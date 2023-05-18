Обновленный Хиросимский музей мира: услышать «стенания душ» в экспозиции о жертвах атомной бомбардировки

Навстречу саммиту G7 в Хиросиме

В 2019 году, в преддверии 75-летия атомной бомбардировки, Хиросимский мемориальный музей мира (музей атомной бомбардировки) открылся после полного обновления экспозиции. Лидеры стран «Большой семерки» (G7), вероятно, посетят этот музей – важнейший объект для пережившей атомную бомбардировку Хиросимы. Поговорим о целях обновления экспозиции и попробуем еще раз сформулировать, в чем состоит значимость данного музея.

Расположенный в центральном районе (районе Тюо) города Хиросима Мемориальный парк мира, в котором выстроились в ряд Атомный купол, Мемориал жертв атомной бомбардировки (официальное название которого – Кенотаф мирного города Хиросима) и главный корпус Музея – это достопримечательность и одновременно символ Хиросимы. Мы побывали в нем для подготовки этой статьи в первой декаде апреля, и несмотря на то, что был будний день и моросил дождь, очередь желающих посетить музей протянулась у входа более, чем на 50 метров. Нас особенно удивило то, что почти 90% посетителей, по всей видимости, прибыли из-за рубежа. «Давненько мы не видели столько туристов-иностранцев. Зарубежных гостей обычно приезжает особенно много в сезон цветения сакуры, а в мае-июне их сменяют организованные группы школьников, приезжающие со всей страны», – пояснил сопровождающий по музею-волонтер из местных жителей.



Вид на центральную часть Мемориального парка мира от главного корпуса Музея атомной бомбардировки (снимок сделан Доунэ Хироко)

Прежде всего – заставить взглянуть глазами жертв бомбардировки

Нынешнее обновление экспозиции – самое большое со времени открытия музея в 1955 году. Цели реновации нам пояснил заместитель директора музея Тоя Тосихиро: «Ядром экспозиции мы сделали сохранившиеся вещи и ряд фотоснимков, сделанных 6 августа сразу после бомбардировки, при этом мы поставили главной целью максимально сосредоточить внимание на ущербе, нанесенном подвергшимся этой бомбардировке людям. Мы используем для этого выражение «реалии атомной бомбардировки», иначе говоря, говорим о том, какая катастрофа происходила в тот день под грибообразным облаком атомного взрыва. Именно на донесении этой идеи до посетителя и сделан основной акцент».



Заместитель директора музея Тоя Тосихиро (снимок сделан Доунэ Хироко)

При упоминании об атомной бомбардировке Хиросимы у многих в памяти наверняка прежде всего всплывает сделанный с самолета американскими военными фотоснимок гигантского грибообразного облака (атомного гриба). При этом об ужасе атомной бомбардировки зачастую рассказывают, исходя из ее чрезвычайной разрушительной силы и мощности произошедшего взрыва. Но при обновлении экспозиции в музее основным направлением было стремление по возможности отобразить произошедшее «глазами человека, подвергшегося атомной бомбардировке» (по-японски таких людей называют хибакуся), показать «ущерб, причиненный человеку».

С этой целью, в числе прочего, полностью изменили порядок экспозиции. «Средняя продолжительность пребывания в музее посетителя-японца составляет примерно 40-45 минут. Поскольку раньше первая половина экспозиции была посвящена процессу, который предшествовал атомному взрыву – от разработки атомной бомбы до ее сброса, часто случалось так, что люди не успевали в достаточной мере осмотреть вещи, оставшиеся после людей, и ознакомиться с материалами, повествующими непосредственно об ущербе, который атомный взрыв причинил жившим здесь людям», – отметил замдиректора музея Тоя. Теперь, когда в экспозицию в качестве вводной части включили панорамные фотоснимки Хиросимы до и после атомной бомбардировки, а также визуализацию сброса бомбы и взрыва, созданную при помощи компьютерной графики, посетитель соприкасается с «реалиями атомного взрыва» сразу же, как только входит в музей.



