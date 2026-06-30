Держаться вместе: усыновлённые в детстве молодые люди делятся опытом в соцсетях

Дети в Японии во времена падения рождаемости

В этом году исполняется 39 лет с момента введения системы специального усыновления, которая приблизила японскую систему усыновления к международным стандартам и усилила защиту интересов детей. Сегодня многие усыновлённые, достигнув совершеннолетия, обращаются к социальным сетям, чтобы рассказать свои истории и найти в Японии людей с похожим опытом.

Откровенно об усыновлении

YouTube-программа «Origin44 Channel» быстро набирает популярность как площадка для откровенного разговора об усыновлении в Японии. К ведущему Симуре Аюму присоединились Рюки и Юсукэ, которые открыто делятся своими мыслями и опытом жизни после усыновления.

Одна из таких дискуссий начинается с вопроса Аюму: «В чем преимущества усыновления?»

Ответы искренни и прямолинейны. «Это как второй раз играть в лотерею, только приз – родители», – отвечает Рюки, и все трое не могут сдержать смех. «Но с тем преимуществом, что родители были одобрены третьей стороной». Юсукэ смотрит на ситуацию под другим углом: «Это позволяет быть более объективным в семейных вопросах. Когда вас не связывает кровное родство, различия во мнениях воспринимаются естественнее. Если возникают разногласия, легче держать эмоции под контролем и спокойно всё обсудить».

YouTube-программа «Origin44 Channel» была запущена в феврале 2024 года, а по состоянию на май 2026 года число её подписчиков превысило 1000. Помимо трёх постоянных участников в эпизодах появляются приёмные родители и представители правозащитных организаций, давая возможность честно обсудить самые разные стороны усыновления.



Ведущие YouTube-канала Origin44: Аюму, Юсукэ (вверху) и Рюки (внизу) (предоставлено Origin44)

Неожиданное открытие

Пересмотр Гражданского кодекса Японии в 1987 году привёл к созданию специальной системы усыновления наряду с обычными усыновлениями. До этого усыновлённые дети были записаны в семейном реестре как «приёмные». Однако в рамках специальной системы, распространяющейся только на детей младше шести лет, ребёнок регистрируется как родной сын или дочь супружеской пары, а все юридические связи с биологическими родителями полностью прекращаются. В результате многие усыновлённые вырастают, даже не подозревая, что родились в другой семье.

Так произошло и с Юсукэ, который узнал о том, что его усыновили, только в 17 лет. Его передали приёмным родителям, когда он был ещё младенцем, и из-за сильного внешнего сходства с отцом – похожих черт лица и одинакового роста – у него никогда не возникало сомнений, что это его родная семья.

Однако правда неожиданно открылась, когда он учился в старших классах. Юсукэ играл в школьном духовом оркестре, и перед зарубежной поездкой группы ему понадобилось оформить паспорт. Мать вручила ему конверт и велела отдать его сотруднику, принимавшему заявления.

Но вечером накануне визита Юсукэ, не придавая этому большого значения, открыл конверт. Внутри лежала выписка из семейного реестра с непонятной формулировкой: «Дата вступления в силу окончательного судебного решения в соответствии со статьёй 817-2 Гражданского кодекса». Быстрый поиск в Интернете показал, что речь идёт об усыновлении.

Пытаясь убедить себя, что произошла ошибка, Юсукэ лёг спать, но беспокойство не отпускало. На следующее утро по дороге в школу он снова и снова вводил эту фразу в поисковик, каждый раз получая один и тот же результат. В какой-то момент его охватило чувство, будто земля уходит из-под ног: он действительно мог быть приёмным ребёнком. В школе он показал выписку учительнице в надежде разобраться в ситуации, но от волнения не мог вымолвить ни слова.

Позже в паспортном столе служащий подробно объяснил Юсукэ его семейную историю, подтвердив, что он действительно был усыновлён. Однако Юсукэ не торопился делиться этим откровением с родителями, опасаясь, что это может испортить их отношения.

