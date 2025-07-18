Лозунг «Япония прежде всего» и ксенофобия

Точка зрения

Политические партии и кандидаты, активно участвующие в предвыборной гонке – одном из важнейших проявлений демократии, – стремятся донести до избирателей свои политические программы и видение будущего через теле- и радиопрограммы, а также интернет-видео.

Главным оружием в этой борьбе становится слово.

Именно послания кандидатов и лидеров партий, адресованные избирателям, способны побудить граждан прийти на избирательные участки.

И на нынешних выборах в Палату советников бросается в глаза лозунг «Япония прежде всего».

В последнее время это выражение часто обсуждают в СМИ и среди экспертов, но создаётся впечатление, что оно уже живёт своей жизнью.

Формула «...прежде всего» всё чаще и обычно бессознательно используется во многих уголках мира.

Такие лозунги как «Америка прежде всего» или «Япония прежде всего», начиная с XX века звучали как призывы и политические установки, ставящие интересы определённой страны или группы на первые место.

После двух мировых войн эта риторика временно стихла, но с наступлением XXI века она, кажется, стремительно возрождается.

Лозунг «Япония прежде всего» на нынешних выборах также используется рядом партий и движений как идеология приоритета японских интересов и граждан в условиях растущего внимания к глобализации, миграционным вопросам и экономической безопасности.

В связи с этим разгораются споры о том, не приведёт ли такая политика к расколу общества и подрыву принципа многообразия.

«Япония прежде всего» – это лозунг, который нередко звучит в контексте языка вражды (агрессивных высказываний в адрес групп или лиц другой расы, национальности, религии, пола), но кажется, что его негативные стороны зачастую остаются без внимания, не мешая ему распространяться.

На конец 2024 года число проживающих в Японии иностранцев достигло рекордной отметки в 3 миллиона 769 тысяч человек.

По категориям пребывания больше всего среди них «постоянно проживающих», затем идут «технические стажёры», специалисты в сфере «технологий, гуманитарных наук и международного бизнеса», «студенты» и другие.

Согласно расчётам, привлечение иностранной рабочей силы увеличивает общий объём трудовых ресурсов и способствует росту потенциального ВВП в среднем на 0,13-0,14%.

Это значительный вклад в поддержание устойчивого роста японской экономики.

Между тем, некоторые кандидаты высказываются об иностранцах, живущих в Японии так: «Поскольку они сами выбрали жизнь в чужой стране, то должны нести всю ответственность и риски».

Возникает вопрос – входят ли в понятие «обычные граждане», о которых пекутся эти кандидаты, проживающие в Японии иностранцы?

Меня особенно беспокоит влияние подобной риторики на иностранные сообщества с разными языками и культурами, будь то трудовые мигранты, студенты или другие группы, живущие в Японии.

Если «Япония прежде всего» станет реальностью, как будет применяться эта политика и к каким станет общество?

Нужно внимательно следить, не приведёт ли это к ксенофобии – страху и неприязни по отношению к иностранцам.

Тридцать лет с моего приезда в Японию прошли незаметно.

За это время мне практически не приходилось сталкиваться с предвзятым отношением из-за того, что я иностранец или мусульманин.

Это стало возможным благодаря терпимости японского общества, которое ценит порядок и признает разнообразие.

С другой стороны, в современном международном обществе, где число конфликтов растёт, ширятся предрассудки, непонимание и стереотипное восприятие «иностранцев». В это время люди во всём мире с надеждой обращают всё больше внимания на японское обществу, которое ценит гармонию.

XXI век – это сложное время, в котором необходимо одновременно жить прошлым, настоящим и будущим.

Важно, учась у прошлого, не терять из вида светлое будущее за горизонтом.

Нет другого пути, кроме как терпеливо и последовательно объяснять, насколько бесплодна идея о том, что контроль и изоляция могут сделать лозунг «...прежде всего» жизнеспособной политикой.

Фотография к заголовку: Люди, собравшиеся на уличное выступление после объявления выборов в Палату советников. 3 июля 2025 г., район Минато, Токио (© Jiji)