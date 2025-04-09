Высекая в камне решимость ценить права человека: досада переболевших болезнью Хансена из-за дискриминации и предубежденности, вернувшихся с пандемией коронавируса

Послания старинных памятных стел – напоминания о катастрофах, оставленные нашими предками

Летом 2021 года на маленьком острове Внутреннего моря Сэто в двух государственных санаториях для лиц, переболевших болезнью Хансена, установили памятные камни с выражением решимости ценить права человека. Люди, которые вылечились от болезни Хансена, с болью восприняли то, что дискриминация и стигматизация, которые вновь проявившиеся по отношению к людям, заразившимся коронавирусом, по-прежнему укоренены в нашем обществе.

Новый приход предубежденности и дискриминации из-за болезни

«Многопрофильная больница, где впервые скончался один из пациентов, заразившихся коронавирусом на территории страны, столкнулась с тем, что ее госпитализированным пациентам – включая тех, кто не инфицирован, отказывают в переводе в другие больницы, а детям персонала запретили ходить в детские сады и ясли». «В полную среднюю школу, где произошло групповое заражение, то и дело звонят недоброжелатели и заявляют, что «школе, плодящей убийц, не место в Японии» или требуют «разогнать эту никчемную школу».

Когда перечитываешь доклад, подготовленный Рабочей группой по приватности и борьбе с дискриминацией и стигматизацией, сформированной в ноябре 2020 правительственной Подкомиссией по реагированию на коронавирусную инфекцию нового типа, сквозь строки документа просматривается истерическое состояние общества в начале пандемии.

Особенно обращает на себя внимание то, что прежде, чем были разработаны средства для лечения и вакцины, не только те, кто заразился, но и медицинский персонал, оказывавший помощь таким больным, и даже родственники работников больниц становились объектами дискриминации и предвзятого отношения. Жгучую досаду и острое ощущение кризиса эти события вызвали у тех, кто переболел болезнью Хансена.

Нельзя допустить, чтобы повторялось то, что довелось пережить излечившимся от лепры

Метод излечения болезни Хансена утвердился с появлением в 1941 году эффективного лекарства. Но даже при благополучном излечении, вплоть до отмены в 1996 году «Закона о профилактике лепры» бывшие пациенты подвергались безжалостному принудительному отселению и изоляции от общества.



Большой мост Оку-Нагасима, связывающий остров Нагасима (слева) с «большой землей», называют «мостом восстановления человечности». Через пролив, ширина которого в самом узком месте не достигает 30 метров, до 1988 года не было ни одного моста, что усиливало отрезанность от общества

Объекты, действующие в настоящее время на острове Нагасима, который является частью города Сэтоути префектуры Окаяма, – государственные санатории для излечившихся под названиями «Оку-Комёэн» и «Нагасима-Айсэйэн», в прошлом тоже были заведениями для принудительного отселения. Между Нагасимой и «большой землей» до 1988 года даже не существовало моста – остров был местом, лишенным связи с внешним миром.

Особая некоммерческая организация «Общество за регистрацию в качестве объектов Всемирного наследия санаториев для переболевших болезнью Хансена», созданная лицами, связанными с обеими этими заведениями, 18 мая 2020 года – когда коронавирус уже начал сеять хаос – опубликовала «Обращение по поводу вредоносного злословия в адрес заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), а также связанных с ними лиц».

В обращении говорится, что участники объединения, сделавшие своей единственной миссией продолжать рассказывать миру историю болезни Хансена, обращаются к людям, чтобы предостеречь: дискриминация в больницах по отношению к пациентам и связанным с ними лицам – категорически недопустима. Чрезмерная реакция из-за ложных знаний и заблуждений порождает слухи и приводит к предубежденности и дискриминации. Мы хорошо усвоили этот урок из политики изоляции пациентов с болезнью Хансена, отмечалось в обращении.

Далее в документе говорилось: если каждый будет получать верные знания о неизвестной прежде болезни, именуемой коронавирусной инфекцией нового типа, и действовать верным образом, то тем самым каждый сможет внести вклад в построение общества, не порождающего связанных с болезнью предрассудков, дискриминации и ущемления прав человека.

