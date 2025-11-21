Шокирующая разница цен между Японией и США близка ко временам полувековой давности

Точка зрения

В первой декаде ноября, приехав в командировку в Соединенные Штаты Америки, я вновь поразился, насколько велик разрыв между Японией и США в уровне цен.

На следующее утро после прибытия в Нью-Йорк я проснулся пораньше и отправился туда, где уже бывал прежде – в популярное у гурманов кафе класса «Б» с долгой историей. Оно называется «Берни гринграсс», там подают бейглы – бублики из дрожжевого теста.

Первая поездка в метро стала первым столкновением с дороговизной: заплатить пришлось 2 доллара 90 центов. В пересчете на йены (по курсу 154 йены за доллар, все дальнейшие пересчеты по этому же курсу) это 447 йен – в 2,5 раза дороже, чем в Токио.



Бейгл с копченой лососиной и крем-чизом (снимок сделан автором статьи)

Когда я добрался до кафе, там уже образовалась очередь. Пятнадцать минут ожидания – и нас усадили за столик на улице. По примеру завсегдатаев – по виду, из местных жителей, мы с коллегой по командировке заказали по бейглу с копченой лососиной и крем-чизом, яичницу-болтунью с лососем, латкес (восточноевропейское картофельное блюдо, похожее на драники) и кофе.

Трапеза и на этот раз доставила массу удовольствия. Но сумма, в которую она обошлась, с учетом 20% чаевых и налога, составила 7342 йены на человека. И это стоимость завтрака за столиком на тротуаре, где к аромату пищи густо примешивается запах выхлопных газов. А цена сопоставима с завтраком в ресторане со шведским столом под самой крышей какого-нибудь из фешенебельных токийских отелей. Увы, кафе для гурманов категории «Б» в Нью-Йорке оказалось теперь для нас на ценовом уровне первоклассного ресторана на родине.

800 йен за банку «Кока-колы» в кафе самообслуживания



Банка «Кока-колы» в кафе самообслуживания. Чек прилагается (снимок сделан автором статьи)

Немало удивили и цены в кафе самообслуживания в Музее искусств Метрополитен. Со звенящей головой из-за разницы во времени, не вникая в цены, я взял банку диетической «Кока-колы» (объемом 335 мл) и расплатился касанием кредитной картой. Сев за столик, я стал рассматривать чек и обнаружил, что заплатил 5 долларов 44 цента, то есть 838 йен!

У японской сети ресторанчиков с комплексным меню «Отоя гохан-докоро» имеется заведение рядом с Таймс-сквер. Давненько же я здесь не бывал. Заказал комплексный обед с главным блюдом из жареного терпуга, а в придачу тороро (тёртый ямс). До чего приятно порадовать желудок привычной пищей среди тягот загранкомандировки! Цена порадовала куда меньше: 7145 йен (с 20% чаевых и налогом). В токийских заведениях этой сети такой обед обходится в 1240 йен – в 5,8 раза дешевле.

За едой, глядя по сторонам, я подметил, что теперь за столиками практически нет столь многочисленных прежде японских экспатов и их семей. Зато от местных жителей в заведении отбоя нет – места практически не пустовали.

Кстати, а как дела с билетами на бродвейские мюзиклы? Разузнал цены. Во второй половине декабря – на пике сезона – на вечерний сеанс в выходные дни лучшие места на «Короля-льва» стоят 64 988 йен. А в Токио на лучшие места на это же шоу билет обойдется в 13 тыс. йен – впятеро дешевле.

Еще я приобрел обычный сэндвич в магазине крупной аптечной сети Washington DC. Сэндвич был довольно увесистым – в Японии такой обойдется, вероятно, в четыреста с лишним йен. А в Нью-Йорке, как оказалось, он стоит 10 долларов 60 центов, то есть 1632 йены.



Комплексный обед в ресторане «Отоя» (слева) и сэндвич из Washington DC (снимки сделаны автором статьи)

Когда я заглянул в небольшую сувенирную лавку, хозяин тут же поинтересовался: «Вы японец?». Как оказалось, он только что побывал в двухнедельной туристической поездке в Японии – буквально утром вернулся из Осаки.