Посетители знакомятся с вводной частью экспозиции – экспонатом, созданным с использованием компьютерной графики (снимок сделан Доунэ Хироко)

«Катастрофа 6 августа» через документальные свидетельства и личные вещи

«Взгляд глазами хибакуся». Символизирующими тему экспозиции можно назвать большие фотопанели, расположенные сразу за входом в главный корпус музея. Фотограф Мацусигэ Ёсито сделал эти снимки 6 августа примерно в 11 часов утра, когда после атомного взрыва прошло всего около трех часов, поблизости от моста Миюкибаси, расположенного в 3.2 км южнее эпицентра взрыва. Люди, чьи волосы сжались и закурчавились от высокой температуры, с ожогами по всему телу, на фоне зданий с сорванными взрывом крышами и выбитыми оконными стеклами. Размер этих фотопанелей и место их расположения выбраны так, чтобы создать максимально реалистичное ощущение у человека, входящего в музей. Все следующие далее фотоснимки атомного гриба тоже сделаны с поверхности земли. Фотографии американской авиафотосъемки сдесь вообще не используются – приоритет отдан «взгляду глазами хибакуся».



Посетитель перед фотографией Ёсито Мацусигэ (снимок сделан Доунэ Хироко)

Еще один примечательный уголок – «сборная экспозиция», представляющая собой своего рода моментальный снимок того, как выглядел город, испытавший на себе бомбардировку. Здесь представлены подвергшаяся воздействию атомного взрыва кирпичная ограда, стена со впившимися в нее осколками стекла, искореженные металлические балки, куски металла, расплавившегося в пламени пожаров, а вокруг размещены «картины атомного взрыва» – зарисовки того самого дня, выполненные хибакуся. За стеклом в центральной витрине разложены вразброс, подобно разлетевшимся обломкам, более 30 личных предметов, принадлежавших погибшим ученикам неполной средней школы, которых взрыв застиг в момент работы по разбору здания – это школьная форма, сумки и другие вещи. Здесь не делают никаких пояснений – посетителю дается возможность самому прийти к пониманию происхождения и смысла представленных реликвий.



Демонстрация многочисленных предметов форменной одежды учеников неполной средней школы (снимок сделан Доунэ Хироко)

Личные истории хибакуся

Следующая часть экспозиции заставляет посетителя задуматься о жизни отдельных людей, погибших от атомного взрыва, рассмотрев оставшиеся от этих людей вещи и портреты. Раздел называется «стенания душ». Через предметы и связанные с ними эпизоды сама собой передается горечь за тех, кто умирал в жестоких муках, а также скорбь их родных и близких.

Среди экспонатов есть несколько наиболее выразительных предметов, история которых послужила материалом для детской книжки в картинках и получила широкую известность по всей Японии. Приведем только несколько особенно ярких примеров.



Дар Тэцутани Нобуо, собрание Хиросимского мемориального музея мира Трехколесный велосипед Тэцутани Синъити (которому было 3 года 11 месяцев) взрыв застал в момент, когда он катался на трехколесном велосипеде. Мальчик получил обширные ожоги и травмы, и погиб, стеная: «Воды, воды!» Отец закопал велосипед рядом с телом сына, которого похоронил в саду, чтобы Синъити мог кататься на велосипеде и на том свете. Сорок лет спустя отец выкопал останки сына, чтобы перезахоронить на кладбище, а извлеченный из земли велосипед он отдал в музей.



Дар Оримэн Сигэко, собрание Хиросимского мемориального музея мира Коробка с завтраком (бэнто-бако) Ученика первого класса Второй неполной средней школы префектуры Хиросима Оримэна Сигэру (которому было 13 лет) атомный взрыв застиг в момент работ по разбору здания. Мальчик погиб на месте. Когда мать нашла Сигэру, от которого остались только кости, под останками она обнаружила коробку с завтраком. От завтрака – обжаренного на масле риса с пшеницей и соевым творогом – в коробке остались одни угольки.



Дар Асахи Тосиаки, собрание Хиросимского мемориального музея мира Форма учащегося неполной средней школы Ученика первого класса Второй неполной средней школы префектуры Хиросима Асахи Тосиаки (которому в тот момент было 13 лет) взрыв застиг в момент работ по разбору здания. Почти все учителя и учащиеся, находившиеся там, погибли на месте. Тяжелораненого Асахи в момент эвакуации каким-то чудом обнаружил знакомый и доставил домой, где утром 9 августа мальчик скончался на коленях матери со словами: «спасибо тебе за все». Взрыв и пламя превратили в лохмотья форменную куртку мальчика и белую рубашку под ней.

Помимо этого, в главном корпусе музея представлены материалы о Сасаки Садако, которая скончалась от лейкемии в 12-летнем возрасте десять лет спустя после атомного взрыва. Девочка попала под так называемый «черный дождь» – выпадение радиоактивных осадков, происходившее в городе после атомного взрыва. Ее история послужила поводом для создания Детского памятника Миру.



