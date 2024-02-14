Бывший наркозависимый якудза, который учился и стал адвокатом: «Теперь я могу говорить откровенно с клиентом, преступившим закон»

Люди с татуировками на спине: жизнь тех, кто порвал с якудза

Юридическое агентство Морохаси, которым руководит 47-летний адвокат Морохаси Ёситомо, находится в токийском районе Тайто. Его книга «Адвокат-бывший якудза», которая вышла в мае 2023 года в издательстве «Сайдзуся», в настоящее время печатается 4-м тиражом. У Морохаси часто берут интервью, что совсем не удивительно: имея в прошлом судимость и принудительное лечение от наркозависимости, он сумел пробиться в адвокаты, выдержав экзамен на юриста, который, как утверждают, является самым трудным государственным квалификационным тестом. «Окружающие убеждали меня, что ни в коем случае не следует раскрывать свое прошлое, но мне сильно хотелось, чтобы общество узнало о том, что существуют такие люди, как я», – признался Морохаси.

Родился в 1976 году в префектуре Фукусима. Окончив полную среднюю школу, со второго раза поступил на Факультет экономики Университета Сэйкэй, но бросил учебу, чтобы стать членом преступного объединения. В 2005 году около полугода проходил принудительное лечение от наркозависимости, был арестован по подозрению в нарушении Закона о контроле за оборотом наркотических средств и приговорен к полутора годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на три года, а вместе с тем исключен из рядов своего преступного объединения. Примерно тогда же взялся за учебу для подготовки к квалификационным экзаменам, сдал экзамены на распорядителя сделок с жилой недвижимостью и юридического писаря, а затем в 2013 году выдержал экзамен на юриста. Автор книги «Адвокат-бывший якудза: как я порвал с преступным миром и вышел в адвокаты» (опубликована издательством «Сайдзуся»).

Знакомство с «веществами», сбившее с пути успешного студента

Морохаси Ёситомо родился в городе Иваки префектуры Фукусима в семействе, которое традиционно занималось производство лапши. Единственный ребенок в семье. Отец умер, когда он учился в неполной средней школе, но ребенок рос, ни в чем не нуждаясь. «Пусть это я говорю о себе сам, но учеба давалась легко. По результатам я всегда был одним из первых. Меня просто очаровал фильм «Налоговая женщина» режиссера Итами Дзюдзо, и я решил, что буду поступать в Токийский университет, чтобы работать в Государственной налоговой инспекции», – вспоминает Морохаси.

Что же направило юношу, которого увлекала идея справедливости, к падению на темную сторону общества? Сущая мелочь. Когда Морохаси поступил для продолжения учебы в одно из наиболее престижных местных учебных заведений – Полную среднюю школу Иваки префектуры Фукусима, жилось вдвоем с матерью ему очень скучно, и он пустился в вечерние развлечения. В жизни не стало порядка, и на вступительных экзаменах в университет Морохаси провалился, после чего уехал в Киото и стал заниматься в подготовительной школе.

Там-то и состоялось знакомство с наркотиками. «Тогда среди молодежи стали распространяться марихуана и другие наркотические средства. Это была очень именитая подготовительная школа – ее название знакомо каждому, но и там были студенты, увлекавшиеся веществами. Попробовал по совету друзей». Это была субстанция, которую употребляют «с огня» – разогревая и вдыхая дым.

Интерес к учебе пропал, и Морохаси связался с дурной компанией. Когда со второй попытки удалось поступить в Университет Сэйкэй, жизнь шла уже совсем наперекосяк. Практически каждый день просиживал в салоне для игры в мадзян, где в числе прочих свел знакомства и с членами преступного объединения. Учебу в университете бросил, и вступление в преступное объединение стало вполне естественным. Человек, которого Морохаси называет «старшим», был очень предупредителен в общении и изящно одевался. «Он был одного возраста с моим покойным отцом. Оглядываясь назад, я понимаю, что в какой-то момент стал путать его со своим отцом. Быть с ним вместе мне очень нравилось, и я ходил за ним по пятам».

