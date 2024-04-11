Не остаться в одиночестве: детям нужны люди, которые их слышат

Дети в Японии во времена падения рождаемости

Рост числа детей, не посещающих школу, и постоянно увеличивающееся количество самоубийств среди школьников всех возрастов тесно связаны с трудностями, с которыми дети сталкиваются в жизни. Потребность в местах вне школы и дома, где дети могут чувствовать себя свободно и безопасно, становится всё более очевидной. В этой статье мы расскажем о некоторых из таких мест, двери которых открыты для детей и их близких.

Добрые соседи

Каждый вторник во второй половине дня культурный центр Тэрао в округе Цуруми в Йокогаме наполнен голосами учеников начальной школы, направляющихся в зал собраний. Они приходят туда на еженедельную встречу, проводимую некоммерческой организацией «Третье место».

На столе у входа разложены настольные игры, самодельные головоломки и приставки Nintendo Switch. Дети быстро выбирают игру по вкусу и садятся играть.

Я присоединяюсь к группе из шести 10-летних девочек, играющих в то, что они называют «игрой в детективов», что-то вроде двадцати вопросов. Они с готовностью делятся принесённым из дома перекусом. Они сильные соперники, нацеленные на победу. Мне не тягаться с этими опытными игроками, так что я вскоре выхожу из игры. Час пролетает незаметно.



Дети, посещающие еженедельные встречи, с удовольствием играют в настольные и видеоигры или экспериментируют с макияжем (фото Гото Эри)

Я спрашиваю девочек, играют ли они в онлайн-игры. Десятилетняя Мидзуки отвечает: «Конечно. Но тут единственное место, где мы можем играть в другие игры». В остальные будние дни, если они не заняты уроками, дети играют в парке или подключаются к онлайн-играм, чтобы играть вместе, не выходя из дома. «Так-то у нас полно свободного времени», – саркастически замечает Канна, другая девочка из этой группы.

Сейчас все, конечно, не так, как в нашем детстве, когда, придя домой, мы забрасывали школьные сумки и беззаботно мчались играть. Руководитель «Третьего места» Суда Ёхэй объясняет: «В наши дни детям нужны места, где они могут собираться. Моя работа заключается просто в том, чтобы открыть комнату. После этого дети сами находят, как себя развлечь и как максимально эффективно использовать это пространство».

Суда, бывший сотрудник городского совета социального обеспечения Йокогамы, был назначен в Общественный центр Тэрао в рамках своих обязанностей по социальному обеспечению населения, в основном организуя программы для детей. По выходным, когда у занятых родителей есть время, они предпочитали водить своих детей на дополнительные занятия или спортивные мероприятия, поэтому встречи, которые пытался организовать Суда, вызывали мало интереса. «Родителям приходится нелегко, но и детям тоже. Было бы куда легче, если бы мы могли растить детей в общине, могли бы положиться друг на друга».

Он решил вовлечь родителей в жизнь сообщества с помощью детей, и одной из идей было организовать занятия по чирлидингу/танцам. Суда предлагал родителям, отвозившим своих детей в Центр, включиться в работу, и вскоре у него был список из более чем 100 волонтёров. Его следующей идеей был летний лагерь. Лагерь работает уже три года. Дети из его самой первой смены теперь старшеклассники, и сами взяли на себя ответственность за планирование программы лагеря. «Вместо того, чтобы просто помогать детям, я хотел дать им возможность играть активную роль в сообществе, поскольку они тоже являются его частью». Существует чёткая связь между созданием сообщества и созданием места, где дети могли бы проводить время.

Присутствуя на еженедельных встречах и общаясь с детьми, Суда также получает возможность обращать внимание на едва заметные сигналы того, что у некоторых из них все может идти не так гладко. Например, ребёнок может сказать: «Я поссорился с таким-то, и я так злюсь!», или «В школе в последнее время таааааак скучно!». Дети не говорят на эти темы с родителями или учителями. Когда Суда спросил, почему они разговаривают с ним, то в ответ услышал: «Ну, вы выглядите, как будто у вас есть свободное время».

