Неопределённое будущее любимого почтового ящика

Точка зрения

Почтовые службы, долгое время остававшиеся основой коммуникации в обществе, борются за выживание в эпоху цифровых технологий. Автор размышляет о том, сможет ли душевное тепло почты, доставленной вручную, выдержать проверку обстоятельствами, или же бумажные письма уйдут в прошлое?

Почтовая система на перепутье

Я люблю письма. Работа журналистом приучила меня отправлять благодарственные письма на следующий день после встречи или интервью. Сам процесс написания такого послания помогает мне сохранить в памяти человека и его историю.

Тем легче понять моё потрясение, когда я узнал о планах Дании убрать все почтовые ящики к концу года. На протяжении поколений почтовая система играла ключевую роль, соединяя людей благодаря доставляемым вручную отправлениям. Но отрицать невозможно: с развитием цифровых коммуникаций у людей всё меньше поводов писать письма. В результате доставка почты, общенациональная услуга и общественный институт, который раньше воспринимался как данность, находится на перепутье.

Почтовая служба Дании была создана в 1624 году, намного раньше, чем в Японии, где почтовое сообщение между Токио и Осакой заработало лишь в 1871 году. Основал её Кристиан IV, король Дании и Норвегии, который проложил девять почтовых маршрутов, чтобы обеспечить эффективную связь для войск во время кровопролитной Тридцатилетней войны (1618-1648).

Поначалу услугами почты могли пользоваться только представители высших сословий, однако после перехода Дании к конституционной монархии в 1849 году и последующей демократизации страны, почтовая система быстро расширилась. В соответствии с правовыми рамками Обязательства по универсальному обслуживанию (USO), гарантирующего всем гражданам доступ к базовым услугам, объёмы почтовых отправлений в Дании резко выросли и достигли пика в конце 1990-х годов.

Сегодня государственная система предоставления услуг Дании одна из наиболее цифровизированных в мире. Государственные органы и граждане безопасно обмениваются информацией онлайн через специальное мобильное приложение Digital Post, что делает практически все взаимодействия полностью цифровыми.

Эта цифровая трансформация неизбежно привела к резкому сокращению объёма почтовых отправлений. По данным PostNord, почтового оператора, которым совместно управляют правительства Дании и Швеции, с 2000 года объём доставки писем в Дании сократился более чем на 90%, с 1,45 млрд до всего 110 млн в 2024 году. Из-за хронической убыточности услуги датское правительство в январе прошлого года внесло поправки в почтовое законодательство, отменив USO. К концу года PostNord планирует полностью прекратить доставку писем и сосредоточиться на стремительно растущем сегменте доставки посылок.

С будущего года доставку писем возьмёт на себя частная датская компания Dao: вместо почтовых ящиков по всей стране принимать почту будут 1500 её пунктов. Есть у этих перемен и положительная сторона: стоимость отправки письма снизится с 29 до 23 датских крон (около 350 российских рублей).

«Оптимизация» почтовой службы

Неуклонная либерализация организации почтовых систем по всей Европе с конца 1990-х годов вызывала опасения, что дорогостоящие доставки в отдалённые и сельские районы окажутся нерентабельны и будут постепенно сворачиваться. Именно для предотвращения этого и была введена USO как ключевая гарантия защиты прав потребителей. Однако теперь во многих европейских странах, не успевших продвинуться в цифровизации так далеко, как Дания, эта система переживает серьёзное испытание.

По всей Европе правительства пытаются сделать систему USO финансово более жизнеспособной. Так в Великобритании чешский миллиардер Даниэль Кретинский недавно приобрёл материнскую компанию Royal Mail и, помимо прочих сокращений, планирует доставлять отправления второго класса только несколько дней в неделю. Во Франции также снимают с улиц малоиспользуемые почтовые ящики и рассматривают меры экономии, включая возможную отмену субботней доставки.

В Японии почтовая система сталкивается с аналогичными проблемами. Объём почтовых отправлений сократился более чем наполовину по сравнению с пиковым значением в 26,3 млрд отправлений в 2001 финансовом году до 12,5 млрд отправлений в прошлом году. Сейчас, спустя почти два десятилетия после приватизации почтовой службы в 2007 году, в Японии по-прежнему насчитывается около 20 000 почтовых отделений и 170 000 почтовых ящиков. Однако значительная часть этих ящиков, по всей видимости, не нужна: исследование 2023 года показало, что 6800 из них вовсе не использовались или получали лишь одно письмо в месяц.

Кроме того, Почта Японии недавно оказалась под огнём критики за то, что не проводила обязательные проверки здоровья и тесты на трезвость для водителей. В результате правительство в июне приостановило на пять лет работу 2500 грузовых автомобилей, и, возможно, этот запрет будет распространён на часть фургонов доставки.

Несмотря на всю скорость и удобство, электронной почте не хватает теплоты письма, написанного от руки и доставленного лично. И может быть сейчас, когда человечество стремится всё упростить и оптимизировать, интимный ритуал написания писем необходим как никогда. Открытым остаётся лишь вопрос: сохранят ли культовые красные почтовые ящики Японии своё место в городской среде или же, как в Дании, со временем исчезнут с улиц.