Неожиданное выступление «регулировщиком движения» у станции Сибуя и принудительное лечение

Продемонстрировав изрядные способности действовать, Морохаси стал ближайшим помощником «старшего» в поддержании деятельности преступного объединения. Источником доходов служила подпольная торговля наркотиками и «черные ссуды». «Проценты были безумно велики – тридцать процентов через десять дней, и тем не менее, занимавших деньги на таких условиях было много. Все они сразу же оказывались по уши в долгах… С другой стороны, продажа наркотиков мелким бандитам, кормящимся с возврата нелегальных ссуд, тоже позволяла хорошо зарабатывать. Это было какое-то безумие».

Тем не менее, сам Морохаси тоже постепенно стал законченным наркоманом. Сильная зависимость возникла, когда он «снимал пробы» – проверял на себе воздействие наркотика при закупке.

День за днем его преследовали зрительные и слуховые галлюцинации. Из-за них в 2005 году на знаменитом перекрестке перед токийской станцией Сибуя он внезапно стал изображать регулировщика движения и был взят под стражу полицией, после чего его поместили в психиатрическую лечебницу, а затем арестовали по подозрению в нарушении Закона о контроле над оборотом наркотических средств. Суд вынес приговор – полтора года тюремного заключения с отсрочкой исполнения на три года.

Поскольку причиной стал инцидент с наркотиками, преступное объединение, в которое входил Морохаси, тоже отвергло его. Даже в криминальном мире при всей его истинной сути придерживаются внешних условностей, не допускающих как подпольную торговлю наркотиками, так и их употребление. Поэтому изгнание объяснили нарушением правил организации. Между тем Морохаси даже не закончил делать татуировки, которые начал наносить, решив связать свою жизнь с миром якудзы. «Наркозависимость оставила серьезные последствия. Якудзой я больше не был, и при мыслях о том, как жить дальше, меня охватывало отчаяние».

Но именно падение обернулось перерождением. Когда Морохаси находился под стражей, его мать, заботясь о сыне, принесла книгу. Ее написала Охира Мицуё – адвокат, а в прошлом жена якудзы. Книга называлась «Поэтому выживи и ты» (вышла в издательстве «Коданся» в 2000 году). Девиантное поведение Охиры началось после того, как она подверглась жестоким издевательствам. Еще в подростковом возрасте она стала женой главы криминального объединения, но впоследствии преисполнилась решимости выдержать экзамен на юриста. «Меня поразило, неужели и такая жизнь возможа? После этого я сразу же утвердился в стремлении пройти тем же путем, который смогла преодолеть эта женщина».

Семь лет учебы с «испорченной головой»

Вернувшись в отчий дом в Иваки, Морохаси взялся за учебу. «Поскольку я долгое время вел жизнь якудзы, поначалу не то, чтобы заниматься – за столом спокойно сидеть не мог». А ведь прежде он был преуспевающим студентом – отнюдь не одним из тех, кто не способен к учебе. «Просто в моем случае, вероятно, еще и вследствие наркозависимости, я постоянно чрезмерно концентрировался – до перенапряжения, и приходилось продумывать способы себя контролировать, чтобы не прекращать продвигаться дальше. К примеру, позанимался полчаса – и делаю получасовой перерыв, чтобы прогуляться».

Благодаря усердной учебе, точно так же, как Охира, для начала Морохаси успешно сдал экзамен и получил квалификацию распорядителя сделок с жилой недвижимостью. Далее удалось выдержать и очень сложный экзамен на юридического писаря. После этого он переехал в Осаку и поступил в юридическую аспирантуру Кансайского университета. Затем в 2013 году сдал экзамен на юриста. Эта высшая юридическая квалификация в Японии, и барьер для ее обретения крайне высок – утверждают, что необходимое время учебы составляет от 5 тыс. до 8 тыс. часов. Со времени вынесения отсроченного приговора по делу о наркотиках до успешной сдачи экзамена на юриста прошло около 7 лет.

Все это время приходилось вести отчаянную борьбу с последствиями наркозависимости. «Бывали моменты, когда просто зверски хотелось употребить наркотик. Единожды «испорченная» голова не функционирует так, как прежде – приходится преодолевать периодические ухудшения самочувствия. Головные боли до сих пор остались, и я не могу обходиться без стабилизирующего лекарства». В день публикации результатов экзамена ночь напролет выпивал с товарищами по учебе. «Когда расстался с компанией и увидел рассветное небо, у меня слезы хлынули из глаз».

