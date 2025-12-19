Как обратиться лицом к исламу: тест по сосуществованию культур для Японии

Точка зрения

Пусть это и не ощущается отчетливо, если живешь в Японии, но в мире есть множество людей, большую роль в жизни которых играет религия. А если мерить культуру или религию других стран одним лишь своим аршином, то можно совсем запутаться. Словами писателя Сибы Рётаро, «в стремлении познать другую страну не обойтись без благородного допущения, что все люди одинаковы, но вместе с тем руководствоваться только им – общая ошибка». Именно в этом люди одинаковы повсюду.

В последние годы, в особенности, в социальных сетях, стали обращать на себя внимание выражения неприятия в адрес живущих в Японии последователей ислама. Когда речь заходит о таких религиозных практиках как халяльное питание или традиция погребения покойника в землю, то и дело раздаются заявления, мол, «здесь Япония», и «нечего соваться в чужой монастырь со своим уставом». Большинство живущих в стране мусульман благополучно вливаются в местные сообщества, трудятся по мере сил и ведут тихую, спокойную жизнь. Количество совершаемых ими правонарушений крайне невелико, и угрозой обществу их решительно не назовешь. Но не стоит закрывать глаза на отрицание, порождаемое предвзятым отношением.

История учит, что страх и дискриминацию порождает именно непонимание религии и культуры. В японском обществе сложно замечать роль религии в повседневной жизни людей. Но для множества людей в мире вера играет большую роль, служа опорой в повседневной жизни. Если же пытаться оценивать другую культуру и религию мерками собственной страны, то вместо понимания сразу оказываешься в тупике. Понимание других людей действительно требует того «благородного допущения», о котором говорит Сиба. Но одна лишь легкость отношения к истине не приведет. Столь же необходима и строгость.

Достаточно интересна и просто разница ощущений, вызываемых словом «религия» в повседневной жизни людей. Опрос, проведенный в одном университете, показал, что у 110 из 120 студентов слово религия вызывает негативные ассоциации. Некоторые даже говорили, что считают её «слабостью, без которой не может обходиться верующий человек». А в целом в Японии слово «религия» воспринимается скорее как «принадлежность к какой-либо группе», а не как «система убеждений».

Между тем используемое в исламе понятие «дин» подразумевает не просто религиозную веру или обряд, но концепцию, охватывающую все аспекты жизни человека, задающие ему этические нормы и способ жить. Это принципиальное расхождение смыслов оказывается барьером, препятствующим взаимопониманию.

Автор говорит о «началах» ислама, освобождении от наносной шелухи – политики, привычек и т. п. и обращении к духовному ядру, изложенному в Коране. Обращение непосредственно к этим началам послужит не дистанцированию от религии как от элемента культуры каких-то «чужих» людей, но новым взглядом на религию как универсальную человеческую практику.

Согласно исследованию «Мусульманское население Японии» почетного профессора Университета Васэда Танады Хирофуми, по состоянию на конец 2024 года в стране проживает около 420 тыс. последователей исламской веры (из них около 40 тысяч – мусульмане-японцы), их доля в общей численности населения Японии составляет около 0,3%.

Быть может, первым шагом могло бы стать совместное рассмотрение с этими людьми с самых разных сторон всевозможных культурных трений – расхождений и заблуждений, возникающих между японцами и последователями ислама. В наши дни, когда общество все больше зависит от процессов информатизации и глобализации, Японии и арабскому миру пора перейти от просто «взаимопонимания» к «взаимопониманию, которым наделяет знание».

Для успешной реализации в японском обществе истинного мультикультурного сосуществования, видимо, необходимо избавиться от отношения к религии как к чему-то «уникально особенному». Вера – это правила для души человека, с помощью которых он контролирует себя и уважает окружающих. Если не относиться к ней таким образом, то «сосуществование» останется пустым словом, сколько бы мы о нем ни говорили. Для приятия другой культуры следует прежде всего обратить внимание на то, каким образом устроен мир, в который верят ее носители. Усилия по исправлению связанных и исламом заблуждений – это еще и пробный камень зрелости японского общества.

Фотография к заголовку: мечеть «Токио Джамии» в столичном районе Сибуя, апрель 2024 г. (снимок сделан редакцией nippon.com)