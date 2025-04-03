Какого цвета солнце и луна?

Точка зрения

Там, где собираются люди, рождается культура. У стран есть своя культура, у регионов – своя, у компаний – своя, у религий – своя. В современном обществе наблюдается тенденция к дальнейшей фрагментации культуры.

Например, даже среди людей одной и той же этнической группы существуют различные жизненные уклады и тенденции. Культура и социальные институты арабского мира уже не едины, и мышление не везде одинаково. Фрагментация происходит с невероятной скоростью, и даже среди людей, принадлежащих к одному сообществу и ведущих схожий образ жизни, не прекращаются разделение и конфликты.

Культура и национализм взаимосвязаны невидимыми нитями. «По сути, национализм – это глубоко эмоциональное явление, которое в той или иной степени присутствует в душе каждого человека», – пишет Рётаро Сиба. Это чувство ярости, когда соседняя деревня оскорбляет вашу собственную. Хотя оно и не сложнее этого, именно это чувство является источником огромной энергии, которую человеческие группы высвобождают, противостоя другим группам.

Юлий Цезарь, прославившийся в истории как великий полководец, участвовавший во множестве сражений, знал, что люди склонны придерживаться своих собственных убеждений и видеть мир таким, каким им удобно, и оставил следующие слова: «Люди видят только то, что хотят видеть».

Однако, даже без намерения, вещи могут выглядеть по-разному в глазах людей из-за их культурного фона. «Каким цветом ты рисуешь солнце?» – с любопытством спросил я у дочери, увлечённой рисованием. Не воспринимая вопрос всерьёз, она с улыбкой ответила: «Красным, конечно». «Красным?» – на мгновение я растерялся от неожиданного ответа, но затем сделал вид, что принял его: «А, понятно».

В арабском культурном регионе, включая Египет, откуда я родом, солнце обычно изображают жёлтым или жёлтым с оранжевым оттенком. Уж точно никогда не красным. Возможно, даже самые обыденные вещи выглядят по-разному, когда меняется язык и общество?

Заинтересовавшись «цветовым» миром моей дочери, выросшей в Японии, я продолжил спрашивать: «А какого цвета луна?» «Жёлтого, разумеется. Обычно её рисуют жёлтой», – уверенно ответила дочь. И это снова полностью отличается от моего восприятия цвета, сформированного в Египте и арабской культуре. «Нет-нет, обычно она белая. Посмотри в небо, разве луна не кажется тебе белой?» – я подбежал к окну, пытаясь показать реальный объект и доказать правильность своего «цветового восприятия».

Похоже, цвета, которые мы ассоциируем с солнцем и луной, различаются в зависимости от страны и региона. Цвет солнца, который рисуют арабы, похож на цвет луны, который рисуют японцы. Даже одни и те же солнце и луна на Земле воспринимаются по-разному разными людьми. С точки зрения лингвистики это конкретный пример того, что «даже когда вещи обладают одинаковыми свойствами вне зависимости от времени и места, могут возникать различия в механизмах и функциях их восприятия».

Даже живя на одной планете, люди видят и слышат мир по-разному. В результате трения между культурами из-за различий в структуре языка и мышления не прекращаются. Иногда эти напряжённые трения распространяются и на другие аспекты, помимо языка.

И в конечном итоге, как сказал Цезарь: «Люди видят только то, что хотят видеть».

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