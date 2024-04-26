Центр терапии тяжёлыми ионами при медицинском факультете Университета Ямагата: программы, сочетающие эффективное неинвазивное лечение онкологических заболеваний с туризмом

Медицинский туризм

Терапия тяжёлыми ионами эффективнее обычной радиотерапии в три раза, поэтому она позволяет лечить онкологические заболевания без хирургического вмешательства. Во всём мире растёт интерес к этой терапии. Япония считается мировым лидером терапии тяжёлыми ионами. Центр терапии тяжёлыми ионами при медицинском факультете университета Ямагата принимает на лечение иностранных пациентов по линии медицинского туризма. Врачи Центра – об особенностях терапии тяжёлыми ионами.

Операция – далеко не единственный метод лечения онкологии

В последнее время растёт спрос на новый вид радиотерапии - терапию тяжёлыми ионами. Этот метод не только эффективнее, но и безопаснее обычной радиотерапии с применением рентгеновского излучения, потому что риск побочного эффекта невелик. В процессе лечения ионы углерода, разгоняемые до скорости, достигающей 70% от скорости света, облучают клетки раковой опухоли, повреждая их.

Центр терапии тяжёлыми ионами Восточной Японии – единственное медицинское учреждение, предлагающее этот вид лечения в северной части Японии.



Сато Хираку, начальник отделения радиотерапии Центра

«Биологический эффект от воздействия пучками тяжёлых ионов в три раза выше, чем при обычной лучевой терапии с применением рентгеновских лучей, поэтому терапия тяжёлыми ионами позволяет надеяться на полное излечение рака и контроль заболевания без хирургического вмешательства. Например, при раке предстательной железы у 90% пациентов через 5 лет после лечения отсутствует рецидив заболевания. Для рака лёгких и рака печени этот показатель составляет 80-90%», - рассказывает Сато Хираку, начальник отделения радиотерапии Центра.

Принцип воздействия пучками тяжёлых ионов тот же самый, что и при воздействии обычных рентгеновских лучей и пучков протонов – при попадании на опухоль лучи повреждают ДНК клеток опухоли. Однако пучки тяжёлых ионов более успешно разрывают обе цепи ДНК, поэтому раковые клетки утрачивают способность к быстрому восстановлению ДНК и погибают. Это позволяет надеяться на получение эффекта в том числе при остеогенной саркоме и других радиорезистентных заболеваниях.

Прицельное воздействие на клетки раковой опухоли

У терапии тяжёлыми ионами есть и другие достоинства. Пучки тяжёлых ионов способны интенсивно воздействовать только на определённые участки опухоли. Здоровые клетки при этом не страдают, поэтому риск возникновения побочного эффекта ниже. Кроме того, высокая эффективность воздействия позволяет сократить продолжительность лечения. Например, курс лечения рака печени предусматривает проведение 2-4 сеансов в течение 1 недели. Для лечения рака шейки матки требуется от 16 до 20 сеансов, выполняющихся в течение 4-5 недель. Облучение безболезненно, каждый сеанс длится от 10 с небольшим минут до нескольких десятков минут.



Оборудование для контроля позиции пациента

80% курсов терапии тяжёлыми ионами в мире выполняются в Японии

Япония является мировым лидером этого революционного и безопасного метода лечения рака. Ведь именно в Японии впервые начали применять пучки тяжёлых ионов в клинической практике.

Научные исследования в сфере применения пучков тяжёлых ионов были запущены в США в 1970-е годы, однако через 20 лет эти исследования прекратились. В Японии исследования начались в 1984 году, а уже в 1994-м Япония впервые в мире внедрила терапию тяжёлыми ионами в клинической практике и продолжила дальнейшие разработки. Сейчас японская терапия тяжёлыми ионами признана во всём мире.

В Японии находится 7 из 15 существующих в мире учреждений, предлагающих терапию тяжёлыми ионами. На долю Японии приходится 80% всех курсов терапии тяжёлыми ионами в мире.

Разработка стратегии лечения в сотрудничестве с университетской больницей

Центр терапии тяжёлыми ионами Восточной Японии в префектуре Ямагата, – новейшее из всех японских учреждений, применяющих тяжёлые ионы.



Вход в Центр

Центр – единственное в мире учреждение, открытое при больнице общего профиля. Он напрямую связан с больницей медицинского факультета университета Ямагата, поэтому пациенты Центра могут пользоваться предоставляемым университетской больницей лечением, оборудованием и другими медицинскими ресурсами. Это обеспечивает безопасное прохождение терапии тяжёлыми ионами пациентам с хроническими заболеваниями.

