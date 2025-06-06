Из болезненного опыта рождаются позитивные изменения в обществе: дети, выросшие без родителей, создали Билль о правах детей на попечении государства

Дети в Японии во времена падения рождаемости

Часто говорят, что японский подход к защите прав детей отстаёт от подхода других развитых стран. В частности, не всегда соблюдаются права детей, которые растут в условиях социальной опеки, например, в патронатных семьях или детских домах, и они часто не могут заявить о себе. Сегодня в стране есть группы, объединяющие таких детей и взрослых, прошедших через систему опеки, которые работают вместе, чтобы исправить ситуацию.

Дети, которые выросли в системе социального обеспечения, в таких учреждениях, как детские дома или приёмные семьи, взрослея, выходят из-под опеки государства. Такие молодые люди, знающие систему изнутри, работали над созданием Билля о правах детей и молодёжи. Дети обычно не участвуют в принятии политических решений, непосредственно определяющих их жизнь. А те, у кого нет родителей или опекунов, как правило, ещё больше отчуждены от какой-либо гражданской активности. Однако в последнее время молодые люди начали заявлять о себе. Поправка к Закону о защите детей, принятая в 2024 году, предусматривает механизм участия детей, находящихся под опекой, в принятии важных решений, касающихся их.

Утраченные права

Японские члены Международного альянса опеки и попечительства (IFCA), организации, созданной в США бывшими воспитанниками детских домов и приёмных семей, разработали Билль о правах детей и молодёжи, находящихся под опекой.

Он был основан на Калифорнийском билле о правах опекаемой молодёжи 2001 года, который в настоящее время принят в 20 штатах США. Члены IFCA перевели и адаптировали этот документ к ситуации в Японии. Работа заняла четыре года, на протяжении которых они консультировались с американскими членами альянса и приглашали экспертов-юристов проводить специальные учебные сессии.

Статья 2. Все дети и подростки, нуждающиеся в социальной опеке, имеют право на получение информации о своих правах от сотрудников службы опеки в соответствии с их возрастом и развитием. Статья 11. Дети имеют право на информацию о своей ситуации и участие в разработке плана действий, включая решения о размещении, изменениях в размещении и планы поддержки самостоятельности.

В этом Билле о правах есть несколько примечательных положений, например, декларирующих право совершать и принимать конфиденциальные телефонные звонки, право на частную электронную переписку; право на социальные контакты с людьми, не входящими в систему опеки; право регулярно посещать школу и, по возможности, избегать смены школы. Это показывает, что дети, находящиеся в системе опеки, должно быть, часто были лишены таких прав.

В настоящее время готовится версия для маленьких детей, чтобы в будущем издать книгу с картинками, которую смогут прочитать как сами дети, так и их опекуны.

Директор IFCA в Японии Нагано Саки вместе с другими японскими членами альянса посетила штат Колорадо, США, в октябре прошлого года, чтобы увидеть, как Билль о правах опекаемой молодёжи меняет жизнь тех, кто находится в системе опеки. Она говорит: «Я приложу все усилия, чтобы этот документ заработал в Японии».

«Понятия не имею, что происходит»

Именно член IFCA, которой было лишь двадцать с небольшим лет, возглавила проект по созданию Билля о правах. Она объясняет: «Я хочу, чтобы даже самые маленькие дети, попадая в систему опеки понимали, какие у них есть права. Если всё, что ты знаешь, – это мир, в котором ты вырос, ты можешь сдаться, думая, что не можешь изменить обстоятельства, в которых оказался».

В возрасте 15 лет она оказалась под защитой органов опеки в приюте для детей после того, как подверглась жестокому обращению со стороны отца. Её жизнь резко изменилась к худшему, когда отец забрал её из родного города, чтобы она жила с ним и его новой женой. У него было своё представление об идеальном ребёнке, и всякий раз, когда она ему не соответствовала, отец безжалостно избивал её. После того как он избил её клюшкой для гольфа, она несколько дней не могла сидеть на стуле, но одежда скрывала синяки на спине и ягодицах и никто не заметил следов жестокого обращения.

Несколько раз она пыталась сбежать. Однажды, после того как её выгнали во двор дома в одном нижнем белье, она провела на улице всю ночь. Но поскольку семья только что переехала в город, у неё не было друзей, на которых она могла бы положиться. Она всю ночь бродила по своему району и пряталась, когда видела полицию. «У меня и в мыслях не было обращаться за помощью. Мне казалось, что я не могу убежать от отца и считала, что если он злится на меня, то это моя вина. Я сдалась». Она даже не знала о системе защиты детей.

«Когда он начинал зверствовать, я как будто покидала своё тело и со стороны наблюдала, как избивают кого-то другого», – говорит она. «Это было так ужасно, что я научилась отсоединять сознание от тела. Я не знаю, как я выжила».

