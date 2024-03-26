«Школа для всех» – альтернативный вариант для 300 000 отказавшихся от посещения школы детей

Дети в Японии во времена падения рождаемости

В Японии неуклонно растёт число детей, отказывающихся ходить в школу. По данным Министерства образования, в 2022 году этот показатель достиг рекордной отметки в 299 тысяч человек. Исследования НКО «Каратиба» свидетельствуют, что каждый пятый ученик школы средней ступени не посещает школу или склонен к этому. Что пытаются сказать нам дети, отказываясь ходить в школу? Как им могут помочь взрослые? Предлагаем репортаж о проекте «Школе для всех», созданном родителями детей, не посещающих обычную школу.

Проект под названием «Школа»

По понедельникам одно из помещений общественного Центра YCC Ёёги-Хатиман в токийском районе Сибуя превращается в мини-школу.

«С меню решено – рис онигири и суп со свининой. Давайте определим цену»

«Сколько нужно столов и стульев?»

«Кто будет отвечать за подачу блюд, заказы и бухгалтерию?»

В просторной комнате с татами семеро детей и взрослых, собравшись за столом, обсуждают проект детской столовой, в котором примут участие через несколько недель. «Может вот так сделаем?», – предложил 10-летний четвероклассник К., показывая нарисованное на планшете изображение онигири и супа со свининой. Все присутствующие дети во время обсуждения пользуются планшетами или компьютерами.



Меню создано с помощью бесплатного приложения для дизайна Canva

Мы находимся на уроке «Школы для всех», открытой в феврале 2023 года родителями детей, отказавшихся ходить в школу. В «Школе» участвуют трое детей с 3 по 5 класс, а также их родители и помощники. Каждый месяц дети разрабатывают и реализуют новый проект.

Например, в мае 2023 года «Школа для всех» открыла игровой павильон на местном фестивале. Дети продумывали все детали проекта, моделируя его на практике:

«Какое расстояние должно быть до мишени?»

«Сколько будет стоить билет и сколько выстрелов можно сделать за 1 раз?»

Во время летних каникул дети участвовали в конкурсе видеороликов для учащихся начальной школы и школы средней ступени. Сценарий для видеоролика написала 11-летняя девочка Фуми – большая любительница чтения. Ежедневно Фуми прочитывает 6 обычных книг и 8 томиков манга, а её любимое произведение – рассказ «Луна над горами» (Сангэцуки) Накадзимы Ацуси (1909-1942).

В декабре дети превратились в Санта-Клаусов, приносящих подарки малышам из местного дома малютки. В начале года мальчик К. и девочка Фуми посетили дом малютки, чтобы узнать, о каких подарках мечтают его обитатели, а затем весь год копили деньги, заработанные во время участия в фестивале и других мероприятиях.



Санта-Клаусы из «Школы для всех» идут дарить подарки малышам из дома малютки (© «Школа для всех»)

После работы с проектом наступает время для игр. В просторном помещении можно играть в путешественников или ставить импровизированные спектакли. В «Школу» часто приходят гости – представители самых разных профессий. «Здесь есть возможность заниматься тем, чего нельзя делать в обычной школе. Когда заканчивается один проект, сразу хочется браться за следующий», - рассказал мальчик К.



Во время игр к детям присоединился популярный аниматор Тэн (второй слева)

Идея проекта «Школа для всех» появилась у мамы мальчика К. после того, как во втором классе он отказался ходить в школу. «Сын с детства очень чувствительный, и когда видит, как ругают кого-то из детей, расстраивается так, будто ругают его самого», - рассказывает его мама Накахара Мари (39 лет). Ему плохо даётся письмо, поэтому он не может написать ответ, даже зная его. Во втором классе, когда классным руководителем стал преподаватель-мужчина, К. стал бояться ходить в школу. В третьем классе он около полугода посещал школу, но в четвёртом классе опять начались трудности. «Он любит одноклассников и любит учиться, но ему трудно находиться в большой группе, поэтому он никак не вписывался в школьные рамки». Когда сын шёл в школу, мама ходила вместе с ним. Однако она уже начала искать альтернативу школе.