Рюки, напротив, вырос, зная, что его мать и отец не были его биологическими родителями. «Меня усыновили, когда мне было четыре месяца, – объясняет он. – С самого раннего детства я знал, что у меня есть биологические родители». Его мать сама сделала книжку с картинками о его истории и часто читала её вслух. «Быть усыновлённым – просто часть моей жизни, так что я не испытываю ни благодарности, ни обиды по этому поводу».

Смотреть правде в глаза

Понимание, что он был усыновлён, вызвало у Юсукэ сложные чувства. Как-то он поссорился в машине с матерью из-за какой-то мелочи и, не успев опомниться, выпалил: «Ты всё равно не поймёшь. Мы даже не родственники».

Повисло неловкое молчание. Юсукэ вышел из машины и пошёл прочь. Он проигнорировал шквал взволнованных звонков и сообщений от матери, которая спрашивала, где он, и предупреждала, что будет искать его с полицией. Последнее сообщение было коротким: «Возвращайся домой к ужину». Так он и сделал.

Когда Юсукэ вернулся, на столе его, как всегда, ждал ужин. Мама приготовила его любимые жареные куриные крылышки. Увидев их, Юсукэ понял, что она пытается показать, что понимает его переживания.

После этого тема усыновления снова долго не поднималась. Однако, когда Юсукэ исполнилось 20 лет, ему стало интересно узнать о своей биологической семье. Он присоединился к онлайн-сообществу для усыновлённых и узнал, как искать информацию о своих корнях, используя свидетельство о рождении и судебные решения. Так он выяснил имена биологических родителей и узнал, что у него есть братья и сестры.

Приёмные родители Юсукэ поддержали его в поисках и даже предложили вместе сходить в соответствующие учреждения, чтобы получить его документы. Однако сейчас, признаётся Юсукэ, он не чувствует необходимости узнавать больше и, честно говоря, боится того, что может узнать.



Юсукэ (слева) и Аюму (© Гото Эри)

Рождение и воспитание

Юсукэ понимает, что мнения о том, стоит ли рассказывать ребёнку об усыновлении, сильно различаются. Но, по его словам, решение родителей скрывать правду дорого обошлось всей семье. «Им тоже было тяжело, – говорит он. – А для меня узнать об усыновлении таким образом стало настоящим потрясением». Одной из главных причин, по которой он присоединился к Origin44, стало желание помочь другим, которые проходят через подобное испытание. «Если кто-то сталкивается с теми же трудностями, что и я, мне хочется поделиться своим опытом и хоть немного помочь».

Аюму, как и Рюки, с раннего детства знал, что его усыновили. Когда ему исполнилось 15 лет, по рекомендации своих приёмных родителей и агентства по усыновлению, он написал письмо своей биологической матери. Она написала ему ответ, сообщив, что счастлива в браке и у неё есть ребёнок. Она даже приложила к письму семейную фотографию.

«Меня это очень задело, – вспоминает Аюму. – Мне хотелось спросить, почему она отказалась от меня, а младшего брата воспитывает». Но со временем первая обида прошла, он смог взглянуть на ситуацию спокойнее. «Теперь я понимаю, что это не моя вина, что меня усыновили, и смысла винить мою биологическую мать тоже нет. При усыновлении главная задача – найти лучшее решение для всех участников. Те, кто может родить ребёнка, рожают, а те, кто может воспитывать, воспитывают, и это нормально».

После запуска канала Аюму ещё острее почувствовал, насколько тяжело многим приёмным детям и родителям по всей Японии переживать свои эмоции в одиночку. Осознав, что многим просто не с кем поговорить о своих чувствах, он вместе с другими усыновлёнными создал группу поддержки «Цубамэ».

«Наше усыновление не зависело от нас, и всю жизнь переживать из-за этого бессмысленно», – говорит он. – Я хочу создать мир, в котором усыновлённые смогут принять себя и быть собой, не тревожась о том, как их видят окружающие».

