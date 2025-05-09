Размышления о неопределённости будущего за бургером MAGA

Точка зрения

На Пятой авеню Нью-Йорка, среди бутиков престижных брендов, величественно возвышается 68-этажное здание. Это Башня Трампа. Если верхние этажи занимают офисы и роскошные апартаменты, то на нижних расположились магазины и рестораны, доступные для обычных посетителей.

Для ярых приверженцев президента США Дональда Трампа это место стало своего рода «святыней». Здесь легко можно встретить целые семьи в кепках и футболках с лозунгом MAGA (Make America Great Again), с энтузиазмом приобретающие сувениры и с удовольствием обедающие в ресторанах.

Во время командировки в Нью-Йорк прошлой осенью я решил пообедать в «Трамп-гриль» на цокольном этаже башни – просто чтобы было что рассказать. Открыв меню, я первым делом заказал «Салат Иванка», названный в честь дочери президента. Это композиция из салата ромэн, помидоров черри, огурцов и сыра фета с греческой заправкой. По рекомендации официанта я дополнил его креветками. Учитывая нехватку свежих овощей во время командировки, салат показался вполне приятным на вкус.

В качестве основного блюда я выбрал «Бургер MAGA» с не менее интригующим названием. Это полуфунтовая котлета от знаменитого мясного мастера Пата ЛаФриды, политая фирменным соусом. Заказав среднюю прожарку, я не обнаружил в нем ничего исключительного, однако мясо оказалось достаточно сочным, чтобы доставить удовольствие.



Салат «Иванка» (слева) и бургер MAGA (фотография автора)

Предполагаю, что выбранное мной сочетание блюд типично для сторонников Трампа, приезжающих в Нью-Йорк в качестве туристов из центральных штатов.

Стоимость салата составила 30 долларов, бургера – 28 долларов. С учётом газированной воды за 6 долларов счёт достиг 64 долларов. Включая 20% чаевых и налоги, по текущему обменному курсу это примерно 12 000 йен. По японским меркам обед весьма дорогой, но для локации на Пятой авеню Нью-Йорка цена вполне умеренная.

Секрет такой относительно щадящей для кошельков сторонников Трампа ценовой политики, вероятно, кроется в экономии на оплате труда. Большинство официантов и кухонного персонала оказались иммигрантами из Латинской Америки. Все они были приветливыми и исключительно обходительными людьми, однако остаётся загадкой, как это согласуется с фундаментальной антииммигрантской позицией администрации Трампа.

Эта непоследовательность перекликается с постоянной сменой политического курса администрации, наблюдаемой с момента объявления «взаимных тарифов» 2 апреля.

Высокие тарифы защищают неконкурентоспособные отрасли, но наносят серьёзный ущерб конкурентоспособным секторам экономики и рядовым потребителям. Кроме того, президент Трамп требует от Федеральной резервной системы (ФРС) скорейшего снижения процентных ставок для предотвращения рецессии, однако его пренебрежение независимостью центрального банка неизбежно будет способствовать росту инфляции в США.

Более того, Стивен Милан, председатель Совета экономических консультантов президента и главный экономический стратег Белого дома, настаивая на необходимости ослабления доллара, предлагает радикальное решение: если иностранные правительства, недовольные ослаблением доллара, начнут продавать американские облигации, им можно предложить обмен на 100-летние беспроцентные облигации. По сути, это не что иное, как объявление о дефолте – фактический отказ США от выплаты своих долгов.

Когда подобные нежизнеспособные импровизированные меры с серьёзным видом предлагаются высокопоставленными чиновниками американской администрации, иностранные инвесторы неизбежно начинают думать о необходимости пересмотра своих значительных вложений в казначейские облигации США.

Действительно, 9 апреля на рынке американских облигаций произошла масштабная распродажа. Столкнувшись с этим, президент был вынужден отложить на 90 дней введение взаимных тарифов для всех стран, за исключением Китая.

Кроме того, он громогласно угрожал «уволить» председателя ФРС Пауэлла за осторожный подход к снижению процентных ставок, но 22 апреля резко изменил свою позицию на «увольнения не будет» после того, как рыночная тревога усилилась и котировки акций стремительно обрушились.