Спасительные слова «Не заставляйте ходить в школу»

9-летняя Каваи Канон столкнулась с аналогичными трудностями. «Ваша дочь 10 раз в день выходит в туалет, поэтому ей не до учёбы», - сообщил классный руководитель её матери в середине первой четверти. Во второй четверти при приближении к классу у девочки начиналась одышка, поэтому её парту установили в коридоре. Потом Канон стала заниматься в свободной аудитории вместе с мамой. Во время пандемии свободных классов не было, поэтому мама с дочерью проводили время, бродя по школе и школьному двору.

«Тогда мне казалось, что нужно ходить в школу во что бы то ни стало. Пока все дети сидели на уроках, мы с дочерью прохлаждались в школьном дворе. Это было унизительно», - вспоминает 52-летняя Мами. Состояние Канон ухудшалось – сначала нарушился сон, а потом она не могла встать из-за слабости в ногах. Чтобы узнать, в чём дело, мать с дочерью обошли несколько больниц. В четвёртой по счёту больнице детский психолог сказал: «Если она не может ходить в школу – не заставляйте. Найдите образ жизни, который подходит Вашей дочери». Мами вспоминает, что эти слова оказались для неё настоящим спасением.

В детском саду Канон была активным ребёнком и любила гимнастику. Однажды, гуляя в парке в будний день, Канон сказала: «Мама, прости, что я не могу ходить в школу». «Главное, чтобы ты была здорова», - ответила ей Мами. Но в глубине души мать чувствовала себя в тупике - она никак не могла найти способ помочь дочери вернуться к активной жизни.

Однажды дети и их мамы встретились в одном из немногих учреждений Токио, которые принимают не посещающих школу младшеклассников, и обсудили сложившуюся ситуацию. Дети не ходят в школу, но хотят учиться, хотят двигаться, хотят играть с друзьями. Неужели кроме школы нет места, где можно чему-то научиться? Обратившись за советом к депутату районного совета Камидзоно Матико, занимавшейся проблемами в сфере образования, мамы услышали: «Чтобы решить вопрос силами местной администрации, потребуется много времени, да и ресурсы ограничены. Попробуйте сами организовать детям такое место, а мы вам поможем».

«Спортивный фестиваль мечты» в честь первой годовщины «Школы для всех»

Предложение взять инициативу в свои руки стало настоящим открытием. «Можно собираться просто чтобы дети поиграли вместе. К тому же это избавит нас от одиночества», - подумали мамы. Они решили собираться по понедельникам – именно в этот день недели дети чаще всего отказываются идти в школу. Мама мальчика К сделала в своём аккаунте Х (бывший Твиттер) следующие записи:

«Есть дети, которые хотят, но не могут ходить в школу. Есть дети, которые хотят учиться, но из-за нарушения обучаемости и других причин им не подходят школьные методики … Я хочу создать таким детям место, где они смогут учиться!».

«Мы ищем добрых и весёлых волонтёров, которые по понедельникам с 10 до 17 часов смогут научить наших детей чему-то интересному или поиграть с ними после обеда».

Через несколько дней ей пришло сообщение от 50-летней Кондо Мива – внештатного преподавателя школы для детей с особыми потребностями: «Я помогу вам». Раньше Кондо преподавала английский язык в средней школе, а потом заинтересовалась применением технологий ИКТ в образовательном процессе. Она состояла в группе преподавателей, изучающих применение бесплатного приложения для дизайна Canva, и предложила использовать это приложение при разработке проектов в «Школе для всех». Дети быстро научились им пользоваться, а мальчик К. даже получил через соцсети заказ на изготовление визитных карточек.



Мама мальчика К. Накахара Мари, обратившаяся за помощью в соцсетях, и откликнувшаяся на её призыв Кондо Мива

Прошёл год с момента основания проекта «Школа для всех». 25 февраля в спортзале районной школы средней ступени Харадзюку Гайэн состоится «Спортивный фестиваль мечты». Дети сами попросили его провести, сами придумали конкурсы – например, соревнование, кто быстрее съест хлеб, и забег в костюмах динозавров. На объявление в соцсетях откликнулось около 20 помощников – старшеклассники и школьные учителя. Благодаря муниципальной субсидии мероприятие сделали доступным для всех желающих. Ожидается, что в празднике примет участие 60-80 человек.