Право знать

Ивасаки Миэко, директор осакского отделения Ассоциации содействия семейному воспитанию, – социальный работник со стажем более 50 лет. Её организация оказывает поддержку приёмным родителям и детям, получает несколько запросов в год от взрослых, которые были усыновлены и хотят узнать больше о своих биологических семьях. Она говорит, что некоторые понимают, что их усыновили, только став родителями и заметив, что запись их ребёнка в семейном реестре отличается от их собственной, в то время как другие догадываются об этом с раннего возраста, но не решаются поднять эту тему со своими родителями. Ивасаки критически относится к культуре, из-за которой, по её словам, приёмным детям трудно говорить об усыновления со своими родителями.



Ивасаки Миэко хочет, чтобы усыновлённые пользовались преимуществами системы, гарантирующей право на знание о своём происхождении (© Гото Эри)

Ивасаки объясняет, что у усыновлённых есть способ отследить свои биологические семейные корни, используя поиск по семейному реестру. Когда усыновление официально оформляется, для ребёнка создаётся отдельная индивидуальная запись по месту регистрации биологических родителей, но уже с фамилией приёмной семьи. Затем ребёнок вносится в реестр приёмных родителей. Если ребёнок хочет узнать о своих биологических родителях, он может запросить выписку из своего старого реестра, в которой будет указана информация о его биологических родителях. Эта система сохраняет права усыновлённых на поиск биологических родителей и информацию о своём происхождении.

Тем не менее, если биологический родитель сменил фамилию или место жительства (например, в результате брака или переезда), то узнать его текущие данные невозможно. Поправка 2008 года к Закону о семейном реестре повысила степень защиты личной информации и усложнила получение данных из семейного реестра о третьих лицах, даже о собственных биологических родителях. Бывает, что усыновлённые сталкиваются с отказом уже на стадии консультации в муниципалитете. Объём информации, к которой могут получить доступ усыновлённые, различается в зависимости от того, меняли ли их биологические матери записи в реестре и в какой степени обслуживающий их сотрудник разбирается в системе.

«Не все усыновлённые дети ищут своих биологических родителей. Но для некоторых знание своих корней имеет огромное значение – без этого им трудно чувствовать себя цельными, – говорит Ивасаки. – Ребёнок имеет право знать о своём происхождении. Необходимо пересмотреть систему семейной регистрации, чтобы гарантировать таким детям право на информацию».

Международный опыт

За пределами Японии многие усыновлённые открыто рассказывают об опыте поиска своих биологических семей. Алекс Гилберт рос в российском детском доме, но в двухлетнем возрасте был усыновлён супругами из Новой Зеландии. Сегодня он руководит некоммерческой организацией «Я усыновлён», которая предоставляет площадку для усыновлённых из Новой Зеландии и других стран, где они могут общаться и делиться своими историями. Он также ведёт канал на YouTube и подкаст I’m Adopted и помогает усыновлённым узнать об их происхождении.



Алекс Гилберт (© Гото Эри)

Алекс начал искать свои корни, когда ему было 18 лет. Позже он нашёл биологических родителей в России и в 21 год отправился туда, чтобы встретиться с ними лично. Биологический отец Алекса не знал, что у него есть сын, пока Алекс не связался с ним.

Алекс подчёркивает, что решение искать свою биологическую семью – это выбор усыновлённого. «У человека должна быть такая возможность, когда он почувствует в ней необходимость», – говорит он, отмечая, насколько важна поддержка друзей и близких. «Эту дверь стоит открывать только тогда, когда вы действительно готовы, – предупреждает Алекс. – Нужно быть готовым к любому повороту. Можно найти не то, что ожидали, а можно и вовсе ничего на найти».

По его словам, благодаря организации «Я усыновлён» ему удалось познакомиться со многими другими усыновлёнными и расширить круг общения среди исследователей и специалистов, занимающихся вопросами усыновления. Особенно он рад возможности общаться с людьми, усыновлёнными в Японии. «Важно держаться вместе, независимо от того, откуда вы родом. Лучшее, что мы можем сделать – это поддерживать друг друга».

Создано в сотрудничестве с Power News

Фотография к заголовку: (слева направо) Юсукэ, Аюму и Рюки (предоставлено Origin44)