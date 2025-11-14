Есть ли «политическая окраска» и у одежды?

Точка зрения

Социальную и политическую значимость появления в Японии первой женщины-премьер-министра оценивают по-разному.

Один из моментов, на которые стоит обратить внимание – что будут думать в обществе по поводу одежды. Конечно, и про мужчин, в частности, мужчин-политиков, иногда приходится слышать что-нибудь в духе «одевается, как денди» или «умеет носить костюм», но расцветку или фасон, как правило, особенно не обсуждают.

Мужчины-политики в Японии в принципе практически поголовно и постоянно облачены в костюмы скучных цветов и галстуки, не вызывающие особого интереса, – если, конечно, не считать отдельных прецедентов, как, например, традиционные японские одеяния бывшего премьер-министр Ёсиды Сигэру. Но когда речь идет о политике-женщине – как правило, и сами они, и публика уделяют нарядам куда больше внимания.

В истории есть немало примеров тому, как одежда политиков, будь то женщины или мужчины, имела «политическую окраску». В 2011 году в Соединенных Штатах вышла книга «Одежды власти: первые леди, женщины-политики и мода» (в японском переводе «Одежда – показатель власти»). В ней отмечается, что когда-то короли и королевы Европы носили одеяния с увеличенными плечами и объемистыми рукавами, чтобы показать таким образом свою силу и власть.

«Политический смысл» может быть заключен в одежде и в наши дни – она может, к примеру, воплощать революционный дух, как китайский френч, береты южноамериканских революционеров а-ля Гевара и др. Женщинам, конечно, вкладывать в наряды политический смысл гораздо проще.

Так, в 2016 году Хиллари Клинтон, выступавшая соперницей Дональда Трампа на выборах во время его выдвижения на первый президентский срок, потерпела поражение. Появление Клинтон на публике для признания этого поражения стало ярко «политическим» событием, в том числе благодаря одежде. Она вышла на трибуну в пиджаке с большим воротником фиолетового цвета. В нем заключалось определенное политическое послание. В принципе Республиканскую партию США символизирует красный цвет, а Демократическую партию – синий. Фиолетовый цвет получается при смешении красного и синего. То есть, послание состояло в том, что какие бы болезненные расколы и расхождения личных предпочтений ни сопровождали борьбу на выборах, поскольку президент уже избран, теперь всем необходимо сплотиться и постараться трудиться сообща.

Говорят, что даже прозванная «железной леди» бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которую обожает премьер-министр Такаити Санаэ, вероятно, огорченная тем, что ее представляют исключительно в образе жесткого политика, однажды продемонстрировала свою фотографию в фартуке за приготовлением еды – по-видимому, пытаясь предстать в образе «доброй и заботливой хозяйки за домашними хлопотами».

А еще, в отличие от мужчин, политики-женщины нередко появляются на публике в белоснежных пиджаках, подчеркивая таким образом сам факт присутствия женщин в политике. То, что премьер-министр Такаити на официальных переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Доме для государственных гостей предстала в белом, вероятно, в числе прочего, тоже было призвано в какой-то мере подчеркнуть появление первой женщины на посту главы японского государства.

Фотография к заголовку: Хиллари Клинтон признает свой проигрыш Дональду Трампу на президентских выборах, выступая в одном из отелей Нью-Йорка, 9 ноября 2016 года (© AFP/Jiji Press)