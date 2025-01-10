Будапештский меморандум тридцать лет спустя: уроки геополитического соглашения

Точка зрения

С началом нового года, 20 января, стартует второй президентский срок Трампа. Учитывая его давнюю симпатию к президенту России Путину и известную сдержанность в вопросах военной помощи Украине, возвращение Трампа к власти, несомненно, вызывает глубокую обеспокоенность у президента Зеленского.

По словам президента Украины, листа бумаги и подписи недостаточно для достижения мира. Он также отметил, что без гарантий перемирия военные действия могут возобновиться в любой момент – такой прецедент Путин уже создавал.

Такое заявление Зеленский сделал непосредственно после переговоров с Трампом в Париже 8 декабря минувшего года. В его словах прозвучало недоверие к формальным дипломатическим договорённостям.

Истоки этого недоверия восходят к историческому событию тридцатилетней давности — 5 декабря 1994 года. В этот знаменательный день в венгерской столице Будапеште президент США Клинтон, премьер-министр Великобритании Мейджор и президент России Ельцин скрепили своими подписями «Будапештский меморандум», регулирующий вопросы ядерного наследия на постсоветском пространстве. К меморандуму присоединились три постсоветских государства — Украина, Беларусь и Казахстан, а Франция и Китай предоставили соответствующие гарантийные заявления.

После распада Советского Союза в 1991 году на территории трёх новообразованных суверенных государств оказался сосредоточен существенный компонент стратегического ядерного арсенала. Особую озабоченность международного сообщества вызывала ситуация в Украине, геополитическое положение которой на линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом придавало дополнительную остроту факту размещения на её территории около 1000 ядерных боезарядов, что составляло треть стратегического потенциала бывшего СССР. Обеспечение упорядоченной передачи этого арсенала стало приоритетной задачей глобальной безопасности.

В соответствии с положениями меморандума, в обмен на полный отказ Украины от ядерного арсенала и её присоединение к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия), три державы — Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Российская Федерация — принимали на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины, которая приобретала статус «безъядерного государства». Меморандум содержал следующие ключевые положения: (1) соблюдение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, (2) отказ от любых форм угроз или применения силы в отношении Украины, (3) незамедлительное обращение в Совет Безопасности ООН в случае акта агрессии против Украины. Президент Клинтон, в свою очередь, недвусмысленно заявил о «принятии обязательств по обеспечению безопасности».

Тем не менее, президент Путин, действуя вопреки положениям меморандума, осуществил в 2014 году одностороннюю аннексию Крымского полуострова, являвшегося частью Украины, а в 2022 году инициировал широкомасштабную военную операцию на территории Украины. В ответ на критику международного сообщества официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации выдвинул позицию, согласно которой «данный меморандум не имеет статуса международного договора и, следовательно, не порождает юридических прав и обязательств в рамках международного права».

Следует признать, что в тексте меморандума отсутствуют как механизмы санкционного воздействия за несоблюдение его положений, так и конкретные обязательства по военному реагированию в случае акта агрессии. В результате, международное сообщество, включая США, Великобританию, Францию, Китайскую Народную Республику и ряд других государств, оказалось не в состоянии выработать действенные механизмы противодействия, что привело к очевидной неэффективности политики сдерживания в отношении действий президента Путина.

В украинском обществе глубоко укоренилось острое чувство нарушенных обязательств, данных в рамках Будапештского меморандума. Этим обусловлена последовательная позиция президента Зеленского относительно интеграции в Североатлантический альянс, где статья 5 основополагающего договора недвусмысленно закрепляет принцип коллективной обороны, в соответствии с которым вооружённое нападение на одно из государств-членов альянса квалифицируется как агрессия против всего союза в целом.

В то же время политическая линия Трампа направлена на выстраивание диалога с Путиным по отсрочке вступления Украины в НАТО и достижение прекращения военных действий путём предоставления Зеленскому гарантий безопасности, подкреплённых присутствием европейских наблюдательных миссий. Анализ его действий указывает на стремление создать политический сценарий, в котором он сможет позиционировать себя как ключевую фигуру в достижении «прекращения огня», при этом сводя к минимуму вовлеченность США и откладывая рассмотрение территориальных и иных фундаментальных вопросов на последующие этапы переговорного процесса.

Украинское общество придерживается позиции, что формальные дипломатические заверения, подкреплённые лишь подписями на документе, больше не могут служить надёжной гарантией. В свете этого возникает закономерный вопрос о способности президента Зеленского противодействовать настойчивым дипломатическим инициативам Трампа. На международной арене разворачивается сложное дипломатическое противостояние, требующее от всех сторон взвешенного подхода к урегулированию конфликта.

Фотография к заголовку: Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и бывший президент США Дональд Трамп во время официальной встречи в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года. © Пресс-служба Офиса Президента Украины / AFP-Jiji