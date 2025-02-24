Эстафета трех поколений рассказчиков о Большом авианалете на Тояму: продолжать говорить и о «заслугах» каждой стороны

Сохранить память об уроках войны
Эстафета трех поколений рассказчиков о Большом авианалете на Тояму: продолжать говорить и о «заслугах» каждой стороныОбщество История
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Мужчина мрачным тоном ведет свой рассказ перед старшеклассниками:
«Судьба японских солдат во время Войны на Тихом океане была поистине трагична. Число павших – около 2,3 млн, погибших на полях сражений солдат – не более половины. Остальные, как утверждают, умерли от болезней. С учетом потерь среди гражданского населения общее число погибших с японской стороны превышает 3,1 миллиона человек».
Подчеркнув величину потерь, рассказчик переводит дух и продолжает.
«Но этому не стоит поражаться, поскольку в этой войне, которую развязала Япония, общее число погибших в Китае и странах Юго-Восточной Азии составляет 15-20 миллионов».
Рассказчика зовут Сато Сусуму. Ему 89 лет, живет в городе Тояма. Рано утром 2 августа 1945 года Сато довелось пережить так называемый «Большой авианалет на Тояму», в ходе которого бомбежке подвергся весь город, а теперь Сато активно выступает в роли «рассказчика» – повествует следующим поколениям о «той войне» и ужасах налетов авиации.
Февраль 2023 года. Из соседней префектуры Исикава к Сато под руководством своего наставника приехали учащиеся полной средней школы при Канадзавском университете, чтобы узнать из первых уст о том, что ему довелось пережить. Но прежде, чем приступить к рассказу о бомбежке, Сато касается истории и делится фактами о Войне на Тихом океане на основе материалов, собранных собственными усилиями. Воспользовавшись компьютером, он показывает школьникам выдержки из телевизионных передач и другие видеоматериалы. Тщательно излагая исторические факты, он исходит из того, что именно Япония развязала ту войну.
Особенно запоминаются слова, которыми Сато мрачно перемежает свое повествование: «Нельзя забывать, что мы, японцы, были в этой войне не только жертвами, но и теми, кто наносил ущерб».
Большой авианалет на Тояму: уничтожение города на 99,5%
Выступать в роли рассказчика Сато начал в 2001 году, а соседские дети разнесли весть о том, как он повествует о бомбежках, и Сато стали приглашать выступить начальные, неполные и полные средние школы. К концу 2023 года количество его выступлений перед школьниками с такими лекциями уже составило около 260. Около 20 тыс. учащихся начальных и неполных средних школ выслушали рассказ Сато о Большом авианалете на Тояму, а вместе с тем и факты о том, что Япония была стороной, наносившей ущерб.
Большой авианалет на Тояму. Ранним утром 2 августа 1945 года 174 бомбардировщика вооруженных сил Соединенных Штатов Америки появились в небе над Тоямой и на протяжении 2 часов сбросили на город в общей сложности 520 тыс. боеприпасов, в том числе сверхмощные зажигательные авиабомбы весом от 4 до 5 тонн, в результате чего городские кварталы Тоямы были полностью сожжены.
Когда речь заходит о бомбежках, рассказчики в Японии склонны уделять основное внимание налетам на Токио и другие крупнейшие города. Однако, как следует из «Отчета об оценке нанесенного ущерба» вооруженных сил США, доля полного уничтожения в городе Тояма достигает 99,5% – из японских городов, подвергшихся авиационным бомбардировкам, этот город пострадал больше всех. Следует отметить, что в тот же день, 2 августа, американские войска подвергли крупномасштабным авианалетам города Мито и Хатиодзи (административные части Токио), а также город Нагаока в префектуре Ниигата. В тот день американская газета «Нью-Йорк таймс» назвала бомбардировки этих четырех городов «самыми большими бомбежками в мире».
В те времена город Тояма являлся торгово-промышленным центром, в котором сосредотачивались военные производства – город снабжал армию химической продукцией, механическими инструментами, в частности, производства компаний «Нихон сотацу» и «Фудзикоси». Отца Сато, служившего в оркестре военно-морских сил в городе Йокосука префектуры Канагава, с началом войны приписали к духовому оркестру в Фудзикоси в городе Тояма. В Тояму переехала вся семья, а когда произошел авианалет, Сато было 10 лет.