Высеченный на камне сигнал тревоги о «новой дискриминации»

В августе 2021 года в санатории «Оку Комёэн» установили памятную плиту, на которой высечены слова: «Стать обществом соблюдения прав человека и отсутствия дискриминации». Поводом для этого стало 30-летие «Связей с малой родиной» – программы, реализацию которой продолжали обитатели санатория родом из префектуры Фукуи и Совет по вопросам общественного благосостояния города Обама этой префектуры. «Камень о важности прав человека» также был установлен в августе 2021 года в Полной средней школе Вакаса-хигаси префектуры Фукуи, которая участвовала в реализации данной программы с 2005 года.



Плита с призывом к миру без дискриминации, установленная в «Оку-Комёэн»



«Камень о важности прав человека» в Полной средней школе Вакаса-хигаси. На его поверхности отражается «Сакура прав человека» (снимок предоставила Мураками Мэгуми)

«Барьеры в душах», выявленные коронавирусом

Но во время пандемии коронавируса установленные камни послужили не только памятью о программе связей с малой родиной, но и своего рода тревожным сигналом – предупреждением о новой предубежденности и дискриминации, порождаемых коронавирусом.

В мае 2023 года, когда были ослаблены связанные с коронавирусом ограничения, члены секции вещания Полной средней школы Вакаса-хигаси побывали в «Оку-комёэне». В результате была подготовлена документальная радиопередача «Незримый барьер», в которую вошли интервью с проживающими в санатории. Эта передача продолжительностью около семи минут в июле 2023 года удостоилась Поощрительного приза (соответствует пятому месту) на 70-м Национальном вещательном конкурсе на Кубок NHK.

В передаче «Незримый барьер» упоминалось о том, что в память о программе связей с участием выздоровевших от болезни Хансена в 2005 году на пришкольной территории высадили сакуру, которой дали название «Сакура прав человека». Вспоминая о том, как пациенты долгое время подвергались дискриминации и предвзятому отношению, невзирая на то, что болезнь Хансена является полностью излечимой, в название «Сакура прав человека» вложили желание увидеть, что когда дерево вырастет большим, вместе с ним в мире будут цвести пышным цветом восстановленные права человека, свобода и равенство. Передача знакомила слушателей со стихотворением «Без барьеров», сочиненным обитателями «Оку-Комёэна», и вместе с тем затрагивала предубежденность и дискриминацию, возникшие во время пандемии, предупреждая: «В наших душах все еще остаются незримые барьеры», а в конце передачи содержался призыв: давайте все вместе добьемся того, чтобы в наших душах не осталось ни одного барьера.

Вот как об этом рассказывает ныне 19-летний студент вуза Миякэ Коки, в то время член школьной секции вещания. «В стихотворении были строчки: «Многие все еще запинаются на жизненном пути о камни замшелых предрассудков и дискриминации», и я понял, что это действительно так. К «безбарьерности душ» мы пока не пришли. Мне захотелось через передачу призвать, чтобы у нас никогда больше не было невидимых отверженных». Сейчас Миякэ учится на отделении, связанном с информацией, а в будущем видит себя преподавателем. «Я хочу нести дальше замысел, вложенный в Сакуру прав человека, и передать следующим поколениям понимание недопустимости повторения исторических ошибок», – поясняет студент.

Повод для появления таких замыслов, по словам Миякэ, ему дала Мураками Мэгуми (45 лет), которая была советником секции школьного вещания (а ныне работает в Специальной вспомогательной школе Рэйнан-ниси). Мураками проработала в Полной средней школе Вакаса-хигаси 24 года и хорошо знает историю связей школы с обитателями «Оку-Комёэна», а также посадки «Сакуры прав человека». После вступления в секцию вещания, занимаясь подготовкой передач, Миякэ узнал об обстоятельствах, связанных с болезнью Хансена, изучил историю дискриминации и осознал, как важно об этом рассказывать.

Миякэ и его ровесники-товарищи по секции вещания родились в тот год, когда была посажена «Сакура прав человека». Мураками ощутила, что сделать передачу с этими ребятами – веление судьбы. «Я счастлива тем, что была причастна к их стремлению создавать общество доброты», – признается она.



Мураками Мэгуми под «Сакурой прав человека» у «Камня важности прав человека»

Внимательно следить, какая информация заслуживает доверия

В радиопередаче «Незримый барьер» Оку Такэси, 83-летний обитатель «Оку-Комёэна», который возглавляет местный Совет самоуправления, говорит: «В будущем наверняка будут появляться разные новые инфекционные заболевания. Их не надо бояться – надо правильно понимать факты о болезни. И пожалуйста, никогда не идите путем дискриминации и остракизма».

