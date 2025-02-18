Почему в Японии такой низкий уровень годового дохода?

Точка зрения

Среднегодовой доход в Японии существенно отстает от показателей других развитых стран. Анализ данных по странам ОЭСР за 2023 год, с учетом текущего валютного курса в пересчете на йены, демонстрирует значительный разрыв.

В частности, среднегодовой доход в Японии (4 910 000 йен) более чем в два с половиной раза уступает показателю США (12 410 000 йен) и более чем в три раза – показателю Швейцарии (16 160 000 йен). Примечательно, что еще в 2004 году ситуация была иной: среднегодовой доход в Японии составлял 4 660 000 йен, что даже немного превышало показатель США (4 500 000 йен). Швейцария уже тогда опережала Японию в полтора раза (6 980 000 йен), но текущий разрыв стал значительно больше.

Особенно показательна ситуация с минимальной почасовой оплатой труда. В швейцарских кантонах Женева и Цюрих она достигает примерно 4100 йен, что практически в четыре раза превышает средний показатель почасовой оплаты в Японии (1055 йен). Неудивительно, что иностранные туристы воспринимают Японию как страну с относительно низкими ценами.

Среди моих знакомых есть 60-летний новозеландец, проживающий в Токио. По его воспоминаниям, в 1990-е годы японская экономика находилась на пике своего развития. В те времена среднегодовой доход в Японии превышал новозеландский показатель в 1,9 раза. Именно этот экономический фактор, наряду с интересом к стране, побудил его переехать в Японию в поисках лучших возможностей заработка.

Однако за прошедшие десятилетия ситуация кардинально изменилась – теперь средний уровень годового дохода в Новой Зеландии (7 830 000 йен) превосходит японский в 1,7 раза. Когда я поделился с ним этой статистикой, он с улыбкой заметил: «Похоже, я принял не самое удачное решение с точки зрения карьеры». Впрочем, его любовь к японской культуре настолько глубока, что он ни разу не пожалел о переезде в Японию. Тем не менее, как японец, я испытываю определенную неловкость от того, что экономические ожидания моего друга не оправдались.

При высоком уровне цен высокая зарплата не является гарантией обеспеченной жизни. Швейцария считается одной из самых дорогих стран мира. Согласно индексу бигмака, публикуемому журналом «The Economist», цена на бигмак в Швейцарии – самая высокая в мире, превышая японскую в 2,6 раза. Однако, учитывая, что среднегодовой доход в Швейцарии в 3,3 раза выше японского, а минимальная заработная плата почти в 4 раза выше, для швейцарцев местные цены остаются вполне доступными.

В чем причины столь существенной разницы между Японией и Швейцарией? Прежде всего – в уровне производительности. В Швейцарии сконцентрировано множество высококонкурентных компаний мирового уровня. Показательно сравнение количества компаний из списка «Fortune Global 500» на миллион жителей: в Швейцарии этот показатель (1,2) в четыре раза превышает японский (0,3). Примечательно, что в 1995 году японский показатель также составлял 1,2, однако упадок производства бытовой электроники и полупроводников, наряду с отсутствием новых прорывных отраслей, привел к сокращению среднего класса.

В 1989 году Япония занимала первое место в рейтинге конкурентоспособности IMD, непосредственно опережая Швейцарию. С тех пор Япония постепенно утрачивала лидирующие позиции. Швейцария также временно снижалась в рейтинге, но сумела восстановить позиции и с 2008 года стабильно входит в пятерку лидеров, а последние пять лет неизменно присутствует в тройке сильнейших.

Уровень финансовой устойчивости этих стран разительно отличается. В Швейцарии действует конституционный запрет на дефицит бюджета, а система социальных пособий и дотаций крайне ограничена. Соотношение государственного долга к ВВП составляет лишь 32% – исключительно низкий показатель, особенно в сравнении с Японией, где, по оценкам МВФ, он достигает 251%.

Подобная разница в экономическом потенциале неизбежно отражается на валютном курсе. Исторически швейцарский франк и японская йена считались надежным убежищем во время кризисов. Однако в настоящее время, когда доверие к швейцарскому франку остается неизменно высоким, японская йена за последнее десятилетие существенно ослабила свои позиции. Слабая йена становится одним из ключевых факторов низкого уровня доходов и покупательной способности японцев.

Банк Японии на протяжении длительного периода придерживается позиции, согласно которой создание максимально благоприятной финансовой среды способствует достижению целевого уровня инфляции в 2%, что должно создать позитивный цикл роста заработной платы и потребительских цен.

24 января 2025 года Банк Японии повысил базовую процентную ставку до 0,5%, и экономическая ситуация сохраняет положительную динамику. Однако реальная процентная ставка с учетом инфляции составляет минус 3,1%, что существенно уступает показателю Федеральной резервной системы США (+1,5%). Учитывая фундаментальную закономерность движения капитала из зон с низкими реальными процентными ставками в регионы с более высокой доходностью, можно с уверенностью утверждать, что снижение курса йены является прямым следствием текущей монетарной политики Банка Японии.

Учитывая низкий уровень самообеспеченности Японии энергоресурсами и продовольствием, существенное падение курса йены неизбежно приведет к резкому повышению цен на товары первой необходимости, что повлечет за собой снижение реальных доходов и ухудшение качества жизни населения.

Следует отметить, что корректировка процентной ставки Центральным банком сама по себе не способствует росту производительности экономики. В наиболее оптимистичном сценарии такая политика может привести лишь к синхронному повышению заработной платы и потребительских цен.

Показательно, что и Швейцария, и Япония исторически характеризуются низким уровнем инфляции – за последние два десятилетия средний показатель в обеих странах составил 0,6%. При этом Швейцария демонстрирует наивысший в мире уровень заработной платы. Данный факт убедительно свидетельствует о том, что Японии следует сосредоточиться не на достижении целевого показателя инфляции в 2%, а на повышении конкурентоспособности национальных предприятий и качества человеческого капитала через реализацию последовательных структурных реформ.

Фотография к заголовку: (слева) цена закрытия индекса Никкэй (39 894,54 йены) на Токийской фондовой бирже 30 декабря, в последний торговый день 2024 года; (справа) курс йены к доллару на Токийском валютном рынке. Токио, Тюо-ку, фото Jiji Press