Начав учиться в старших классах, она слышала как её друзья непринуждённо общаются с родителями и с удивлением думала: «Неужели родители и дети так разговаривают?» Начало приходить осознание, что отец бьёт её, потому что не любит. Однажды, когда она была в гостях у подруги, отец звонил ей, не переставая. Услышав голосовое сообщение с гневными криками отца, мать подруги уговорила её остаться на ночь. На следующее утро они вместе отправились в службу по делам детей, где её сразу же взяли под защиту.

В течение трёх месяцев она ходила в школу, живя в приёмной семье, а когда освободилось место, переехала в детский дом. Вся траектория её жизни была распланирована центром социального обеспечения и правительственными организациями. Ей неожиданно сообщали об изменениях, почти не объясняя, почему они происходят и чего ожидать в будущем. «Я понятия не имела, что происходит в моей собственной жизни. Так что я просто замерла. Наверное, я должна была злиться или переживать, но я просто не помню, чтобы я вообще что-то чувствовала», – говорит она.

Её жизнь в детском доме была похожа на возвращение в нормальное детство. Ей нравилось до поздней ночи разговаривать с персоналом и другими воспитанниками или ходить за покупками вместе с младшими детьми. Однажды, по совету одного из сотрудников, она записалась на учебные курсы в иностранную компанию. Она брала уроки английского и даже работала как гид-волонтёр для иностранных туристов в Киото. Эти первые взрослые, с которыми она общалась вне школы или детского дома, завораживали её. Она решила, что хочет поступить в университет и быть похожей на них.

Казалось, что это будет невозможно по финансовым соображениям, но один из воспитателей сказал: «Если кто-то и может это сделать, то только ты», – и помог ей найти финансовую поддержку. Она легко сдала экзамены и смогла покинуть интернат, но найти квартиру без поручителя было сложно. Ей приходилось совмещать учёбу с работой, чтобы оплачивать обучение и проживание. Теперь она работает в IFCA, поддерживая молодых людей с похожими жизненными историями и надеясь изменить ситуацию к лучшему.

«Просто пешка»

«Я думал, наконец-то я спасён!» Так говорит Икэда Руи, риэлтор, которому сейчас за тридцать. Он рассказывает, как попал в систему опеки над детьми, когда был в третьем классе. Его родители развелись, когда он учился в первом классе, и он стал жить с матерью, отчимом и сводным братом на три года его старше. Икэда стал мишенью ежедневных издевательств со стороны отчима, который избивал его и морил голодом.

Однажды отчим так швырнул его, что он разбил стекло и чуть не выпал из окна третьего этажа. «В то время, каждый день, когда он приходил домой, я начинал гадать, что он со мной сделает сегодня. Каждый день я просто отчаянно пытался выжить», – вспоминает Икэда. Он говорит, что социальные службы спасли ему жизнь.

Когда его перевели в детский дом подальше от отчима, Икэда присоединился к существовавшей там бейсбольной команде. Он ел три раза в день, и ему не нужно было бояться побоев. Однако почувствовав себя в безопасности, он обнаружил, что ему трудно приспособиться к распорядку дня и правилам. Когда он сказал, что хочет не ездить в школу на специальном автобусе, а пробегать это расстояние, чтобы тренировать выносливость, это было запрещено как «противоречащее правилам». «Они запрещали направо и налево», – вспоминает он. – Я как мог пытался убедить их, но меня просто не слушали. Мне казалось, что мной просто управляют, и это не кончится, пока я не уйду».



Икэда Руи говорит: «Чем дольше вы остаётесь в системе, тем меньше знаете реальную жизнь. Важно поддерживать контакт с внешним миром» (© Гото Эри)

Узнав о существовании приёмных семей, он годами пытался получить разрешение жить с приёмными родителями. В конце концов, он лично обратился за консультацией в центр социальной защиты детей, и, наконец, в девятом классе его желание сбылось. «Впервые у меня была своя комната, и я ел домашнюю еду. Я был так счастлив». Он провёл три года старшей школы, живя в Кавасаки с опытными приёмными родителями и усердно играя в бейсбол. Его приёмные родители просыпались каждое утро в пять, чтобы приготовить ему обед, и ходили на его игры, чтобы подбодрить его. Он по-прежнему считает их своей семьёй.

Однако его мечтам о поступлении в университет не суждено было сбыться. Обучение в выбранном им университете стоило бы несколько миллионов иен в год. «Моей мечтой было найти какую-нибудь работу, связанную с бейсболом, или стать учителем, но мне пришлось отказаться от этого». Молодые люди, выросшие в социальных учреждениях, вынуждены становиться самостоятельными, как только начинают работать. У них нет семьи, на которую они могли бы опереться, и им очень непросто снять жилье. Икэда знал, что базовые человеческие потребности – это еда, одежда и кров, и именно последний пункт для многих становится самым труднодостижимым. Поэтому он сделал работу с недвижимостью своей новой целью. После двух лет работы в сфере корпоративных продаж он, наконец, открыл свой собственный бизнес.

