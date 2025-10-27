Тускнеющие идеалы основания государства и «мистер Безопасность»

Точка зрения

Помните этого уверенного мужчину? На его подтянутой фигуре безупречно сидел костюм. Даже на самые каверзные вопросы он отвечал находчиво и с долей юмора, на безупречном английском.

Его звали Биньямин Нетаньяху. В 42 года, всего через три года после избрания в Кнессет, он был назначен пресс-секретарём израильской правительственной делегации. Его манера держаться, олицетворявшая новое поколение Израиля, завоевала популярность у зарубежных журналистов, особенно у женщин-корреспонденток. Речь идёт о Мадридской конференции по ближневосточному урегулированию, состоявшейся в октябре 1991 года по инициативе президента США Джорджа Буша-старшего, где собрались лидеры СССР, Израиля, арабских стран и Палестины.

Когда я напомнил ему об этом во время интервью в мае 2014 года, в ходе его визита в Японию, 65-летний Нетаньяху смутился, что для него необычно, и сказал: «Это было так давно».

Фактически дебютировав на международной арене на той конференции, Нетаньяху стремительно поднимался по политической лестнице и через пять лет, в возрасте 46 лет, стал премьер-министром – самым молодым в истории и первым из поколения, родившегося после основания Государства Израиль. Сегодня он продолжает обновлять рекорд по суммарной длительности пребывания на посту премьер-министра – в общей сложности уже 17 лет.

10 октября 2025 года вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС, и даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что «война окончена», премьер-министр дал понять: «военная операция ещё не завершена», допустив возможность возобновления боевых действий. Называя себя «мистер Безопасность», он не намерен сворачивать курс на демилитаризацию Газы путём уничтожения ХАМАСа. Карательные меры в отношении палестинцев, кажущиеся чрезмерными, пользуются решительной поддержкой части израильского общества. На его курс, воспринимаемый как «ненависть к Палестине», по-видимому, заметно повлияла личная история.

Отец Нетаньяху – уроженец Польши, исследователь средневековой еврейской истории. Он также был активистом сионистского движения, стремившегося к созданию Государства Израиль, и в 1920 году переселился в Иерусалим. Сам Нетаньяху родился в Израиле вторым из трёх братьев и переехал в США вместе с семьёй, когда отец получил там работу. После окончания школы он вступил в Армию обороны Израиля и участвовал в Третьей (1967) и Четвёртой (1973) арабо-израильских войнах, после демобилизации вернулся в США, учился в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете, работал в консалтинговой компании, а затем занялся политикой в Израиле.

В 1976 году, когда он был студентом университета, самолёт Air France, следовавший из Тель-Авива в Париж, был угнан палестинскими боевиками и посажен в аэропорту Энтеббе в Уганде; 103 еврейских пассажира были взяты в заложники. Израильский спецназ провёл внезапный штурм: семеро угонщиков были застрелены, и, несмотря на гибель трёх заложников, остальных удалось спасти. Эта операция известна как «рейд на Энтеббе».

В этой блестяще проведённой операции единственной потерей среди бойцов спецназа стал её командир, старший брат Нетаньяху – Йонатан. На Мадридской конференции мой знакомый еврейский корреспондент представил Нетаньяху как «брата героя Энтеббе».

Израильские дипломаты часто говорят, что их страна – «единственная демократия на Ближнем Востоке». В Декларации независимости говорится о «полном социальном и политическом равенстве всех жителей независимо от религии, расы или пола» и о защите святых мест всех религий. И хотя одной из причин существования Государства Израиль является «защита еврейского народа», лидеры-основатели провозглашали идеал демократического государства, включающего и палестинцев.

Однако для Нетаньяху, принадлежащего к поколению, которое не создавало идеалы основания собственного государства, эти принципы не звучат как живая идеология. Напротив, как «брат героя», он видит ценность в решительном «карательном возмездии» за действия палестинцев, угрожающие безопасности Израиля.

Почти восемь десятилетий спустя после основания государства многие израильтяне отдалились от его первоначальных идеалов и не видят в нём иной миссии, кроме «защиты еврейского народа». Это создаёт благоприятную для Нетаньяху атмосферу в обществе. Кажется, день, когда «мистер Безопасность» прекратит борьбу, ещё не близок.

Фотография к заголовку: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на церемонии поминовения жертв нападения исламской организации ХАМАС на военном кладбище в Иерусалиме, 16 октября 2025 года (AFP/Jiji).