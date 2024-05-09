750 лет со дня монгольского нашествия (1): почему монгольская империя Юань напала на Японию?

Монгольское нашествие в Японии: самураи против отрядов конных лучников

Монгольская империя простиралась на территории, охватывающей Евразийский континент от современного Китая до Восточной Европы. Огромная империя, основанная Чингисханом в XIII веке, отправила флот с армией и вторглась в Японию, островное государство на Дальнем Востоке, во время правления пятого императора, Хубилай-хана. Так 750 лет назад Япония впервые в истории подверглась полномасштабному вторжению со стороны другого государства.

Хубилай был вынужден двинуться на юг

В 1206 году Чингисхан военной силой объединил монгольские племена, и в степях Средней Азии внезапно возникла великая империя. Стремление к расширению владений не угасло и после прихода второго императора, Угэдэя, сильнейшая конная армия перешла Великую Китайскую стену и уничтожила империю Цзинь в северном Китае. На западе они дошли до Европы и взяли под свой контроль русские княжества, а в 1241 году разгромили объединённые силы Германии и Польши в битве при Вальштатте (её также называют битвой при Легнице). Западноевропейское христианское общество было потрясено надвигающейся катастрофой.

О размерах империи и в наши дни говорят каменные снаряды монгольской армии, которые находят на дне океана у побережья Такасимы на севере префектуры Нагасаки. Они имеют диаметр около 13 сантиметров и довольно тяжёлые. Их метали с помощью катапульты рычажного типа кайкайхо. Говорят, что для изготовления этого оружия Хубилай пригласил инженеров из Персии, которая находилась в западной части Монгольской империи, и такие катапульты использовались в нападении на Японию. Говорят также, что во время войны с Южной Сун катапульты были настолько мощными, что могли пробить дыру в стене замка.



Настоящий снаряд (слева) и модель катапульты (справа). За счёт противовеса рычаг поднимается и бросает ядро. При испытаниях местный старшеклассник смог метнуть снаряд на 44 метра (фотографии сделаны автором в Центре захороненных культурных ценностей города Мацуура в префектуре Нагасаки)

Империя занимала почти весь Евразийский континент, и её впоследствии разделили на восточную и западную части потомки Чингисхана. Его внук Хубилай правил восточной, азиатской частью. В борьбе за престол после смерти своего брата, бывшего императора, Хубилай был вынужден расширять свою территорию, чтобы избавиться от соперников, претендовавших на главенство. Он двинулся на юг через материковый Китай и столкнулся с династией Южная Сун – государством ханьского народа.

Стремление Хубилая разрушить союз Японии и Южной Сун

Хубилай, выигравший битву за престолонаследие и ставший пятым императором, в 1271 году изменил название страны на Юань. Завоевав государство Корё на Корейском полуострове, он стал продвигаться на юг, чтобы захватить царство Южная Сун. В то время планам Юань мешало присутствие Японии, которая вела активный культурный и товарный обмен с Южной Сун. Хаттори Хидэо, бывший профессор аспирантуры Университета Кюсю, известный своими исследованиями монгольского вторжения, предполагает, что Юань стремилась вбить клин между Японией и Сун.

По словам Хаттори, Юань особенно раздражала торговля между Японией и Сун. Япония, где много вулканов, производила большое количество серы, которая служила сырьём для пороха. Династия Южная Сун импортировала её и производила огнестрельное оружие для борьбы с Юань, из-за чего Юань хотела прекратить эту торговлю и сама начать торговать с Японией.

В империи Юань было создано огнестрельное оружие тэцухау. Керамические шары диаметром около 13 сантиметров наполняли порохом и использовали как бомбы.



Тэцухау (фотографии сделаны автором в Центре захороненных культурных ценностей города Мацуура в префектуре Нагасаки)

Согласно другой теории, причиной нападения монгольской империи на Японию были легенды о «Дзипангу, стране золота». Марко Поло, венецианский купец, родившийся в XIII веке, путешествовал по Азии и оставил описание своих странствий по странам Востока. Одно время Марко служил Хубилаю, и Хубилай твёрдо верил ложной информации о том, что Япония очень богата золотом и серебром и была поистине «золотым островом», как говорит писатель Сиба Рётаро в книге «Странствие по старинным трактам – 11 трактов земли Хидзэн» (Кайдо о аруку 11 хидзэн-но кайдо, изд-во «Асахи бунко»).



Банкнота империи Юань (яп. сигэн цукохосё) имеет размеры примерно 30 см в высоту и 20 см в ширину (коллекция Музея валют Института финансовых исследований Банка Японии)

По мере активизации торговли на огромной территории империи Юань развивалась денежная система. Сиба предполагает, что империи было нужно большое количество серебра, чтобы справиться с инфляцией, вызванной распространением банкнот, и лидеры страны считали, что завоевать Японию можно будет быстро и легко.

Дружба или вторжение?

В то время, когда Япония попала в сферу интересов империи Юань, определявшей международную ситуацию в Восточной Азии, сёгунат Камакура и императорский двор, возможно, ничего не знали об этом.

В 1268 году в Японию от имени Хубилая было доставлено государственное послание.