Оба решения были приняты после настойчивых уговоров со стороны министра финансов Бессента, приверженца рыночно-ориентированного подхода. Без этих коррекций мировые финансовые рынки к настоящему времени уже могли бы погрузиться в системный кризис, сравнимый с коллапсом после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 года.

С определённой точки зрения, готовность оперативно признавать ошибки можно считать положительным качеством. Однако основная проблема заключается в том, что политические решения, способные вызвать сильнейшие потрясения как в американской, так и в мировой экономике, принимаются на основе поверхностного анализа без тщательной предварительной проработки, что впоследствии требует срочных существенных корректировок. Тарифная политика Трампа резко повышает уровень неопределённости в экономике США.

С момента создания в 1985 году «Ежедневного индекса неопределённости экономической политики США», разработанного профессорами Северо-Западного и Стэнфордского университетов и основанного на анализе частоты упоминания терминов, связанных с неопределённостью, в базах данных СМИ, самое высокое среднее значение за пять дней до недавнего времени составляло 626 баллов в разгар пандемии коронавируса (5 апреля 2020 года). Однако 13 апреля после объявления о взаимных тарифах показатель достиг беспрецедентных 710 пунктов.

Неудивительно, что некоторые республиканские законодатели начали выражать серьёзные опасения относительно негативных последствий для промежуточных выборов в ноябре 2026 года. Сенатор Рэнд Пол (от штата Кентукки), известный своими либертарианскими взглядами, выступил с резким предупреждением о том, что Республиканской партии следует вспомнить исторические уроки прошлого.

«Президент Мак-Кинли (25-й президент США конца XIX – начала XX вв.) ввёл свой знаменитый тариф в 1890 году. На следующих выборах республиканцы катастрофически потеряли половину мест в Конгрессе. В начале 1930-х годов сенаторы Смут и Хоули повысили тарифы, после чего наша партия терпела поражения в обеих палатах Конгресса на протяжении многих лет. Иными словами, протекционистские тарифы – это не только экономическая ошибка, но и политический просчёт» (FOX News, 6 апреля 2025 года).

Тем не менее, убеждённые сторонники Трампа никуда не делись. Компания Stellantis, владеющая такими брендами как Chrysler, Dodge и Jeep, уже в начале апреля сократила 370 рабочих мест на своём заводе в Индиане в связи с опасениями, вызванными взаимными тарифами. Однако примечательно, что один из уволенных, 59-летний автомобильный рабочий, в интервью Washington Post (15 апреля 2025 года) высказался в поддержку тарифной политики: «Тарифы – это точно хорошо. Просто я ещё не знаю как».

Хэл Брэндс, почётный профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса, отмечает опасность того, что нынешняя тенденция, при которой США утрачивают интерес к мировому порядку и укрепляют доктрину «Америка прежде всего», может стать долгосрочным явлением. Он указывает, что после Первой мировой войны в США наблюдалась подобная изоляционистская ориентация, и для её преодоления потребовалось целое поколение («Foreign Affairs», июль 2024 года).

Любопытно, что когда я рассказывал японским финансистам в Нью-Йорке о посещении «Трамп-гриля», упомянутого в начале статьи, многие проявляли живой интерес, спрашивая: «О, и как впечатления?», что неизменно разнообразило беседу.

Однако когда я с улыбкой поделился с давним другом, известным американским экономистом, что блюда назывались «Салат Иванка» и «Бургер MAGA», шутка абсолютно не вызвала отклика – что неудивительно в кругах с преобладанием либеральных взглядов. «Названия, от которых пропадает всякий аппетит», – заметил он с явным неудовольствием. Даже в этой реакции проявляется глубокий раскол, пронизывающий американское общество.

Фотография к заголовку: Трейдеры Нью-Йоркской фондовой биржи наблюдают за экранами с биржевыми индикаторами после обвала рынка, вызванного тарифной политикой президента Трампа. 4 апреля 2025 г. (AFP/Jiji Press)