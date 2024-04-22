Мэгуро (JY22) и Мэдзиро (JY14): загадочная связь с буддийским божеством Фудо-мёо, защитником Эдо

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

С тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В третьей статье мы рассмотрим станции Мэгуро и Мэдзиро – две станции, связанные с божеством Фудо-мёо. Им присвоены кодовые номера JY22 и JY14, они находится в ведении компании JR East.

Мэгуро, «Чёрные глаза», Мэдзиро, «Белые глаза», и другие цвета Фудо-мёо

Станции Мэгуро и Медзиро открылись 16 марта 1885 года. 1 марта того же года открылись станции Сибуя и Синдзюку, а размещение станций Мэгуро к югу от Сибуя и Мэдзиро к северу от Синдзюку было необходимым в ходе расширения линии. Они стали одними из самых первых станций линии Яманотэ.

Помимо Мэгуро и Мэдзиро, на линии Яманотэ нет других станций, в название которых входит какой-либо цвет. У обеих станций есть ещё одна общая черта. В храме Рюсэндзи в Мэгуро и храме Кондзёин в Мэдзиро главными почитаемыми буддийскими образами являются статуи Фудо-мёо, в народе прозванные Мэгуро Фудо-сон и Мэдзиро Фудо-сон, то есть «черноглазый» и «белоглазый» Фудо. В период Мэйдзи посещение храмов было одной из форм развлечений, поэтому открытие станций, как говорят, способствовало развитию этого района как зоны отдыха. Кстати, когда открывалась станция Мэдзиро, статую Мэдзиро Фудо-сон почитали в храме Синтёкокудзи, но во время Второй мировой войны храм сгорел, а главное изображение было перенесено в нынешний храм Кондзёин.



Платформа станции Мэдзиро эпохи Тайсё (1912-1926) (предоставлено Железнодорожным музеем)



Храм Рюсэндзи (Мэгуро Фудосон). В названии храма использован иероглиф «источник» (сэн, идзуми), который в китайской натурфилософии Инь-Ян и Пяти элементов символизирует воду (PIXTA)

На самом деле в Токио есть пять видов статуй Фудосон, «почитаемых Фудо», названных по пяти цветам – чёрный, белый, красный, синий и жёлтый– «Эдоские Фудо пяти цветов» (Эдо госики фудо). Они расположены по периферии 23 районов Токио и, вероятно, призваны были оберегать город.

Эти «Фудо пяти цветов» связаны с представлениями китайской натурфилософии Инь-Ян и Пяти элементов о том, что всё в природе появляется путём взаимодействия пяти элементов: дерева, огня, земли, металла и воды, которые и символизируют соответственно белый, чёрный, красный, синий и жёлтый Фудо. Мэгуро, «Черноглазый» соответствует воде, мэдзиро, «белоглазый», соответствует металлу, мэака, «красноглазый», – огню, мэао, «синеглазый» – дереву, а мэки, «желтоглазый» – земле, и статуи таких Фудо устанавливали для молитв о мире и процветании.

Считается, что этот план молитвенной защиты мира в Эдо составил епископ Тэнкай, который был приближённым советником Токугавы Иэясу. Имеются разные версии, согласно одной из них первоначально Тэнкай построил четыре храма божеств-защитников Сидзинсоо (чёрный, белый, красный и синий), и что храмы, посвящённые божеству жёлтого цвета, создали при третьем сёгуне, Иэмицу.

Существует мнение, что название госики фудо, «Фудо пяти цветов», устоялось в период Мэйдзи (1868-1912), и процесс его становления остаётся неясным. Загадочно также наличие сразу нескольких «желтоглазых» Фудо, и исследователь географических названий Танигава Акихидэ предполагает, что это может отражать неоднократные перемещения центров почитания этого типа божества.

Как бы там ни было, но названия станций Мэгуро и Мэдзиро на линии Яманотэ происходят от названий изображений Фудо-мёо, и жители Токио до сих пор любят эти два храма.

Было ли мэ в названиях изначально связано со словом «лошадь»?

Названия станциям были присвоены в эпоху Мэйдзи, а откуда взялись собственно топонимы Мэгуро и Мэдзиро? Например, существует распространённое мнение, что Мэгуро как топоним также происходит от «Черноглазого почитаемого Фудо», Мэгуро Фудо-сон, однако анализ различных документов вызывает сомнения. Посмотрим, как объясняет этот вопрос «Словарь происхождения топонимов Токио» (Токё-но тимэй юрай дзитэн, изд-во «Токёдо сюппан»).