Он говорит, что хочет создать пространство, где люди разных поколений могли бы собираться и чувствовать себя в безопасности. «Для меня таким местом был дом моих приёмных родителей. Именно благодаря этому я мог общаться с людьми до того, как вышел в большой мир». Он хочет, чтобы дети знали: «Если ты сдашься – всё кончено. Так что никогда не сдавайтесь, боритесь за своё будущее!»

Потерянные десятилетия

В 1994 году Япония ратифицировала Конвенцию о правах ребёнка, принятую ООН в 1989 году. Однако по сей день Япония несколько отстаёт от других развитых стран в области соблюдения прав детей. Почётный профессор университета префектуры Киото Цудзаки Тэцуо, эксперт по правам лиц, вышедших из-под опеки в Великобритании, говорит, что в 1970-х годах молодые люди, прошедшие через систему социальной опеки, часто публиковали брошюры, в которых критиковали отношение к детям в этой системе. Вскоре правительство начало переходить от системы группового проживания с обучением рабочим процессиям, к системе домашнего устройства, которая полагается главным образом на размещение детей в приёмные семьи и усыновление. Региональные органы власти создали подразделения, специализирующиеся на индивидуализированной социальной поддержке как детей, так и взрослых.



«Благополучие детей – это актуальный вопрос. Пока годами идут дебаты о мерах по улучшению их жизни, они становятся взрослыми, так и не увидев изменений», – говорит Цудзаки (© Гото Эри)

В Японии государственная социальная опека осуществляется на базе крупных частных детских домов, находящихся в ведении органов службы социального обеспечения, а государственные субсидии зависят от количества воспитанников. Цудзаки отмечает: «Молодым людям, растущим в детских домах, трудно наладить межличностные отношения, которые являются ключом к независимости. Идея о том, что дети – это члены общества, обладающие теми же правами и индивидуальностью, что и взрослые, не вполне привычна для японского общества».

В 1990-х годах в Японии старшеклассники, живущие в детских домах-интернатах, публично требовали улучшения своего положения, но учреждения сопротивлялись, и из-за низкого общественного интереса возможность защитить права воспитанников была упущена.

«Реформы в сфере опеки детей, которые происходили в Великобритании в 1970-х годах, начались в Японии только в 2016 году, – объясняет Цудзаки, – с внесения в Закон о защите детей поправки, в которой дети были чётко определены как ‘субъекты права’. Это 40 лет, потерянных системой социального обеспечения».

Психическое здоровье стоит на первом месте

В то же время временные приюты для детей, срочно нуждающихся в защите, не спешат с решением проблемы защиты прав. Преподаватель университета Мэдзиро Саканаси Юдзи, изучающий системы поддержки детей, в том числе работу менеджеров по охране психического здоровья в таких приютах, отмечает: «Прежде чем дети, чьи права были нарушены, смогут выражать свои идеи, они должны сначала получить соответствующую психологическую помощь».



Саканаси делится с посетителями мероприятия в университете Мэдзиро информацией о кампании за права детей «Оранжевая лента“ (© Гото Эри)

У детей, находящихся в приютах-убежищах, часто наблюдаются проблемы с поведением из-за психологической травмы, полученной в результате жестокого обращения. «Чем тяжелее пережитое в детстве, тем труднее им обратиться за помощью, – объясняет Саканаси. – Они научились существовать в системе подавления и часто привычно подчиняются авторитету. Прежде чем они смогут узнать о правах, как взрослые, так и дети должны осознать, что они не вполне способны по-настоящему формулировать своё мнение. Они нуждаются в соответствующей поддержке, чтобы научиться выражать свои чувствам».

Однако в реальности многие сотрудники не имеют возможности овладеть специальными знаниями и навыками для оказания такой помощи, в то время как нехватка и перегруженность персонала делают задачу ещё более сложной.

Опираясь на мнения как детей, так и персонала, Саканаси предлагает концепцию «заботы, ориентированной на ребёнке», конкретный способ помочь развитию как детей, так и персонала. «Первый шаг в психологической помощи и просвещении в области прав человека – понимание того, что дети должны чувствовать себя хозяевами своей собственной жизни», – говорит он. Недавно правительство признало важность как психологической помощи, так и знакомства с правами человека в приютах и начало проводить исследования в этой области.

Редакционное сотрудничество: POWER NEWS

Фотография к заголовку: © Гото Эри