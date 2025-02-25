Мир сотрясает «артиллерия Трампа»

Точка зрения

Прошёл месяц с момента вступления Трампа в должность президента США. Нет необходимости объяснять, как за этот короткий период новый президент успел вызвать множество потрясений и ввергнуть мир в хаос.

С другой стороны, возвращение Трампа на пост президента заставило мир заново переосмыслить такие фундаментальные вопросы, как демократия, глобализация и иммиграционное общество. В этом смысле можно сказать, что Трамп служит поучительным примером того, как не следует действовать.

Палестина страдает под военной оккупацией Израиля уже более 77 лет. Незаконные репрессии и неизбирательные атаки со стороны израильских военных ставят под угрозу само существование палестинского населения. В этих условиях 4 февраля президент Трамп провёл совместную пресс-конференцию в Белом доме со своим союзником, премьер-министром Израиля Нетаньяху, где с явным самодовольством представил новый мирный план по прекращению израильско-палестинского конфликта – так называемый «План развития сектора Газа». Однако, в характерной для Трампа манере манипулирования миром, содержание плана оказалось катастрофическим, полностью игнорирующим исторический контекст и международное право.

Суть предложения заключается в том, чтобы выселить палестинских жителей из сектора Газа и передать его во «владение» США. Трамп даже заявил о планах превратить Газу в курортную зону. В современном мире эта логика, фактически утверждающая, что можно выселить всех палестинцев в другие страны ради защиты Израиля, ставит вопрос не столько о «достоинстве государства», сколько о «достоинстве человеческого общества» в целом.

«Мачистская логика» Трампа полна софистики и принимает любые действия как «правильные», если они опираются на силу. И почему-то в современных США, похоже, сформировалась благодатная почва для принятия такого подхода. Даже если речь идёт о захвате территории и изгнании целого народа.

Однако мудрость истории напоминает нам: «Все, кто взялся за меч, от меча и погибнут» (Евангелие от Матфея).

В баснях Эзопа есть история «Война и высокомерие»:

«Боги устроили свадьбу, и каждый нашёл себе пару, но бог войны Полемос прибыл последним. Осталась только Гибрис, божество высокомерия и гордыни, и он взял её в жены. Впрочем, Полемос страстно любил Гибрис и следовал за ней повсюду. Поэтому пусть высокомерие не посещает народы и города, улыбаясь людям. Ведь сразу вслед за ним приходит война» (перевод на русский язык на основе японского перевода Тэцуро Накацукасы «Басни Эзопа», издательство «Иванами сётэн».)

Президент Трамп, излучающий высокомерие и непрерывно создающий конфликты, выглядит как воплощение единства Полемоса и Гибрис.

Фотография к заголовку: Президент США Трамп приветствует премьер-министра Израиля Нетаньяху (слева) в Белом доме. 4 февраля 2025 года (©AFP/Jiji)