Бумажные журавлики, которые Сасаки Садако сложила из оберток от лекарств. Дар Умэды Ёрико, собрание Хиросимского мемориального музея мира

Собрание музея продолжает пополняться

Собрание музея насчитывает в общей сложности около 20 тыс. предметов. Они чрезвычайно разнообразны. Это и подвергшиеся воздействию атомного взрыва камни и черепица, и фрагменты зданий и сооружений, и личные вещи хибакуся, и «картины атомного взрыва», написанные хибакуся, и медицинские средства, использовавшиеся в то время, и даже фрагменты человеческих тел, такие как келоидные рубцы. Особенно удивительно то, что даже сейчас, по прошествии почти 80 лет после атомного взрыва, ежегодно музей получает в дар от обычных семей от 50 до 60 предметов и документов.

Дети и внуки хибакуся, хранящие такие вещи в качестве семейных реликвий, обращаются в музей, поскольку беспокоятся о возможности утраты этих предметов со сменой поколений. Необычайным случаем за последние годы стало поднесение в дар музею подробного семейного альбома, благодаря которому миру стало известно о полностью погибшей семье из шести человек, державшей парикмахерскую неподалеку от эпицентра взрыва. Глава семьи, большой фотолюбитель и обладатель обширного архива, опасаясь пожаров из-за налетов авиации, передал альбом на хранение одному из родственников.

«Мы стараемся, если только позволяют обстоятельства, детально выяснять все подробности у обращающихся к нам родственников, желающих что-то преподнести в дар музею, и пополняем собрание музея. Ведь показывать обществу как можно больше материалов и вечно сохранять таким образом память о тех, кто подвергся атомной бомбардировке – это и есть миссия нашего учреждения», – прокомментировал заместитель директора Тоя.

Поставить политиков перед реалиями и дать высказаться

В 2016 году, когда проводился предыдущий саммит G7 в Японии, Барак Обама стал первым действующим президентом Соединенных Штатов, который побывал в пострадавшей от атомной бомбардировки Хиросиме. В своем 17-минутном выступлении в Парке мира он заявил, обращаясь к странам, обладающим ядерным оружием, включая США: «Мы должны отказаться от логики страха и набраться смелости стремиться к миру, свободному от ядерного оружия».

Что почувствуют и с каким посланием обратятся к людям лидеры стран, которые соберутся в Хиросиме на саммит «Большой семерки» на этот раз? Сига Кэндзи, который был директором музея во время визита президента Обамы (а ныне является приглашенным профессором НИИ радиационной биологии и медицины Хиросимского университета), вспоминая события того времени, признался: «Больше всего мне запомнилась предшествовавшая апрельская встреча министров иностранных дел G7».



Сига Кэндзи (снимок сделан Исии Масато)

В то время министром иностранных дел Японии был Кисида Фумио, ныне ее премьер-министр. Кисида выступил гидом для группы министров иностранных дел, которые посетили музей перед тем, как возложить цветы к памятнику-кенотафу со списком жертв атомной бомбардировки. «Кисида шел впереди, а я в самом хвосте. И тут госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд стали понемногу отставать от основной группы. Их явно увлекла музейная экспозиция, и я видел, что они очень внимательно осматривали вещи пострадавших и документы, что это заинтересовало их лично».

А затем Керри и вовсе отклонился от намеченного маршрута, чтобы пройти вблизи Атомного купола, чем немало встревожил отвечавших за охрану. После, на пресс-конференции, он очень эмоционально рассказывал о впечатлениях от осмотра музея.

«В тот момент, сопровождая Керри, я подумал, что президент Обама обязательно приедет в Хиросиму, а Керри определенно поддержит эту поездку. Вещи хибакуся и материалы о них не оставляют равнодушными никого, кто смотрит без пафоса. Мне очень хочется, чтобы государственные лидеры, которые приедут в Хиросиму на этот раз, уделили время осмотру нашего музея. А затем через масс-медиа своих стран прямо и честно поведали людям о том, что они при этом почувствовали».

(Пояснения к экспонатам взяты из Сводного каталога музея)

Фотография к заголовку: «сборная экспозиция» предметов одежды учащихся неполной средней школ в Музее атомной бомбардировки (снимок сделан Доунэ Хироко)