Вспоминая это интервью, Оку отмечает: «Я хочу, чтобы в такие времена люди вспоминали и о нас, и том, что происходило при пандемии коронавируса. Я буду очень рад, если молодежь будет очень внимательно подходить к вопросу о том, какая информация действительно заслуживает доверия».

Вместе с тем он отметил: «Государство должно обеспечивать правильное информирование при любом удобном случае». Самым корнем проблемы стало то, что переболевшим болезнью Хансена приходилось переносить беды и страдания, вызванные ошибочной политикой государства, из-за которой у населения страны сложилось ложное представление о заболевании. Повидав возвращение дискриминации во время пандемии коронавируса, Оку продолжает задаваться вопросом, отреагировали ли государственная власть и органы местного самоуправления должным образом.



Оку Такэси возле таблички с клятвой стремиться к обществу без дискриминации и высаженного в память о ее установке пальчатого клена

Понимание, отдающееся болью в душе

В санатории «Нагасима-Айсэйэн» в июне 2021 года тоже установили памятник - «Памятный камень по случаю 90-летия открытия санатория». На камне начертаны слова «Тоска по родным местам». В непосредственной близости от места, где стоит памятник, находится «приемная пристань». В прошлом это было место, где, единожды ступив на землю острова, человек навсегда лишался возможности вернуться в родные места. «Это место, где рвалась нить, связывающая человека с его родными местами. Очень печальное место», – говорит Накао Синдзи (90 лет), председатель совета местного самоуправления в «Нагасима-Айсэйэне». При этом, по мнению Накао, это еще и место для рефлексии.

В самый разгар работы по планам установки этого памятного камня, видя предрассудки и дискриминацию, возникшие при пандемии коронавируса, обитатели санатория то и дело сетовали: «Опытом, пережитым бывшими пациентами с болезнью Хансена, как и историей самой болезни Хансена, люди так и не воспользовались». Услыхав в новостях о том, что у кого-то заражение коронавирусом стало поводом для расторжения помолвки, Накао просто лишился слов.

Как самого Накао, так и его товарищей терзал вопрос: «Неужели наших усилий оказалось недостаточно?» И они решили: «Памятный камень должен стать свидетельством того, что мы осмыслим свои недоработки и обещаем не допустить повторения одних и тех же ошибок».



Стоящие у памятного камня Накао Синдзи (слева) и директор Ямамото Нориёси

На камне нет призыва «отрефлексировать». На нем высечены слова «Тоска по родным местам». Тем не менее, для Накао и других обитателей санатория это не только дань памяти товарищам, которые, страдая от тоски, умерли вдали от родных мест, не имея возможности исполнить мечту о возвращении – это еще и обращение в будущее с призывом осмыслить то, что здесь произошло и клятвенное обещание не дать подобному повториться.

«Хибакуся – пережившие атомную бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки – высекли на камне: «Никогда больше», и продолжают обращаться к людям с этим призывом. В этом мы такие же, как они», – отмечает Накао.

«Заболевшие – провинившиеся»?

Во время пандемии коронавируса санаторий «Нагасима-Айсэйэн» не ограничивал свободы своих подопечных. Директор «Нагасима-Айсэйэн» Ямамото Нориёси прокомментировал это так: «Им довелось на протяжении долгих лет испытывать на себе, что такое необоснованная принудительная изоляция. Я счел, что и нынешние события – не повод для того, чтобы ограничивать свободу». Безусловно, меры профилактики инфекции соблюдались при этом со всей тщательностью. «Если говорить об Айсэйэне, то все мы здесь как большая семья. А родня, бывает, и заражается, ничего тут не поделаешь», – смеется Накао.

Директор вместе с тем замечает: «Японцы склонны считать, что если они заразились болезнью, то в этом есть что-то плохое, что-то в них самих». Но это одновременно свидетельствует и о том, что где-то в глубинах общественного мнения сокрыта склонность судить, дескать, «заразившийся – провинившийся». Чувствуется, что повседневная жизнь «Айсэйэна» уже сама по себе является выражением протеста против такой предрасположенности к дискриминации.

Фотография к заголовку: (слева направо): памятные камни, установленные в санатории «Нагасима Айсэйэн», Полной средней школе Вакаса-хигаси, санатории «Оку-Комёэн»