Суда утверждает, что помимо вертикальных связей с родителями или учителями и горизонтальных связей со своими сверстниками, дети также нуждаются в менее структурированных отношениях. В прошлом у детей завязывались непринуждённые отношения со взрослыми, такими как старушки-соседки, которые дарили им сладости, лавочники на местном рынке или ребята постарше, которые жили в том же районе. В наши дни такое нечасто встретишь. Теперь дети если и играют дома у друзей, то в заранее согласованные родителями дни. У взрослых также меньше возможностей взаимодействовать с детьми.

Три года назад «Третье место», в партнёрстве с другими организациями и группами активистов в районах, где мало мест для сбора детей, открыло кафе «Цумирэ», гостеприимное к представителям разных культур и поколений. Здесь есть учебная комната для старшеклассников и место, где пожилые люди могут собраться, чтобы поболтать. Цель проекта – предложить «третье место» за пределами дома и школы, где дети и взрослые могут лучше узнать друг друга.



Руководитель «Третьего места» Суда Ёхэй. Кафе «Цумирэ» – мультикультурное пространство для представителей разных поколений (фото Гото Эри)

«Что-то не так с обществом, где 500 школьников каждый год кончают с собой. Мы организуем места для встреч, чтобы удержать детей от этого бесповоротного шага. Важно дать понять ребятам, что есть взрослые, на которых они могут положиться. Что они смогут найти помощь, что всё можно уладить».

Отношения между родителями и детьми меняются

Сейчас, когда дети сталкиваются с такими распространёнными проблемами, как травля или отказ посещать школу, места встреч доказывают свою полезность. В 2022 году фонд Nippon Foundation, который поддерживает работу мест встреч для детей с 2016 года, в течение шести месяцев или более изучал около 300 семей в 32 различных локациях по всей стране. Результаты показали, что это начинание привело к позитивным изменениям во многих отношениях. Например, в местах встреч дети могли обратиться за советом по поводу проблем или изменить своё отношение к учёбе. Родители также отметили, что они стали больше разговаривать со своими детьми о школе или друзьях и что они чувствовали себя более включёнными в местное сообщество, чем раньше.

Член группы поддержки детей фонда Nippon Foundation Такада Юри отмечает, что «изначально места встреч оказывали поддержку детям в критических ситуациях, таких как жестокое обращение или бедность. Но в последние несколько лет мы переключили наше внимание на создание сообществ и поддержку общественных центров, где люди разных поколений могут собираться вместе».

Выйти из роли

Отель Lemon House расположен в старомодном жилом квартале в 15 минутах ходьбы от оживлённого района Ниси-Синдзюку. Вход в бывший частный дом, которому 65 лет, заставлен обувью, в гостиной дети и взрослые увлечены беседой. Лидер проекта Фудзита Котоко описывает Lemon House как «место, где вы можете быть вместе с другими, оставаясь собой. Когда у вас всё хорошо, вы помогаете другим, а когда вам плохо, другие могут помочь вам. Это место, где люди свободны быть самими собой – заботиться о других и чувствовать заботу».



Фудзита надеется, что появится больше таких мест как Lemon House, где люди смогут собираться вместе (фото Гото Эри)

После окончания университета Фудзита стала социальным работником в центре поддержки семей матерей-одиночек. Она видела, как нелегко приходилось женщинам, у которых не было родственников, способных помочь, которые испытывали серьёзные финансовые трудности, чьё психическое и физическое здоровье было подорвано. Хотя существуют государственные службы помощи, где за детьми могут присмотреть, чтобы мать могла немного отдохнуть, воспользоваться их услугами можно только ограниченное количество раз и получить к ним доступ непросто. Фудзита видела стольких женщин и детей, терзаемых чувством неполноценности из-за неспособности выполнять роли «матери» или «семьи», которых ожидает от них общество. Сначала она думала, что для решения проблемы необходимо увеличить количество учреждений кратковременного пребывания, сделать их доступнее. «Я хотела, чтобы эти женщины поняли, что даже если они, возможно, не умеют хорошо готовить или иногда кричат на своих детей, они в первую очередь люди, а лишь потом матери. К сожалению, большинство из них не уверены в себе».

