Осаки (JY24): превращение промышленной зоны в деловой район со множеством небоскрёбов

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двадцать пятой статье мы расскажем о станции Осаки, которая с появлением линии Ринкай и других превратилась в важный транспортный узел. Станции присвоен кодовый номер JY24, и она находится в ведении компании JR East.

Появление станции на военной транспортной линии

В 1894 году Япония начала японско-китайскую войну. В военное время бесперебойная транспортировка грузов имела решающее значение, поэтому императорское правительство Японии создало военную транспортную линию для доставки грузов с линии Синагава частной железнодорожной компании «Ниппон тэцудо» до перевалочного центр Оои (возле станции Ооимати) на линии Токайдо.

Появление развязки на этой соединительной линии открывает историю станции Осаки. Официальное открытие грузовой станции состоялось 25 февраля 1901 года. Несмотря на расположение неподалёку от центра города, здесь хватало свободной земли и можно было использовать воду из реки Мэгуро, поэтому тут появилась промышленная зона, где расположились государственные заводы.

С открытием станции туда стали переезжать частные компании, в районе станции появились главные офисы «Мэйдэнся», «Ниппон сэйко», «Хоси сэйяку» и других компаний.

В 1909 году станция была включена в линию Яманотэ, но долгое время в основном обслуживала поток заводских рабочих, которые ездили на работу, и была не слишком известна.

В статье в токийской официальной газете «Син-токё пурофиру», опубликованной в начале годов Сёва (1926-1989), говорилось: «Когда из квартала Синагава вы въезжаете в соседний квартал Осаки, у вас внезапно звенит в ушах. Сам город резонирует, как гигантский музыкальный инструмент. Звуки, поднимающиеся из долины от бесчисленных фабрик, больших и малых, громом заполняют небо». Такой образ района Осаки сохранялся примерно до 1960-х годов.

Однако с конца годов Сёва и в начале годов Хэйсэй (1989-2019) здесь началась масштабная перестройка, и ряд компаний покинули свои главные офисы в Осаки, перенеся заводы в пригороды или сельские районы.

Вместо заводов были построены крупные бизнес-центры Osaki New City и Gate City Osaki, и здесь возник современный деловой район.



Западный выход станции Осаки в 1964 году. Это была скромная станция в промышленной зоне (предоставлено Shinagawa WEB Gallery)

Любители железных дорог знают станцию Осаки также и благодаря её связи с депо линии Яманотэ. Рядом со станцией находится Токийский центр подвижного состава компании JR East. Немало людей, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда садились на поезд, чтобы сделать пересадку в Синагаве, но поезд шёл только до станции Осаки, откуда отправлялся в депо. В часы снижения потока пассажиров часть поездов останавливается в Осаки и идёт на стоянку в депо подвижного состава – так корректируется количество поездов, курсирующих по кольцевой линии.

Расположение станции Осаки в долине

Во время открытия станции она располагалась по адресу «уезд Эбара, деревня Осаки, Ирукибаси». Мост Ирукибаси на реке Мэгуро существует и в нащи дни, он находится в 450 метрах к востоку от станции. Согласно легенде, у реки росла сосна, которая покачивалась (юругу) под ветром, поэтому дерево назвали «Юруги-но мацу», «Качающаяся сосна», а со временем название стали произносить как «Ируги-но мацу», откуда и появилось название моста Ирукибаси, «мост Ируки».

Топоним «Осаки» впервые упоминается в «Реестре заливных и суходольных полей земли Мусаси» (Мусаси дэнъэн бо) во 2-3 годах Кэйан (1649-1650). Кроме того, сохранилась запись о «деревне Ками-Осаки» 11 года Камбун (1671) в книге учёта урожайности полей – это свидетельствует о том, что в середине XVII века деревня была разделена на «верхнюю» и «нижнюю» части, Ками-Осаки и Симо-Осаки.

Согласно книге «Топонимы Синагавы», составленной Советом по образованию токийского района Синагава, существует несколько теорий о происхождении этого топонима.