В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), опубликованном в периоды Бунка и Бунсэй (1804-1830), о Мэгуро говорится, что «подробности происхождения названия деревни неизвестны», а затем предлагаются следующие теории:

1) для названия деревни использовано название «Черноглазого почитаемого Фудо», Мэгуро Фудо-сон;

2) у лошадей в тех местах были чёрные глаза и шерсть;

3) название деревни происходит от мэгуро как «освобождённые от налога кокудака рисовые поля» (免畔).

Таким образом, в конце периода Эдо (1603-1868) считалось, что происхождение топонима «Мэгуро» от Мэгуро Фудо-мёо является лишь одной из теорий.

В слове 免畔 (мэгуро), которое указано как возможный источник названия, иероглиф 畔 обозначает куро, или адза – насыпь с дорожкой, разделяющую рисовые чеки. На самом деле в других источниках есть примеры, где мэгуро записывается как 馬畔 с использованием иероглифа 馬, «лошадь».

Иероглифы 馬 и 畔 вызывают в памяти сельскохозяйственные районы, где фермеры используют лошадей для возделывания полей. В «Записях о происхождении Мэгуро Фудо» (Мэгуро фудо энги), сохранившихся в храме Рюсэндзи, говорится, что изначально название «Мэгуро» записывалось как 妻驪, первый иероглиф имеет значение «жена», и причины его использования неясны, а второй обозначает чёрную лошадь.

Существуют также и различные теории о происхождении названия «Мэдзиро»:

1) в этой местности родился белый жеребёнок, и потому её назвали Мэдзиро (дзуйхицу «Беседы за чаем, глядя на юг» (Нанко тява);

2) сёгун Токугава Иэмицу приказал дать название Мэдзиро как парное для Мэгуро во время соколиной охоты («Пояснения к иллюстрациям Эдо» (Эдо дзу сэцу));

3) по Мэдзиро Фудо-сон («Записи о знаменитых местах Эдо» (Эдо мэйсёки)).

Как оказалось, одна из теорий происхождения топонима «Мэдзиро» также связана с лошадьми.



Храм Кондзёдзи (Мэдзиро Фудо-сон). После Второй мировой войны статую Мэдзиро Фудо перенесли сюда и она остаётся здесь по сей день (PIXTA)

Таким образом, эти топонимы могут иметь какую-то связь с лошадьми.

Предполагают, что такая связь была скорее у Мэгуро. В старину в регионе Канто было много коневодческих ферм, и вокруг Мэгуро немало топонимов связано с лошадьми – Комаба, Комадзава, Камиума и Симоума. Вполне естественным представляется такой ход мыслей – мэ, «лошадь» (馬) трансформировалось в мэ, «глаз» (目), появилось название «Мэгуро Фудо-сон», а когда храм Син-Тёкокудзи, расположенный немного севернее, стал местом почитания одного из четырёх божеств-защитников Сидзинсоо, «чёрный» поменяли на «белый», и он стал «Мэдзиро Фудо-сон», «Белоглазым почитаемым Фудо».

Кроме того, существует также теория, что название «Мэдзиро» происходит от названия птицы мэдзиро, японской белоглазки, хотя документальных подтверждений этому нет. Это стайные птицы, и их группа, сидящая, например, на дереве, называется мэдзиро-оси, «толпа белоглазок». Согласно этой не слишком распространённой теории, наплыв толп паломников к почитаемому изображению Фудо вызывал ассоциации с этими «толпящимися» птицами, которые и дали повод для создания топонима.

Гора Отомэяма в Мэдзиро – место соколиной охоты сёгунов

Какие же знаменитые места есть вокруг станций Мэгуро и Мэдзиро?

На территории храма Рюсэндзи (Мэгуро Фудо-сон) находится могила великого человека, которого в народе называли Кансё-сэнсэй, «учитель Сладкого картофеля». Аоки Конъё внёс большой вклад в популяризацию бататов (сацумаимо) в период Эдо. Он известен как человек, который начал пробное разведение бататов в Эдо и расположенных рядом землях Кадзуса и Симоса в качестве продукта питания, способного помочь во время голода.



