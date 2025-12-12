Встреча двух женщин на посту премьер-министра – глав правительств Японии и Италии

Точка зрения

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ (64 года) опубликовала в социальной сети X фотографию с саммита «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике в обнимку с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (48 лет). Их первая беседа по телефону состоялась примерно за полмесяца до этого – пятого ноября. Тогда Такаити и Мелони договорились подготовить визит Мелони в Японию в первой половине будущего года, на который приходится 160-летие установления межгосударственных отношений Японии и Италии. По-видимому, две женщины-премьер-министра с самого старта общения настроены на верную волну.

В октябре исполнилось три года с тех пор, как Мелони вступила в должность премьер-министра. Поначалу ее считали сторонницей крайне правых взглядов, но на посту лидера страны она взяла курс на реальную политику. Уровень поддержки как самой Мелони, так и трехпартийной правящей коалиции, в которую входит возглавляемая ею партия «Братья Италии», превышает 40%, что значительно превышает показатели президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и многих других европейских лидеров. Это необычно продолжительная и стабильная власть для Италии, где уже давно стали обыденностью неустойчивые многопартийные коалиционные правительства.

Отец покинул семью, когда Мелони была маленьким ребенком, и мать воспитывала ее в одиночку. Она окончила профессиональную школу, сменила ряд работ, в том числе официанткой, а в 2006 году в 29-летнем возрасте была избрана депутатом нижней палаты парламента. В 2008-м Мелони привлекла всеобщее внимание, будучи выдвинута на пост министра по делам молодежи в правителстве Берлускони и став самым молодым министром в истории страны в 31 год, а в 2012-м она сформировала партию «Братья Италии».

Необычная особенность заключается в том, что в 15-летнем возрасте Мелони состояла в молодежной организации неофашистской партии «Итальянское социальное движение» –наследнице духа Бенито Муссолини, приведшего Италию во Вторую мировую войну.

Хотя сама Мелони заявляет о том, что она решительно размежевалась с фашизмом, победу на выборах она одержала под лозунгом «Италия прежде всего», выступая за политику, схожую с той, которую провозглашает президент США Дональд Трамп, и выделилась из прочих своими ксенофобскими заявлениями. Это вызвало в соседних странах тревогу по поводу прихода к власти в Италии правопопулистской партии из тех, что набирают вес по всей Европе. В частности, это вызывало широкие опасения по поводу возможности раскола в Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейском союзе, поскольку лидер одной из партий-участниц трехпартийной коалиции имел близкие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Между тем после вступления в должность Мелони умерила свои правые склонности и сделала разворот на реальный курс, уделяя много внимания согласию в западном лагере. Помимо последовательной поддержки Украины и антироссийских санкций, она решительно вывела свою страну из состава участников китайской инициативы «Один пояс, один путь», в которой Италия была единственной страной «Большой семерки».

В отношениях с Соединенными Штатами, Мелони, поддерживая хорошие отношения с администрацией Байдена, действовала с прицелом на «дальнейшее», планируя укрепление связей при Трампе, выступающем с близких ей позиций. В январе текущего года она отправилась во Флориду, чтобы провести переговоры с Трампом еще до его вступления в должность, после чего была единственной из европейских лидеров, кто присутствовал на его инаугурации.

В апреле, когда отношения США с Европой достигли низшей точки за несколько десятилетий из-за введенных Трампом таможенных пошлин, во время переговоров на высшем уровне в Белом доме Мелони замечательно справилась с трудной ролью – отстоять европейские интересы и при этом сохранить благоприятные отношения с Трампом, за что удостоилась высокой оценки: «если за дело берется Мелони – Трамп прислушивается». Ей удалось утвердиться в «Большой семерке» на особой позиции, выступая «связующим мостиком» между лидерами европейских стран и Трампом.

Воспользовавшись как рычагом благоприятными отношениями с Трампом, Мелони утвердила собственные позиции в Европе. Более того, именно успехи во внешней политике послужили формированию благотворного цикла, усиливающего ее позиции в политике внутренней, что, в свою очередь, обернулось упрочением долгосрочной политической власти.

У Такаити и Мелони немало общих черт. Это, прежде всего, утверждение образа женщин-консерваторов в мире политики, где на центральных ролях выступают мужчины. Во-вторых, обе не являются «потомственными» политиками и всего «добились сами». И, наконец, в-третьих – обе являются выразителями традиционных ценностей и уделяют большое внимание семье. Метод премьер-министра Мелони, в полной мере реализовавшей как «внешнеполитический капитал» благоприятные отношения с Трампом, – неплохой пример для премьер-министра Такаити.

Быть может, именно сейчас, когда отношения с Китаем резко обостряются из-за слов Такаити о чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня во время ответов на вопросы парламентариев, было бы неплохо попытаться сформировать «благотворный цикл по примеру Мелони» – воспользоваться «внешнеполитическим капиталом» хороших отношений с Трампом для того, чтобы, усилив свой политический вес в Таиланде, Филиппинах, Индонезии и ряде других стран, которые нуждаются в «выходе на Трампа», обернуть это усиление укреплением политического базиса в своей собственной стране?

Фотография к заголовку: первая личная встреча на саммите «Большой двадцатки» премьер-министра Италии Джорджи Мелони (в середине) с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, 22 ноября 2025 года, ЮАР, Йоханнесбург (© Getty/Kyodo)