Облагодетельствованный милостью Шанди император Великой Монголии (Хубилай), посылает письмо королю Японии. Я думаю, что правители малых стран с древних времён продолжали стремиться к дружбе, если границы их государств соприкасались… Корё – моё вассальное государство на востоке. Япония находится по соседству с Корё и с момента основания страны время от времени вела торговлю с Китаем. Однако за время моего правления ни разу не отправляли посланников… Я надеюсь, что в будущем, мы укрепим дружеские отношения и углубим нашу дружбу, посещая страны друг друга. Кроме того, говорится, что для святого мужа (т. е. императора) весь мир – один дом. Если у нас нет общих интересов, как мы можем называть себя одним домом? Разве кто-то хочет использовать военную силу? (приведено по «Сборник материалов по истории Японии с подробными комментариями», Сёсэцу нихонси сирё сю, изд-во «Ямакава сюппан»)



Рукописная копия государственного послания Монголии (хранится в Национальном архиве)

Это послание можно воспринимать как предложение установить дружественные отношения с Японией. С другой стороны, в нём вскользь упоминается, что Юань напала на Корё на Корейском полуострове и сделала его своим вассальным государством, а также указано, что она готова применить силу против Японии, если её требования не будут выполнены.

Сёгунат, получивший государственное послание от посланника Юань, поручил принять решение императорскому двору, но в результате обсуждения при дворе было решено не отправлять ответ, и посланнику приказали вернуться. Хаттори пишет, что основным источником информации о зарубежных странах в Японии были дзэнские монахи, приезжавшие из Южной Сун. Они, вероятно, мало что знали о Юань, которая воевала с Южной Сун. К тому же они, возможно, стремились сделать так, чтобы Япония действовала заодно с Южной Сун.

С другой стороны, знатоки азиатской истории отмечают спокойный характер послания. Сугияма Масааки в своей книге «Взлёт и падение Монгольской империи (Часть 2)» (Монгору тэйкоку-но кобо (гэ), изд-во «Коданся гэндай синсё») пишет, что «текст по-настоящему мирный, как будто это своего рода приветственное послание». Что касается причин, по которым послание оставили без ответа, Хаттори говорит, что в обычной дипломатии это значит, что Юань была им неинтересна, и предполагает, что всё могло быть по-другому, если бы реальный глава государства, сиккэн Ходзё Токимунэ, отправил своего посланника к Юань. Похоже, что сёгунат не стал тщательно обдумывать цель, с которой империя Юань отправила послание.

Возможно, войны можно было бы избежать, но сёгунат не имел опыта в зарубежной дипломатии и в этом его возможности были ограничены. От Юань в Японию отправляли письма и посланников в общей сложности шесть раз, но сёгунат ни разу не ответил. Затем, в 1271 году, Юань послала ультиматум о вторжении в Японию.

Внутренние тревоги и внешние проблемы

В то время право вести дипломатическую деятельность принадлежало в первую очередь императорскому двору Японии, но политика реагирования не могла быть принята без участия сёгуната. Однако сёгунат Камакуры, которым правил род Ходзё, был занят внутренними проблемами и, судя по всему, не был способен адекватно отреагировать на неожиданное появление иностранного врага.

Род Ходзё уничтожил своего последнего соперника, род Миура, и на короткое время его власть достигла своего пика, прежде чем разразился внутренний конфликт. У Ходзё Токиёри, пятого сиккэна, был старший сын по имени Токисукэ. Однако, поскольку он был сыном наложницы, титул сиккэна перешёл его младшему единокровному брату Токимунэ, сыну законной жены (поскольку Токимунэ был ещё слишком мал, после Токиёри 6-м и 7-м сиккэнами временно стали Нагатоки и Масамура, после чего Токимунэ стал 8-м сиккэном). Отстранение Токисукэ стало поворотным пунктом в истории рода Ходзё. Это произошло в 1268 году, тогда же, когда прибыло первое государственное послание от Юань.

Хотя это был важный период, когда росло напряжение в отношениях между Юань и Японией, Токимунэ опасался, что его старший единокровный брат Токисукэ затаил на него злобу. В 1272 году Токисукэ был убит, уничтожены также противники Токимунэ среди рода Ходзё. Осава Идзуми, куратор Центра истории и культурного обмена Камакуры, говорит, что если раньше сёгунат объединял разные политические силы, то с этого момента укрепилась власть прямых потомков глав рода Ходзё. Сёгунат наконец начал готовиться к растущей угрозе со стороны Юань. Он установил должности пограничных стражей, поручив своим прямым вассалам (гокэнин), имевшим владения на территории Кюсю, охранять северную часть Кюсю.

Тем временем Хубилай приказал своей вассальной стране Корё строить военные корабли. Близилась война Юань с Японией.

●Знаменитые места

Центр истории и культурного обмена Камакуры: 10 минут ходьбы от западного выхода со станции Камакура линии JR Ёкосука. По четвергам кураторы проводят лекции об экспозиции, рассказывая об экспонатах, начиная с 10 утра. Закрыто по воскресеньям и праздничным дням. Плата за вход составляет 400 йен для взрослых и 150 йен для учащихся школ начальной и средней ступени.

Монастырь Энгакудзи: недалеко от станции Кита-Камакура на линии Ёкосука. Этот дзэнский монастырь был учреждён в 1282 году сиккэном Ходзё Токимунэ по предложению мастера Дзэн Мугакусо для поминовения погибших в ходе монгольского нашествия японцев и воинов монгольской армии. Он занимает второе место в списке монастырей Пяти гор Камакуры (Камакура годзан)

Фотография к заголовку: Портрет Хубилая, императора Юань (принадлежит Национальному музею императорского дворца) и статуя Ходзё Токимунэ (хранится в монастыре Энгакудзи)