большим уважением к ним я проникаюсь. Так что эти полвека я провел со склоненной головой», – признается Ватанабэ.

При этих словах лицо профессора озаряет улыбка. Благодаря целому ряду проницательных исследований ученый приоткрыл для нас немало дверей. А нам остается гадать: какую способность и в каких животных он явит нам в следующий раз?

Подготовка материала и текст: Хамада Нами, редакция POWER NEWS

Фотография к заголовку: редакция POWER NEWS

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