«В зависимости от типа и стадии рака терапию тяжёлыми ионами сочетают с другими методиками лечения, включая оперативное вмешательство и медикаментозную терапию. Связь с университетской больницей позволяет врачам Центра эффективно сотрудничать с коллегами и совместно разрабатывать стратегию лечения», – подчеркнул директор Центра Иваи Такэо, доктор технических наук и медицинский физик.



Директор Центра Иваи Такэо

Безболезненное лечение в удобной позе на спине

Ещё одна особенность Центра – использование третьего в мире поворотного гентри. Обычные установки позволяют облучать пациента только в определённом направлении, например, горизонтальном или вертикальном, поэтому приходится корректировать позу пациента, чтобы лучи попадали на опухоль. В поворотном гентри канал облучения вращается вокруг пациента и может облучать его в любом направлении в диапазоне 360 градусов, поэтому во время сеанса пациент лежит в удобной позе на спине.

Поворотный гентри Центра отличается компактностью и лёгкостью. При этом его длина составляет 10 метров, а вес – 200 тонн. Установка такого огромного аппарата связана с огромными затратами. Общая сумма расходов достигла 15 миллиардов йен.



Поворотный гентри

Центр открылся в 2021 году. Сначала на лечение принимали только пациентов с раком простаты, но по мере накопления данных о безопасности лечения спектр заболеваний расширяется. Сейчас Центр принимает пациентов с заболеваниями, включёнными в программу всеобщего медицинского страхования, за исключением злокачественной меланомы глазного яблока, а также с заболеваниями, включёнными в программу передовой медицины.

Стоимость лечения по программе всеобщего медицинского страхования составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч иен, по программе передовой медицины – 3 140 000 йен. Для пациентов, приезжающих на лечение из-за рубежа, стоимость курса лечения превышает 4 миллиона йен. При этом, по словам начальника отделения радиотерапии Сато Хираку, число запросов из-за рубежа увеличивается:

«В Центре работает около 40 человек, включая врачей и медсестёр. У нас пролечилось около 1500 пациентов, трое из которых приехали на лечение из-за рубежа. Мы получили более 60 запросов от иностранных медицинских координаторов. Многим пациентам приходится отказывать из-за общего состояния, сопутствующих заболеваний и других медицинских факторов, но я думаю, что по мере налаживания системы приёма иностранных пациентов их число будет расти».



Зал ожидания в регистратуре Центра

Лечение рака, горячие источники и вкусная еда

Центр имеет сертификат Japan International Hospitals, свидетельствующий о наличии условий для приёма пациентов по линии медицинского туризма. По словам директора Центра Иваи, с целью увеличения притока иностранных пациентов Центр заключает договоры с медицинскими координаторами, а также рассматривает вопрос об открытии международного отдела:

«В процессе создания Центра мы получили финансовую помощь от государства, местной власти и местных предприятий. Думаю, что туристическая отрасль и гостиницы участвовали в сборе средств, рассчитывая на увеличение притока иностранных пациентов, поэтому мы намерены прилагать усилия, чтобы соответствовать их ожиданиям».

Дорога в Ямагату из Токио на суперэкспрессе синкансэн занимает менее 3 часов. Префектура Ямагата богата туристическими ресурсами – здесь есть более 130 горячих источников, покрытые льдом деревья в горах Дзао, прекрасные пейзажи вдоль реки Могами, говядина Ёнэсава, вишня, сакэ и другие местные специалитеты. Сейчас в Ямагате разрабатываются комплексные программы медицинского туризма, сочетающие лечение в Центре терапии тяжёлыми ионами Восточной Японии и знакомство с достопримечательностями префектуры Ямагата.

В марте 2023 года крупная туристическая компания «Ямасин Канко» первой в Ямагате стала предлагать индивидуальные туры для иностранцев, желающих пройти лечение в Центре. Компания обеспечивает клиентов гостиницей, авиабилетами и визовой поддержкой.

Туры, позволяющие сочетать лечение с туризмом, разрабатываются при содействии префектуральной и городской администрации, а также предприятий и организаций вовлечённых отраслей. Надеемся, что этот проект, создаваемый руками любящих свой край людей, внесёт вклад в развитие медицинского туризма в префектуре Ямагата и в возрождение региона.



Коридор, соединяющий университетскую больницу с Центром терапии тяжёлыми ионами

Репортаж и текст статьи: Сугихара Юка, редакция «Пауэр Ньюс»

Фотографии: Ито Микако

Фотография к заголовку: кабинет облучения поворотным гентри