Это место расположено на краю (саки) плато, которое продолжается от района Титибу (префектура Сайтама), и когда-то оно называлось назывался Одзаки (尾崎), «Хвост-мыс», но со временем название изменилось на «Осаки» (大崎), «Большой мыс».

Название «Осаки» происходит от большого мыса, образовавшегося в месте впадения реки Мэгуро в залив.

У взморья Таканава есть семь мысов, и самый большой из них – Осаки. Они упоминаются в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ), где говорится, что «Семью мысами называются Сиомидзаки, Цукидзаки, Содэгасаки, Осаки, Араигасаки, Тиёгасаки и Тёнангасаки».

Однако в книге скептически относится к вышеприведённым теориям, утверждая, что на краю плато находятся Таканава и Кита-Синагава, а не Осаки, и нет никаких топографических свидетельств того, что там был большой мыс. И действительно, если взглянуть на «Иллюстрированную карту окрестностей Сиба, Мита, Нихонъэноки и Таканава из карт Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу сиба мита нихонъэноки таканава хэн эдзу), можно увидеть, что «деревня Осаки» расположена в глубине острова, и было бы странно назвать её «мысом».

В книге высказывается предположение, что на плато имеется множество «больших долин», и что «долины» могли со временем превратиться в «мысы» в топонимах. Действительно, Осаки и соседняя станция Готанда расположены в долине между холмами Готэнъяма и Яцуяма и плато Сироканэдай.



«Иллюстрированная карта окрестностей Сиба, Мита, Нихонъэноки и Таканава из карт Эдо для вырезания», созданная в 1 году Бункю (1861). «Деревня Осаки» слева вверху обведена тёмно-синей линией, а тёмно-синяя звезда неподалёку обозначает местоположение нынешней станции Осаки (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Расцвет и падение района феодальных резиденций

В период Эдо в Осаки находилось множеств резиденций феодалов-даймё. В разные периоды состав резиденций несколько менялся, но некоторыми показательными примерами являются род Икэда, правивший княжеством Окаяма, род Датэ княжества Сэндай, род Мацудайра, правителей княжества Мацуэ, и род Икэда из княжества Тоттори.

В некоторых документах здешние резиденции названы симо-ясики, «нижние резиденции», но историк Оиси Манабу утверждает, что здесь существовали также какаэ-ясики, своего рода «запасные» усадьбы. Они строились на землях, не пожалованных сёгунатом, а купленных у крестьян, и использовались в качестве места эвакуации в случаях, когда, к примеру, основная резиденция сгорела во время пожара. Например, в 8 году Камбун (1668) «нижняя усадьба» рода Икэда из княжества Окаяма в Ситая (совр. токийский район Тайто) была уничтожена пожаром, стали искать новое место для усадьбы и выбрали удобно расположенное место в Осаки.

Два года спустя земля, на которой построили усадьбу, была официально признана пожалованием от сёгуната. Род Икэда в этих своих владениях устроил суходольные поля, выращивая пшеницу, баклажаны, редис, таро и другие культуры, которые доставляли в замок Эдо.

На месте резиденции Икеды сейчас находится парк Икэдаяма. Холмистый рельеф позволил устроить в парке холмы, пруды и водопады, а воду для него берут из оросительного канала Мита. Здесь тоже есть долина с перепадом высот рельефа, что косвенно подтверждает вышеупомянутую теорию о происхождении топонима от «долины».



Парк Икэдаяма окружён холмами, а в центре устроен пруд (PIXTA)

В 3 году Кампо (1743) здесь появилась также усадьба рода Датэ из княжества Сэндай, но после Реставрации Мэйдзи (1868) в 1873 году она перешла в собственность рода Симадзу из Кагосимы. Поскольку она находилась в районе Содэгасаки, она стала называться «усадьба Содэгасаки».

Род Симадзу на месте обветшавшего здания построил резиденцию в британском стиле. Её строительство было завершено в 1915 году, и она использовалась как место для приёма почётных иностранных гостей. Она служила дипломатической базой до того, как была продана в 1927 году. В настоящее время это здание находится на территории женского университета Сэйсэн.