Рисунки батата, сделанные Аоки Конъё, в «Записях о сладком картофеле» (Кансёки, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

После смерти его похоронили на территории храма Рюсэндзи, поскольку в Мэгуро у него была усадьба. В годовщину его смерти 12 октября каждого года проводятся мемориальные церемонии, а 28 октября проходит праздник бататов.

К западу от станции Мэгуро находится 400-метровый спуск Гонносукэ-дзака. Он назван в честь Суганума Гонносукэ, деревенского старосты периода Эдо. В конце спуска находится мост, а у его подножья стоит памятная стела Гонносукэ.

Вырезанная на стеле надпись гласит: «Дорога через спуск Гёниндзака была крутой и людям было трудно перевозить грузы, и потому (Гонносукэ) построил этот спуск».

Его можно назвать благодетелем, однако на самом деле этот склон был необходимой для обороны дорогой, её так построили для предотвращения вторжения врагов в Эдо. В годы Гэнроку (1688-1704) постройка дороги с пологим уклоном без разрешения сёгуната была тяжким преступлением. Говорят, что Гонносукэ казнили.

Однако в выпуске «Журнала квартала Мэгуро» (Мэгуро тё си) за 1924 год была опубликована другая история. Якобы Гонносукэ был казнён за злые дела, и говорят, что перед казнью он попросил показать ему его дом, а тот располагался на Гонносукэ-дзака. Кстати, там не было сказано, какой именно проступок он совершил – может быть, его и обвиняли в создании спуска?

Праведник в глазах простых людей, преступник в глазах сёгуната… Исследователь географических названий Танигава Акихидэ пишет: «Люди могут быть хорошими или плохими в зависимости от точки зрения... С нашей нынешней точки зрения, я думаю, что он был великим человеком».

Среди достопримечательностей Мэдзиро можно назвать мост Омокагэ. Это мост через реку Канда возле храма Кондзёин, где сейчас хранится изображение Мэдзиро Фудо-сон. Он также известен как Сугатами-но хаси, «мост Созерцания облика». Согласно легенде, когда поэт Аривара-но Нарихира переходил мост, в реке отразился его образ.

Однако на картине Утагавы Хиросигэ «Мост Такада-Сугатами и гравийная площадка у моста Омокагэ» из серии «Сто знаменитых видов Эдо» изображены два отдельных моста, Сугатами и Омокагэ. Возможно, образ этих двух мостов впоследствии слился в один. Что касается Нарихиры, то нет никаких свидетельств о том, что он когда-либо бывал здесь.



Аривара-но Нарихира Аривара («Сборник портретов», Сёдзосю 3, коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Мост Омокагэ (PIXTA)

Парк Отомэяма расположен вдоль железнодорожной линии Яманотэ на участке между станциями Мэдзиро и Такаданобаба. По словам историка Андо Юитиро, романтическое имя «Отомэяма», напоминающее об отомэ, «девушках», на самом деле происходит от о-томэ со значением «запрет» или «остановка», то есть место, запретное для посещения. Дело в том, что здесь были угодья для соколиной охоты сёгунов Токугава.

Для охоты необходимо охранять лес, населённый птицами и зверями, на которых охотятся, и поэтому людям вход был запрещён.



Парк Отомэяма. Густые заросли напоминают о том, что здесь когда-то были охотничьи угодья сёгунов (PIXTA)

Для крестьян такой лес создавал проблемы, поскольку там обитали и звери, вредившие полям – например, кабаны. Всё было бы хорошо, если бы они оставались внутри охотничьих угодий, но когда они выходили из леса, то уничтожали поля. Однако истреблять их было нельзя, поскольку это была охотничья добыча сёгуна.

Охотничьи угодья, где раньше обитали кабаны, сейчас является местом отдыха жителей Токио. Таким образом, даже в мегаполисе у линии Яманотэ, идущей через центральные районы столицы, можно встретить подобные места.

Общие сведения о станции Мэгуро

Введена в эксплуатацию 16 марта 1885 г.

Среднее количество пассажиров в день: 83 770 человек (18-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Токю Мэгуро, линия токийского метро Намбоку, линия метро Тоэй Мита.

Общие сведения о станции Мэдзиро

Введена в эксплуатацию 16 марта 1885 г.

Среднее количество пассажиров в день: 30 840 человек (28-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: только Яманотэ

Фотография к заголовку: Платформа станции Мэгуро после реконструкции 1924 года (коллекция Железнодорожного музея)