У Сато имеется фотография, сделанная в свете осветительных боеприпасов, сброшенных перед налетом американской авиации. Сато показывает свой дом, который есть на этом снимке. «Мой дом – вот этот. Горько оттого, что он здесь так хорошо вышел».
Вечером 1 августа Сато уже лег было спать, но подскочил, разбуженный сиренами воздушной тревоги. Однако тревогу быстро отменили, и он, успокоенный, вновь отправился в постель и заснул крепким сном. А в ранние часы второго августа бомбардировщики действительно прилетели, и с западной стороны разгорелся большой пожар.
Вместе с матерью, старшим братом и младшей сестрой Сато бежал на заливное рисовое поле рядом с домом, где сидел, завернувшись в одеяло, слушая непрерывные громкие шлепки. Эти звуки издавали зажигательные бомбы при падении на заливные поля. Спасло то, что прежде, чем зажигалки срабатывали после падения в вязкий ил, проходило какое-то время.
«Именно тогда это и произошло. Откуда-то раздался голос: «Ныряйте в реку», и мы со старшим братом тут же без раздумья попрыгали в воду. А младшая сестра осталась, пригнувшись, сидеть на поле. Тут устремилась в реку и мать, на ходу поддерживая младшую сестру. Промедли они хоть немного – и их бы было уже не спасти. Мне до сих пор стыдно за то, как я тогда повел себя – даже не попытался помочь матери и младшей сестре».
Удивление старшеклассников: «Мы думали, что Япония была потерпевшей»
Сброшенные вражеской авиацией 520 тыс. зажигательных авиабомб полностью сожгли город Тояма. Когда огонь стал подбираться к реке, семейство Сато дожидалось, пока пламя не утихнет, сидя под одеялом, вымоченным в речной воде.
«К вечеру пейзаж вокруг было не узнать – сплошь выгоревшая равнина. Мой дом тоже сгорел и обрушился, там и тут лежали мертвые. Среди них было много тел маленьких детей. Спустя какое-то время мертвые тела десятками выносило на морское побережье в городе Хими. Рассказывали, что среди них было тело матери, сжимавшей в объятиях младенца».
Протекающая по городу Тояма с юга на север река Дзиндзугава подхватывала тела погибших, и выносила через свое устье в Тоямский залив, после чего их прибивало к побережью города Хими в основании полуострова Ното. Описав в полной мере эту адскую картину, Сато продолжил.
«Только вообразите, что происходит, когда авиабомбы падают на кварталы, где бок о бок стоят жилые дома. Даже на войне есть правило: не подвергать ударам гражданское население. Но Япония и Германия первыми нарушили это правило. А следом за ними его нарушили и Соединенные Штаты. Такова война».
В повествовании Сато Большому авианалету на Тояму отводится место всего лишь эпизода в череде событий Войны на Тихом океане. С реалиями ущерба, который нанесла сама Япония, он ознакомился, побывав на мемориале павшим при нападении на Пёрл-Харбор на гавайском острове Оаху, и рассказ выстроен на основе накопленных таким образом сведений.
По окончании лекции, которая продолжалась почти час, старшеклассники с мрачным выражением делятся впечатлениями:
«Сказать по правде, я считал, что Япония в той войне была потерпевшей».
«Такое ощущение, что касаешься настоящей истории войны, которая не затрагивается в учебниках».
Рассказы отца и вторжение России в Украину
Бок о бок со старшеклассниками из соседней префектуры рассказ отца внимательно слушают и оживленно делают пометки в записных книжках две женщины. Второй дочери Сато Нисиде Акиё 55 лет, а внучке Нанако – 16. Слушая его рассказ, обе готовятся к тому, чтобы сменить состарившегося Сато и продолжить выступать рассказчицами вместо него.
Лет пять назад состояние здоровья Сато стало ухудшаться, и встревоженная Акиё предложила ему заканчивать выступать рассказчиком. Но в ответ Сато заявил, что эта роль – его судьба, что в свою очередь побудило Акиё задуматься, не может ли она как-нибудь помочь.