Резиденция Содэгасаки в «Памятном фотоальбоме» (составлен родом Симадзу), опубликованном в 1917 году (Национальная парламентская библиотека)

Парк Тогоси, расположенный в 1,2 км к северо-западу от станции Осаки, изначально был местом, где находилась усадьба боковой ветви рода Хосокава из княжества Кумамото, потом она стала резиденцией основной ветви того же рода, потом перешла к роду Мацудайра из княжества Мацуэ. В 1890 году земля была куплена компанией «Мицуи дзайбацу» и позднее передана в дар кварталу Эбара (район Синагава). В настоящее время можно увидеть реконструированные ворота Кабукимон и ворота Якуимон этой усадьбы.



Ворота парка Тогоси были реконструированы в годы Хэйсэй. Их отличает характерная перекладина, проходящая через верхушки двух столбов (PIXTA)

Расположение Осаки и Тогоси на границе Эдо

В период Эдо (1603-1868) Тогоси был известным районом производства съедобных бамбуковых побегов. Говорят, что эта традиция зародилась в годы Кансэй (1789-1801), когда торговец по имени Ямадзи Дзиробэй (также известный как Кацутака) начал выращивать бамбук мосо. Вероятно, этот продукт быстро обрёл популярность среди простых эдоских горожан.

В святилище Тогоси Хатиман, примерно в пяти минутах ходьбы от парка Тогоси, находится каменная стела с высеченным на ней стихотворением о происхождении названия места Тогоси: «За пределами Эдо, // в Дзёдзюан – // божество из Симидзу. // Нет ни дня, чтоб прервалась // нить молитв божеству».

В стихотворении говорится, что в храме Дзёдзюан, расположенном у тракта Накахара кайдо, который ведёт из Эдо в землю Сагами, хранится статуя божества, прибывшая из Симидзу (совр. преф. Сидзуока), и, по поверью, если вознести там молитвы, божество исполнит желание.

Название «Тогоси» буквально означает на местоположение деревни – «за пределами Эдо».

Давайте посмотрим на расположение Тогоси на «Карте старого Эдо с красной линией» (Кю эдо сюбики най дзу), составленной сёгунатом в 1 году Бунсэй (1818). Территория, очерченная красной линией, считалась пределами Эдо, которым управляло сёгунское правительство; чёрная линия обозначает территорию, находившуюся под контролем и юрисдикцией магистрата Эдо.



«Карта старого Эдо с красной линией». Слева – вся карта, справа – увеличенный фрагмент с деревнями Ками-Осаки, Симо-Осаки и Тогоси (архив Токийского метрополитена)

Деревня Тогоси на карте находится за пределами обеих юрисдикций, то есть вне Эдо. С другой стороны, деревни Ками-Оосаки и Симо-Оосаки неподалёку расположены в пределах, очерченных красной линией, но вне чёрной линии. Другими словами, Осаки и Тогоси располагались на пограничной территории в районе границ Эдо, и представляли собой разнородный район, где самурайских поместья и усадьбы даймё перемежались с жилыми кварталами и крестьянскими полями.

С наступлением периода Мэйдзи авторитет и финансовая мощь даймё постепенно пошли на убыль, а их земли и усадьбы были проданы или подарены. Эту тенденцию можно увидеть по всему Токио, но типичными примерами являются районы Осаки и Тогоси. В этих местах сохранились парки и другие сооружения, напоминающие о былой славе.

Общие сведения о станции Осаки

Введена в эксплуатацию 25 февраля 1901 г. (военная линия между Осаки и Ооимати построена в 1894 г.)

Среднее количество пассажиров в день: 118 489 (10-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия скоростного транспорта Ринкай в районе набережной Токио, линии JR Сайкё, Сёнан-Синдзюку, Кэйхин-Тохоку; также остановка грузовой линии JR Сотэцу

Фотография к заголовку: Станция Осаки в 1965 году (предоставлено Shinagawa WEB Photo Gallery)