С завершением юридической учебы Морохаси работал в нескольких юридических агентствах в Осаке и Токио, занимающихся в основном уголовными делами. Это был продуманный выбор с целью использовать свой уникальный жизненный опыт. Окружающие, и в первую очередь адвокат Охира Мицуё, его благодетельный образец для подражания, советовали: «Тебе лучше пока не раскрывать свое прошлое, чтобы не навлекать недоразумений и предубежденного отношения».

Жестокие реалии «исключения» из общества даже детей якудзы

В 2022 году, когда прошло уже восемь лет с тех пор, как Морохаси стал адвокатом, он принял участие в передаче на Ютуб-канале Маруямы Гонзалеса – человека, много знающего об изнанке общества. В ней Морохаси рассказал о том, что в прошлом был членом якудзы. Об участии и признании договорился заранее. Что послужило причиной?

«У многих из тех, кто обращается, совершив преступление, душа закрыта, потому что они считают, что ни адвокаты, ни судьи не поймут, если рассказывать им всю правду. Занимаясь работой адвоката, я часто ловил себя на мысли о том, что мог бы общаться с человеком по-настоящему, если бы раскрыл ему свое собственное прошлое».

Кроме того, Морохаси испытывал чувство сродни ответственности в связи с тем, что сам он смог восстановиться как благополучный член общества благодаря тому, что узнал об Охире, и полагал, что для кого-то другого знание его истории тоже может послужить толчком к рождению заново.

Среди тех, кто обращается за помощью, немало людей, связанных с преступными сообществами. Морохаси убеждает их порвать с преступностью и встать на путь к новой жизни. По его собственным словам, практически всем членам преступных сообществ хотелось бы порвать с якудзой. Ведь жизнь якудзы очень трудна и при этом не дает абсолютно никаких преимуществ.

Но на деле возвращение бывшего члена якудзы в нормальное общество сопряжено с большими трудностями. Из-за того, что во всех муниципалитетах действуют местные законы об искоренении преступных сообществ (уставы по борьбе с организованной преступностью), даже порвавшего с преступной организацией человека как минимум пять лет считают «антисоциальным элементом», и он не имеет возможности даже открыть счет в банке. Без банковского счета оказывается крайне трудно хотя бы снять жилье или устроиться на работу. У немалого числа тех, кто стремится начать все заново, выстроить новую жизнь не получается, и они вновь возвращаются в ряды преступных объединений. «Если уж говорить о причинах, то некоторые даже через пять лет после того, как порвали с преступным сообществом, не могут элементарно открыть счет в банке. Лично мне счет каким-то образом открыть удалось, но когда я покупал дом, рассматривать мою заявку на получение ипотеки внезапно прекратили».

В некоторых случаях дети оказываются лишены возможности быть частью местной общины из-за участия отца в преступном объединении. «Дети не выбирают родителей. Очень печально, что принадлежность родителя служит причиной того, что ребенок оказывается в ущербном положении».

В социальных сетях в адрес Морохаси то и дело раздаются уничижительные высказывания в духе: «Что там еще несет этот бывший якудза!» Но он не склонен обращать на них внимание. Гораздо больше его заботит, как не допускать, чтобы чрезмерное отрицание приводило к новым трагедиям.

«В принципе, цель общества состоит не в том, чтобы исключать, а чтобы возрождать. Мы ведь не хотим исключить даже тех, кто испытывает желание начать все заново?»

В последнее время к Морохаси все чаще приходят люди, прочитавшие его книгу. «Был даже случай, когда за советом пришел человек, который уже обращался в крупный именитый адвокатский офис, и он признался: «Мне хотелось бы нанять опытного человека, кому я мог бы доверять, так, как вам»». При этих словах на лице Морохаси появляется застенчивая улыбка.

Подготовка материала и текст: Мори Кадзуо, редакция POWER NEWS.

Фотография: Игасаки Синобу