Медицинские обследования и высокотехнологичное лечение: развитие медицинского туризма в Японии глазами пионера индустрии – компании JTB

Медицинский туризм

После отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19, число людей, совершающих трансграничные поездки, резко увеличилось. Следующая сфера, в которой ожидается всплеск спроса – это медицинский туризм. Япония славится высоким уровнем медицины, но насколько успешно японские больницы могут обслуживать иностранных пациентов? Мацусима Таканори, руководитель Центра медицинского и оздоровительного туризма (JМHC) крупнейшей японской туристической компании JTB, рассказывает о последних тенденциях отрасли.

Рост глобального рынка медицинского туризма

Медицинский туризм, то есть поездки за границу с целью прохождения лечения или медицинского обследования, малоизвестен жителям Японии. Система всеобщего медицинского страхования позволяет получить качественные медицинские услуги по доступной цене, поэтому необходимость лечения за границей практически отсутствует.

Однако в мире ситуация совершенно иная. Развитие Интернета и транспортного сообщения способствовало стремительной глобализации медицинской сферы. Во время пандемии COVID-19 её темпы замедлились, однако рынок медицинского туризма продолжает неуклонно расти. По данным исследования индийской аналитической компании IMARC, в 2022 году объём мирового рынка медицинского туризма достиг 97,3 миллиарда долларов США.

«В каждой стране система здравоохранения имеет свои особенности. Например, в США очень высокие расходы на лечение. В некоторых развивающихся странах медицинская система несовершенна, а уровень медицины оставляет желать лучшего. Неудивительно, что жители этих стран нормально относятся к такой опции, как лечение за рубежом, и многие действительно едут за границу в поисках лучших условий. В ряде стран Юго-Восточной Азии медицинский туризм – это одна из отраслей экономики страны. Например, люди едут в Таиланд и Малайзию, чтобы вылечить зубы», – рассказывает сотрудник компании JTB Мацусима Таканори.

Компания JTB – пионер в сфере медицинского туризма в Японии. В 2010 году на фоне глобализации медицинской отрасли в JTB был создан специальный Центр для обслуживания иностранных пациентов, приезжающих в Японию на лечение. JTB стала одной из первых частных компаний, зашедших на рынок медицинского туризма. Компания предлагает туры, позволяющие сочетать туризм с прохождением медицинского обследования, и выполняет роль посредника между пациентами, желающими пройти лечение в Японии, и медицинскими учреждениями.

Мацусима – автор идеи создания Центра и его руководитель. Вместе с правительством Японии он участвовал в создании системы медицинских виз и является одной из ключевых фигур в сфере медицинского туризма в Японии.

«Когда в 2008 году появилась идея этого проекта, в Японии отсутствовал термин «медицинский туризм», и практически не было больниц, занимающихся приёмом пациентов из-за рубежа. По мере роста желающих пройти лечение в Японии медицинские учреждения стали создавать условия для приёма таких пациентов. Сейчас JTB сотрудничает уже с 350 больницами. Мы начинали буквально с нуля, но в 2023 году число приехавших на лечение пациентов выросло в 2 с лишним раза по сравнению с предыдущим годом, и я думаю, что этот показатель будет расти и впредь», – говорит Мацусима.

Развитие Центра медицинского туризма в компании JTB – отражение глобализации японской медицины. По оценке Банка развития Японии, в 2020 году потенциальный спрос на японские медицинские услуги составлял 430 000 человек, а масштаб рынка медицинского туризма в Японии – 550 миллиардов иен. Таким образом, в мире существует высокий спрос на передовую японскую медицину.

Доминирование пациентов из Китая

Среди приезжающих в Японию на лечение преобладают пациенты из Китая. До пандемии COVID-19 на долю китайских пациентов приходилось около 70% медицинских виз.

«До пандемии среди клиентов нашей компании, приезжающих в Японию для прохождения обследования, более 90% составляли китайцы. В связи с ограничением на коллективные турпоездки из Китая в Японию, действовавшим на протяжении нескольких лет, в последнее время возросла доля пациентов из Вьетнама и Монголии. Кроме того, на обследования стали приезжать из Индонезии».



(Иллюстративное фото / PIXTA)

Иностранных пациентов привлекает японская профилактическая медицина и безопасное высокотехнологичное лечение.

