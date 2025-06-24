Напряжённость между Ираном и Израилем и бывший наследный принц

Точка зрения

Спустя долгое время снова всплыло знакомое имя.

Реза Кир Пехлеви. Старший сын покойного иранского шаха Пехлеви, изгнанный вместе с родителями из страны во время Исламской революции под руководством имама Хомейни и с 18 лет живущий в эмиграции в США.

64-летний бывший наследный принц выступил в СМИ после израильской атаки на Иран 13 июня. «Обращаюсь к армии, полиции и силам безопасности. Порвите с режимом и присоединитесь к народу». Это призыв к свержению исламского режима в Иране.

Династия Пехлеви была изначально основана его дедом Реза-ханом при поддержке Британии в 1925 году, тогда же название страны было изменено с Персии на Иран. Когда его отец Мохаммад Реза Пехлеви стал вторым шахом, он проводил модернизацию с помощью американского капитала. В 1963 году он взял курс на деисламизацию, включая запрет на ношение хиджаба (исламского платка для женщин), и активно продвигал прозападную политику.

Период правления шаха Пехлеви отличался тесными отношениями с США. В 1970-е годы говорили, что двумя столпами американской ближневосточной политики были Иран и Израиль.

После создания Израиля в 1948 году и последовавших войн, развязанных против него арабскими странами, шах Пехлеви признал Израиль как государство. Между странами был заключён союз: Иран закупал израильское оружие, приглашал технических специалистов в области сельского хозяйства и других сферах, были запущены прямые авиарейсы. Так постепенно формировались тесные отношения.

Исламская революция 1979 года положила конец ирано-израильскому союзу, бывшему когда-то самым прочным на Ближнем Востоке.

Имам Хомейни называл США «Великим сатаной» и спровоцировал кризис с заложниками в американском посольстве, продлившийся более 400 дней, перейдя к открытой враждебности. Гостям Ирана в 1980-90-е годы, наряду с лозунгом «Смерть Америке» особенно бросался в глаза лозунг «Израиль должен быть уничтожен».

Свергнув монархию и начав грандиозный эксперимент «правления исламских правоведов», Иран остаётся оплотом шиизма, направления ислама, представляющего лишь меньшинство в мусульманском мире. Доминирующие позиции на Ближнем Востоке сохраняют суннитские страны во главе с могущественной Саудовской Аравией, хранительницей двух святынь – Мекки и Медины.

Чтобы продемонстрировать влияние нового Ирана в противовес Саудовской Аравии в исламском мире, имам Хомейни и его сподвижники провозгласили целью освобождение Иерусалима – третьей святыни, где находится «Купол Скалы», место вознесения пророка Мухаммада. Они отказались признать Израиль как государство, оккупировавшее Иерусалим после Шестидневной войны (1967 год), публично заявляя о намерении «стереть его с лица земли», что привело к конфронтации.

Главный козырь, которым располагает Израиль против Ирана, – это ядерное оружие. Израиль начал разработку ядерного оружия при содействии Франции сразу после создания государства, и к 1968 году, по оценке ЦРУ, он стал ядерной державой.

Характерной чертой ядерной стратегии Израиля является её неопределённость. В 1986 году британская газета опубликовала разоблачения израильского ядерного техника, работавшего над производством ядерного оружия в подземных сооружениях ядерного комплекса Димона, с фотографиями объекта, но израильское правительство до сих пор ни подтверждает, ни отрицает обладание ядерным оружием.

Однако если другие ближневосточные страны проявляли стремление к обладанию ядерным оружием, Израиль беспощадно пресекал их попытки. В 1981 году в Ираке и в 2007 году в Сирии Израиль нанёс авиаудары и уничтожил строящиеся реакторы. На этот раз, атаковав ядерные объекты Ирана, о ядерной программе которого ходят постоянные слухи, Израиль предпринял шаги по предотвращению появления «исламской атомной бомбы».

С одной стороны – Иран как лидер исламского мира, провозглашающий освобождение святого Иерусалима и уничтожение Израиля. С другой – Израиль, решительно отстаивающий военное превосходство единственной ядерной державы Ближнего Востока. Бывшие союзники накапливают взаимную ненависть каждый по своим причинам и не собираются отступать.

Фотография к заголовку: дым над зданием иранского государственного телевидения после израильской атаки. 16 июня 2025 года, Тегеран, Иран (AFP/Jiji)