Непосредственным побудительным толчком для нее стало российское вторжение в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В новостях сообщили, что столицу Украины Киев бомбят, а российские сухопутные войска перешли восточную границу Украины и наступают. Вид нагромождений обломков, которые стали показывать по телевизору, наложился на образ войны в рассказах отца, который сам все это пережил. «Я почувствовала, что не смогу молчать», – вспоминает дочь.
Что же она могла сделать? В поисках ответа на этот вопрос она узнала в интернете, как в городе Хиросима проводят подготовку людей, которые будут продолжать рассказывать истории тех, кто пережил атомную бомбардировку.
Такую деятельность по подготовке «наследников рассказчиков об атомной бомбардировке» в городе Хиросима начали с 2012 года с целью обеспечить продолжение передачи молодым поколениям рассказов тех людей, кому довелось непосредственно пережить атомную бомбардировку. Если прежде было два вида рассказчиков – сами живые свидетели атомной бомбардировки и унаследовавшие их опыт «последователи свидетелей атомной бомбардировки», то с 2022 финансового года в дополнение к этому стали заниматься подготовкой так называемых «рассказчиков-родственников», чтобы они продолжали повествовать людям о том, что довелось пережить их родным. Дети и внуки переживших бомбардировку могут пополнить ряды рассказчиков, прослушав в течение двух лет специальный курс лекций.
«Это подходит и мне». Уверившись в этом, Нисида предложила своей дочери Нанако: «Не хочешь попробовать вместе со мной?» Та сразу же согласилась. Нанако тоже с болью восприняла новости о российском вторжении в Украину.
В масс-медиа помногу раз показывали, как маленькие дети в убежищах со слезами на глазах говорят: «Я не хочу умирать», и как плачущие дети бродят по развалинам. Вот что говорит об этом Нанако.
«Узнав, что дети, такие же как я, оказались в самой гуще войны, я почувствовала, что очень плохо ничего не делать с этим. Ничего не предпринимать – все равно что соглашаться с этой войной. Захотелось что-то сделать для того, чтобы люди не забывали о тех, кто погиб или пострадал из-за войны».
Отец, дочь и внучка отправляются по местам Битвы за Окинаву: «Хотим узнать о той войне»
Дочь и внучка раз за разом присутствуют на лекциях, которые дает Сато, не прекращая эту «стажировку», начатую по собственной инициативе. В феврале текущего года представители трех поколений – отец, дочь и внучка – отправились в поездку по местам сражений в префектуре Окинава. Сато пояснил свою идею отправиться в эту поездку так.
«Чтобы продолжить эту деятельность, необходимо иметь обширные знания о той войне. Окинава – единственное место в Японии, испытавшее на себе сухопутные сражения, и я хочу, чтобы дочь и внучка знали о том, как из-за японского генштаба, силившегося хоть ненадолго остановить американские войска, потери возросли во много раз».
Втроем они посетили (в городе Наха) Музей памяти о судне «Цусима-мару», которое затонуло после атаки на пути из Нахи в Нагасаки – при этом погибло более 1,5 тыс. человек, и выслушали рассказы выживших, а в Музее мира Химэюри (в городе Итоман) они узнали о героизме школьниц, мобилизованных в качестве медицинских сестер. Они посетили руины замка Урасоэ (в городе Урасоэ) – месте ожесточенного сражения, а по пути на север по шоссе номер 58 ощутили присутствие американских военных баз, густо раскинувшихся по всей префектуре.
В поездке здоровье Сато ухудшилось, и ему пришлось на какое-то время лечь в больницу в префектуре Окинава. Поскольку здоровье отца еще не восстановилось окончательно, уже в июне текущего года в роли лектора начнет выступать дочь, а в конце июля рассказчицей предстоит стать внучке, которая учится в первом классе полной средней школы. Ее пригласили выступить в одном из учебных заведений. Вот что сказала об этом дочь.
«Я понимала, что когда-нибудь этот день наступит. Хотя мы пока еще недостаточно подготовились в качестве смены, мы настроены продолжить дело отца в качестве рассказчиц, не переставая у него учиться».
Подготовка материала: редакция POWER NEWS
Фотография к заголовку: вид на город после Большого авианалета на Тояму с крыши здания «Тояма дэнки». Снимок взят из публикации «Большой авианалет на Тояму» издательства газеты «Китаниппон симбун»