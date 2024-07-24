Посвящённая голоду годов Тэмпо памятная стела призывает извлечь уроки из бедствия и быть готовыми к нехватке продуктов питания

Послания старинных памятных стел – напоминания о катастрофах, оставленные нашими предками

Вероятно, немало людей думают, что в процветающей Японии голод невозможен. Однако из-за глобального потепления и частых стихийных бедствий, конфликтов и войн возникают трудности с импортом продуктов питания, и Япония с её низким уровнем продовольственной самообеспеченности постоянно подвергается рискам. В этой статье мы поговорим о монументе, который предупреждает нас о голоде.

Предки предупреждают: голод обязательно придёт снова

На обочине государственной автотрассы №254 примерно в 350 метрах к юго-востоку от станции Такэдзава на линии JR Хатико в Кацуро, Огава-мати, уезд Хики, на среднем западе префектуры Сайтама, стоит «Стела-предупреждение о голоде». Прямое и безыскусное название говорит о том, насколько сильным было ощущение кризиса.

Говорят, что стелу в 1842 году установил Ёсида Кинъэмон Акитака, местный феодал, чтобы передать ситуацию 7 года Тэмпо (1836). Поясняющая надпись на каменной табличке рядом с памятником гласит: «В 7 году Тэмпо с начала лета до осени без перерыва шли дожди, а температура была чрезвычайно низкой, поэтому зерновые не уродились, овощи росли плохо, и урожай оказался крайне небольшим. Цены взлетели, и люди страдали от голода. Такой голод всегда случается каждые 30-50 лет, поэтому мы должны продолжать усердно работать с сельским хозяйством и никогда не пренебрегать приготовлениями». Что такое «голод годов Тэмпо», послуживший поводом установить эту памятную стелу?



Памятная стела, предупреждающая о голоде (фотография предоставлена мэрией пос. Огава)

Голод Тэмпо, унёсший жизни 200-300 тысяч человек по всей стране

В 1833 году оставалось ещё 20 лет до прибытия «чёрных кораблей» коммодора Перри, которое спровоцировало в Японии социальные потрясения. Многие районы Японии пострадали от наводнений и холода, вызванных проливными дождями, что привело к крупным неурожаям, особенно в регионах Тохоку и Канто. Цены на рис взлетели, в результате чего бедные крестьяне и городские жители оказались в нищете. Сёгунат и различные княжества построили «хижины помощи» (сукуигоя) и использовали запасённый для чрезвычайных ситуаций рис (какоимаи), но всё равно не смогли справиться с ситуацией, и многие люди погибали от голода, падали от истощения около дорог и умирали от болезней в разных регионах страны.

Ватанабэ Кадзан, художник, увлекавшийся «голландской наукой», то есть изучением европейских знаний, находившийся в Киото, запечатлел в своих произведениях реалии того времени – людей, стоящих в очередях к «хижинам помощи» в ожидании еды, истощённых людей, завёрнутых в грубые циновки мусиро, и монахов, возглашающих сутры перед бадьями, которые служили гробами для погребения.



Ватанабэ Кадзан, «Помощь беженцам в неурожайный год» (Косай рюмин кюсюцу дзу), 9 год Тэмпо (1838), показана «хижина помощи» (сукуигоя) (цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Хотя в 1834 и 1835 годах погода летом была относительно хорошей, производство не восстанавливалось из-за нехватки рабочих рук, поскольку многие умерли от голода и болезней. В 1836 году наступило новое похолодание, и ситуация ухудшилась. Цены на рис продолжали стремительно расти, а крестьяне и прочие жители, которые больше не могли выносить тяготы, начали нападать на торговцев, поднявших цены на рис, и поднимали восстания против местных феодалов, не оказавших помощи. Особенно масштабными были выступления в землях Каи (совр. префектура Яманаси) и Микава (восточная часть префектуры Айти).

После этого в 1837 году в Осаке, где ежедневно умирали от голода 150, 200 и более человек, Осио Хэйхатиро, бывший полицейский ёрики городской магистратуры Осаки и неоконфуцианец, в гневе на сёгунскую магистратуру и торговцев, которые не помогали простому народу, возглавил вооружённое восстание, которое получило название «мятеж Осио Хэйхатиро».

