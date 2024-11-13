Метод избрания президента США: время для взвешенной дискуссии уже сейчас

Точка зрения

Вопреки прогнозам о беспрецедентной борьбе на президентских выборах в США, победа бывшего президента Трампа определилась достаточно рано. Более того, он не только опередил вице-президента Харрис по общему числу голосов по всей стране, но и одержал убедительную победу во всех семи ключевых штатах.

На протяжении всей избирательной кампании бросалась в глаза диспропорция в том, что освещение в СМИ было сконцентрировано на семи колеблющихся штатах. Действительно, в этих семи штатах, включая Пенсильванию, предвыборные опросы демонстрировали равную поддержку обоих кандидатов, и победа в них традиционно переходила от республиканцев к демократам и обратно.

Поэтому в заключительной фазе избирательной кампании оба кандидата сконцентрировали все свои усилия на этих семи штатах, вкладывая колоссальные финансовые и человеческие ресурсы в ожесточённую борьбу. Внимание СМИ также было приковано к исходу голосования в этих штатах, при этом в японских СМИ ситуация в остальных штатах практически не освещалась.

Общеизвестно, что на президентских выборах в США избиратели не голосуют за президента напрямую, а выбирают 538 выборщиков, распределенных между 50 штатами и столичным округом Вашингтон в соответствии с численностью населения.

Кандидаты борются за большинство голосов выборщиков (270). При этом во всех штатах, за исключением двух, действует принцип «победитель забирает всё»: кандидат, получивший хотя бы на один голос больше в штате, получает голоса всех выборщиков этого штата. Именно это создаёт разрыв между общим числом голосов по стране и количеством полученных голосов выборщиков.

Когда в 1787 году составлялась Конституция США, подсчёт голосов избирателей по всей стране был нереалистичен из-за обширной территории и неразвитой системы коммуникаций. Полагают, что именно это привело к созданию системы выборщиков, основанной на пропорциональном представительстве штатов.

Суть проблемы в том, что в большинстве штатов, за исключением спорных, исход голосования фактически предрешён в пользу либо республиканцев, либо демократов. И в этой кампании ещё до голосования было очевидно, что вне спорных штатов Трамп получит 219 выборщиков, а Харрис – 226.

Таким образом, например, поскольку 54 выборщика Калифорнии, считающейся оплотом демократов, практически гарантированно достанутся Харрис, голоса сторонников Трампа там фактически не имеют значения, что может подрывать их желание участвовать в выборах.

Население семи спорных штатов составляет всего 20% от общего населения США. Возникает опасение, что остальные 80% американцев не могут оказать решающего влияния на выбор своего лидера, что приводит к ситуации, когда «голос в ключевых штатов весит больше, чем голос в других штатах».

На выборах 2000 года республиканец Буш-младший получил на 540 тысяч голосов меньше, чем демократ Гор, а на выборах 2016 года Трамп получил почти на 3 миллиона голосов меньше, чем Клинтон. Тем не менее, оба стали президентами благодаря большему количеству выборщиков.

В связи с этим появились инициативы по заключению межштатных соглашений, позволяющих выборщикам голосовать за победителя всенародного голосования независимо от результатов в отдельных штатах. Однако, поскольку республиканские кандидаты превзошли демократов по общему числу голосов только дважды за девять президентских выборов с 1990-х годов, включая нынешние, получить поддержку республиканского у избирателей будет сложно.

Именно сейчас, когда есть время до следующих выборов, наступил момент для спокойного обсуждения реформы системы. Разве не сейчас, после завершения выборов, самое время для глубокой дискуссии о способе избрания лидера — краеугольном камне демократии?

Фотография к заголовку: Экс-президент Трамп выступает с победной речью (AFP=Jiji)