Ужасы «этнических чисток»

Точка зрения

Когда-то в сумке ближневосточного корреспондента всегда лежали блокнот, фотоаппарат, магнитофон, карты и коротковолновый радиоприёмник.

С массовым распространением смартфонов и цифровых технологий ситуация коренным образом изменилась.

Портативные видеокамеры позволяют теперь запечатлевать весь ход интервью целиком, включая выражения лиц собеседников, что порой производит неожиданный эффект.

Я почувствовал это на предварительном показе документального фильма «По обе стороны стены» (премьера состоится 30 августа в токийском кинотеатре «Евроспейс» в районе Сибуя, затем картина выйдет в прокат по всей Японии).

Автор фильма – журналист Кавагами Ясунори, который в качестве корреспондента газеты «Асахи симбун» работал в различных странах Ближнего Востока. Прошлым летом он отложил привычный блокнот и взял в руки портативную камеру, отправившись освещать события в Палестине и Израиле.

Израиль возвёл разделительные стены вокруг палестинских территорий – сектора Газа и Западного берега реки Иордан, установив жёсткие ограничения на передвижение между ними.

В октябре 2023 года исламское движение ХАМАС из сектора Газа преодолело эту стену и нанесло удар по израильской территории. Ответные операции Армии обороны Израиля привели к гибели свыше 60 тысяч палестинцев.

Спустя почти два года конца конфликту по-прежнему не видно.

Кавагами пересёк стену, попав из Израиля (внутренняя сторона) на Западный берег (внешняя сторона), и посетил Масафер-Ятту и другие места, ставшие местом действия получившего в этом году премию «Оскар» и вызвавшего большой резонанс фильма «Нет другой земли».

Эта земля, где местные жители заняты традиционным овцеводством, была в одностороннем порядке объявлена израильскими военными закрытой военной зоной. В один день сюда внезапно прибыла тяжёлая техника и разрушила дома и школы.

Портативная камера детально фиксирует рассказы жителей, которые устанавливают палатки среди руин своих домов и продолжают здесь жить.

Эти кадры напомнили мне о небольшой деревне Козарац в Боснии и Герцеговине, события в которой я освещал во время гражданской войны в бывшей Югославии в начале 1990-х годов.

В 1992 году эта деревня подверглась нападению сербских военизированных формирований, и её жители, в основном боснийские мусульмане, были вынуждены покинуть родные места.

Когда я приехал в Козарац в марте 1993 года, он представлял собой сплошные руины – уцелели лишь дома нескольких сербских семей.

Это была картина исключительного по масштабам разрушения среди всех зон конфликтов, в которых мне довелось работать.

Неужели одни только артиллерийские обстрелы могли привести к столь тотальному уничтожению?

В беседах с бывшими жителями выяснилось, что сербские силы, захватившие Козарац, методично заминировали и подорвали каждый дом, чтобы навсегда лишить боснийских мусульман возможности вернуться.

Это классический метод «этнических чисток» – принудительного изгнания определённой этнической группы с её исконной территории.

Зафиксированные камерой Кавагами разрушения школ и домов на глазах у их владельцев исключают всякую возможность возвращения.

Подобные действия подрывают саму волю людей к возвращению на родную землю.

В этом смысле на Западном берегу реки Иордан применяются абсолютно те же методы «этнических чисток», что некогда в Козараце.

Более того, разве действия израильской армии в секторе Газа, превращающие авиаударами и артобстрелами жилые кварталы, больницы и общественные здания в горы обломков, не являются составной частью программы «этнических чисток»?

Озвученный президентом Трампом план переселения палестинцев и превращения сектора Газа в элитный туристический курорт я первоначально воспринимал как фантазии людей, далёких от ближневосточных реалий. Однако в израильском обществе идеи принудительной депортации палестинского населения продолжают пользоваться серьёзной поддержкой.

Хотя полное выселение всех 2,2 миллиона жителей сектора Газа представляется нереалистичным, систематическое уничтожение жилого фонда и инфраструктуры может сломить дух части населения и породить у людей ощущение безысходности: «Здесь больше невозможно жить».

Израиль, игнорируя осуждение международного сообщества, методично реализует программу «этнических чисток» как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.

Именно к такому выводу приходишь, посмотрев фильм Кавагами.

Фотография к заголовку: Палестинцы оплакивают родственников, погибших накануне в результате израильского авиаудара. 29 июля 2025 года, сектор Газа (AFP – Jiji)