Так Фудзита задумала создать место, где каждый может на минутку выйти из своей роли и перевести дух. Вместе с коллегами-единомышленниками она основала Lemon House, который открылся в конце 2021 года. В проекте заняты 6 основных участников и ещё 10 человек, которые задействованы в планировании собраний и мероприятий. Ещё 20 человек, в основном в возрасте 20-39 лет, работают в ночные смены, в свободное от своей основной работы время, чтобы присматривать за детьми, направленными местными властями на кратковременное пребывание. Эти люди, начиная от сотрудников службы социальной защиты детей и заканчивая работниками IT-компаний, зарегистрированы в местных органах власти в качестве семей-помощников. Даже если у них нет опыта в воспитании детей, они могут положиться друг на друга, ведь на дежурстве всегда есть кто-то более опытный.



Здесь гости могут чувствовать себя в безопасности. Они могут остаться наедине с собой, а могут завести разговор с соседом (фото Гото Эри)

Lemon House открыт для всех – здесь останавливаются семьи, нуждающиеся в кратковременном пребывании, заглядывают молодые люди, которые по возрасту уже вышли из системы социального обеспечения, приходят дети, которые не могут или избегают посещать школу, встречаются школьные учителя на пенсии или люди, у которых временно нет работы. В доме собираются люди из самых разных слоёв общества, и разговоры о школе или работе заходят редко. Они сидят за одним обеденным столом, и беседа течёт своим чередом, от похвал повару до обсуждения любимых книг.

Протянуть руку помощи

В субботу в конце сентября я посетила сессию настольных игр, организованную в Lemon House Токэси Такааки, который иногда работает здесь в короткие смены. Более десятка человек, от студентов, изучающих социальную работу, до учеников младших классов из школы по соседству, с удовольствием играли в настольную игру «Криминалист», пытаясь угадать, кто из них преступник. Я присоединилась к веселью, и три часа пролетели в мгновение ока под взрывы смеха товарищей по команде с разницей в возрасте 20 и более лет.

Около 20 настольных игр, предлагавшихся в тот день, принадлежат Токэси. Это лишь часть из более чем сотни, которые составляют его коллекцию. Токэси, работающий в Токийском детском доме, говорит, что изначально он мало интересовался играми или мангой, но начал серьёзно изучать их, потому что считал, что важно понимать интересы детей, когда работаешь с ними. Возвращаясь из школы, дети первым делом устремляются к нему, умоляя поиграть с ними. Он также поддерживает связь с бывшими воспитанниками детского дома, с некоторыми из которых он общается уже более десяти лет.

Работая с детьми, живущими в трудных жизненных обстоятельствах, Токэси в настоящее время готовится создать для них общую платформу, не столько физическую локацию, сколько своего рода сообщество «старших братьев».



Игроки изучают правила игры на сессии настольных игр в Lemon House, организованной Токэси Такааки (второй слева) (фото Гото Эри)

Токэси считает, что не так уж важно, где именно собираться, если у детей есть время, место, где они чувствуют себя в безопасности, и надёжные взрослые рядом, которым они доверяют. С запасом игр он кочует по разным локациям – школам, где может найти свободный класс, домам семей с детьми, офисам некоммерческих организаций, разделяющих его устремления – и всегда приглашает детей, которым нужно пространство, чтобы встречаться с другими людьми. Если возникает необходимость в институциональной поддержке, он используют знания и контакты, приобретённые в ходе работы, чтобы связаться с местной администрацией. Убеждённый в том, что детям нужно свободное время, которое они могли бы проводить в общении, Токэси стремится наладить контакт с детьми, чтобы они получили эту возможность.

В отчёте о пространствах для детей, составленном подкомитетом Совета по делам детей и семьи, консультативного органа при премьер-министре, отмечается, что такие места жизненно необходимы и что их нехватка является серьёзной проблемой, тесно связанной с такими вызовами, как одиночество и изолированность. Правительство учтёт мнение детей и молодёжи и до конца года примет решение, которое будет отражено в политике по созданию пространств для встреч.

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Фотография к заголовку: Гото Эри