Осио подал проект о помощи бедным, но его отклонили, и он стал оказывать помощь частным образом за счёт средств, полученных от распродажи его собрания книг. Когда же сёгунский магистрат города Осака отправил в подарок новому сёгуну в Эдо драгоценный рис, Осио решился на восстание. Хотя мятеж был подавлен за один день, сам факт восстания самураев, которые были чиновниками, подчинёнными сёгунату, потряс сёгунское правительство и стал причиной последующих реформ годов Тэмпо.

По оценкам, в результате голода годов Тэмпо, который длился до 1839 года, погибло от 200 000 до 300 000 человек.

Извержение вулкана в Центральной Америке усугубило ситуацию

Ситуацию с продовольствием усугубило крупное извержение вулкана далеко за Тихим океаном. Согласно данным сайта «Извержения вулканов и холодное лето: подготовка к предстоящим событиям» (на японском языке), который подготовил Кондо Дзюнсэй, почётный профессор Университета Тохоку, специализирующийся на метеорологии, после крупномасштабного извержения вулкана шлейфы, достигающие стратосферы, могут вызвать появление необычных восходов и закатов на обширной территории. В дневнике погоды, который вёл вассал княжества Датэ, есть запись за четвёртую луну 6 года Тэмпо (1835): «В эти дни каждый день можно увидеть необычные восходы». В январе того же года в Никарагуа в Центральной Америке произошло извержение вулкана Косигуина.

Профессор Кондо пишет, что примерно при 20 крупномасштабных извержениях, произошедших к северу от 10 градусов южной широты, когда большое количество вулканического пепла и газа достигало стратосферы, с вероятностью 90% они приводили к понижению средней температуры в течение трёх летних месяцев в тихоокеанской части региона Тохоку на 0,8-2,8 градуса Цельсия. Это на порядок больше, чем среднее снижение температуры в средних широтах Северного полушария, которое составляет примерно 0,2 градуса Цельсия (от 0 до 0,4 градуса Цельсия). В годы Тэмпо люди, вероятно, даже не представляли, что поднимающийся над горой далеко за морем дым был причиной холодного лета, когда сельскохозяйственные культуры не могли расти.

Катастрофы голода как результат действий правительств

По словам 75-летнего жителя города Огава Такасэ Тадаси, который исследовал памятники, связанные со стихийными бедствиями, и собрал данные о них в буклете «Памятники стихийных бедствий раннего Нового времени в префектуре Сайтама», в этой префектуре существует 11 памятников, связанных с голодом. Из них три посвящены голоду годов Тэммэй (1782-1788), и восемь, в том числе «Памятная стела, предупреждающая о голоде», о которой говорилось выше, говорят об опустошительных бедствиях, вызванных голодом годов Тэмпо. Он проводил исследования и в Токио, где обнаружил ещё пять памятников.

Памятники, посвящённые голоду, не включены в список «памятников истории стихийных бедствий» Управления геопространственной информации Японии. Неизвестно, сколько таких памятников существует по всей стране, но древние документы и местная история указывают на то, что голод был повсеместным бедствием. Исходя из того, что описывают повествования о голоде, Такасэ отмечает, что хотя непосредственной причиной голода были стихийные бедствия, такие как затяжные дожди и холодное лето, он также имеет характер и техногенной катастрофы в том смысле, что способ распределения продовольствия и политические меры могут облегчать либо усугублять степень ущерба.

Именно так обстоит дело со вторжением России в Украину, которое затруднило транспортировку пшеницы и усугубило кризис в Африке, где засуха вызвала нехватку продовольствия.



«Мемориальная пагода Великого голода Тэмпо» находится в храме Дзёрэндзи в Акацука в токийском районе Итабаси. На ней выгравированы посмертные имена 423 человек (в том числе 41 ребенка), погибших на станции Итабаси тракта Накасэндо в период с третьей по одиннадцатую луну 1837 года

В прошлом Украина сама пережила искусственный голод – Голодомор. Сталин, возглавлявший Советский Союз, конфисковал землю независимых фермеров в Украине, образовав «коллективные хозяйства» (колхозы). Собранное зерно правительство конфисковывало и экспортировало для получения иностранной валюты. Украинская пшеница была высокоплодородной экспортной культурой.

В 1931 году, несмотря на снижение производства зерна из-за непогоды, Сталин поставил цель, превышающую показатели урожайного года, и тогда забрали всё зерно, предназначенное для пропитания и посева на следующий год. Страна продолжала экспортировать зерно, игнорируя народные бедствия. У людей заканчивалась еда и голод привёл к массовой гибели. По оценкам, к 1932 году умерло не менее 4 миллионов человек, или каждый пятый человек в Украине. Такой экспорт, вызвавший массовый голод, был непростительным антигуманным преступлением.

