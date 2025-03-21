Редкоземельные элементы Украины: торг, сулящий дальнейшие сложности

Точка зрения

После перепалки, произошедшей в конце февраля во время встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжают продвигаться обсуждения, направленные на восстановление американо-украинских отношений, не исключая подвисший в воздухе вопрос подписания соглашения о редкоземельных ископаемых.

Ждущие своего часа в недрах Украины редкоземельные элементы выступали всего лишь одним из элементов «Плана победы», объявленного президентом Зеленским в октябре прошлого года – их совместная добыча предлагалась «в ответ» на гарантии безопасности для Украины со стороны Европы и Соединенных Штатов.

Президент Трамп отреагировал на это требованием «возврата инвестиций», заявляя, что Америка добивается возврата своих вложений, будь то редкозёмами или чем угодно еще, и стал добиваться заключения соглашения, предусматривающего получение половины доходов не только от добычи редкоземельных элементов и других природных ресурсов, но также от портов и других инфраструктурных объектов.

Таким образом, в используемые слова «ответ» и «возврат инвестиций» вкладывается совершенно иной смысл – общим выступает лишь то, что ресурсы в украинских недрах рассматриваются в качестве «козыря». Но так ли «сладок» плод, которым выступают украинские редкоземельные элементы, чтобы Трамп стал ими одержим?

Украина безусловно является кладовой ресурсов, обладая пятью процентами мировых запасов полезных ископаемых. Она располагает двадцатью двумя из тридцати четырех минералов, которым Европейский Союз отводит роль «важного сырья». Это, в частности, запасы лития, используемого для производства аккумуляторов электромобилей и смартфонов – объем его запасов оценивается примерно в 500 тыс. тонн, что составляет одну треть запасов всей Европы. До начала российского вторжения в Украину также приходилось 7% общемировой добычи титана – металла, используемого для производства фюзеляжей и крыльев воздушных судов.

Проблема состоит в том, что многие из этих ископаемых залегают в Донбассе (Донецкой и Луганской областях), Запорожской области, Херсонской области и других местах, на данный момент оккупированных Россией. Журнал «Форбс» утверждает, что семьдесят процентов редкоземельных ресурсов, стоимость которых по некоторым оценкам превышает 2 200 трлн йен, находятся под российской оккупацией.

Все это позволило Путину 24 февраля заявить о том, что Россия обладает «многократно более громадными запасами» таких ресурсов. Он с энтузиазмом выразил готовность сотрудничать с США и другими иностранными партнерами, «в том числе и на так называемых новых, исторических территориях». Европе и Соединенным Штатам следует обратить внимание на это предложение. Ведь замысел правительства Путина, который просматривается в этих словах, состоит в том, что в случае реализации совместного освоения на «так называемых новых, исторических территориях», иначе говоря, на оккупированных землях, это будет вести к международному признанию фактического контроля России.

Между тем, даже если подберутся рентабельные месторождения, разделение и обогащение извлеченного из недр сырья может оказаться еще более сложной задачей, чем его добыча. Хотя в мире ситуация с редкоземельными элементами с развитием производства в США и Австралии дает основания утверждать, что олигополия постепенно сходит на нет, львиная доля производства незыблемо остается за Китаем. Его преимущество состоит в том, что он берет на себя 60% объема мировых поставок, обладая при этом 90% потенциала разделения и обогащения редкоземельных элементов.

У австралийской фирмы по производству редкоземельных элементов имеются обогатительные мощности в Малайзии, но производство сталкивается с протестным движением из-за опасений по поводу радиоактивных отходов процесса выделения и обогащения в месте расположения фабрики.

По-видимому, президент Зеленский в конце концов вынужден выкладывать на стол «карту редкозёмов», чтобы заручиться помощью со стороны США, а Трамп, в свою очередь, с готовностью хватается за нее в стремлении пробить брешь в исключително сильной позиции Китая. Но даже при успехе в получении прав на добычу, администрации Трампа придется преодолеть целый ворох проблем – экологических и других – пока не будет получен коммерческий продукт, который позволит ей противостоять китайским предприятиям.

Фотография к заголовку: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показывает государственному секретарю США Марко Рубио (справа) икону, выполненную на ящике из-под патронов, во время американо-украинских переговоров высокого уровня в Джидде на западе Саудовской Аравии, 11 марта 2025 г., снимок предоставлен администрацией президента Украины (© AFP/Jiji Press)