Объявление о «Спортивном фестивале мечты», изготовленное с помощью приложения Canva

«Мы попросили о помощи, но не ожидали, что столько людей с пониманием отнесётся к детям, не посещающим школу, и поможет нам», – рассказывает Накахара, мама мальчика К. В конце 2023 года она открыла «Общество родителей» для семей, столкнувшихся с этой проблемой. Сейчас в Обществе участвует 13 семей. «Ни дети, ни их родители не должны страдать в одиночестве. Знайте, что есть семьи, испытывающие аналогичные трудности, и есть люди, способные вам помочь. Здесь вы получите богатый эмоциональный опыт, многому научитесь и найдёте любимое дело», – объясняет Накахара.

Спектр проблем у отказавшихся посещать школу детей самый разнообразный. Некоторым трудно общаться с незнакомыми людьми или находиться в больших группах. «Такие дети участвуют в мероприятиях в онлайн-формате, также мы предоставляем им возможность индивидуального общения с понимающими их взрослыми», - рассказывает депутат районного собрания Камидзоно, участвовавшая в создании «Общества родителей». Камидзоно проработала в сфере образования около 20 лет и, хорошо зная широкий спектр проблем, с которыми обращаются родители, она считает, что их практически невозможно решить только в рамках школы.



Камидзоно Матико, депутат районного совета Сибуя: «Вовлекая местных жителей в свою деятельность, мы превращаем весь район в образовательное пространство»

«Нужно обеспечить возможность выбора места обучения в соответствии с особенностями детей. Я считаю, что дети, отказываясь ходить в школу, выражают своё требование о реформе общества», – отмечает Камидзоно.

Альтернативная школа в онлайн-формате

Данные «Исследования проблемного поведения и отказов от посещения школы» за 2022 год, опубликованные Министерством образования, свидетельствуют, что из 300 тысяч не посещающих школу детей 110 тысяч, то есть почти 40%, не получают никакой помощи от центров адаптации и других специализированных учреждений.

Результаты исследования, проведённого в октябре-ноябре 2023 года НКО «Катариба», предоставляющим помощь в образовательной сфере, показали, что число школьников, склонных к отказу от посещения школы, включая тех, кто присутствует в школе, но в глубине души её ненавидит («формальное посещение»), достигает 410 000 тысяч. Это на 26% выше результата аналогичного исследования, проведённого Nippon Foundation 5 лет назад.

«Каждый пятый ученик школы средней ступени склонен к непосещению школы. У детей и родителей меняется отношение к школе. Необходимо создавать альтернативные учреждения и принимать меры на местном уровне», – отмечает руководитель НКО «Катариба» Имамура Куми.

Одним из примеров такого «альтернативного учреждения» является онлайн-программа поддержки не посещающих школу детей «room-К», запущенная «Катарибой» в 2021 году. Программа предоставляет детям площадку в метавселенной (виртуальном пространстве). Здесь ведутся занятия, а у каждого ребёнка и родителя есть куратор. Сотрудники «Катарибы» стараются подобрать каждому ребёнку подходящие ему методы обучения и взаимодействия с обществом, а также на постоянной основе сотрудничают со школами, центрами адаптации и другими организациями.



Платформа «room-K» в метавселенной, где дети учатся и общаются (© НКО «Катариба»)

«Способы оказания помощи в виртуальном мире отличаются от методик реального мира, да и сами дети выглядят по-другому. Если виртуальная и реальная школы будут сотрудничать между собой на благо детей и их родителей, возможно, они смогут организовать образовательный процесс», – считает сотрудница «Катарибы» Сираи Саяка.

Проект «room-K» реализуется в рамках государственной поддержки детей через местные администрации, поэтому в нём могут участвовать только жители определённых городов. «Именно школы лучше всего знают, какие семьи недополучают поддержку, и обладают необходимыми ресурсами. Мы намерены помогать нуждающимся в поддержке семьям через местные администрации, а также вести совместный поиск оптимальных методик оказания помощи», – заключила Сираи.

Репортаж: редакция POWER NEWS