В секторе Газа, Палестина, продолжается израильское вторжение и блокада, спровоцированные внезапным нападением группировки ХАМАС. Ввоз продовольствия и других предметов первой необходимости практически прекращён, а Всемирная продовольственная программа ООН сообщает, что «1,1 миллиона человек страдают от катастрофического голода». Это тоже выглядит как крупный искусственный голод, сравнимый с Голодомором.



Палестинские дети получают еду от благотворительной организации (dpa via Reuters Connect)

Уровень самообеспеченности продовольствием в Японии составляет 38%, при этом потери продуктов питания составляют 5,23 миллиона тонн

В современной Японии существует система распределения продуктов питания, обеспечивающая снабжение продовольствием, и если в регионе Тохоку случится неурожай риса, то люди смогут есть рис из регионов Кансай и Кюсю. Вероятно, нам не грозит катастрофа, подобная голоду годов Тэмпо. Однако это возможно только благодаря тому, что в стране есть регулируемый запас. По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства за 2022 год, 99% риса (по калорийности) производится внутри страны. Однако ситуация с другими продуктами не настолько безопасна. Уровень самообеспеченности Японии овощами составляет 75%, а морепродуктами – только 49%, мясом и продуктами животноводства – 17%, пшеницей – 16%. Общий уровень продовольственной самообеспеченности Японии составляет всего 38%, снизившись с 73% в 1965 году. Это намного ниже, чем в странах, территория которых меньше Японии – Германии (84%), Великобритании (70%) и Италии (58%).

Из-за землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года некоторые части города Вадзима оказались недоступны, а поставки продовольствия нарушились примерно на две недели, и на этом примере можно представить, что произойдёт, если по какой-то причине остановится торговля и продукты питания не удастся импортировать при нынешнем низком уровне самообеспеченности. При этом в Японии ежегодно выбрасывается 5,23 млн тонн продуктов питания (по данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства за 2021 год). В среднем получается, что на каждого человека приходится эквивалент 114 граммов выброшенного риса в день, или одной порции. По данным Агентства по делам потребителей, это в 1,2 раза превышает сумму продовольственной помощи голодающим во всём мире.

Правительство признает рост риска и рекомендует постоянную подготовку к решению проблем

Как эту ситуацию воспринимает правительство? «Исследовательская группа по продовольственной безопасности в непредсказуемые времена», созданная Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства, в декабре 2023 года опубликовала своё резюме. В качестве основополагающих факторов приведены изменение климата и учащение аномальных погодных явлений, широкое распространение инфекционных заболеваний скота, разрушение и остановка распределительных сетей из-за распространения инфекционных заболеваний, геополитические события, такие как вторжение России в Украину, экспортные ограничения со стороны основных стран-экспортёров. В резюме выражено опасение в связи с тем, что такие дестабилизирующие ситуацию с поставками продовольствия факторы становятся всё более разнообразными, а их последствия – всё более масштабными, увеличивая риск серьёзной нехватки продовольствия.

«Непредсказуемое время» определяется как ситуация, когда 1) объём поставок продовольствия снижается примерно на 20% по сравнению с обычным временем, и 2) количество килокалорий на человека в день падает ниже 1900. В таких случаях будет создана рабочая группа во главе с премьер-министром для координации поставок и продаж, расширения импорта и производства, содействия конверсии производства, реализации квот и распределения, а также регулирования и контроля цен. Однако правительство заявляет, что действующие сейчас «Закон о чрезвычайных мерах по стабилизации благосостояния населения», «Закон о предотвращении накопления и т. д.» и «Закон о продовольствии» не содержат эффективные меры или инструкции, и что необходима новая система законов.

В обычное время каждый гражданин должен обладать необходимыми знаниями, чтобы понимать важность ежедневной подготовки. Возможно, слова о том, что нельзя пренебрегать приготовлениями, написанные в том числе на памятной стеле о голоде годов Тэмпо, вы слышали уже тысячу раз, но на самом деле приготовления очень важны. И давайте начнём с того, чтобы не выбрасывать еду.

Фотография к заголовку: Ватанабэ Кадзан, «Помощь беженцам в неурожайный год» (Косай рюмин кюсюцу дзу), 9 год Тэмпо (1838), показана «хижина помощи» (сукуигоя) (цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)