«Япония великолепна! Люди кругом приветливые, бездомных вообще нет. И всё на удивление дешево. Вкусный обед обходится в 5-6 долларов – просто невероятно, хочу обязательно еще раз съездить!».

Конечно, очень радует, когда Японию хвалят, и все-таки для этого человека наша страна явно запомнится как «дешевая». Мы распродаем наилучшие японские продукты по бросовым ценам.

Сверхдешевая йена как следствие политики удерживания низких учетных ставок

Самой главной причиной такой ситуации с уровнем цен в Японии выступает то, что в Соединенных Штатах прогрессирует инфляция. Просто к сведению: по подсчетам GOBankingRates, для того, чтобы иметь возможность жить комфортно, в Нью-Йорке необходимо иметь минимальный годовой доход 28 млн 400 тыс йен, в Вашингтоне 24 млн 339 тыс. йен (а в самом дорогом месте Соединенных Штатов – в Сан-Хосе, где находится Кремниевая долина, потребуется 40 млн 800 тыс. йен).

Вторым важнейшим фактором является сверхдешевая йена. Если сопоставить обменный курс с уровнем, при котором наступает паритет покупательной способности доллара и йены, то нынешняя японская йена оказывается категорически занижена. Если обратиться к прошлому и проследить, когда имел место сопоставимый уровень дешевизны йены, то мы обнаружим, что вернулись в 1970-й год, когда за доллар давали 360 йен.

Иными словами, сейчас японцы оказались практически в той же ситуации, что и чуть более полувека назад, когда они считали Соединенные Штаты опережающей развитой страной, а в поездках поражались дороговизной цен. Между тем ни европейская, ни британская, ни австралийская валюты сейчас отнюдь не пребывают в состоянии такой сверхдешевизны, как японская йена. И люди из этих стран, приезжая в Соединенные Штаты, вовсе не испытывают ощущение такой дороговизны, как мы, японцы.

Глубинным течением, влекущим йену в сверхдешевизну, выступает затяжное снижение конкурентоспособности японской экономики. Но в последние годы удешевление йены сильно опережает это течение. И основным фактором, объясняющим данное расхождение, является политика сверхнизких ставок Банка Японии и отсутствие серьезного желания ее скорректировать. Реальная политическая учетная ставка, то есть номинальная политическая ставка за вычетом суммарной инфляции, составляет в Соединенных Штатах 0,88%, а в Японии минус 2,4%. Создается такое впечатление, что для того, чтобы максимально удешевить йену, делается все возможное.

Молчаливо смиряясь с крупномасштабным удешевлением собственной валюты нашей страны с ее крайне низким уровнем самообеспеченности продовольствием и энергоносителями, мы обрекаем множество наших домохозяйств на необходимость с трудом сводить концы с концами. Продолжая пытаться облегчить их положение налоговыми послаблениями и пособиями, одновременно с ухудшением состояния государственных финансов мы продолжаем подливать масла в огонь инфляции. Более того, чрезмерно низкий уровень реальной учетной ставки вызывает массу перекосов, в частности, перегрев котировок акций, стоимости недвижимости и других активов.

Это оборачивается и тем, что в Соединенных Штатах большинство японских предприятий жестоко страдают от стремительного взлета уровня оплаты труда местного персонала. «Если нынешняя дешевизна йены будет продолжаться, то мы не сможем обеспечивать себе хорошие кадры, а через десяток лет это обернется сильным падением конкурентоспособности японских предприятий за рубежом», – сокрушаются руководители о снижении национального потенциала.

Хотя в самой Японии очень многие, в том числе и во власти, не желают роста ставок, пора осознать, что несбалансированное удерживание низких ставок обходится очень дорого, и отдача от такой политики будет болезненна.

Фотография к заголовку: оживленный район Нью-Йорка – Таймс-сквер, 10 сентября 2025 г. (Jimin Kim/SOPA Images via ZUMA Press Wire/«Кёдо цусин имиджиз»)