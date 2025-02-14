«Устремлённость к воде» как сила, движущая Израилем

Точка зрения

Начиная этот материал, нельзя не упомянуть о «легендарном шпионе». Израильская разведка, в частности, «Моссад», славится на весь мир, и когда речь заходит о том, кто самый лучший в мире шпион, одним из кандидатов неизменно называют Эли Коэна.

Коэн родился в 1924 году в семье египетских евреев, а после основания израильского государства переехал в Израиль, где поступил на службу в разведку, и с 1961 года находился в столице Сирии Дамаске под личиной сирийца, рожденного в Бейруте. Он был вхож в высшие круги правительства и вооруженных сил Сирии и добыл множество секретных сведений, но в 1965 году Коэн был арестован и казнен через повешение.

Одним из главных секретов, добытых Коэном, были сведения о том, где именно ведется строительство для перенаправления вод с целью изменить течение реки Иордан. Строительные работы тайно велись на Голанских высотах.

Говорят, что на Ближнем Востоке вода встречается гораздо реже нефти, и от источников водоснабжения зависели судьбы государств. Вода реки Иордан, берущей начало на Голанских высотах и текущей через Галилейское озеро в Мертвое море, была жизненно важна для Израиля. Если бы направление вод у истоков реки изменили, то расположенный ниже по течению Израиле был бы иссушен. В эпоху, когда еще не существовало ни спутников наблюдения, ни беспилотных летательных аппаратов, благодаря полученным от Коэна сведениям Израиль смог воспрепятствовать этому, атаковав место проведения работ.

Столкновения из-за вод, питающих Иордан, привели к усилению напряженности между арабами и израильтянами и стали запалом для начала Третьей арабо-израильской войны (1967 года). В этой войне израильские войска оккупировали 70% Голанских высот, тем самым обеспечив себе источник водоснабжения. В 1974 году Израиль и Сирия заключили соглашение о разведении враждующих сил, и в буферной зоне для наблюдения за соблюдением этого соглашения были размещены силы Организации Объединенных Наций.

Когда в декабре прошлого года пала власть президента Сирии Башара аль-Асада, израильские войска, воспользовавшись возникшим замешательством, пересекли буферную зону и вторглись на сирийскую территорию, заняв стратегически важную гору Хермон (высота 2 800 метров). Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 января при смотре подразделения на горе Хермон объявил о постоянной оккупации, отметив: «Для обеспечения безопасности и порядка наши войска будут бессрочно находиться на вершине и в буферной зоне».

Площадь Голанских высот, где сходятся границы Израиля, Сирии, Ливана и Иордании, сопоставима с площадью префектуры Осака (1 800 кв. км), а численность арабского населения высот составляет 20 тысяч. В 1981 году Израиль объявил об аннексии Голанских высот и построил там более 30 поселений, общая численность жителей которых на данный момент составляет 25 тыс. В декабре прошлого года израильское правительство подготовило План по удвоению населения Голанских высот и закрепляет фактическую оккупацию строительством жилья для переселенцев, студенческих общежитий и других объектов, инвестируя в реализацию этого плана 11 млн долларов (около 1,7 млрд йен).

Япония и другие члены международного сообщества не признают суверенитета Израиля над Голанскими высотами, но в марте 2019 года при первом президентстве Трампа суверенитет Израиля признали Соединенные Штаты Америки, и сейчас, со вторым приходом Трампа к власти, вероятность того, что США изменят эту позицию, отсутствует.

Между тем с началом нынешнего столетия ситуация с водой в Израиле радикально изменилась. Благодаря прогрессу технологий опреснения морской воды, созданные в пяти местах опреснители позволяют покрывать 65% национальных потребностей в питьевой воде, а прогресс в технологиях обработки сточных вод позволяет повторно использовать в сельском хозяйстве 90% стоков. В результате потребление на душу населения той воды, которая поступает естественным образом из реки Иордан, сократилось до одной пятой уровня времен, предшествовавших Третьей арабо-израильской войне, и страна превратилась в страну-поставщика воды.

Из истории конфликта за Голанские высоты, включая казнь Эли Коэна, Израиль хорошо усвоил важность «водного контроля». Поэтому, даже став «водной державой», он твердо настаивает на оккупации Голанских высот и продолжает контролировать использование воды палестинским населением Западного берега реки Иордан и сектора Газа, решительно не желая отказаться от использования контроля над водными ресурсами в качестве оружия.

Фотография к заголовку: Бронемашина израильских вооруженных сил движется вдоль буферной зоны, отделяющей Сирию от оккупированной Израилем территории на Голанских высотах возле деревни Мадждаль-Шамс, 9 декабря 2024 г. (AFP/Jiji Press)