«Справочник преимуществ японской медицины», составленный Министерством экономики и промышленности Японии в 2019 году, отмечает низкую стоимость профилактических обследований, обусловленную широким распространения медицинских приборов. Высокий уровень эндоскопических исследований и радиологической диагностики, а также практика сочетания нескольких видов исследований, помогает выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

В сфере передовой медицины в Японии развиты технологии эндоскопического лечения, катетерной хирургии, роботизированной хирурги и других видов малоинвазивного, то есть щадящего лечения онкологических и кардиологических заболеваний. Япония занимает первое место в мире по количеству проведения терапии тяжёлыми ионами для онкологических больных, доступна химиотерапия с применением широкого спектра препаратов.



(Иллюстративное фото / PIXTA)

«Справочник» отмечает высокий уровень врачей и медицинского персонала, безопасное лечение, оказываемое на основе информированного согласия, а также чистоту и гостеприимность медицинских учреждений, окружающих пациентов заботой.

Медицинский координатор как мост между пациентом и медицинским персоналом

«До пандемии среди наших клиентов соотношение запросов на обследование и на лечение было примерно 50:50. Если говорить о лечении, действительность часто не соответствует ожиданиям пациента, поэтому на лечение приезжает всего 10-20% от обращающихся клиентов»

Японская медицина обладает не только множеством достоинств, но и типичными для Японии барьерами.

Прежде всего, это языковой барьер. Не владея японским языком, невозможно рассказать о своём состоянии. Если вы не понимаете объяснение врача, использующего медицинские термины для описания симптомов и методик лечения, вы не сможете получить надлежащую медицинскую помощь.

Следующая проблема – это поиск медицинского учреждения. Найти персонал, владеющий иностранными языками, непросто, поэтому число больниц, принимающих пациентов из-за рубежа, по-прежнему невелико. Человеку, не живущему в Японии и не владеющему японским языком, найти надёжную больницу, готовую принять иностранного пациента, не так-то легко.

Ещё один барьер – высокие расходы. Иностранцы, не состоящие в системе всеобщего медицинского страхования, должны самостоятельно оплачивать полную стоимость лечения. Также с них может взиматься плата за услуги переводчика. «В JTB медиана цены на тур, включающий прохождение обследования, составляет от 500 000 до 700 000 йен. Лечение заболеваний может стоить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов иен», – отмечает Мацусима.

Преодолеть подобные барьеры помогают медицинские координаторы, среди которых – Центр медицинского и оздоровительного туризма (JMHC) компании JTB.



(Иллюстративное фото / PIXTA)

Центр JMHC служит мостом между пациентами и медицинскими учреждениями. Он предоставляет пациентам информацию о больницах и медицинских услугах, бронирует приём у врача, работает с документами, запрашивает у больницы смету расходов на лечение, осуществляет координацию с сотрудниками больницы, предоставляет переводчика, заказывает авиабилеты, гостиницу, трансферы и оказывает другие услуги, необходимые для поездки в Японию.

Правительство Японии также работает над созданием условий для приёма иностранных пациентов. Например, открыт мультиязычный (включая русский язык) Интернет-сайт «Japan Hospital Search» предоставляющий информацию о проверенных медицинских координаторах и медицинских учреждениях, активно принимающих иностранных пациентов. Открыт пункт консультаций, принимаются другие меры для поддержки приезжающих на лечение иностранных пациентов с момента въезда до возвращения домой.

«Если в больницу внезапно придёт иностранный пациент, не владеющий японским языком, его просто не смогут обслужить. Нельзя допускать ситуаций, когда пациент возвращается на родину, не оплатив стоимость лечения. Медицинский координатор, как связующее звено между пациентом и больницей, предотвращает подобные проблемы и содействует организации медицинского обслуживания».

Медицинский туризм – это не просто индустрия, способная увеличить приток иностранных туристов за счёт высококачественной медицины. Миссия медицинского туризма – это вклад в здоровье людей всего мира, - сообщил нам с улыбкой Мацусима в конце своего рассказа: «Миссия компании JTB – налаживание взаимодействия людей. Мы налаживаем взаимодействие в сфере медицинских услуг для людей из разных стран. Как сотруднику компании JTB и просто как человеку, мне хочется помогать людям из других стран, оказавшимся в затруднительном положении»

Репортаж и текст статьи: Сугихара Юка, редколлегия POWER NEWS

Фотограф: Икадзаки Синобу